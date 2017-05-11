Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 мая 2017

Tiger Force атакуют с земли и освобождают города, а ВКС РФ наносят массированные авиаудары по позициям ИГИЛ в восточной части Алеппо.

После того, как отряды штурмовой дивизии «Тигр» возобновили спецоперации против ИГИЛ* в сельских районах Алеппо, ВКС России начали наносить массированные авиаудары по позициям террористов на равнинах Маскана, уничтожив большое количество «игиловцев».

Во вторник 9 мая российская авиация нанесла большое количество ракетно-бомбовых ударов по позициям ИГИЛ на равнинах Маскана. Российские самолеты взлетали с авиабазы Хмеймим на юго-западе Латакии и десятки раз атаковали объекты террористов на границе провинций Алеппо и Ракка.

После меморандума о зонах деэскалации были приостановлены авиаудары в провинциях Идлиб и Дераа, в северной части Хомса и Восточной Гуте. В связи с этим ВКС России могут сосредоточить свои усилия исключительно на территориях, захваченных террористами ИГИЛ.

Под прикрытием российской авиации «Тигры» готовятся атаковать стратегическую авиабазу Джира, расположенную к северу от равнины Маскана и к востоку от реки Евфрат.

САА при поддержке ВКС РФ выбивает ИГИЛ из стратегического города на востоке Алеппо

Сирийская Арабская Армия во главе со своими штурмовыми отрядами разрабатывает план по освобождению авиабазы Джира. Подразделения «Тигров» по-прежнему прибывают в этот район, создавая ударный кулак. Прежде чем начать масштабное наступление на южном направлении через равнины Маскана, они проводят разведку боем, изучая укрепления боевиков.

В четверг, при поддержке ВКС России, штурмовая дивизия «Тигр» САА совместно с бригадой «Лива Аль-Кудс» (палестинское ополчение) и бойцами племени Аль-Бакира, продвигаясь все ближе к стратегической авиабазе Джира, берут под свой контроль город Аль-Махдум.

Этот стратегический город расположен на шоссе Алеппо — Ракка (М-4) и представляет собой «ворота» к равнинам Маскана.

Из-за хорошо спланированного наступления отряды штурмовой дивизии «Тигр» под командованием генерала Сухейля Аль-Хасана надеются отбить авиабазу Джира без боя, в противном случае атаковать ее с трех флангов, не оставив террористам никакого выбора, кроме как отступить.

По имеющимся данным, после успешного завершения контрнаступления в северной части Хамы, генерал Сухейль Аль-Хасан, командир отрядов штурмовой дивизии «Тигр», будет командовать двумя наступательными операциями против ИГИЛ одновременно, в восточной части Алеппо и восточном Хомсе (у Пальмиры).

В свою очередь, ИГИЛ публикует множество фотографий с этого театра военных действий, показывающих ожесточенное сопротивление террористов, которые используют все имеющееся вооружение в попытке остановить Армию Сирии. Среди них и подрывы смертников, брошенных на ликвидацию прорыва Вооруженных сил САР (см. фото 1).

В начале этого года, благодаря молниеносному наступлению и грамотному руководству известного генерала, силы САА освободили около 200 деревень, что позволило вытеснить террористов ИГИЛ из большинства сельских районов провинции Алеппо.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация