Путин: «Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ»

Президент РФ Владимир Путин во время праздничных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян, пишет Лайф.

«С Днем Победы. С праздником. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары, но не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Люди совершили, казалось, невозможное, погнав врага туда, откуда он пришел на нашу землю», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что «творцами Великой Победы были маршалы и рядовые, старики и дети, люди разных национальностей и профессий».

Источник: news-front.info