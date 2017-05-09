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День Победы 9 мая: «Бессмертный полк» объединил 7,8 млн. человек по всей России

22:19. 9 мая 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Шествие «Бессмертного полка» объединило 7,8 миллионов человек по всей России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В российских городах в рамках акции «Бессмертный полк» состоялось более двух тысяч мероприятий. В ряды «Бессмертного полка» встали 7,8 миллиона человек по всей стране», — сказала Волк.

По словам Волк, в прошлом году в шествии «Бессмертный полк» приняло участие 6,2 миллионов граждан.

Акция «Бессмертный полк» проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии «Бессмертного полка» по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».

Источник

Источник: news-front.info

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