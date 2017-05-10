Проклятие Сталина накануне ядерной войны
Такой вывод можно сделать после завершения работы VI Московской конференции по международной безопасности MCIS-2017, проводимой Министерством обороны России. Народ там, сами понимаете, собирается серьёзный, такому принято верить. На этот раз всех напугали. К примеру, накануне Дня Победы первый замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир наговорил столько, что впору срочно повеситься. Иначе через пять лет будем гореть в ядерном аду. И депутаты, и члены правительства.
Вот что сказал генерал. За 15 лет США потратили на противоракетную оборону 130 млрд долларов. В ближайшие пять лет потратят ещё 55 миллиардов. В результате к 2022 году американских противоракет будет больше, чем боевых блоков, развёрнутых на межконтинентальных баллистических ракетах России. Ещё полгода назад тот же генерал Познихир, выступая в Китае, говорил, что американцы способны сбить сотни российских ракет. Сегодня он говорит вообще обо всех. И русских, и китайских.
Чтобы понять, о чём речь, достаточно посмотреть на глобус со стороны Северного полюса. В случае нашего ядерного удара по США наши боевые блоки должны лететь в их сторону по кратчайшему пути – именно через Северный полюс. Сбить наши ракеты можно только с Аляски и Западной Европы – Польши и Норвегии. Именно там и развёртывается американская ПРО. Как будут сбивать?
Первые 200 секунд после старта наши ракеты будут находиться на траектории разгона. Именно в эти секунды их и можно сбить, как рассказал нам генерал-лейтенант Познихир. Масла в огонь на той же конференции подлил начальник Центрального НИИ Войск воздушно-космической обороны РФ Сергей Ягольников. Он уточнил, что ПРО США способна сбивать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) России уже на 150-й секунде полёта. То есть до 200-й секунды полёта, когда боевой блок отделяется от разгонного и начинает маневрировать, у американцев есть целых 50 секунд.
Что же получается? Высокопоставленные военные Познихир и Ягольников говорят одно, можно сказать, паникуют, а президент тем временем уверен в неотразимости нашего ядерного оружия! Часто повторяет, что оно способно преодолеть любую ПРО. То есть либо военные врут, либо до президента доходит ложная информация, что совершенно недопустимо.
Предположим худший вариант: генералы-паникёры правы. Тогда первый вопрос – почему так произошло и мы остаёмся голыми и раздетыми перед лицом сокрушительного ядерного удара США? И что прикажете делать? Начнём с теории. Как говорят специалисты, нейтрализовать систему американской глобальной ПРО можно только из дальнего космоса с использованием волновых излучателей, приводящих в негодность элементную базу, которой напичкана американская техника ПРО. Это мощная космическая «глушилка», которая слепит наземные радары противника с момента старта наших ракет и до конца траектории выведения боевых блоков на орбиту. Только после этого они неуязвимы.
И где эти «глушилки»? С 2007 по 2014 год на РКК «Энергия» прорабатывались идеология и стратегия асимметричного ответа, способного нейтрализовать любую американскую глобальную ПРО, построенную на кремниевой элементной базе. Такое оружие развивается во всём мире, но в России успехи особенно заметны. Пример «ослепления» американского военного эсминца в Чёрном море хорошо известен. Перехват управления военными дронами – вообще «задачка для первоклассников».
На «Энергии» были подготовлены предложения по выводу на высокие космические орбиты – до 40 тысяч километров – специальных платформ весом до 10 тонн. Только на них можно разместить как лазерное оружие, так и «глушилки», способные ослепить американскую ПРО на огромных территориях от Польши до Аляски, включая акваторию Северного Ледовитого океана. Но что вы думаете – в 2010–2011 годах эту программу пытался остановить один из высокопоставленных руководителей Минобороны. ..... по инициативе В. Лопоты на совещании у министра обороны работы решено продолжить. Но в 2014 году их идеолог, руководитель и генеральный конструктор РКК «Энергия» Виталий Александрович Лопота был снят с должности. Тогдашние руководители Роскосмоса (сегодня их обвиняют в разграблении «космических» денег) инициировали предъявление ему загадочного обвинения в «нанесении ущерба «Энергии» в виде упущенной выгоды». При этом государственный аудит Счётной палаты с прямо противоположными выводами во внимание принят не был. На самом деле именно Лопота препятствовал жуликам воровать.
