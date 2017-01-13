Российские хоккеистки заставили смолкнуть трибуны, освиставшие наш гимн (ВИДЕО)

Болельщики освистали гимн России после победы российской команды со счетом 2:0 над сборной Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира среди женщин.

Когда команды выстроились после матчевого приветствия и зазвучал гимн России, чешские болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, чуть не заглушив его мелодию.

Но российские спортсменки не растерялись, а заставили замолчать буйных чехов, исполнив гимн вживую.

Побросав клюшки и шлемы девушки обнялись и хором начали петь «Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Хоккейные хулиганы опешили и шум на трибунах постепенно стих. Арена слушала российский гимн в исполнении девушек из молодежной сборной.

Читайте также: «Ледовое побоище» на чемпионате мира: чешские хоккеистки подрались с россиянками (ВИДЕО)