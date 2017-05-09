Главная » Невероятное в мире, События

Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 мая 2017

10:14. 9 мая 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

Впечатляющие кадры из Алеппо: песни Победы, флаги России и «Георгиевские ленты» (ВИДЕО)

Впечатляющие кадры из Алеппо: песни Победы, флаги России и «Георгиевские ленты» (ВИДЕО) | Русская весна

С утра 8 мая в г. Алеппо стартовала акция «Георгиевская ленточка».

Об этом в репортаже «Русской Весны».

Данное мероприятие посвящено прошедшему 6 мая Дню памяти павших героев Сирии и отмечаемому в России 9 мая Дню Победы и демонстрирует поддержку совместной борьбы Вооруженных сил России и САР с международным терроризмом.

Читайте также: Российские и сирийские военные провели День памяти павших Героев — репортаж «Русской Весны» (ФОТО)

Акция проходила в два этапа: с утра на рыночной площади представители русскоязычной общины Алеппо раздали горожанам несколько сот георгиевских ленточек. Ближе к полудню мероприятие было проведено и на территории университета Алеппо. Ленточки распространяли отряды волонтеров, сформированные из числа студентов.

На украшенной Российскими и Сирийскими флагами площади прошли выступления организаторов акции. С речью к студентам обратился также ректор учебного заведения и представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в г. Алеппо.

Под звуки песен военных лет и патриотических мелодий Сирии было роздано более тысячи георгиевских ленточек и памяток с объяснением ее значения, а также наглядной инструкцией с вариантами ее ношения. Торжественное мероприятие закончилось исполнением народных танцев студентами университета. 

Читайте также: «Спецназ из СССР» наводит ужас на ИГИЛ у Пальмиры: отрезанные головы террористов «украшают» пустыню (ФОТО 21+)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

СРОЧНО: ИГИЛ публикует кадры казни якобы российского разведчика, проникшего в группировку — подробности (ФОТО)

Новость обновляется
СРОЧНО: ИГИЛ публикует кадры казни якобы российского разведчика, проникшего в группировку — подробности (ФОТО) | Русская весна

ИГИЛ выпустило пропагандистское видео, демонстрирующее обезглавливание предполагаемого агента ФСБ России, внедренного в группировку.

По заявлению боевиков, Евгений Петренко был капитаном российской разведки в рядах ИГИЛ, он собирал информацию о террористической группировке и тайно передавал ее в Москву.

Сообщается, что ранее называемый российским разведчиком мужчина внедрялся в другие бандформирования джихадистов в Сирии, Турции и на Кавказе. Внутри ИГИЛ* его главной задачей якобы было найти выход на недавно ликвидированного Омара Аль-Шишани.

Террористы утверждают, что разоблачили его во время миссии и обезглавили в пропагандистских целях. В характерном для террористов стиле палач с ножом также говорит по-русски.

«Русская Весна» не публикует видео по морально-этическим соображениям.

Обновлено: виртуальный капитан из несуществующего города

Впервые «капитан Петренко» появился на пропагандистком видео ИГИЛ в сентябре 2016 года, тогда боевики заявили о захвате в плен офицера ФСБ РФ.

Ролик был снят русскоязычным медиаресурсом террористов «агентством» «Furat», созданным летом 2015 г., и предназначенный для ведения пропаганды на аудиторию стран бывшего СССР.

Видео было создано в форме обращения мужчины славянской внешности, говорящего на русском языке.

«Агент ФСБ» одет в тюремную форму, похожую на робу российских тюрем и колоний, на его грудь прикреплена бирка с надписью «Кафир» (неверный).

Мужчина назвал себя Евгением Петренко, внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве, якобы он имеет звание капитана. Также он рассказал, что его задержала «служба безопасности халифата» в ходе выполнения специального задания. В обращении «Петренко» попросил Владимира Путина, народ России и ФСБ «сделать все возможное» для его освобождения.