В реальности стоимость активов РКК «Энергия» за время руководства В. Лопоты с 2007 по 2014 год возросла более чем в 10 раз, а её доходы увеличились с 8 до 29 миллиардов. Но в результате вражеско-диверсионной деятельности в 2015 году жизненно важная для страны работа была приостановлена и до сих пор не открыта. По подлому навету негодяев, чьи имена обязательно будут названы, учёный с мировым именем оказался под домашним арестом в тюремном браслете. Не помогло и обращение к президенту страны 10 академиков РАН. В списке что ни имя – то мировое светило, в том числе и в оборонке. До сих пор – ни суда, ни отмены обвинения.
За прошедшее время новый начальник Роскосмоса Комаров вообще закрыл программу возобновления производства сверхтяжёлых носителей. Этот убогий с точки зрения технических знаний человек восторгается американцем Илоном Маском и его допотопной ракеткой, первую ступень которой тот научился возвращать на землю. Комаров даже обещает догнать Маска. Невдомёк «начальнику», что в Штатах без особой рекламы дорабатывают мощные движки и скоро начнут гонять в космос по сотне тонн полезного груза за раз. А Комаров мечтает догнать Маска, хотя ему впору в церковь пойти – грехи замаливать.
Об отсутствии стыда у этого руководителя мы уже писали. Нам даже угрожал письмами его малограмотный пресс-секретарь – некто Фадеев, который, как гостайну, скрывает своё образование и какого он роду-племени. Зашифрован, как спецагент. Знают ли Комаров и Фадеев, что работники космической отрасли считают их пустым местом? Испытывает ли Комаров от этого стыд? И почему С. Чемезов, Дм. Рогозин и С. Шойгу терпят таких людей на должностях, от которых зависит само выживание государства? Зачем берут такой грех на душу? Назначьте Комарова главным балетмейстером Большого театра или руководителем «Росмусора» – вреда будет намного меньше. Верните Виталия Лопоту в отрасль! Верните, пока не поздно!
А пока правят бал те, кто в технике ничего не понимает, сложилась ситуация, когда генералы Генштаба инициативно показывают нам истинную картину положения в обороне страны. Сказать слово в защиту Виталия Лопоты у них пока духу не хватает. Но так уже было во второй половине 30-х годов прошлого века, когда по доносам негодяев грамотных авиаконструкторов и военных сажали в лагеря. Потом началась война. Проснись, Вий! Подними веки и испепели врагов рода человеческого! Даже кровавый палач и изверг Сталин возвратил из застенков Сергея Королёва, и тот готовил страну к ракетной эре. А сегодня даже из отряда космонавтов бегут самые опытные пилоты, которые провели в космосе по нескольку лет. Их опыт кровососам не нужен. Тех вполне устраивает английский гражданин во главе сверхсекретного института ракетного двигателестроения.
Отчаянный крик генерал-лейтенанта Познихира накануне Дня Победы достоин уважения. Он рискует тем, что вышестоящее начальство просто отправит его в отставку, чтобы не говорил лишнего. Но ради чего тогда воевал и погиб в 1941 году, в первые месяцы войны, мой дед – Борис Угланов? Ради чего воевали военные лётчики, родители моей жены – Александр Михайлович и Галина Константиновна Чаплыгины? Воевали и остались живы. И что это за «проклятие Сталина» у наших руководителей, когда накануне тяжёлых испытаний лучших учёных и конструкторов, которые должны укреплять оборонный щит, – сажают на цепь и медленно добивают. Молчит Дума. Молчит Совет Федерации. Тем временем торжествуют бездари и негодяи.
Всё повторяется. Не дай бог скоро услышать обращение по радио: «Граждане и гражданки! Сегодня в 4 часа утра…»
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Обвинительным приговором закончился судебный процесс в Тимирязевском рай-онном суде Москвы над Корчагиным, издателем книги автора Генерала Дуброва «Генералы о еврейской мафии».
«Признать Корчагина Виктора Ивановича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ и назначить ему наказание в виде ли-шения свободы на срок 2 (два) года.
На основании ст. 73 УК РФ назначенное Корчагину В. И. наказание считать услов-ным с испытательным сроком в течении 2 (двух) лет».
Приговор вступил в законную силу 10 августа 2014 года.
Странная участь Генералов из этой книги
Книга «Генералы о еврейской мафии» вышла в свет весной 2009 года.
