Коми сделал свое дело. Коми может уходить

Трамп волевым решением уволил директора ФБР Джеймса Коми, который, как утверждает Хиллари Клинтон, был одним из тех, благодаря кому Трамп выиграл выборы.Коми за несколько дней до выборов опубликовал известное письмо о продолжении расследования о махинациях Клинтон с секретной перепиской, что возможно сказалась на поддержке Клинтон ее сторонниками в ряде ключевых штатов, хотя и не обязательно, что именно это сыграло решающую роль. Коми обвинялся в том, что данные для расследования ФБР он брал из утечек Викиликс и вбросов "русских хакеров". Коми сначала отметал все обвинения, но потом поплыл, признав, что его решение могло повлиять на результаты выборов, стараясь занять позицию стороннего наблюдателя, действующего независимо от обоих политических лагерей. Для демократов он бросил подачку, мол "я и против Трампа расследование веду".Его откровений на заседании комиссии по "русским хакерам" оказалось достаточно, чтобы Трамп отправил его в отставку, хотя с точки зрения внутренних критиков Трампа это выглядит так, как будто президент США уволил главу расследования против самого себя. На деле, Коми пытался играть в независимую позицию там, где идет жесткая политическая война на уничтожение – он сторону не выбрал и его порвали с двух сторон. Для Трампа это стало удобным поводом избавиться от неудобного человека и поставить на пост главы ФБР более лояльную фигуру, как несколько ранее это уже произошло в министерством юстиции США. На смену профессиональной компетенции в американской политике все чаще приходит принцип политической лояльности.Трамп отметился не только увольнением директора ФБР. Так же Белый Дом объявил, что поставит сирийским курдам тяжелое вооружение для взятия Ракки. Речь идет о стрелковом оружии, минометах, различных ББМ, возможно орудиях и танках.Системы ПВО поставлять не собираются, во всяком случае открыто. Противотанковые комплексы поставляли еще с прошлого года. После взятия Ракки, город планируют передать "арабскому населению", то есть SDF, которая действует совместно с YPG. С военной точки зрения, решение напрашивающееся, ибо недостаток тяжелого у вооружения курдов был очевиден еще в конце зимы, что и проявилось в срыве сроков штурма Ракки, который намечался еще на апрель, но пока так и не начался.Судя по всему, штурм города начнется после того, как войска США и курды продвинутся вдоль южного берега Евфрата на восток, а курды к севера от Евфрата получат дополнительное американское вооружение.Предвосхищая очевидную истерику Эрдогана, американцы сразу стали уверять Турцию, что эти поставки вооружений не направлены против нее и речь идет только о борьбе с Халифатом. Турцию это впрочем не очень успокоило и истерика на тему "США спонсирует курдских террористов" таки разразилась. Турок можно понять – несмотря на то, что они неоднократно просили, требовали и предлагали направить турецкие войска на штурм Ракки, США выбрали для этих целей не союзника по НАТО, а организации, которые в формально союзном государстве считаются террористическими. Такие вот высокие отношения. Видимо стоит ожидать новых обстрелов и налетов турецкой авиации на курдов, в качестве жеста демонстративного раздражения.И касательно развернутой базы в районе иордано-сирийской границы.Формально, все это добро развернуто под предлогом учений совместно с Иорданией и часть техники там именно для учений. Но у этого развертывания есть очевидное второе дно.На данным момент, в юго-западных районах Сирии ведутся операции "Новой Сирийской Армии", которая полностью обучена и вооружена ЦРУ, SAS и иорданской разведкой. Действует она из приграничных лагерей на границе с Сирией, занимая пустыню в юго-западной Сирии, где всего несколько населенных пунктов. Халифат эту территорию контролировал лишь формально, столь же формален и контроль со стороны НСА, которая насчитывает всего несколько тысяч человек, и которая крайне слабо проявила себя в столкновении с войсками Халифата летом прошлого года. Сейчас ситуация в Сирии меняется, Халифат слабеет, и США реализуют прежнюю стратегию в более благоприятных условиях, рассчитывая с помощью НСА занять часть территории Сирии, что будет использовано на будущих переговорах по межсирийскому урегулированию. Наращивание военного присутствия у сирийских границ, это способ как поддержать НСА (в том числе и поставками оружия), так и формирование опции на оказание действенной вооруженной поддержки НСА в случае проблем в боях с Халифатом в приграничных районах, что один раз мы уже наблюдали, когда "пожарная команда" американских и иорданских военных вторглась в приграничные районы Сирии, чтобы спасти отряд НСА, который был атакован Халифатом.В целом, США пытаются на севере Сирии продвигать свои интересы посредством SDF/YPG, а на юге – через НСА. Прежние "борцы за свободу" ныне рассматриваются как "использованные презервативы" и сомнительное право руководить ими сейчас делят Турция и Саудовская Аравия. Территории контролируемые Халифатом всеми сторонами конфликта ныне рассматриваются как ценный приз, который несет в себе перспективы расширения зон контроля. После заключения договора в Астане, стоит ожидать все более активного включения Сирии, России и Ирана в эту гонку за территориальным контролем.

Источник: colonelcassad.livejournal.com