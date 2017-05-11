Россиянок заставят рожать налогом на малодетность

Налог на малодетность и прочие меры, предложенные для поддержки многодетных в законопроекте «О статусе многодетных семей» директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым, вызвали шквал обсуждений в обществе. Проект этого федерального закона, направленного Крупновым президенту РФ Владимиру Путину, уже раскритиковала сенатор Елена Мизулина. Она назвала саму идею налога на малодетность вредной и дискриминирующей большую часть россиян. А что думают об этом законопроекте сами многодетные и «малодетные» граждане, представители различных общественных организаций? Как, по их мнению, нужно повышать демографию в России?

В 25 лет детей нет, плати!

Сам автор идеи брать налоги за нежелание «делать новых людей» и поставлять граждан Родине, Юрий Крупнов, ранее объяснил «Газете.Ru» с кого, собственно, будут собирать за это деньги в государственную казну: «Речь идет о 0,5% дохода с мужчин и женщин, не имеющих противопоказаний к рождению детей после 25 лет».

Также налог будут брать с семей, в которых воспитывается всего один ребенок. Однако «малодетными» по российскому законодательству считаются и семьи с двумя детьми. С ними как быть?

В предложенном законопроекте есть все же и много положительных моментов. Так, авторы проекта федерального закона «О статусе многодетных семей» предлагают засчитывать многодетным родителям воспитание детей в трудовой стаж. Это позволит многодетным мамам, всю жизнь посвятившим тому, чтобы поднять на ноги и воспитать ораву ребятишек, в будущем получать за это пенсию. Предлагается также дать многодетным право на бесплатное получение земельного участка с коммуникациями.

В зависимости от количества детей в многодетной семье предлагается установить ежемесячные денежные выплаты: 25 тыс. для семей с тремя-четырьмя детьми, 45 тыс. — с пятью-семью и 100 тыс. рублей — при наличии восьми и более детей.

Откуда только будут брать эти деньги в правительстве, в законопроекте не говорится. Неужели «накапает» с налогов на малодетность?

Несколько слов в проекте федерального закона сказано и о самом наболевшем для российских семей — о «квартирном вопросе». Многодетным семьям предлагают предоставить право поселиться в специализированных поселениях — «городах будущего», созданных по европейским стандартам. Это будут коттеджи с земельными участками, подключенные к сетям.

Все это несколько похоже на утопию, учитывая, что до сих пор чиновники часто предоставляют многодетным семьям участки под строительство: в болотах, в камышах, под высоковольтными линиями передач, а также на зараженных ядохимикатами площадях близ складов удобрений. Об этом «Свободная пресса» писала ранее.

Еще одно должно порадовать многодетных родителей: в качестве мер поддержки по воспитанию талантливых и счастливых детей из больших семей предлагается выдавать им бесплатно (по выбору): музыкальные инструменты, турпутевки, абонементы в фитнес-клубы и в консерватории.

«В СССР налог на бездетность никого не стимулировал»

Известный в Волгограде борец за социальную справедливость, депутат Волгоградской областной думы Михаил Таранцов отнесся к новому федеральному законопроекту «О статусе многодетных семей» скептически:

— В советское время, я помню, был налог на бездетность, но он никого не стимулировал обзавестись потомством, — улыбается Таранцов. — Есть чисто медицинские причины, по которым семьи не могут иметь детей вообще, и бесплодных пар становится все больше, либо — не могут иметь детей после рождения первенца. У людей и так проблемы, а мы их будем еще и рублем наказывать за это? Если же налог на малодетность не будут брать при предоставлении справки от врача о бесплодии, то это может вызвать очередную волну коррупции и очереди в медучреждения. И вообще, я считаю, нечего лезть в частную жизнь: каждый человек вправе сам определять, сколько детей он или она хочет иметь. Семьи с детьми, конечно, поддерживать надо. И не только многодетные. Тут нужен комплекс мер: и просветительские акции, и меры соцподдержки, и материальные стимулы, чтобы поднять демографию. Прежде всего, молодые семьи должны иметь достаточный доход, чтобы иметь возможность завести детей и поднять их на ноги. Нужно предусмотреть меры по уменьшению кредита на ипотеку в зависимости от количества детей. Мировой опыт большой в этом направлении. Нужно посмотреть, что подходит конкретно для российских условий, и использовать это у нас.

