Е. Яковлев: В случае победы Германии в войне мы повторили бы судьбу индейцев

– «Война на уничтожение» – термин самого Гитлера. Фашисты хотели уничтожить не только коммунистическую идеологию, но российскую государственность как таковую, нанести непоправимый урон нашей культуре, а, самое главное, как писал сотрудник министерства восточных территорий Эрхард Ветцель, ослабить русский народ в той степени, чтобы он уже никогда не мог помешать немецкому господству в Европе. По подсчетам нацистских аналитиков, только за зиму 1941-42 года Германия должна была обречь на смерть 30 миллионов наших сограждан (мы еще вернемся к этой цифре). Об этом, собственно, книга.

С сохранившимися в моей семье воспоминаниями все это расходилось. Моя бабушка была псковской партизанкой. Она рассказывала о другом: нацисты лютовали, выжигая при отступлении целые деревни вместе с жителями!.. Были все признаки геноцида, причем не только по отношению к гражданам еврейской и цыганской национальностей, но и к славянам. В книге я попытался установить истинные планы Германии.

– Эта тема интересна лично мне. В детстве я не сомневался, что нацисты собирались завоевать СССР. Это было очевидно. Но в период моего взросления (он совпал с распадом страны) в обществе и СМИ появились новые мнения – злодейские намерения Третьего рейха стали отрицаться: появилась концепция превентивного удара, согласно которой Гитлер просто упредил коварного Сталина. Сомнению подвергалось и существование плана массового уничтожения советских граждан. Знакомые со школы события – уничтожение Хатыни и Красухи, трагедия военнопленных, блокада Ленинграда – назывались «случайными эксцессами»…

ГИТЛЕР И ВОЖДЬ ВИННЕТУ

– Вы утверждаете, что мировоззрение Гитлера сформировалось в молодости. Как такое может вызреть в голове юноши?!

– Оказывается, что может. Гитлер с юных лет был сторонником завоевания Восточной Европы «немецким мечом для немецкого плуга». Это означало постепенную зачистку «жизненного пространства» от местного населения, его освобождение для трудолюбивых немецких фермеров. Судя по всему, на эти идеи его натолкнули книги Карла Мая. Детские книги. Май – известный писатель, этакий Фенимор Купер. Только немецкий. Он написал целую серию увлекательных романов о приключениях индейского вождя Виннету и его друга Олд Шеттерхэнда, Разящей Руки.

– Неужели в его книгах было что-то экстремистское?

– Абсолютно ничего! Ими зачитывалась вся немецкоязычная молодежь в начале XX века. И Альберт Эйнштейн, и Герман Гессе. Но, как говорил русский писатель Юрий Трифонов, кто-то, смотря на Венеру Милосскую, видит произведение искусства, а кто-то – женщину без рук. Гитлер вычитал в этих книгах не то, что Эйнштейн. Это был первый источник, который в занимательной форме представил ему модель освобождения жизненного пространства для высшей расы. История о том, как европейцы вытеснили индейцев с их исконных земель, произвела на будущего фюрера сильное впечатление. «Обойтись с ними, как с индейцами», – так Гитлер впоследствии говорил о коренном населении России, Украины и Белоруссии.

– Получается, корни фашизма выросли из детских книг?

– Правильнее сказать, что они обратили внимание Гитлера на захватывающие колонизаторские примеры. Самым впечатляющим, конечно, была Британская империя. По словам фюрера, она совершила неслыханное в деле колонизации – уничтожила народы, занимавшие огромные территории, и заняла свое место под солнцем. Гитлер полагал, что этот сценарий должен привести к историческому успеху и Германию. Англосаксы заселили Северную Америку и Австралию. Для немцев такой территорией должна была стать «Россия и окраинные государства, которые ей подчинены».

«БЛОКАДУ СПЛАНИРОВАЛИ ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ»

– Итак. Чего же все-таки хотел Третий рейх? В глобальном плане.

