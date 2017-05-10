Проклятие Сталина накануне ядерной войны

Такой вывод можно сделать после завершения работы VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, проводимой Министерством обороны России. Народ там, сами понимаете, собирается серьёзный, такому принято верить. На этот раз всех напугали. К примеру, накануне Дня Победы первый замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир наговорил столько, что впору срочно повеситься. Иначе через пять лет будем гореть в ядерном аду. И депутаты, и члены правительства.

Вот что сказал генерал. За 15 лет США потратили на противоракетную оборону 130 млрд долларов. В ближайшие пять лет потратят ещё 55 миллиардов. В результате к 2022 году американских противоракет будет больше, чем боевых блоков, развёрнутых на межконтинентальных баллистических ракетах России. Ещё полгода назад тот же генерал Познихир, выступая в Китае, говорил, что американцы способны сбить сотни российских ракет. Сегодня он говорит вообще обо всех. И русских, и китайских.

Чтобы понять, о чём речь, достаточно посмотреть на глобус со стороны Северного полюса. В случае нашего ядерного удара по США наши боевые блоки должны лететь в их сторону по кратчайшему пути – именно через Северный полюс. Сбить наши ракеты можно только с Аляски и Западной Европы – Польши и Норвегии. Именно там и развёртывается американская ПРО. Как будут сбивать?

Первые 200 секунд после старта наши ракеты будут находиться на траектории разгона. Именно в эти секунды их и можно сбить, как рассказал нам генерал-лейтенант Познихир. Масла в огонь на той же конференции подлил начальник Центрального НИИ Войск воздушно-космической обороны РФ Сергей Ягольников. Он уточнил, что ПРО США способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) России уже на 150-й секунде полёта. То есть до 200-й секунды полёта, когда боевой блок отделяется от разгонного и начинает маневрировать, у американцев есть целых 50 секунд.

Что же получается? Высокопоставленные военные Познихир и Ягольников говорят одно, можно сказать, паникуют, а президент тем временем уверен в неотразимости нашего ядерного оружия! Часто повторяет, что оно способно преодолеть любую ПРО. То есть либо военные врут, либо до президента доходит ложная информация, что совершенно недопустимо.

Предположим худший вариант: генералы-паникёры правы. Тогда первый вопрос – почему так произошло и мы остаёмся голыми и раздетыми перед лицом сокрушительного ядерного удара США? И что прикажете делать? Начнём с теории. Как говорят специалисты, нейтрализовать систему американской глобальной ПРО можно только из дальнего космоса с использованием волновых излучателей, приводящих в негодность элементную базу, которой напичкана американская техника ПРО. Это мощная космическая «глушилка», которая слепит наземные радары противника с момента старта наших ракет и до конца траектории выведения боевых блоков на орбиту. Только после этого они неуязвимы.

И где эти «глушилки»? С 2007 по 2014 год на РКК «Энергия» прорабатывались идеология и стратегия асимметричного ответа, способного нейтрализовать любую американскую глобальную ПРО, построенную на кремниевой элементной базе. Такое оружие развивается во всём мире, но в России успехи особенно заметны. Пример «ослепления» американского военного эсминца в Чёрном море хорошо известен. Перехват управления военными дронами – вообще «задачка для первоклассников».

На «Энергии» были подготовлены предложения по выводу на высокие космические орбиты – до 40 тысяч километров – специальных платформ весом до 10 тонн. Только на них можно разместить как лазерное оружие, так и «глушилки», способные ослепить американскую ПРО на огромных территориях от Польши до Аляски, включая акваторию Северного Ледовитого океана. Но что вы думаете – в 2010–2011 годах эту программу пытался остановить один из высокопоставленных руководителей Минобороны. ..... по инициативе В. Лопоты на совещании у министра обороны работы решено продолжить. Но в 2014 году их идеолог, руководитель и генеральный конструктор РКК «Энергия» Виталий Александрович Лопота был снят с должности. Тогдашние руководители Роскосмоса (сегодня их обвиняют в разграблении «космических» денег) инициировали предъявление ему загадочного обвинения в «нанесении ущерба «Энергии» в виде упущенной выгоды». При этом государственный аудит Счётной палаты с прямо противоположными выводами во внимание принят не был. На самом деле именно Лопота препятствовал жуликам воровать.

