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После Дня Победы

11:21. 12 мая 2017 Просмотров - 384 4 коммент. Опубликовал:
Прошел День Победы. Был прекрасный Парад, прозвучала замечательная речь Главнокомандующего, мы прошли в рядах Бессмертного полка, неся портреты наших дедов-победителей. И спели, и всплакнули, поминая павших…

Но опять не было сказано, на мой взгляд, об одном из самых главных последствий той войны: не прозвучало ни слова о жертвах народа, доля только солдатских потерь которого в страшном 1942 году составила 77,1 % всех потерь (в 1941 году- 65%), при том, что его доля в народонаселении СССР не превышала 50%. О народе, на долю которого выпала основная тяжесть страшных оборонительных боев 1941-1943 гг., и, соответственно, спасение Отечества. О народе, понесшем самые большие и ужасные жертвы в истории человечества – больших жертв никогда и ни у кого не было.

Основная масса погибших была не солдатами, способными себя защитить, а обычными детьми, стариками и женщинами. Именно на них вымещали свою ненависть и страх за неслыханные потери на фронте тогдашние евронацисты. Дети и женщины составляли основную массу тех, от кого они «очищали» жизненное пространство на Востоке.

Вот о них, беззащитных и самых уязвимых, и хотелось бы напомнить сегодня, после Дня Победы.

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Замученные дети. 1942 г. Сталинград

Кстати, кто-нибудь может навскидку назвать количество мирных русских людей, погибших в ВОВ? Вряд ли…

Чтобы узнать это хотя бы в общих чертах, достаточно посмотреть данные переписи населения по русским областям, подвергшимся оккупации, до войны и после (в принципе, все известно и лежит на поверхности, но толерантно не упоминается никогда).

Итак, Русские области после войны :

- Смоленская область – из 2 миллионов населения осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, то есть на 1,1 млн человек – этот миллион сто тыс. человек не восстановился никогда.

- Орловская область – из 2 миллионов осталось 0,9 млн, население сократилось на 55%, т.е. на 1,1 млн человек – он не восстановился никогда.

- Курская область – из 3 миллионов осталось 1,5 млн, население сократилось на 50% – на 1,5 млн человек – они не восстановились никогда.

- Воронежская область – население сократилось на 1 миллион человек – он не восстановился никогда.

- Брянская область – население сократилось на 0,5 млн человек – они не восстановились никогда.

- Псковская область – население сократилось на 0,5 млн человек – не восстановились никогда.

- Новгородская область – население сократилось на 0,4 млн человек – не восстановились никогда.

- Тверская область – население сократилось на 0,5 млн человек – не восстановились никогда.

- Ленинградская область – население сократилось на 1,3 млн человек – численность восстановилась частично.

Пострадали и другие области, республики и края России и Новороссии, кроме того, русских в приоритетном (после евреев и цыган) порядке уничтожали во всех оккупированных республиках Союза.

Это абсолютно жуткие цифры: от 30 до 55 % населения потеряли русские оккупированные области! Где и кто из оккупированных стран или даже стран-оккупантов понес такие потери? Никто! И основная масса погибших – абсолютно мирные люди.

Всего русских мирных людей погибло около 7,5-8 млн человек!

Как их убивали? Читаем:

"Сводный акт о зверствах фашистских оккупантов над мирными советскими гражданами и военнопленными на территории Смоленской области. 25 января 1945 г.»:

- Повсюду были массовые и одиночные расстрелы мирного населения.

-Повсеместным было применение виселиц.

-Факты массового сожжения живых людей – во всех районах области.

-Закапывали людей живыми (Андреевский, Касплянский, Сычевский, Темкинский, Усвятский и другие районы).

-Убивали граждан отравой (Дорогобужский, Понизовский, Тумановский районы).

-В душегубках (Смоленск, Рославль).

-Взрывали на минных полях (Велижский, Глинковский, Демидовский, Слободской, Сычевский, Темкинский и другие районы).

-Массовым явлением была насильственная смерть мирных граждан от холода и голода (Сычевский, Темкинский, Усвятский и другие районы).

-Гнусные насилия над женщинами немцы совершали также во всех районах и городах области.

-Массовый угон населения в немецкий тыл и на германскую каторгу производился оккупантами из всех без исключения районов и городов области.»