– Аннексировать всю европейскую часть России, вплоть до Урала, и постепенно, в течение, может быть, сотни лет германизировать ее. Но уже в ходе завоевательной войны против СССР население «колонии» должно было сократиться на тридцать миллионов человек. К этой мысли нацистские элиты подвела ситуация в экономике. Военно-экономический штаб «Ольденбург», созданный для освоения оккупированных территорий, сделал вывод, что продолжать войну против Англии Германия сможет только, если вермахт будет снабжаться продовольствием полностью за счет России. Продовольственный кризис грозил и самому Рейху, так как британский флот существенно блокировал немецкий импорт. Недостачу опять же планировалось покрыть за счет вывоза ресурсов с оккупированных советских территорий. Нацистское руководство отчетливо понимало, что этот грабеж приведет к голодной гибели миллионов и, тем не менее, без сомнений привело в действие так называемый план голода.

– Кто был главным идеологом плана голода?

– Статс-секретарь Имперского министерства продовольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке. СССР он разделил на зоны изобилия и потребления. К первым относились черноземные территории Украины и юга России, ко вторым – лесистые местности с неплодородной почвой в Северо-Западной и Центральной России. План заключался в том, чтобы блокировать поступление продовольствия в зоны потребления и заставить голодать в первую очередь городское население этих регионов. Его исполнение объективно привело бы к смерти тридцати миллионов человек. Герман Геринг, рассказывая об этом итальянскому министру иностранных дел Галеаццо Чиано, сказал: «Некоторые народы нужно сокращать».

– Как это должно было быть реализовано на практике?

– Города окружаются, системы жизнеобеспечения уничтожаются артиллерией и авиацией, доступ продовольствия блокируется, население частично вымирает, частично выдавливается на восток, вплоть до Урала. То есть решаются сразу две задачи. Во-первых, ресурсы распределяются в пользу Германии, а, во-вторых, очищается земля, на которой можно впоследствии поселить немецких колонистов. Так это представляли Бакке и его соавтор генерал вермахта Георг Томас в 1941 году.

– Вы намекаете на блокаду Ленинграда?

– В том числе. Блокада Ленинграда была частью этого плана – это заблаговременно спланированная акция. О том, чтобы лишить жителей города на Неве продовольствия, открыто говорится в меморандуме «Ольденбурга» от 23 мая 1941 года. Ленинград был первым в плане Бакке. За ним должна была последовать Москва и другие города. Вот одна из немецких директив: «…Для всех остальных городов действует правило, что перед взятием они должны быть разрушены артиллерийским огнем и атаками авиации, а население должно быть принуждено к бегству…». План Бакке не был реализован на практике в полном объеме из-за срыва блицкрига, но он действовал на оккупированных территориях Ленинградской области, к примеру, в Пушкине. Зимой 1941-42 года там от организованного голода вымерла почти половина населения, в том числе знаменитый писатель-фантаст, автор «Человека-Амфибии» Александр Беляев. Спланированный голод, когда население «запиралось» в городе без подвоза продовольствия, был также в городах юга страны, в Киеве и Харькове, где голодной смертью, в частности, умер дядя Александра Блока знаменитый архитектор Бекетов.





Самой же крупной категорией жертв плана голода стали советские военнопленные – в соответствии с наработками Бакке в армии были спущены директивы о резко заниженных рационах питания для них. Зимой 1941-42 годов плен был равносилен смертному приговору. По реалистичным данным, за годы войны в немецком плену погибло от 3,3 до 3,8 миллионов солдат РККА.

– Тридцать миллионов – насколько эта цифра объективна?

– Ее в разное время называли и Бакке, и глава СС Генрих Гиммлер, и руководитель военно-экономического штаба «Ольденбург» Герман Геринг. 10 июня 1941 года Бакке, первым озвучивший эту цифру «излишних для Германии людей», встречался с Гиммлером, который сразу после встречи выехал на совещание с высшими чинами СС в замок Вевельсбург. Согласно показаниям высокопоставленного нациста Эриха фон дем Бах-Зелевского, на этом совещании Гиммлер публично заявил, что целью войны будет уничтожение тридцати миллионов славян. Судя по всему, это заявление – следствие их беседы с Бакке. Гиммлер призвал подчиненных к выполнению «особых задач», которые должны были ускорить уничтожение конкурентов по потреблению. Речь идет о беспощадных карательных операциях за малейшее неповиновение, истреблении евреев, цыган, душевно и тяжелобольных.

