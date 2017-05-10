Разрушенная экономика: что, украинцы, на двух стульях места мало?

Евроинтеграция победила и разум, и потенциал Украины. Европейские партнеры долго водили за нос, не давая Киеву шанса вывести продукцию на рынки Евросоюза, но поощрительно улыбались, наблюдая за тем, как майданутые губят и разрушают вековые экономические связи с Россией.

После распада СССР в бывших советских республиках к власти пришли новые собственники и представители финансово-промышленных групп. Закон первоначального накопления капитала никто не отменял, а разрушение внутрисоюзных связей ударило по сферам народного хозяйства республик.

Впрочем, новые элиты все свои промахи и неудачи валили на недавнее прошлое, внушая населению мысли о тяжелом наследии эпохи СССР и попутно занимаясь его разделом. К власти пришли новые политики и бизнесмены, жадные до чужого добра и не понимающие ценность налаженных связей, самого смысла союзной кооперации.

Украина не стала исключением. Резкий разворот на Запад, райские кущи европейской жизни и полное отрицание советского прошлого не могли не сказаться на настоящем и будущем этой страны. Пример Прибалтики также ничему не научил киевских политиканов. Пожалуй, разумность проявили только элиты России, Белоруссии и Казахстана, желающие сохранить по максимуму политическое и экономическое взаимодействие.

Украинские же власти пытались сыграть на противоречиях Запада и Востока, что, впрочем, какое-то время Киеву удавалось. Но не зря же говорят, сколько веревочке не виться…

Авиационная отрасль Украины:

Вплоть до конца 90-х Россия и Украина поддерживали связи в авиастроении. Охлаждение отношений наступило после того, как президент Кучма передал НАТО техническую документацию на суперсовременный самолет АН-70. Затем Ющенко «реформировал» авиапрома в 2004-2009 гг., развалив отрасль. Затем Минобороны России не заказало самолеты АН-70. Россия перешла к разработке собственных авиационных проектов, Украина – в пролете.

События 2014 года окончательно добили украинский авиапром: программы сотрудничества России и Украины по производству 80 самолетов Ан-124 «Руслан» (КБ Антонова) с установкой двигателей производства запорожской компании «Мотор Сич» накрылись медным тазом. Майдан все перечеркнул.

Украинский ВПК.

Судите сами: на момент распада Союза Украина, как и Россия, имела мощный военно-промышленный комплекс. Порядка 3,5 тысячи предприятий ВАК, в числе который 700 предприятий производили только военную продукцию; общее число рабочих мест — 1,5 млн.

Но уже к 1997 году их количество начинает сокращаться, доля оборонной промышленности в общем объеме продукции машиностроения падает в 7 раз. Проблема не в экономике. Просто прозападные марионетки методично разваливают оборонный потенциал страны.

Сельское хозяйство и «торговые войны»:

Основной упор на 2012 и 2013 годы. В 2012 году Россия ограничивает ввоз украинских сыров и шоколада, а Киев в ответ изымает из горговли российскую продукцию ( сыры, рыбу, конфеты и шоколад). 2013 год: импорт украинских товаров в Россию приостановлен. На Украине общественники бойкотируют российскую продукцию.

Сторонники евроинтеграции обвиняют Москву в экономической агрессии и призывают подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом, а также к разрыву экономических связей с Россией. От народа, правда, скрывают тот факт, что ограничение импорта из Украины должно защитить российский рынок в случае создания ЗСТ Украины и ЕС.

Противники евроинтеграции призывали к развитию отношений с Евразийским экономическим союзом, к восстановлению кооперационных связей с Россией и с ЕАЭС, отказу от евроинтеграции и создания ЗСТ с ЕС. Но в Киеве решили всех переиграть и успеть вклиниться в ведущиеся между Евросоюзом и Россией переговоры о создании ЗСТ, перевести их в трехсторонний формат. К чему привели эти попытки, мы сейчас наблюдаем.

Политические элиты в Киеве успеха не достигли, но выбор вектора международной интеграции расколол украинское общество, причем не без помощи западных «друзей». Итог: госпереворот и гражданская война.

Экономика же получила сокрушительный удар после прихода к власти сторонников евроинтеграции. Катастрофа разразилась после перехода Украины на новые стандарты, что поставило крест на выводе ее товаров на рынки ЕС, Россия же стала недосягаемой. Да, глупость наказуема.

Поэтому АТО остается последним шансом для киевского руководства. Больше не на кого списать экономические провалы, кризисную ситуацию в стране. Как объяснить людям, что лучше уже не будет?

По причине торговых войн 2012-2015 гг. Украина потеряла порядка 98 млрд долларов, как заявили Минэкономики Украины в 2016 году. Наглое вранье! Колоссальные потери были понесены после госпереворота 2014 года. Компромисс с Россией стал невозможен, а евроинтеграция стала самоцелью. Ситуация не изменилась и по сей день: ложь и безвыходность определяют внутреннюю политику Украины. Игра не удалась, Киев проиграл.