Добавлю, что нацистами было сожжено множество деревень, уцелевшие люди ушли в леса, где массово гибли от голода, холода и болезней – их никто и никогда не считал…

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Поклонный крест у сожженной вместе с жителями деревни Михалево. Холм-Жирковский район Смоленской обасти


Масштаб КАТАСТРОФЫ оказалось НЕВОЗМОЖНО определить (и до сих пор это сделать не удалось)! Читаем скупые и страшные строки из того же Акта:

«составление актов о злодеяниях и списков жертв злодеяний по бОльшему числу сельских Советов или групп сельских Советов не представляется возможным для районных комиссий вследствие полного опустошения этих сельских Советов и отсутствия в них населения».

Отсутствие населения! Чтобы был понятен весь ужас произошедшего, приведу еще пару цифр только по одному району: из Темкинского района было угнано 8054 человека, тысячи погибли на фронте, тысячи погибли при оккупации, сегодняшнее население района -менее 6 тыс. человек. То есть, только угнано было в полтора раза больше, чем живет в районе сейчас! Удар был нанесен страшный и невосполнимый.

И так было везде в оккупированной России.

Так был осуществлен, как мне представляется, именно геноцид русского народа, последствия которого не будут преодолены, вероятно, никогда.

Но до сих пор геноцид геноцидом так никем и не назван – в угоду, очевидно, сиюминутным и абсолютно ложным интересам по поиску и удержанию «союзников и партнеров» среди стран, осуществивших или покрывавших эти зверства (не дай Бог обидеть!). Не было это сделано ни в 1945 году, ни позже, ни в наши дни.

Подобное неуместное замалчивание привело сегодня к абсолютно абсурдной ситуации: страны, осуществившие геноцид русских, сегодня… учат Россию демократии, поучают ее в деле соблюдения прав человека, вводят санкции, плачут о миллионах изнасилованных, о потопленном «Гуслове» и уже приравнивают СССР к … гитлеровский Германии, забывая о своих зверствах! Театр абсурда! Но если Россия САМА молчит, то кто же САМ будет вспоминать о своем преступном прошлом?

Думаю, необходимо, чтобы через десятилетия толерантного замалчивания об этих страшных жертвах русского народа было заявлено во всеуслышание на весь мир и с самых высоких трибун!

Нам, думаю, не нужны покаяния потомков немецких, венгерских, словацких и прочих евроубийц, нам нужно, чтобы они помнили о том, ЧТО они сделали, а не поднимали опять головы, поучая Россию – право поучать они потеряли 71 год назад!

А чтобы они помнили, им надо об этом прямо заявлять, невзирая на лица, ранги, «интересы» и «толерантность». Компенсации жертвам геноцида – это дело совести самих стран-оккупантов (а совести у них не было никогда).

А в центре Москвы, столицы русского народа, должен стоять пусть скромный, но памятник (Мемориал) всем сожженным, повешенным, расстрелянным, отравленным, взорванным, закопанным заживо, заморенным голодом и холодом, замученным пытками, пропавшим в неволе и в концлагерях русским детям, женщинам и старикам, подвергшимся самому страшному геноциду в истории человечества – они достойны этого.

И меркели, йоханисы, и прочие керри, кроме венков к могиле Неизвестного солдата, должны возлагать венок и к этому памятнику.

Чтобы помнили.



Автор: Aleksander, (с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: #чтобыпомнили, великая отечественная война, война, день победы, победа
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4 коммент.»

  • 409 333
    Сергей Витальевич 12 мая 2017 в 11:39 Ссылка Пометить
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    Поэтому и плетут о десятках миллионов жертв сталинских репрессий.А кто поддерживает эту ложь- тот либо дебил,либо откровенный предатель своего народа.

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    serjoza 12 мая 2017 в 11:43 Ссылка Пометить
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    Евроскоты нам компенсацию когда платить будут7 или только п и з д е ть о правах человека.. а наши умники будут им завидовать и подражать.

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  • 409 257
    вельзевул 12 мая 2017 в 12:17 Ссылка Пометить
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    Если бы не война население России составило бы сейчас около 600.000 человек + нерождённые и умершие раньше времени при борьке-каине, прошлое чтим, но геноцид русского народа продолжается и поныне,только называется это “демократия”.

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  • 14966 9669
    Ликвидатор 12 мая 2017 в 12:45 Ссылка Пометить
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    ВО ВЛАСТЬ НИКОГДА НЕ ПУСКАЛИ РУСОВ. “ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО” – ТЫСЯЧИ РУСОВ УВОЛЕНЫ ИЗ ГОСАППАРАТА. а чужие геноцидят.

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