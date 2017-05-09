Главная » События

Путин: «Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ»

10:33. 9 мая 2017 Просмотров - 162 2 коммент. Опубликовал:

Путин: "Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ"

Президент РФ Владимир Путин во время праздничных мероприятий в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил россиян, пишет Лайф.

«С Днем Победы. С праздником. На Советский Союз нацисты обрушили самые мощные удары, но не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ. Люди совершили, казалось, невозможное, погнав врага туда, откуда он пришел на нашу землю», — сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что «творцами Великой Победы были маршалы и рядовые, старики и дети, люди разных национальностей и профессий».

Источник: news-front.info

Метки: 9 мая, 9 мая в россии, актуальные новости, владимир путин, день победы, новости россии, новости россии сегодня, последние новости, президент россии, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
США не отпустят Донбасс.
...не лучший лидер, и в итоге создались условия, когда США могли...Америка видит, что ресурсов не будет хватать на всех уже в... преподноситься так, как будто «Путин оккупировал Украину»…— Да, и...из себя не представляли бы, если бы не было западных сил, которые их ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... контролировали инонациональные силы, которым свойственны пороки ... развязывать не будет, Европа не готова лишиться...Путин не планировал, тем более не панировали организаторы революции, для которых это было...которые могли бы преподнести такой же подарок...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 ноября 2015
... будет определяться исключительно по мере реализации этой цели», — отметил Путин....была единственная сила, которая могла оказать серьезную военную помощь. Запад видимо не возражал, так как был... агентства, в документе не прописано, будет ли Асад участвовать в...
Беды и трагедии современной России
...нас была академическая и отраслевая наука, и были производственные силы, которые могли делать ... этого не произойдет — значит, не будет страны. Но найдутся силы, которые это чудо...было принято до Путина, но не было спокойствия, и денег не давали....
Зачем остаётся Путин?
...эфире, которыми Путин отличался все годы своего правления. Иначе не было бы ...Чего, кстати не могло быть при пластилиновом Медведеве, которого легко купить за... те тоже постарались, как могли. Разница ещё и в ...ядерных сил к 2015 году у нас на вооружении будет ...
Пророчество Матроны о судьбе россиян подтверждается научно
... Дальнейший развал производительных сил общества, разложение общества,...к краху. Не Путин правит обществом, не власть правит ...после этого не будет никакого развития, не будет России и не будет людей.... великих вождей не было таких лиц, которые могли...

2 коммент.»

  • 177 141
    макс 9 мая 2017 в 13:17 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хорошо звучит вот только платим пака оброг закупая “ценные бумаги США”и выполняем все решения ФРС через центробанг и в конституции “наш”центр банк не наш и нет у страны не какой идеологии!

    Ответить
  • 1413 1378
    Леонид Петрович Плотников 9 мая 2017 в 13:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Такие слова от Путина – хороший признак. Это значит, что он обрел уверенность и может говорить иногда, что думает. Вот дождемся, научится выговаривать слова “Сталин – вождь народа, Главнокомандующий в ВО” – тогда и его можно будет признать достойным Правителем России….

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>