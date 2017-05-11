Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 мая 2017
- 11:20 Спецназ ССО рассказал, чем экипированы террористы в Сирии.
- 05:30 8-я партия боевиков покинула последний бастион банд в Хомсе.
- 04:30 Цель — ИГИЛ: ВКС России и «Тигры» начали масштабную операцию и отбросили террористов на востоке Алеппо (ФОТО, КАРТА).
- 00:33 Подставили оружием: может ли военная поддержка курдов рассорить США и Турцию (ФОТО).
- Вчера 22:16 Дамаск 2013-2017.
Спецназ ССО рассказал, чем экипированы террористы в Сирии
Четверо российских военнослужащих представлены к высоким государственным наградам, а один из них – к звезде Героя России. Указ об этом подписал Владимир Путин. В районе Алеппо 16 бойцов сил специальных операций сдерживали натиск сотен боевиков. Причем отбить атаку удалось без потерь. Наш корреспондент Виталий Акиньшин выслушал их рассказ.
«Они были очень тщательно экипированы. Все имущество импортное: медицинские препараты, одежда иностранного производства. Были и темнокожие террористы. То, как они вели себя на поле боя, говорило о том, что они были хорошо подготовлены», – рассказал боец спецназа.
Подробности на http://tvzvezda.ru
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8-я партия боевиков покинула последний бастион банд в Хомсе
В среду 8-я партия боевиков с семьями покинула подконтрольный бандам район Аль-Ваэр в городе Хомс, сообщила пресс-служба Национальных сил обороны (NDF).
«Сегодня состоялась эвакуация 202 боевиков вместе с 367 членами их семей из района Аль-Ваэр», — говорится в сообщении NDF.
Боевики и их семьи, скорее всего, будут доставлены в северную часть Хомса или же в провинцию Идлиб. О конечном пункте эвакуации в Силах Национальной обороны не сообщили.
Последняя партия боевиков и членов их семей должна покинуть Аль-Вайе 20 мая, согласно недавнему заявлению губернатора провинции Хомс Талала Барази.
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Цель — ИГИЛ: ВКС России и «Тигры» начали масштабную операцию и отбросили террористов на востоке Алеппо (ФОТО, КАРТА)
Tiger Force атакуют с земли и освобождают города, а ВКС РФ наносят массированные авиаудары по позициям ИГИЛ в восточной части Алеппо.
После того, как отряды штурмовой дивизии «Тигр» возобновили спецоперации против ИГИЛ* в сельских районах Алеппо, ВКС России начали наносить массированные авиаудары по позициям террористов на равнинах Маскана, уничтожив большое количество «игиловцев».
Во вторник 9 мая российская авиация нанесла большое количество ракетно-бомбовых ударов по позициям ИГИЛ на равнинах Маскана. Российские самолеты взлетали с авиабазы Хмеймим на юго-западе Латакии и десятки раз атаковали объекты террористов на границе провинций Алеппо и Ракка.
После меморандума о зонах деэскалации были приостановлены авиаудары в провинциях Идлиб и Дераа, в северной части Хомса и Восточной Гуте. В связи с этим ВКС России могут сосредоточить свои усилия исключительно на территориях, захваченных террористами ИГИЛ.
Под прикрытием российской авиации «Тигры» готовятся атаковать стратегическую авиабазу Джира, расположенную к северу от равнины Маскана и к востоку от реки Евфрат.
САА при поддержке ВКС РФ выбивает ИГИЛ из стратегического города на востоке Алеппо
Сирийская Арабская Армия во главе со своими штурмовыми отрядами разрабатывает план по освобождению авиабазы Джира. Подразделения «Тигров» по-прежнему прибывают в этот район, создавая ударный кулак. Прежде чем начать масштабное наступление на южном направлении через равнины Маскана, они проводят разведку боем, изучая укрепления боевиков.
В четверг, при поддержке ВКС России, штурмовая дивизия «Тигр» САА совместно с бригадой «Лива Аль-Кудс» (палестинское ополчение) и бойцами племени Аль-Бакира, продвигаясь все ближе к стратегической авиабазе Джира, берут под свой контроль город Аль-Махдум.
Этот стратегический город расположен на шоссе Алеппо — Ракка (М-4) и представляет собой «ворота» к равнинам Маскана.
