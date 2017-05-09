9 мая. Егор Яковлев о потерях СССР в Великой Отечественной войне

Каждый раз в День Победы отдельные граждане начинают усиленно вбрасывать информацию про непомерную цену, которую наша страна заплатила. При этом все забывают, что цифра в 26, 6 миллионов – это демографические потери всего населения СССР, включая не только тех, кто погиб на фронтах и умер от террора в оккупации, но и тех, кто сверхнормативно умер в глубоком тылу, а также эмигрировал. Ни одна другая страна мира не оценивают свои потери по аналогичной формуле, поэтому любое сравнение наших 26,6 с другими оказывается заведомо некорректным.



Истинный же смысл потерь высвечивают сравнение процента потерь от всего населения с аналогичным процентом в других странах. И тут оказывается, что к показателю СССР (потеря 14% населения) близки показатели Польши (12,4 %) и Югославии (11 %). Что роднит эти страны в рамках Второй мировой войны. Ответ: против их коренного населения был развязан нацистский геноцид. Подробности в видео на Цифровой истории.



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Источник: www.youtube.com