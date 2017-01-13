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Российские хоккеистки заставили смолкнуть трибуны, освиставшие наш гимн (ВИДЕО)

01:53. 13 января 2017 Просмотров - 250 Один комментарий Опубликовал:
Российские хоккеистки заставили смолкнуть трибуны, освиставшие наш гимн (ВИДЕО) | Русская весна

Болельщики освистали гимн России после победы российской команды со счетом 2:0 над сборной Чехии в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира среди женщин.

Когда команды выстроились после матчевого приветствия и зазвучал гимн России, чешские болельщики на трибунах начали оглушительно свистеть, чуть не заглушив его мелодию. 

Но российские спортсменки не растерялись, а заставили замолчать буйных чехов, исполнив гимн вживую.

Побросав клюшки и шлемы девушки обнялись и хором начали петь «Славься, Отечество наше свободное, Братских народов союз вековой, Предками данная мудрость народная! Славься, страна! Мы гордимся тобой!»

Хоккейные хулиганы опешили и шум на трибунах постепенно стих. Арена слушала российский гимн в исполнении девушек из молодежной сборной.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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Один комментарий»

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    слободан 13 января 2017 в 10:13 Ссылка Пометить
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    Так их!!
    ТОЛЬКО ТАК И НАДО!!
    Девчонки! Девчонки всему гнилому западу показали что ЗА РОССИЮ СТОЯТЬ БУДУТ НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ!

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