Из-за хорошо спланированного наступления отряды штурмовой дивизии «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана надеются отбить авиабазу Джира без боя, в противном случае атаковать ее с трех флангов, не оставив террористам никакого выбора, кроме как отступить.
По имеющимся данным, после успешного завершения контрнаступления в северной части Хамы, генерал Сухейль Аль-Хасан, командир отрядов штурмовой дивизии «Тигр», будет командовать двумя наступательными операциями против ИГИЛ одновременно, в восточной части Алеппо и восточном Хомсе (у Пальмиры).
В свою очередь, ИГИЛ публикует множество фотографий с этого театра военных действий, показывающих ожесточенное сопротивление террористов, которые используют все имеющееся вооружение в попытке остановить Армию Сирии. Среди них и подрывы смертников, брошенных на ликвидацию прорыва Вооруженных сил САР (см. фото 1).
В начале этого года, благодаря молниеносному наступлению и грамотному руководству известного генерала, силы САА освободили около 200 деревень, что позволило вытеснить террористов ИГИЛ из большинства сельских районов провинции Алеппо.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Подставили оружием: может ли военная поддержка курдов рассорить США и Турцию (ФОТО)
Накануне встречи президентов США и Турции в Вашингтоне между государствами назрел конфликт.
Решение Дональда Трампа начать поставки вооружений курдским формированиям противоречит интересам Анкары.
Белый дом стремится усилить позиции союзников, наступающих на захваченную террористами сирийскую Ракку. Турция же называет военных партнёров Вашингтона пособниками Рабочей партии Курдистана (РПК) — организации, которую считает незаконной.
Кроме того, Анкара не отказывалась от планов по взятию Ракки. Пойдут ли США на уступки — разбирался RT.
Пентагон получил от Дональда Трампа полномочия по оснащению курдских формирований («Отряды народной самообороны» — Yekîneyên Parastina Gel, или YPG) вооружением, которое якобы гарантирует победу в битве за Ракку, которая оккупирована ИГИЛ* с 2013 года.
8 декабря 2016 года экс-президент Соединённых Штатов Барак Обама по просьбе Минобороны временно снял ограничения на поставки военной амуниции и услуг всем силам, «поддерживающим специальные операции США по борьбе с терроризмом в Сирии».
Нынешняя администрация Белого дома, как и предыдущая, считает курдов единственной силой, способной выбить террористов из Ракки, и публично игнорирует роль турецкой армии.
«Мы передаём это вооружение для достижения конкретной военной цели. Мы передаём определённое количество вооружений, которое необходимо для взятия Ракки», — заявили в пресс-службе Минобороны США, не уточнив номенклатуру военной техники.
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На пути к Ракке
YPG составляют костяк оппозиционной Башару Асаду группировки «Сирийских демократических сил» (СДС). С 5 ноября 2016 года повстанцы проводят операцию «Гнев Евфрата» по освобождению территорий, прилегающих к Ракке. Действия курдских ополченцев с воздуха поддерживает американская авиация.
По оценкам экспертов, численность СДС составляет 20–40 тысяч человек. Кроме того, в операции участвуют сотни американских пехотинцев. По сообщениям СМИ, вблизи Ракки дислоцированы военные силы ряда европейских стран (Великобритании, Дании, Германии и Франции), но численность этих контингентов неизвестна.
Взятие Ракки имеет важное политическое значение для США.
Барак Обама намеревался установить контроль над Раккой и иракским Мосулом к декабрю 2016 года, чтобы поднять рейтинг кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Американские военные и курдские войска неподалёку от турецкой границы Reuters
Однако на обоих фронтах сложилась непростая ситуация. С февраля 2017 года западная коалиция завязла в боях за жилые кварталы Мосула. А наступление на Ракку тормозит необходимость окружения города с противоположного берега Евфрата. При этом передовые отряды СДС ещё зимой подошли к городу на расстояние 10–15 км.
С середины апреля 2017 года курды пытаются выбить террористов из города Эс-Саура (в СМИ фигурирует название Табка), где расположена ГЭС, сооружённая в 1970-е годы советскими специалистами. Плотина имеет большое значение для водоснабжения Сирии.
Захват Эс-Саура станет важнейшим рубежом на пути окружения группировки ИГИЛ и позволит сохранить в целостности ГЭС. От Эс-Сауры до Ракки примерно 60 км. Наступающим силам, чтобы не попасть под контрудар террористов, придётся взять город Алхора и, возможно, Ратлу, расположенную на трассе, которая ведёт из Ракки в другой оплот ИГИЛ — Дейр-эз-Зор.