ГЕНОЦИД СЛАВЯН

– Одна из частей вашей книги целиком и полностью посвящена расовой подоплеке во время Великой Отечественной войны. Почему решили уделить этому вопросу целую главу?

– Хотелось понять, наконец, какое место славяне занимали в расовой иерархии нацизма. Главным ненавистником славян в Рейхе был, пожалуй, Генрих Гиммлер: немецкий историк Хайнц Хёне даже назвал его антиславянским мистиком. Русских он называл народом на основе низшей расы, не способным к поддержанию порядка и самоуправлению. Гиммлер был уверен, что вредная славянская кровь может испортить нордическую кровь германцев.



Под его влиянием были категорически запрещены браки немцев с жительницами оккупированных территорий. Именно рейхсфюрер ввел в германское законодательство поправки, которые официально причислили славян к народам, чуждым для германцев. В извращенной логике нацистов представление о том, что славяне биологически хуже немцев, выводило их истребление из разряда преступлений.



Я полностью согласен со своим коллегой, британским историком Алексом Кеем, который написал, что, хотя в основе плана голода лежала экономическая мотивация, именно расовые мотивы сняли все сомнения по поводу допустимости такого шага. Аналогичный консенсус между военной и политической элитой Рейха по поводу французов или норвежцев представить невозможно.

Вместе с тем, нацисты признавали, что благодаря постоянному соседству с германскими народами в жилы славян попали частицы нордической крови, и в аморфной восточной массе все же могут иногда попадаться арийцы. Эта оговорка позволяла формировать соединения СС из местного населения для уничтожения своих соотечественников. Кроме того, арийской провозглашалась старая русская аристократия и вообще эмигранты, лояльные нацистам. Гитлер заигрывал с ними, когда это было выгодно, но делиться политической властью, разумеется, не собирался.

– Помимо цыган, евреев и славян кто-то еще подлежал уничтожению?

– Психические больные и неизлечимые больные. В самой Германии работала «Программа Т-4», в рамках которой нацисты убили около 70 тысяч своих соотечественников.

– А ведь говорят, что Сталин уничтожал своих, а Гитлер – только чужих…

– Это неправда. Я изучал материалы по программе Т-4. Признаюсь, читать их без содрогания невозможно. Исполнители отчитываются, что сэкономили для Третьего рейха 880 миллионов рейхсмарок – из того расчета, что эти несчастные больные прожили бы еще десять лет, «сидя на шее у Рейха». Отдельно, с гордостью, указывается, сколько было сэкономлено на хлебе, сколько – на масле, сколько – на варенье. Читать жутко.

– Когда немцы поняли, что план голода проваливается?

– Когда блицкриг забуксовал, после успешного контрнаступления Красной Армии под Москвой. Немцам пришлось приостановить программу уничтожения военнопленных – с весны 1942-го фашисты стали к ним лучше относиться, потому что возникла нужда в рабочей силе.

Коренной перелом произошел после Сталинградской битвы. Тут стало понятно, что Германия может и проиграть. Тогда немцы попытались найти общий язык с населением оккупированных территорий, но было уже поздно. Вскоре успехи наших войск принудили немцев к политике выжженной земли. В ее рамках советские граждане массово угонялись в Германию или уничтожались. Особенно это касалось мужчин: было важно исключить их мобилизацию в РККА, ослабить биологическую силу противника. Маховик насилия раскручивался с новой энергией.

– Вы упомянули, что немцы творили геноцид.

– Безусловно! Классическое определение геноцида, сформулированное юристом Рафаэлем Лемкиным, таково: это действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую, религиозную или иную исторически сложившуюся культурно-этническую группу. План голода, выраженный в документах «Ольденбурга», надежно устанавливает намерение нацистов частично уничтожить народ Советского Союза уже зимой 1941-42 года. Это однозначный геноцид.