Первым погибает Генерал Петров Константин Павлович, который ранее командовал Космодромом Байконур. Приехали к нему Трое. Представились журналистами из Вашингтона и попросили дать интервью.
После встречи с ними пышущий здоровьем Генерал 21 июля 2009 года скоропостиж-но скончался!?
Вторым погибает Генерал Дубров Григорий Карпович, который был Председателем Высшего Офицерского Совета России. Сначала у него обнаружили рак горла. Сде-лали операцию в госпитале. Сибирское здоровье Генерала позволило ему после этого встать в строй, и он снова на передовой информационной войны.
Тогда 28 октября 2010 года его толкают под электричку. Генерал ведь не Анна Каре-нина, чтобы самому бросаться под поезд! Основная версия гибели заказное полити-ческое убийство с попыткой замаскировать под несчастный случай.
Пусть Русская Земля будет пухом мужественным Русским Генералам. Вечная па-мять им!
У третьего Генерала армии, экс-министра обороны России Родионова Игоря Нико-лаевича, который должен был выступать главным свидетелем защиты на процессе издателя Корчагина, обнаружили рак горла, такой же, как у неугодных латиноаме-риканских президентов. Ему сделали операцию, и он теперь не может говорить.
В книге «Генералы о еврейской мафии» более 20 страниц информации о разоблаче-нии преступной деятельности министра обороны Сердюкова.
Последнее слово подсудимого в прикрепленном файле.
Перешлите, пожалуйста, это Сообщение по контактам Вашей адресной книги.
Витязь
Последнее слово подсудимого
Корчагина Виктора Ивановича
Обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ Дело № 1 — 295/2014
Ваша честь!
По поводу обвинения меня по п. «б» ч. 2 ст. 282 УК РФ за издание книги Г. К. Дуброва «Генералы о еврейской мафии» могу сказать следующее:
Виновным себя не признаю ни полностью, ни частично.
С предъявленным мне обвинением не согласен, так как в моих деяниях отсутствует состав преступления.
Издавая книгу Генерала Дуброва и распространяя ее, я действовал на основании Конституции РФ Статья 29
«1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова…
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным спосо-бом».
В начале марта 2009 года Генерал Дубров передал мне диск CD — R с готовой книгой в электронном варианте. При этом он мне сказал, что в книге содержится информация о преступных деяниях министра обороны России Сердюкова и еврейской мафии.
Я просмотрел эту книгу на предмет наличия в ней экстремистских материалов и, не обнаружив таковых, 17 марта 2009 года подписал ее в печать. Затем с курьером я передал этот диск в г. Калугу типографию ГУП «Облиздат». Там мне напечатали три тиража по 3000 экз., которые я распространил мелким оптом.
О преступных деяниях Сердюкова
Ваша честь!
В книге Генерала Дуброва мужественные Русские Генералы сказали Правду и только Правду и ничего кроме Правды!
Глядя Правде в глаза необходимо сказать, что мое уголовное дело имеет предисторию.
15 февраля 2007 года Министром обороны России был назначен бывший торговец мебелью Сердюков, зять Зубкова Виктора Алексеевича. Назначен не министром торговли, а министром обороны!
Государственной думой 14 сентября 2007 года Зубков В. А. был утвержден в должности премьер-министра Российской Федерации.
На страницах 79 — 100 Генерал Дубров разместил текст своего доклада на Общероссийском офицерском собрании, в котором он, как специалист военно- космической обороны, привел доказательства разрушения армии и обороны России.
Приведу короткую цитату из его доклада: «Министром обороны стал Сердюков — чистой воды бизнесмен, имеющий не только структуру своих коммерческих фирм (записанных на жену), но и правовое и политическое прикрытие в правительстве за счет родственных уз.
Армия стала сферой выгодного семейного бизнеса: один выставляет на тендерную продажу здания и земельные участки, фирмы другого выигрывают тендеры, третий прикрывает сделки. Никакая Счетная палата не разберется с этим разграблением недвижимо-
сти МО». (Стр. 82)
Из прочитанного доклада мне стало ясно, что миллионы людей создавали оборону страны, в которую вкладывались миллиарды рублей народных средств, а один бывший торговец мебелью, оказавшийся в кресле министра обороны, в военном деле ни в зуб ногой, в угоду врагам России разрушает эту оборону.
