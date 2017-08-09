Новости Украины и Новороссии 09 августа 2017
- 00:20 СБУ задержала группу «патриотов» с автоматами и противотанковыми минами, готовящих захват областных администраций (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:55 И еще 2 месяца….
- Вчера 23:53 37 украинцев пропали при загадочных обстоятельствах в Финляндии.
- Вчера 23:16 Украина вредит себе, разрывая соглашение по военному экспорту, — депутат.
- Вчера 23:03 Радикалы и коррупция лишат власти Петра Порошенко, — Олег Царев.
СБУ задержала группу «патриотов» с автоматами и противотанковыми минами, готовящих захват областных администраций (ФОТО, ВИДЕО)
8 августа 2017 года Управление службы безопасности в Волынской области провело 14 обысков у представителей общественного формирования «Стражи порядка». Было задержано 5 человек, в том числе руководитель общественного формирования Александр Тиводар.
В ходе обысков изъяты средства негласного снятия информации и оружие, в том числе: автоматы, гранаты, противотанковые мины. Также, по данным местных СМИ, при обыске в офисе «Стражей порядка» найдены детальные планы захвата админзданий Волынской области.
«В результате совместно спланированных прокуратурой Волынской области и следовательным и оперативными подразделениями Управления СБУ в области следственных и розыскных действий удалось разоблачить и прекратить деятельность группы лиц, которые позиционировали себя как члены общественного объединения по охране правопорядка на Волыни и в целях незаконной слежки, сбора и использования в собственных целях и по заказу третьих лиц конфиденциальной информации о личной жизни граждан, в том числе публичных лиц в регионе, организовали контрабандное перемещение в Украине, а для дальнейшего использования в собственной незаконной деятельности, специальных технических средств негласного получения информации, в отношении которых установлены ограничения пребывания в свободном обращении», — объяснили в СБУ.
Вскоре суд определится с мерой пресечения для задержанных.
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И еще 2 месяца…
В этом году украинская власть празднует 80-летие эпохального 1937-го.
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37 украинцев пропали при загадочных обстоятельствах в Финляндии
Группа, состоявшая из 37 жителей Украины и трех граждан Эстонии, бесследно пропала в Финляндии в местечке Тууповаара, что в Йоенсуу.
Как пишет YLE, цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод нуждается во временном размещении.
37 сборщиков из Украины и трёх из Эстонии должны были направить в местечко Ююка в Северной Карелии, однако в последний момент размещение было отменено.
Сборщиков привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара через несколько часов после звонка. На полу клуба для сборщиков разложили матрасы, а также их накормили.
На следующей неделе Сухонен обратился в Службу спасения с вопросом о том, что делать со сборщиками.
«Мы не могли оставить их на голодную смерть», — говорит Сухонен.
Вечером 3 августа полиция позвонила и сообщила, что сборщиков нельзя выселять из охотничьего клуба.
4 августа местный евангелическо-лютеранский приход предоставил группе иностранцев еду. 6 августа с продуктами помог владелец местного магазина. Вчера, 7 августа Сухонен связался с иммиграционным отделением полиции и попросил совета у чиновников.
Когда Сухонен сегодня вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что сборщиков увезли.
«На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет», — рассказывает Сухонен.
Местонахождение группы иностранцев сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привёз и увёз.
Никто из «ягодных оптовиков», с которыми Новостной службе Yle удалось связаться, ничего не знает об этой группе сборщиков. Полиция их искать не намерена.
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Украина вредит себе, разрывая соглашение по военному экспорту, — депутат
Украина вредит в первую очередь себе, прекращая действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, поскольку Россия уже превзошла Киев в этом направлении, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).
Как ранее сообщала «Русская весна», Украина намерена прекратить действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте продукции военного назначения в третьи страны, следует из опубликованной во вторник повестки заседания украинского правительства на среду.
Российский депутат пояснил, что такие соглашения заключаются, чтобы не мешать друг другу на этом рынке: «имеется в виду то, что мы делаем одну и ту же продукцию и согласовываем действия, согласовываем цены».
«И Россия, и Украина, выходя из этих соглашений, теряют, конечно, но мы уже создали свою продукцию, которую раньше делали вместе, так что они нанесут ущерб прежде всего себе, но у Киева сейчас политика такая: на зло маме уши отморожу, но лишь бы не сотрудничать», — заявил Калашников.
Парламентарий добавил, что теперь Россия и Украина перестанут согласовывать действиях по этому направлению, «хотя у нас уже и кооперации нет той, что была раньше».
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Радикалы и коррупция лишат власти Петра Порошенко, — Олег Царев
Политическая ситуация на Украине продолжает усугубляться.
Президент страны Петр Порошенко уже не в состоянии контролировать коррупционные потоки, что раздражает Вашингтон, и этим пользуются украинские радикалы, которые все еще настроены на реванш и полноценный захват власти.
Депутат последней легитимной Верховной Рады, глава парламента Новороссии Олег Царев специально для «Русской Весны» прокомментировал текущую политическую ситуацию на Украине.
НАБУ становится главным «силовым» оператором на Украине
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Даже такие богатые страны, как США, не могут позволить себе строительство стены на границе с Мексикой, и это несмотря на все проблемы, которые идут из-за границы в страну: наркотрафик, нелегальная иммиграция. Уже из этого очевидно, что проект «стена» — это была распильная история, особенно учитывая уровень коррупции на Украине.
Когда Волкер встречался с депутатами Верховной Рады, он заявил о том, что до конца года власти Украины должны посадить от 20-30 высокопоставленных чиновников, замешанных в коррупционных схемах.
Поэтому аресты будут происходить, и это указывает, во-первых, американцы требуют жесткого контроля над средствами, которые они выделяют Украине, во-вторых, коррупция на Украине – это основной источник обогащения. Тот, кто контролирует коррупционные потоки, тот контролирует и политические процессы, и бизнес, и в целом экономику страны.
Если НАБУ будет иметь возможность вмешиваться в коррупционные потоки, оно постепенно станет ключевым «силовым» оператором, с которым вынуждены будут считаться депутаты, чиновники, президент, олигархи. Поскольку НАБУ сегодня ориентируется на посла США, можно сделать вывод, что «резиновая дубина» теперь в их руках.
Радикалы готовятся сместить Порошенко
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Петр Порошенко хочет выиграть очередные президентские выборы, именно поэтому его команда сейчас прорабатывает все сценарии, в том числе и вывод во второй тур «удобных кандидатов», продумывают вариант отложить выборы. С другой стороны, все понимают, что с 2018 по 2020 годы Украина должна выплатить 18 млрд долларов и еще 6 млрд долларов по гарантиям, а также 3 млрд долларов по российскому займу.
В том случае, если Порошенко не сможет провести закон о активной продаже сельхозземель на Украине, его ждут большие проблемы, поскольку получение дальнейших кредитов станет невозможным, денег в экономике не будет, что в конечном итоге станет причиной хаоса в стране.
В условиях хаоса реальная власть будет у радикалов, а статус кандидата президента добавит Белецкому политического престижа и респектабельности. А дальше ситуация может развиваться по-разному, вплоть до импичмента Порошенко, его отставки, очередного переворота. И в этих условиях куда более легитимным будет выглядеть захват власти именно кандидатом в президенты, нежели руководителем территориального батальона.
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