В реальности стоимость активов РКК «Энергия» за время руководства В. Лопоты с 2007 по 2014 год возросла более чем в 10 раз, а её доходы увеличились с 8 до 29 миллиардов. Но в результате вражеско-диверсионной деятельности в 2015 году жизненно важная для страны работа была приостановлена и до сих пор не открыта. По подлому навету негодяев, чьи имена обязательно будут названы, учёный с мировым именем оказался под домашним арестом в тюремном браслете. Не помогло и обращение к президенту страны 10 академиков РАН. В списке что ни имя – то мировое светило, в том числе и в оборонке. До сих пор – ни суда, ни отмены обвинения.

За прошедшее время новый начальник Роскосмоса Комаров вообще закрыл программу возобновления производства сверхтяжёлых носителей. Этот убогий с точки зрения технических знаний человек восторгается американцем Илоном Маском и его допотопной ракеткой, первую ступень которой тот научился возвращать на землю. Комаров даже обещает догнать Маска. Невдомёк «начальнику», что в Штатах без особой рекламы дорабатывают мощные движки и скоро начнут гонять в космос по сотне тонн полезного груза за раз. А Комаров мечтает догнать Маска, хотя ему впору в церковь пойти – грехи замаливать.

Об отсутствии стыда у этого руководителя мы уже писали. Нам даже угрожал письмами его малограмотный пресс-секретарь – некто Фадеев, который, как гостайну, скрывает своё образование и какого он роду-племени. Зашифрован, как спецагент. Знают ли Комаров и Фадеев, что работники космической отрасли считают их пустым местом? Испытывает ли Комаров от этого стыд? И почему С. Чемезов, Дм. Рогозин и С. Шойгу терпят таких людей на должностях, от которых зависит само выживание государства? Зачем берут такой грех на душу? Назначьте Комарова главным балетмейстером Большого театра или руководителем «Росмусора» – вреда будет намного меньше. Верните Виталия Лопоту в отрасль! Верните, пока не поздно!

А пока правят бал те, кто в технике ничего не понимает, сложилась ситуация, когда генералы Генштаба инициативно показывают нам истинную картину положения в обороне страны. Сказать слово в защиту Виталия Лопоты у них пока духу не хватает. Но так уже было во второй половине 30-х годов прошлого века, когда по доносам негодяев грамотных авиаконструкторов и военных сажали в лагеря. Потом началась война. Проснись, Вий! Подними веки и испепели врагов рода человеческого! Даже кровавый палач и изверг Сталин возвратил из застенков Сергея Королёва, и тот готовил страну к ракетной эре. А сегодня даже из отряда космонавтов бегут самые опытные пилоты, которые провели в космосе по нескольку лет. Их опыт кровососам не нужен. Тех вполне устраивает английский гражданин во главе сверхсекретного института ракетного двигателестроения.

Отчаянный крик генерал-лейтенанта Познихира накануне Дня Победы достоин уважения. Он рискует тем, что вышестоящее начальство просто отправит его в отставку, чтобы не говорил лишнего. Но ради чего тогда воевал и погиб в 1941 году, в первые месяцы войны, мой дед – Борис Угланов? Ради чего воевали военные лётчики, родители моей жены – Александр Михайлович и Галина Константиновна Чаплыгины? Воевали и остались живы. И что это за «проклятие Сталина» у наших руководителей, когда накануне тяжёлых испытаний лучших учёных и конструкторов, которые должны укреплять оборонный щит, – сажают на цепь и медленно добивают. Молчит Дума. Молчит Совет Федерации. Тем временем торжествуют бездари и негодяи.

Всё повторяется. Не дай бог скоро услышать обращение по радио: «Граждане и гражданки! Сегодня в 4 часа утра…»



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