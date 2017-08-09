Новости Украины и Новороссии 09 августа 2017

Группа, состоявшая из 37 жителей Украины и трех граждан Эстонии, бесследно пропала в Финляндии в местечке Тууповаара, что в Йоенсуу.

Как пишет YLE, цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод нуждается во временном размещении.

37 сборщиков из Украины и трёх из Эстонии должны были направить в местечко Ююка в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено.

Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара через несколько часов после звонка. На полу клуба для сборщиков разложили матрасы, а также их накормили.

На следующей неделе Сухонен обратился в Службу спасения с вопросом о том, что делать со сборщиками.

«Мы не могли оставить их на голодную смерть», — говорит Сухонен.

Вечером 3 августа полиция позвонила и сообщила, что сборщиков нельзя выселять из охотничьего клуба.

4 августа местный евангелическо-лютеранский приход предоставил группе иностранцев еду. 6 августа с продуктами помог владелец местного магазина. Вчера, 7 августа Сухонен связался с иммиграционным отделением полиции и попросил совета у чиновников.

Когда Сухонен сегодня вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что сборщиков увезли.

«На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет», — рассказывает Сухонен.

Местонахождение группы иностранцев сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привёз и увёз.

Никто из «ягодных оптовиков», с которыми Новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция их искать не намерена.

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