«ОТ НАС НЕ ОСТАЛОСЬ БЫ И СЛЕДА…»

– Что было бы, если бы Германия победила в войне?

– Вектор, принятый нацистской элитой, готовил нам судьбу североамериканских индейцев: радикальное сокращение численности народа и вытеснение на обочину истории. После победы немцев в действие должен был вступить «Генеральный план ОСТ». Вокруг этого документа ходит много мифов. Говорят, что он не найден. На самом деле он просто не был написан: победа советских войск в Курской битве сделала бессмысленным нацистское планирование организации покоренных территорий. Но сохранились несколько черновиков. Наиболее известна рецензия на вариант плана ОСТ, подготовленного 3-м управлением РСХА. Ее написал чиновник министерства восточных территорий Эрхард Ветцель. Вот небольшая выдержка из его программы: «…В этих областях мы должны сознательно проводить политику на сокращение населения. Следует пропагандировать добровольную стерилизацию. Наряду с этим должна быть развернута пропаганда противозачаточных средств. Необходимо способствовать расширению сети абортариев и не допускать борьбы за снижение младенческой смертности…».

– Действительно – ужасно.

– Но это не все. Параллельно с этим нацисты искали инструменты для массовой стерилизации крупных масс народа. Один из проектов принадлежал доктору Адольфу Покорному. Он предлагал подмешивать славянам в еду южноамериканское растение Dieffenbachia seguine, снижающее репродуктивные способности человека. Правда, эту идею отвергли – добывать такое сырье в промышленных масштабах было невозможно. Но способ стерилизовать массу людей фашисты все-таки нашли. Это было умеренное облучение рентгеновскими лучами, которое тестировал в Освенциме эсесовский профессор Карл Клаусберг. Этот метод неминуемо был бы применен к жителям СССР в случае победы Германии во Второй мировой войне.

«У НАШЕЙ ПОБЕДЫ ОГРОМНЫЙ ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ»

– Как сделать так, чтобы молодежь не забывала о подвигах предков?

– Нынешнее поколение – абсолютно нормальное. Главное – не мешать ему получать достоверные, не искаженные данные. Не пудрить ему мозг. Правда и только правда. Потому что ничего позорного, предосудительного и постыдного в событиях Великой Отечественной войны для нас нет.

Идеи, за которые сражались советские люди, полностью противоположны тем, за которые бились нацисты. Немцы сражались за мир, где есть арийские господа и их рабы, а СССР защищал принцип человеческого равенства. Этот принцип – одновременно и коммунистический, и глубоко христианский – возобладал над идеями истребления и порабощения. В этом мне видится огромный духовный смысл нашей победы.

– Очень много разговоров о преступлениях советских воинов в отношении немецкого мирного населения.

– Преступления были, и их никто не оправдывает. Но есть принципиальная разница с практикой нацизма. Вермахт зашел на советскую территорию, имея приказ о воинской подсудности в районе операций «Барбаросса», который фактически освобождал немцев от ответственности за преступления против мирных жителей. Нацистский приказ о борьбе с бандами дозволял убийство женщин и детей, «если это ведет к успеху». Приказ «О поведении войск на Востоке» категорически запрещал кормить голодающее население, называя это ненужной гуманностью. С помощью этих документов нацистское руководство намеренно развращало свою армию, прививало ей психологию господ.

Советское командование никогда не издавало подобных приказов. Оно вообще вынуждено было решать прямо противоположную задачу. По дороге на запад, освобождая свои территории, наши солдаты видели и слышали такое, что выдержит далеко не каждая психика. К примеру, я привожу рассказ ветерана Михаила Лукинова про женщину, ребенок которой плачем разбудил остановившихся на постой в ее доме немцев. Они проткнули ребенка штыком, а обезумевшую мать вытолкнули ночью на мороз, закрыли дверь и легли дальше спать.



