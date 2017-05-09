Путин: «Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ»
10:33. 9 мая 2017 Просмотров - 162 2 коммент. Опубликовал: brahman
Президент РФ Владимир Путин во время праздничных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян, пишет Лайф.
«С Днем Победы. С праздником. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары, но не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Люди совершили, казалось, невозможное, погнав врага туда, откуда он пришел на нашу землю», — сказал Путин.
Российский лидер также отметил, что «творцами Великой Победы были маршалы и рядовые, старики и дети, люди разных национальностей и профессий».
Источник: news-front.info
loading...
Хорошо звучит вот только платим пака оброг закупая “ценные бумаги США”и выполняем все решения ФРС через центробанг и в конституции “наш”центр банк не наш и нет у страны не какой идеологии!
loading...
Такие слова от Путина – хороший признак. Это значит, что он обрел уверенность и может говорить иногда, что думает. Вот дождемся, научится выговаривать слова “Сталин – вождь народа, Главнокомандующий в ВО” – тогда и его можно будет признать достойным Правителем России….