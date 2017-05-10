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Зачем Додон приехал на парад?

14:52. 10 мая 2017 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:

Зачем Додон приехал на парад?

Большая часть винодельческих предприятий Молдавии, из 13 обследованных специалистами Роспотребнадзора, смогут возобновить поставки продукции в Россию после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации, заявила РИА Новости глава надзорного ведомства Анна Попова.

"Из Молдавии вернулись специалисты Роспотребнадзора. Преимущественное количество предприятий из 13 обследованных смогут поставлять свою продукцию на российский рынок после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации", — заявила Попова.

В середине февраля Роспотребнадзор сообщал, что эксперты ведомства посетят винодельческие предприятия Молдавии, которые поставляют или планируют поставлять в РФ алкогольную продукцию, по итогам визитов будет обсуждаться возможность увеличения поставок молдавского алкоголя на российский рынок.

Зачем Додон приехал на парад?

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Додоном заявил, что количество предприятий Молдавии, которые имеют право поставлять продукты на российский рынок, скорее всего, будет увеличиваться. Позднее глава Роспотребнадзора сообщила РИА Новости, что эксперты ведомства проверят готовность молдавских предприятий возобновить поставки качественных продуктов питания на рынок РФ.

Роспотребнадзор в сентябре 2013 года ввел эмбарго на молдавскую винодельческую продукцию из-за претензий к качеству вина. Запрет не распространялся лишь на алкогольную продукцию из Гагаузии и Приднестровья. До 2006 года молдавские вина занимали свыше 60% рынка России. К 2013 году Молдавии удалось восстановить всего 10-12% доли своей продукции на рынке РФ.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

Зачем Додон приехал на парад?

Зачем Додон приехал на парад?

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 1305 947
    Дима 10 мая 2017 в 15:52 Ссылка Пометить
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    На последнем фото у Додона как четко прослеживаются рога на лбу! Я так понял, про них говорил Сварожич, от середины бровей и вверх!

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