Поэтому я принял решение напечатать эту информацию.
На странице 21 книги автор Г. К. Дубров поместил черно-белое фото митинга в Москве 29 апреля 2008 г. у Общевойсковой академии, на 2-й стр. обложки цветное фото, а на стр. 22 текст своего выступления на этом митинге, где он потребовал: «Министра обороны Сердюкова — в отставку».
Генерал Дубров, передавая диск с рукописью своей книги, попросил меня, чтобы причитающийся ему гонорар — 10 % от тиража он получил не деньгами, а своей книгой для бесплатной раздачи. Эту просьбу его я вы-полнил.
С каждого из полученных трех тиражей я передавал ему по 300 экз., а всего 900 экз.
Всем хорошо известно, что информация управляет людьми.
Книга Генерала Дуброва возымела свое действие.
Сердюков — снят с должности министра обороны!
Разрушение армии и обороны было прекращено
Генерал Дубров погиб. Основная версия гибели — заказное политическое убийство с попыткой замаскировать под несчастный случай. Его толкнули под электричку. Генерал ведь не Анна Каренина, чтобы самому броситься под поезд.
Так Генерал Дубров ценой своей жизни остановил разрушение армии и обороны России. Но вместо того, чтобы ему посмертно присвоить звание Героя России, его посмертно признали экстремистом!
Прощание и похороны Генерала Дуброва мне запомнились:
Длинной очередью людей с цветами к гробу Генерала;
Почетный караул из старших офицеров;
Большое количество венков и воинский салют!
Прощание с Генералом Дубровым проходило во Дворце военного го-родка «Заря». Выступал Депутат Государственной Думы Илюхин Виктор Иванович.
После похорон он сделал депутатский запрос о расследовании гибели Генерала Дуброва, но вскоре неожиданно «умер» при отличном состоянии здоровья. Больше уже никто не делал депутатский запрос.
Издавая книгу Генерала Дуброва с информацией о преступной дея-тельности Сердюкова о разрушении армии и обороны страны, я действовал (ч. 1 ст. 37 УК РФ) в состоянии необходимой обороны, то есть при защите охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства.
Первое заявление о возбуждении уголовного дела против меня за издание книги Генерала Дуброва «Генералы о еврейской мафии» было от подразделения Министерства обороны. Меня вызвали на допрос в Управление МВД Северного административного округа. Следователь рассмотрел это заявление беспристрастно и в возбуждении уголовного дела отказал.
Ну а затем за это дело взялись Биншток и Дашевский и с маниакальным упорством довели до суда!
О геноциде русского народа
Ваша честь!
Генерал Дубров на стр. 110 своей книги сказал: «Русских ограбили, сделали нищими и бомжами, их уничтожают всевозможными способами, но они не должны об этом заявлять вслух и в средствах информации, ибо это — разжигание межнациональной вражды, это — ≪русский фашизм≫, антисемитизм. Ловко придумано? Трудятся не покладая рук современные сионистские мудрецы. В то время как это прямой не прикрытый геноцид русского народа, это тяжелейшее преступление, квалифицируемое статьей УК РФ 357 Геноцид, по которой нет срока давности»…
Генерал армии Родионов на стр.145 бьёт тревогу, что в России осуществляется геноцид:
«Демографическая ситуация в стране катастрофическая. Смертность в стране в три раза превышает рождаемость. Это самый настоящий геноцид!»
Генерал-полковник Макашов Альберт Михайлович на стр. 123 книги бьет в набат:
«Сегодня в России осуществляется геноцид русского народа. Еже-годно наша Родина недосчитывается более миллиона русских жизней.
Каждый день наши потери составляют примерно два полка. Вы-ражаясь юридическим языком — в стране совершается преступление, квалифицируемое по статье 357 УК РФ «Геноцид», по которой не применяются сроки давности».
Начальник МУРа Федосеев Юрий Григорьевич на стр. 159 книги высказывает тревогу: «Над Россией нависла угроза деградации и выми-рания титульной нации, вымирания Русских»
Генерал Петров Константин Павлович, который командовал Космо-дромом Байконур на стр. 158 книги указывает на первопричину геноцида, цитируя Ветхий Завет:
«Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие народы совершенно истребятся».
(Библия, Ветхий Завет, Исайя, 60:12).
