Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 мая 2017
- 06:30 Впечатляющие кадры из Алеппо: песни Победы, флаги России и «Георгиевские ленты» (ВИДЕО).
- 02:13 СРОЧНО: ИГИЛ публикует кадры казни якобы российского разведчика, проникшего в группировку — подробности (ФОТО).
- Вчера 23:28 Смертельный дождь для боевиков: бомбы и снаряды уничтожают позиции банд в Сирии (ВИДЕО).
Впечатляющие кадры из Алеппо: песни Победы, флаги России и «Георгиевские ленты» (ВИДЕО)
С утра 8 мая в г. Алеппо стартовала акция «Георгиевская ленточка».
Об этом в репортаже «Русской Весны».
Данное мероприятие посвящено прошедшему 6 мая Дню памяти павших героев Сирии и отмечаемому в России 9 мая Дню Победы и демонстрирует поддержку совместной борьбы Вооруженных сил России и САР с международным терроризмом.
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Акция проходила в два этапа: с утра на рыночной площади представители русскоязычной общины Алеппо раздали горожанам несколько сот георгиевских ленточек. Ближе к полудню мероприятие было проведено и на территории университета Алеппо. Ленточки распространяли отряды волонтеров, сформированные из числа студентов.
На украшенной Российскими и Сирийскими флагами площади прошли выступления организаторов акции. С речью к студентам обратился также ректор учебного заведения и представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в г. Алеппо.
Под звуки песен военных лет и патриотических мелодий Сирии было роздано более тысячи георгиевских ленточек и памяток с объяснением ее значения, а также наглядной инструкцией с вариантами ее ношения. Торжественное мероприятие закончилось исполнением народных танцев студентами университета.
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СРОЧНО: ИГИЛ публикует кадры казни якобы российского разведчика, проникшего в группировку — подробности (ФОТО)
ИГИЛ выпустило пропагандистское видео, демонстрирующее обезглавливание предполагаемого агента ФСБ России, внедренного в группировку.
По заявлению боевиков, Евгений Петренко был капитаном российской разведки в рядах ИГИЛ, он собирал информацию о террористической группировке и тайно передавал ее в Москву.
Сообщается, что ранее называемый российским разведчиком мужчина внедрялся в другие бандформирования джихадистов в Сирии, Турции и на Кавказе. Внутри ИГИЛ* его главной задачей якобы было найти выход на недавно ликвидированного Омара Аль-Шишани.
Террористы утверждают, что разоблачили его во время миссии и обезглавили в пропагандистских целях. В характерном для террористов стиле палач с ножом также говорит по-русски.
«Русская Весна» не публикует видео по морально-этическим соображениям.
Обновлено: виртуальный капитан из несуществующего города
Впервые «капитан Петренко» появился на пропагандистком видео ИГИЛ в сентябре 2016 года, тогда боевики заявили о захвате в плен офицера ФСБ РФ.
Ролик был снят русскоязычным медиаресурсом террористов «агентством» «Furat», созданным летом 2015 г., и предназначенный для ведения пропаганды на аудиторию стран бывшего СССР.
Видео было создано в форме обращения мужчины славянской внешности, говорящего на русском языке.
«Агент ФСБ» одет в тюремную форму, похожую на робу российских тюрем и колоний, на его грудь прикреплена бирка с надписью «Кафир» (неверный).
Мужчина назвал себя Евгением Петренко, внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве, якобы он имеет звание капитана. Также он рассказал, что его задержала «служба безопасности халифата» в ходе выполнения специального задания. В обращении «Петренко» попросил Владимира Путина, народ России и ФСБ «сделать все возможное» для его освобождения.
После появления ролика президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал эту историю о «капитане Петренко» «топорной выдумкой, противоречащей здравому смыслу».
«Такого вообще не может быть. Внештатный агент спецслужбы не может быть ее кадровым офицером. К тому же, он не может быть направлен в горячие точки», — заявил бывший командир «Альфы» Гончаров.
Очень любопытной деталью является момент, когда мужчина называет постоянным местом своего проживания подмосковный город Царицын.
Но такого города в Московской области не существует. Есть лишь район Москвы носящий названием Царицыно, который очень сложно перепутать с отдельным городом в Подмосковье. Имя Царицына также в давние времена носил современный Волгоград.
Все эти факты делают пропагандистскую историю о «капитане ФСБ Петренко» невероятным фарсом. Но мы ждем окончательной официальной реакции от Федеральной Службы Безопасности России.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Смертельный дождь для боевиков: бомбы и снаряды уничтожают позиции банд в Сирии (ВИДЕО)
Впечатляющие кадры авиационных и артиллерийских ударов, снятые российскими разведывательными беспилотниками в провинции Алеппо.
На ролике запечатлены моменты, показывающие воздушные удары ВКС России и обстрелы артиллерией Сирийской армии позиций, занимаемых джихадистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»* (сирийской ветвью «Аль-Каиды»*.
Снаряды и бомбы рвутся в окопах и опорных пунктах террористов в Сирии. На первых кадрах можно наблюдать горение уничтоженной цели.
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*Запрещенная на территории России террористическая организация
#RuAF & artillery #SAA destroyed terrorist's positions and objects in #Aleppo #Syria #Russia|n air force vs Hayat tahrir al sham #HTS #حلب pic.twitter.com/PHbwtMlZDi— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 8 мая 2017 г.
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