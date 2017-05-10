Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии

Радикалы «Азова» атаковали офис «афганцев»: месть униженных шакалов?

18:20. 10 мая 2017 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:

ukrnatsionalistyi-e1494330481182-960x538-960x538

Николаевские ультраправые после Дня Победы разгорячились и напали на офис «афганцев». Может, хлебнули лишку, может, обкурились, но факт остается фактом: майданутые совсем страх потеряли.

Радикалы из добровольческого националистического батальона «Азов» ворвались в офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и избили находившихся там воинов запаса. Ворвались в масках, чтобы не узнали. Страх за собственную шкуру оказался слишком велик? Побоялись, что потом ветераны их найдут и разберутся? Тактика шакалов их визитная карточка. Дело сделать и в кусты!

В офисе радикалы покрушили флаги в приемной, а главу Ассоциации Юрия Соловьева и его товарищей сбили с ног и начали избивать. Нападавших было около пятидесяти человек. Заранее обеспечили себе перевес сил.

«Соловью пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы. Кроме того, были избиты еще три человека. Буквально через минуту нападавшие выбежали из офиса».

1

За что же обиделись на воинов – «афганцев» радикалы?

В Николаеве воины-афганцы под знаменем 40-й армии вышли возложить цветы к памятнику Ольшанцам и Вечному огню, но им пытались помешать националисты УПА. Воины – интернационалисты взашей вытолкали радикалов, пытавшихся с флагом УПА пристроиться к колонне «афганцев».

Провокация не сработала, «афганцы» дали жесткий отпор. Несколько радикалов даже получили травмы. Недолго думая, они решили отомстить и ворвались в офис, где их не ждали. Только количеством и взяли.

Шествие «Бессмертного полка» сорвать не удалось, а жгучее разочарование и чувство бессильной злобы вылилось в побоище в офисе. Одного они только не учли: афганцы не отличаются всепрощением и обидчиков найдут.

Тем временем Денис Янтарь, представитель «Национального корпуса», сформированного на основе батальона «Азов», утверждает, что драку спровоцировали сами «афганцы». Радикалы к ним пришли якобы поговорить относительно инцидента в День Победы, но разговор не состоялся по вине Соловья. Да и вообще «афганцы» первыми драку начали, схватив дубинки.

Теперь около офиса ветеранов дежурит сотня правоохранителей, а вход в здание заблокирован. Власть и полиция маскирует свое бездействие? Почему же сразу не задержали радикалов, когда они пытались сорвать шествие в День Победы? Драка была, нарушители имелись, но ни одного задержания не было. Безнаказанность рождает преступления, что мы и увидели сейчас.

2

И что дальше? Подчиненные Авакова заведут уголовное дело, а виновников уже след простыл? И кого наказывать, если дело опять развалится? Все нужно делать вовремя, но все это относится к правовому государству. На Украине мы подобного не наблюдаем. Там лишь евроинтеграция и мечты о безвизе в головах чиновников витают.

 

Метки: азов, афган, афганистан, батальон "азов", ветераны, Видео, националисты, новости / украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Миграционный вал оккупирует страну, но РПЦ совместно с муфтиями настаивают на продолжении завоза мигрантов в Россию.
Председатель Отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества (ОВЦО )(многоговорящая абревиатура овца у РПЦ прим ред.) протоиерей Всеволод Чаплин, выступивший в понедельник в Москве на пресс-конференции, посвященной проблемам адаптации...
Нами управляют сатанисты? (18+)
Что вы знаете о жертвоприношениях? Куда пропадает ежегодно 8 000 000 детей? Почему власть защищает аморальные явления? Что скрыто от наших глаз? На эти и многие другие вопросы отвечает автор нашумевшего проекта “Сквозь апокалипсис” Светлана Пеунова в ...
Во Франции проходит масштабная контртеррористическая операция (видео)
... Франции — трехдневный траур, а совершенную атаку называют крупнейшей в стране за... причастен к теракту. В момент атаки он был в школе, а... были хорошо подготовлены. На кадрах атаки видно, как террористы профессионально владеют...
"Красивые" мужчины (часть II)
Давно ли гордостью Германии был немецкий рабочий, добросовестный и искусный, а теперь заводы Германии заполнили турки, немцы же «устроились» - заняли престижные, лишенные творчества должности «красивых» мужчин. Такое же положение и во Франции, да и по ...
Митинг памяти «Помни Одессу»: Стрелков, Крылов и резолюция
Братья и Сестры! Русские люди! Сегодня мы собрались здесь потому, что наши сердца преисполнены скорбью и гневом.Два года назад в Одессе толпы нелюдей убивали и калечили наших братьев. Два года назад тысячи безумцев скакали на русских костях. Не на ...
А.И. Фурсов: Русских будут убирать с их земли
СЕВЕРНАЯ ЕВРАЗИЯ – ГЛАВНЫЙ ПРИЗ XXI ВЕКА/ Фурсов Андрей Ильич /Историк, публицист Андрей Фурсов на заседании круглого стола журнала «Свободная мысль» в дискуссии с коллегами по Изборскому клубу отметил, что современный кризис – это не кризис экономики и ...

Один комментарий»

  • 7897 6725
    Олег Козлов 10 мая 2017 в 19:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    На Украине победил фашизм. И чего мы от них хотим? Как поступать с фашистами знают все. И фашисты об этом знают, поэтому пойдут до конца.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>