Если Генералы такого высокого ранга бьют в набат, что осуществляется геноцид Русского народа, то, что тогда остается мне, Русскому солдату информационной войны, издателю, как ни звонить во все колокола!
Разве я не должен был подписать в печать книгу с информацией о ге-ноциде Русского народа?
Ваша честь!
Ежегодно Русский народ в России недосчитывается около миллиона человек.
Ежедневно потери Русской нации — несколько тысяч человек.
Такого чудовищного геноцида еще не знала мировая история.
Если день сменяется ночью, то на это есть причина — Земля вращается вокруг своей оси.
Если зима сменяется весной, а затем наступает лето, то на это тоже есть причина — Земля вращается вокруг Солнца.
Если Русская нация уничтожается со скоростью несколько тысяч человек в день, то также должна быть причина.
Генерал Дубров в своей книге рассматривает версию, что геноцид Русского народа осуществляет еврейская мафия.
В своей статье «Еврейское иго в России», которую он поместил в книгу «Генералы о еврейской мафии» на стр. 23 он говорит:
«Сегодняшнее вымирание русского народа, сокращение рождаемо-сти, невиданное уничтожение народа алкоголизмом и наркоманией, организованной и безнаказанной преступностью — все это результат засилья евреев во всех эшелонах власти на протяжении всех 80 с лишним лет иудейского ига в России.»
Здесь необходимо уточнить термины: еврейская нация и еврейская мафия.
Еврейская нация — исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада… (Словарь Ожегова).
Еврейская мафия — влиятельная группа лиц преимущественно еврейской национальности, осуществляющая преступную деятельность.
Троцкий (настоящая фамилия Бронштейн) Лев Давидович, Березов-ский Борис Абрамович, как и олигарх Коломойский, посылающий сегодня солдат убивать Русских на Украине — яркие представители еврейской ма-фии.
Моего соседа еврея, с которым мы живем 35 лет душа в душу, балерину еврейку Майю Плисецкую, Председателя Харьковской еврейской общины Эдуарда Ходоса, разоблачающего еврейский фашизм, никак нельзя отнести к еврейской мафии. Это честные, порядочные и трудолюбивые люди, зарабатывающие хлеб в поте лица. Ни мой сосед еврей, ни Майя Плисецкая, ни Эдуард Ходос в эшелонах власти никогда не были.
Генерал Дубров озаглавил свою книгу «Генералы о еврейской ма-фии». Этим названием книги четко определено, что здесь речь идет только о евреях, относящихся к еврейской мафии, т. есть о тех евреях, которые входят во влиятельную группу лиц, осуществляющих преступную деятельность.
Евреев, которые совершили в 1917 году вооруженный государственный переворот и захватили власть в России, Генерал Дубров отождествляет с еврейской мафией.
Об этом говорит и Генерал армии экс-министр обороны России Родионов Игорь Николаевич в своей статье «Война с еврейским фашизмом только начинается», помещенную Генералом Дубровым в Приложение своей книги стр. 142–145.
«Вторая часть этой трагедии заключалась в том, что на место уничтоженной национальной элиты пришла еврейская мафия»…
Вот лишь один пример еврейского засилья. В 1936 году из 539 лиц высшего управления страны русских было всего 5,75 процента (31 человек), латышей — 6,3% (34 человека), армян — 1,8% (10 человек), немцев– 2% (11 человек). Остальные нации не имели даже одного процента. Зато евреи занимали 82 процента (!) высших государственных должностей (442 человека). Невольно напрашивается вопрос: это было русское государство или еврейское?»
Ваша честь!
Предположим, что я отказал бы Генералу Дуброву издать его книгу, где Генералы высокого ранга бьют тревогу о геноциде Русского народа. Тогда я бы стал соучастником как пособник этого преступления. Оккупанты приходят и уходят, а народ остается. Я убежден, что судебный процесс по расследованию чудовищного преступления геноцида Русского народа это уже историческая неизбежность!
Как бы я оправдывался перед этим трибуналом, и осталось бы место моим детям и внукам на Русской земле?
Имеется информация, которую я могу изложить только как версию, что каждому еврею за заявление на Русского о возбуждении уголовного дела по 282 статье, доведенное до суда, выплачивают из зарубежных грантов 100.000 рублей.
Если исходить из этой версии, то можно понять маниакальное упорство Бинштока и Дашевского, добивавшихся несколько лет, чтобы довести мое дело до суда.