После появления ролика президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал эту историю о «капитане Петренко» «топорной выдумкой, противоречащей здравому смыслу».

«Такого вообще не может быть. Внештатный агент спецслужбы не может быть ее кадровым офицером. К тому же, он не может быть направлен в горячие точки», — заявил бывший командир «Альфы» Гончаров.

Очень любопытной деталью является момент, когда мужчина называет постоянным местом своего проживания подмосковный город Царицын.

Но такого города в Московской области не существует. Есть лишь район Москвы носящий названием Царицыно, который очень сложно перепутать с отдельным городом в Подмосковье. Имя Царицына также в давние времена носил современный Волгоград.

Все эти факты делают пропагандистскую историю о «капитане ФСБ Петренко» невероятным фарсом. Но мы ждем окончательной официальной реакции от Федеральной Службы Безопасности России.

Читайте также: «Спецназ из СССР» наводит ужас на ИГИЛ у Пальмиры: отрезанные головы террористов «украшают» пустыню (ФОТО 21+)

* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

СРОЧНО: ИГИЛ публикует кадры казни якобы российского разведчика, проникшего в группировку — подробности (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Смертельный дождь для боевиков: бомбы и снаряды уничтожают позиции банд в Сирии (ВИДЕО)

Смертельный дождь для боевиков: бомбы и снаряды уничтожают позиции банд в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

Впечатляющие кадры авиационных и артиллерийских ударов, снятые российскими разведывательными беспилотниками в провинции Алеппо.

На ролике запечатлены моменты, показывающие воздушные удары ВКС России и обстрелы артиллерией Сирийской армии позиций, занимаемых джихадистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»* (сирийской ветвью «Аль-Каиды»*.

Снаряды и бомбы рвутся в окопах и опорных пунктах террористов в Сирии. На первых кадрах можно наблюдать горение уничтоженной цели.

Читайте также: Секретный орбитальный самолет ВВС США вернулся на Землю после 700 дней в космосе (+ВИДЕО, ФОТО)

*Запрещенная на территории России террористическая организация

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 мая 2016
...1427327274.html ВАШИНГТОН, 5 мая Власти Сирии используют присутствие террористической группировки...музею (Пальмиры)», — цитировало РИА «Новости» заявление Руслер. «Вторая часть ...Нусры», ИГИЛ казнит боевиков-дезертиров Последнюю информацию о ситуации в Сирии «...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 ноября 2015
...км, которая была захвачена ИГ в мае. Сирийская артиллерия начала ...| Источник: rusvesna.su Последние новости: армия Сирии прорвала двухлетнюю осаду авиабазы Кувейрис...сирийские войска освободили последнюю деревню, находившуюся под контролем ИГ — Квайрес-...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 февраля 2016
...» в борьбе с ИГИЛ, — американский генерал. Вчера 21:15 Последние новости: глава ВКП... заявил о промежуточном соглашении о перемирии в Сирии... всемирное значение, был занят боевиками ИГИЛ в мае прошлого года. После чего...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 10 мая 2016
...усилить борьбу с ИГИЛ по всем направлениям. 19:44 Новости Сирии: террористы хотят...лишним будет вспомнить часто повторявшиеся последние годы коррупционные скандалы, в ... из центральных государственных телеканалов 8 мая показал фильм «Брестская крепость»,...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 мая 2016
... банда ИГИЛ уничтожена под Пальмирой Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской... Источник: rusvesna.su Новости Сирии: армия сражается с террористами ИГИЛ у газового месторождения...в рядах ополчения Сирии. Обстановка в Сирии (1 мая) В пригородах Дамаска...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 04 мая 2016
... силовую операцию в Сирии. 08:20 Новости мира: США продлевают...воюют с ИГИЛ в Хомсе Последнюю информацию о ситуации в Сирии «Русской...похоронят в Оренбургской области 6 мая, будет открытым, сообщили ...района. «Похороны состоятся 6 мая в селе Городки. Церемония ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>