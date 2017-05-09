Берегись мегаполиса! Эргономика города

Города не были рассчитаны на такое количество автомобилей. Миграция автомобилей, захлестнула Россию в начале 2000-ых годов. Эта волна превратилась в автомобильное иго для жителей городов, а также для жителей деревень. Города захлёбываются от стада машин и дорожной пыли. Автомагистрали убили деревни, разрезав их пополам. Раньше по городу приятно было гулять, сейчас это невозможно. Была нарушена эргономика города. Поэтому так и хочется сказать: берегись мегаполиса!

Существует эргономика бытовых вещей, эргономика инструментов, эргономика интерьера, эргономика зданий, но нет — эргономики города. Эргономика города это условия, чтобы город был удобным для жизни людей.

В результате, пешеходы вынуждены передвигаться по городу короткими перебежками — от светофора до светофора. Территория мегаполиса стала очень контрастной: от условно безопасной во дворе и на пешеходной дорожке, до смертельно опасной на перекрёстке и пешеходном переходе. Такая напряжённая среда однозначно непригодна и опасна для детей и их здоровья. В итоге, дети в садики и школы добираются в основном в сопровождении взрослых или их вовсе довозят на автомобиле; резко возросла детская заболеваемость астмой и аллергией.

Все эти и многие другие факторы составляют единую матрицу ландшафта мегаполиса, про которую скоро будет написана одноимённая книга. Подробнее о книге «Матрица ландшафта» по ссылке .

Рассказывает Евгений Чеснов – архитектор-градостроитель, инициатор проекта "Малоэтажная планета".

Источник: zakonvremeni.ru