Радикалы «Азова» атаковали офис «афганцев»: месть униженных шакалов?

Николаевские ультраправые после Дня Победы разгорячились и напали на офис «афганцев». Может, хлебнули лишку, может, обкурились, но факт остается фактом: майданутые совсем страх потеряли.

Радикалы из добровольческого националистического батальона «Азов» ворвались в офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и избили находившихся там воинов запаса. Ворвались в масках, чтобы не узнали. Страх за собственную шкуру оказался слишком велик? Побоялись, что потом ветераны их найдут и разберутся? Тактика шакалов их визитная карточка. Дело сделать и в кусты!

В офисе радикалы покрушили флаги в приемной, а главу Ассоциации Юрия Соловьева и его товарищей сбили с ног и начали избивать. Нападавших было около пятидесяти человек. Заранее обеспечили себе перевес сил.

«Соловью пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы. Кроме того, были избиты еще три человека. Буквально через минуту нападавшие выбежали из офиса».

За что же обиделись на воинов – «афганцев» радикалы?

В Николаеве воины-афганцы под знаменем 40-й армии вышли возложить цветы к памятнику Ольшанцам и Вечному огню, но им пытались помешать националисты УПА. Воины – интернационалисты взашей вытолкали радикалов, пытавшихся с флагом УПА пристроиться к колонне «афганцев».

Провокация не сработала, «афганцы» дали жесткий отпор. Несколько радикалов даже получили травмы. Недолго думая, они решили отомстить и ворвались в офис, где их не ждали. Только количеством и взяли.

Шествие «Бессмертного полка» сорвать не удалось, а жгучее разочарование и чувство бессильной злобы вылилось в побоище в офисе. Одного они только не учли: афганцы не отличаются всепрощением и обидчиков найдут.

Тем временем Денис Янтарь, представитель «Национального корпуса», сформированного на основе батальона «Азов», утверждает, что драку спровоцировали сами «афганцы». Радикалы к ним пришли якобы поговорить относительно инцидента в День Победы, но разговор не состоялся по вине Соловья. Да и вообще «афганцы» первыми драку начали, схватив дубинки.

Теперь около офиса ветеранов дежурит сотня правоохранителей, а вход в здание заблокирован. Власть и полиция маскирует свое бездействие? Почему же сразу не задержали радикалов, когда они пытались сорвать шествие в День Победы? Драка была, нарушители имелись, но ни одного задержания не было. Безнаказанность рождает преступления, что мы и увидели сейчас.

И что дальше? Подчиненные Авакова заведут уголовное дело, а виновников уже след простыл? И кого наказывать, если дело опять развалится? Все нужно делать вовремя, но все это относится к правовому государству. На Украине мы подобного не наблюдаем. Там лишь евроинтеграция и мечты о безвизе в головах чиновников витают.