В начале мая появились сообщения о том, что СДС якобы освободили Эс-Сауру, но командование группировки выступило с опровержением.
По состоянию на 8 мая курды отвоевали аэропорт, смогли оттеснить террористов из некоторых микрорайонов и рассекли их силы в районе ГЭС. Это должно облегчить завершение штурма города и вселяет надежду на то, что плотина останется в неприкосновенности.
Турецкие солдаты на турецко-сирийской границе Reuters
Попытка торга
США последовательно поддерживают курдов с августа 2014 года, когда Обама объявил о начале масштабной военной кампании против ИГИЛ. YPG наряду с правительственными войсками превратились в главную сухопутную силу по борьбе с исламистами.
YPG смогли отвоевать оккупированные ИГИЛ территории, где компактно проживают этнические курды, а в августе 2016 года ополченцы взяли Манбидж, расположенный в 30 км от Евфрата.
Официальный Дамаск нейтрально относится к действиям YPG, несмотря на их стремление создать отдельное государство и тесное сотрудничество с США. 8 мая министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем заявил, что наступление курдов направлено на «соблюдение целостности и суверенитета Сирии».
Не исключено, что оптимизм Дамаска связан с обещанием Пентагона отвести курдские отряды из муфазы Ракка после её полного освобождения.
«Мы ожидаем, что курдские элементы „Сирийских демократических сил“ уйдут из Ракки после её взятия. Мы ожидаем, что управлять (городом, — прим.ред) будут сирийские арабы, что отражает состав местного населения», — говорится в сообщении Минобороны США от 9 мая.
Турция, которая с августа 2016 года проводит операцию «Щит Евфрата», крайне негативно относится к СДС и американской военной помощи YPG. Анкара не раз подчеркивала, что сирийские курды ничем не отличаются от «террористов» из РПК, которые также добиваются создания независимого Курдистана.
В середине февраля 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил перед вооружёнными силами страны задачу взять Ракку и создать на освобождённых территориях «зону безопасности».
Эксперты сочли высказывание Эрдогана попыткой торга с США за раздел влияния в Сирии. По их мнению, стратегическая цель «Щита Евфрата» состоит в ослаблении боевой мощи YPG, которая крепнет благодаря американскому патронажу.
Анкара критикует Вашингтон за эту покровительственную политику и периодически обстреливает курдские позиции на севере Сирии. Осенью 2016 турецкая армия провела несколько ударов по ополченцам YPG, находящимся к западу от Евфрата.
10 мая министр обороны США Джеймс Мэттис, чьи полномочия как раз предполагают распределение вооружения для YPG, заверил турецкого коллегу Фикри Ышика, что анонсированная Трампом поставка оружия не создаст рисков для безопасности Турции.
«Министр (Мэттис, — прим. ред) подтвердил приверженность США по защите своего союзника по НАТО и по предотвращению дополнительных рисков в области безопасности. Оба лидера подтвердили поддержку миру и стабильности как в Ираке, так и в Сирии», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы военного ведомства.
Reuters
Без шансов на уступки
Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов считает, что поставка оружия YPG не вызовет серьёзного конфликта с Турцией. По его словам, решение Трампа вооружить курдов — это лишь формальное одобрение плана, который был разработан ещё при Обаме.
«США и раньше поставляли курдам оружие. Например, это противотанковые комплексы (ПТРК) TOW. Сейчас речь, вероятно, идёт о бронетехнике и артиллерийских системах. Переносные противовоздушные комплексы американцы курдам не поставляли, осознавая ту опасность, которую они представляют для турков», — отметил Мардасов.
Противотанковый ракетный комплекс TOW © army.mil
Эксперт подчеркнул, что использование ПТРК всегда жёстко контролировалось американскими военнослужащими: «Не думаю, что какая-то часть бронетехники или артсистем может утечь к РПК».
Мардасов полагает, что текущие противоречия между США и Турцией по поводу Ракки, скорее, связаны с желанием Эрдогана принять участие в освобождении города. Вашингтон аккуратно намекает на невозможность такого сценария, не желая усиления турецкого влияния в этом регионе.