Предположим, что аналогичное дело рассматривается в израильском суде. Подсудимый еврей издал книгу, где израильские генералы бьют тревогу, что каждый день в Израиле уничтожается путем геноцида несколько тысяч евреев. А двое русских, имеющих израильское гражданство, дают пока-зания, что эта книга возбуждает ненависть и вражду к Русским!
Какое решение примет израильский судья? Вопрос риторический!..
Ваша честь!
Свидетель Дашевский В. Ю. в своих показаниях обвиняет меня, что «Корчагин В. И. всегда доказывал (и продолжает это делать в на-стоящее время), что христианская религия — это порождение евреев»
В Библии — священной книге христианской религии, на стр.1 Нового Завета приводится родословие Иисуса Христа из 42 (Сорока двух!) его предков евреев и информация о том, что он родился в Вифлееме Иудей-ском.
«1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Аврамова.
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иу-ду»…
(Библия, Новый Завет, От Матфея 1:1)
«1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Иро-да»…
(Библия, Новый Завет, От Матфея 2:1)
В книге еврея, внука раввина, Карла Маркса «К еврейскому вопросу», на стр. 30 напечатана его крылатая фраза: Христианство возникло из еврейства. Оно снова превратилось в еврейство.
Констатация исторического факта не может служить доказа-тельством вины редактора.
Ваша честь!
Поскольку показания свидетеля Дашевского В. Ю., что «именно Корчагин В. И. подобрал все тексты, из которых эта книга состоит» а также другие показания основаны на его предположении, то они являются недопустимыми доказательствами.
В издаваемых книгах, в которых я сам делал подборку текстов, там стоит обязательно моя фамилия.
На основании п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания свидетеля Дашев-ского В. Ю. являются недопустимыми доказательствами.
Ваша честь!
Показания свидетеля Бинштока Ф. И. «Так как эта книга продает-ся в указанном магазине и доступна для неограниченного круга лиц, то автор, издатель и редактор этой книги, совершают действия… публично»
В Русском языке имеются конкретные толкования значения слов. Так в Словаре Русского языка С. И. Ожегова слово
Публичный — в присутствии публики, а слово
Публика — лица, находящиеся где-нибудь в качестве зрителей, слушателей и т. п. а также вообще — люди.
Мои действия в издании и распространении книги автора Г. К. Дуброва: я подписал рукопись книги «Генералы о еврейской мафии» в печать у себя дома на 8 этаже без зрителей и слушателей, т. есть без публики, и отпускал товар (книги) оптовикам тоже без публики. На митинге я эту книгу не читал для публики.
На основании п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ показания свидетеля Бинштока Ф. И. являются недопустимыми доказательствами.
Ваша честь!
В Обвинительном заключении утверждается, что я «совершил действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды». Однако не указано, КТО конкретно возбудился, КОГДА возбудился и ГДЕ возбудился? И кто, после этого так называемого возбуждения совершил какие-либо противоправные действия (кого-то убил, избил, зарезал, ограбил и т. д.)? Не указаны конкретные фамилии потерпевших и пострадавших.
Книга Генерала Дуброва была издана и распространена в 2009 году.
Прошло уже пять лет! Многие тысячи Русских прочитали эту книгу!
Пострадавших и потерпевших нет, значит и преступления нет.
Само событие преступления отсутствует.
В статье 24-й, ч. 1 п.1 УПК РФ сказано: «… Возбуждённое уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:
1) Отсутствие события преступления».
Ваша честь!
Издавая книгу «Генералы о еврейской мафии» автора Г. К. Дуброва, я, как законопослушный гражданин, не выходил за рамки правового поля. А именно:
Я действовал в соответствии с Конституцией РФ.
Статья 28.
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповеда-ния…свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Статья 29
… Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным спосо-бом…
Статья 54
1. Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.
2. Никто не может нести ответственность, за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением.
Книга Г. К. Дуброва «Генералы о еврейской мафии» была издана и распространена в 2009 году, а признана экстремистскими материалами в 2011 году.
Ваша честь!
На основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ прошу прекратить мое уго-ловное дело за отсутствием в моем деянии состава преступления.
На основании ч. 2 ст. 275 УПК РФ текст моего Последнего слова подсудимого прошу приобщить к уголовному делу.
Подсудимый В. И. Корчагин
25 июля 2014