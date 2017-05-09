Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 мая 2017

ИГИЛ выпустило пропагандистское видео, демонстрирующее обезглавливание предполагаемого агента ФСБ России, внедренного в группировку.

По заявлению боевиков, Евгений Петренко был капитаном российской разведки в рядах ИГИЛ, он собирал информацию о террористической группировке и тайно передавал ее в Москву.

Сообщается, что ранее называемый российским разведчиком мужчина внедрялся в другие бандформирования джихадистов в Сирии, Турции и на Кавказе. Внутри ИГИЛ* его главной задачей якобы было найти выход на недавно ликвидированного Омара Аль-Шишани.

Террористы утверждают, что разоблачили его во время миссии и обезглавили в пропагандистских целях. В характерном для террористов стиле палач с ножом также говорит по-русски.

«Русская Весна» не публикует видео по морально-этическим соображениям.

Обновлено: виртуальный капитан из несуществующего города

Впервые «капитан Петренко» появился на пропагандистком видео ИГИЛ в сентябре 2016 года, тогда боевики заявили о захвате в плен офицера ФСБ РФ.

Ролик был снят русскоязычным медиаресурсом террористов «агентством» «Furat», созданным летом 2015 г., и предназначенный для ведения пропаганды на аудиторию стран бывшего СССР.

Видео было создано в форме обращения мужчины славянской внешности, говорящего на русском языке.

«Агент ФСБ» одет в тюремную форму, похожую на робу российских тюрем и колоний, на его грудь прикреплена бирка с надписью «Кафир» (неверный).

Мужчина назвал себя Евгением Петренко, внештатным сотрудником 2-го оперативного отдела ФСБ России по Москве, якобы он имеет звание капитана. Также он рассказал, что его задержала «служба безопасности халифата» в ходе выполнения специального задания. В обращении «Петренко» попросил Владимира Путина, народ России и ФСБ «сделать все возможное» для его освобождения.

После появления ролика президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал эту историю о «капитане Петренко» «топорной выдумкой, противоречащей здравому смыслу».

«Такого вообще не может быть. Внештатный агент спецслужбы не может быть ее кадровым офицером. К тому же, он не может быть направлен в горячие точки», — заявил бывший командир «Альфы» Гончаров.

Очень любопытной деталью является момент, когда мужчина называет постоянным местом своего проживания подмосковный город Царицын.

Но такого города в Московской области не существует. Есть лишь район Москвы носящий названием Царицыно, который очень сложно перепутать с отдельным городом в Подмосковье. Имя Царицына также в давние времена носил современный Волгоград.

Все эти факты делают пропагандистскую историю о «капитане ФСБ Петренко» невероятным фарсом. Но мы ждем окончательной официальной реакции от Федеральной Службы Безопасности России.

Читайте также: «Спецназ из СССР» наводит ужас на ИГИЛ у Пальмиры: отрезанные головы террористов «украшают» пустыню (ФОТО 21+)

* Запрещенная в РФ террористическая организация.