Многодетный папа: «Дайте лучше квартиру и микроавтобус»

Еще один пункт обсуждаемого законопроекта — введение комплексной поддержки многодетных пап: учреждение ордена «Заслуженный отец России» и предоставление льгот и скидок при приобретении автомобиля.

— Как хорошо, что мне налог на малодетность не грозит! — смеется отец четверых детей, популярный блогер и руководитель «Независимой Общественной инспекции» Алексей Ульянов. — Да, четверо детей — это сильная нагрузка на семейный бюджет: обувь, одежду, игрушки детям приходится покупать часто. Конечно, детей мы рожаем для себя, но и помощь от государства не помешала бы. Не думаю, что налог на малодетность решит проблему наполнения казны. Только натравит друг на друга многодетные и «малодетные» семьи. Вы сначала поднимите уровень жизни населения! Люди не заводят много детей чаще всего не потому, что они — чайлдфри, а потому, что просто денег нет содержать больше двух детей. Да и жить большинству россиян часто негде! Вот у нашей семьи назначена комиссия по земле. Через 3 года после того, как родился младший ребенок. Хотя участок земли нам должны были предоставить давно. Но что нам делать с землей без коммуникаций? И как строить дом, не имея средств? Почему бы в качестве мер поддержки многодетных не давать людям квартиры, в которых есть хотя бы по 16 квадратных метров на человека? Уже это стимулировало бы рождаемость. Еще у многодетных семей, по себе знаю, есть проблемы с перевозкой детей: они все просто в стандартный автомобиль не помещаются с четырьмя детскими автокреслами. Микроавтобусы в качестве мер поддержки — это было бы здорово!

«Налог на малодетность — это бред!»

Мать шестерых детей Светлана Джигарос, руководитель волжской организации многодетных и приемных детей «Большая семья» считает, что законопроект «О статусе многодетных семей» «сырой» и недоработанный:

— Конечно, хорошо, что у многодетных семей появится статус, и время, потраченное на воспитание детей, можно будет занести в трудовой стаж, — рассуждает Джигарос. — Но кто и как будет определять, достойна ли я, к примеру, считаться воспитателем моих детей? Есть ведь и такие многодетные семьи, где к воспитанию детей родители относятся не слишком ответственно. Не даст ли этот пункт в законе новый повод представителям ювенальной юстиции отбирать детей? Расселение многодетных в «городках будущего» напоминает элитное гетто. Я не против коттеджных поселков с хорошей инфраструктурой. Но вспомните провалившийся эксперимент в Москве с расселением в похожем городке приемных семей, взявших на воспитание детей из детдомов. По сути, там создали еще один большой детдом, только на свежем воздухе, где дети вынуждены были общаться лишь с недавними обитателями других детдомов, никакой социальной адаптации. В итоге, у многих семей просто изъяли детей. Я думаю, многодетные семьи также имеют право селиться там, где хотят, жить среди тех, среди кого хотят. Налог на малодетность — это бред. Людям просто нечем платить, многие на грани выживания! Лучше в качестве мер поддержки многодетных семей сделать упор на предоставление жилья, достойные пособия, микроавтобусы, пусть не бесплатные, но по льготной цене. Пусть будет прописано в законе, что в течении 4 лет нельзя эти микроавтобусы продавать. Но они многим нужны!

Мама всего двух детей, «малодетная» Ольга Чебуракова, руководитель общественной организации «Волгоградские родители — за права детей» уверена, что новый законопроект не имеет шансов на жизнь в таком виде:

— Налог на малодетность — это дискриминация! — говорит она. — Да у людей зарплаты мизерные: вот что не дает завести столько детей, сколько хотим. Если б у нашей семьи были доходы выше, я бы троих как минимум родила! Лучше бы вкладывали деньги в бесплатное и качественное образование для детей, причем, не только для детей из многодетных семей!