«Турки добиваются разрешения на переброску войск под Ракку с населённого пункта Тель-Абьяд, откуда идёт прямая дорога туда. Данная тема наверняка будет в центре переговоров Эрдогана и Трампа, которые пройдут16-17 мая. Анкара не добьётся уступок от США», — сказал Мардасов.
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Алексей Заквасин
* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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Дамаск 2013-2017
"Асад должен уйти" (с)
PS. Стоит отметить, что давеча в Тартус пригнали транспорт с свежей партией гаубиц М-30 (в кол-ве 21 штука) + спутниковые снимки Хмеймима начала мая зафиксировали там наличие самолета ДРЛО А-50. В России это официально прокомментировали в духе – у нас с Асадом совместная борьба с терроризмом, что хотим, то и возим. Это как вы понимаете была реклама слива Асада. В ближайшие несколько месяцев в Сирии видимо загоняет еще немало оружия ("Сирийский экспресс" последние недели гоняет через Босфор как электровеник), чтобы Асад совсем не смог избежать слива, с помощью оружия, которое ему сливают через Тартус.
"Спарта" туда.
"Ямал" обратно.
"Цезарь Куников" туда.
И "Николай Фильченков" тоже.
Одновременно с этим продолжаются умеренно-интенсивные боевые действия в Северной Хаме и Восточном Хомсе + уже второй день САА активно прощупывает оборону боевиков к востоку от Алеппо при массированной поддержке ВКС РФ – фокус явно сместился с Северной Хамы, хотя и там продолжаются авиаудары.
Взрыв смертника в ходе боя в районе авиабазы Джира (к востоку от Дейр-Хафира)
Очевидно, что идет подготовка к интенсификации боевых действий против Халифата (перегруппировка войск и создание ударных группировок требует определенного времени), что мы и будем наблюдать во второй половине мая-начале июня. В качестве первоочередных задач – зачистка района авиабазы Джира и продвижение вдоль берега Евфрата к административным границам провинции Ракка + создание предпосылок для развития наступления из района Итрии. Одновременно с этим стоит ожидать наступательных операций к северу и югу от трассы Тияс – Пальмира, а так же монтирование ударной группировки в районе самой Пальмиры, для амбициозной наступательной операции в направлении Дейр-эз-Зора.
А-50 в Латакии. 3 мая 2017.
Прирост зон контроля сторон с 27 марта по 9 мая.
Безрадостное стратегическое положение Халифата к 10 мая 2017 года. Враги напирают со всех сторон.
Ситуация в Юго-восточной Сирии. Халифат постепенно вытесняется отсюда и в перспективе здесь на повестку дня выйдет вопрос распределения зон контроля между Ираном и США через их прокси-структуры.
Турецкий клин в Северной Сирии. Эрдоган жаждет проявить активность, но район Манбиджа прикрывают американцы, а афринских курдов формально прикрывает Россия. Активность против Асада купируется договоренностями в Астане.
С одной стороны стратегический тупик, но слабо верится, что Эрдоган сможет надолго усмирить свои амбиции.
Фронт в Северной Хаме. САА так и не удалось полностью взломать оборону боевиков в районе Морека и Эль-Латамина, так что фронт здесь относительно стабилизировался, но не затих. Вопрос в том, перейдет ли здесь САА к обороне ради проведения операций к востоку от Алеппо или же после перегруппировки возобновит попытки взять у "Ан-Нусры" Эль-Латамин по-прежнему остается открытым.
PS2. Курды сегодня в очередной раз отчитались о взятии Табки, заявив о зачистке северных районов города и района дамбы, хотя судя по сообщениям, как минимум сегодня бои там еще продолжались. Впрочем, это отчаянное сопротивление боевиков уже особого оперативного значения не имело.
Последний очаг сопротивления "черных" в районе дамбы.
Общая схема операции США по взятию Табки.
Развитие операций к северу от Ракки. Продвижение в основном сводится к постепенному вытеснению боевиков из прилегающих сел к Ракке.
Сам же штурм города начнется не ранее подвоза необходимого вооружения из США и перерезания дорог ведущих в Ракку с юга.
В этой связи забавно вспоминать пафосные заявления министра обороны Франции, который в марте заявил, что штурм Ракки начнется уже вот-вот.
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги…
Впрочем, боевиков это все равно не спасет – сопротивление лишь затягивает борьбу, но слабо влияет на конечный итог.
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