Неудивительно, что на территорию Германии наша армия вступала, переполненная ненавистью. Чтобы разжечь ее, никакой Илья Эренбург был не нужен! Командиры и политработники приложили колоссальные усилия, чтобы унять эту клокочущую ненависть в своих бойцах. Удавалось это не всегда, но, думаю, разница в намерениях и действиях вермахта и РККА очевидна. Кстати, это не всегда удавалось и командованию западных союзников. Зайдя в Дахау и увидев, что там творилось, американские солдаты стихийно перебили часть безоружных эсесовцев.

– Какую роль в издании книги сыграл Дмитрий «Гоблин» Пучков?

– Несколько лет назад Дмитрий Юрьевич пригласил меня прочесть несколько лекций на его интернет-телевидении (на сайте oper.ru и канале на YouTube, – Ред.). Мы записали серию роликов о нацистской политике на территории СССР. Они вызвали большой интерес, и это побудило меня завершить книгу, которую я задумал уже давно. Дмитрий написал к ней предисловие.

– Как будете презентовать книгу?

– В Петербурге презентация уже состоялась, на очереди Москва. Мероприятие пройдет 25 марта в Московском доме книги на Арбате.

Кроме того, мы с Дмитрием Юрьевичем запускаем проект под названием «Цифровая история». Планируем объездить всю страну и записать ролики с академическими учеными-историками. Параллельно будем презентовать книгу.

– Знаю, что пользователи Сети спрашивают, собираетесь ли вы писать еще.

– Книга «Война на уничтожение» получилась очень жестокой. Редактор сказала мне, что книга хорошая, но в ней есть моменты, которые ей хотелось бы забыть. Для равновесия я хотел бы написать книгу о взаимопомощи и взаимоподдержке людей в годы Великой Отечественной. Мой преподаватель в аспирантуре СПбГУ профессор Даниил Натанович Альщиц, ветеран Ленинградского фронта, говорил: «Великую Отечественную войну выиграл хороший человек». Вот об этом «хорошем человеке» обязательно и нужно написать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Русские никогда не относились к чужакам, как к животным!»

По словам Егора Яковлева, колонизаторские программы фашистов были рассчитаны на сто, двести, триста лет вперед. Гитлер мыслил очень большими периодами… Любопытно сравнить это с подходом к колонизации в нашей стране.

– Русская модель колонизации базировалась на стремлении инкорпорировать чужие народы в свою культуру, а не отторгнуть их, как это была в англосаксонской модели. Наши люди никогда не относились к чужакам, как к животным или низшей расе, – говорит исследователь. – Вспомните Пушкина: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей калмык». Пушкин утверждает, что его творчество для всех народов империи, а не только для русских. Невозможно представить, чтобы в то же время Байрон обратился с аналогичными словами к индийцам или аборигенам Австралии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Известный переводчик фильмов и блогер Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ (из предисловия к книге):

– Совсем недавно (в исторической, понятно, перспективе) познакомился с историком Егором Яковлевым. Егор – настоящий историк: отлично подготовленный, глубоко знающий и по-питерски прекрасно воспитанный. В продолжительных беседах с ним наконец-то сложилась цельная картина – откуда вырос нацизм и что он собой представлял. Причем масса важнейших аспектов раскрылась совершенно с неожиданной для меня стороны. Оно понятно – время идет, открываются архивы, выясняются новые обстоятельства. Но все равно лично для меня многое рассказанное Егором – настоящее открытие.

Теперь принято считать, что мы были плохие, а нацисты – хорошие. Что мы – дикие варвары, а нацисты пытались нести нам культуру.

Всем, кто разделяет подобные взгляды, настоятельно рекомендую прочесть книгу Егора Яковлева. Надежды на то, что мозг вдруг заработает как надо, не питаю, но хотя бы интерес к действительному положению вещей появится.

Всем, кто любовь к нацистам не разделяет, еще более настоятельно рекомендую прочесть книгу, ибо масса вещей предстанет совершенно в другом свете. А когда прочитаете сами – дайте прочитать подросшим детям. Они все это должны знать в первую очередь.

СПРАВКА «КП»

Егор Яковлев – популярный петербургский историк, писатель и журналист. Вместе с Дмитрием Пучковым они ведут передачу «Разведопрос», беседуя на исторические темы. Ролики набирают миллионы просмотров в интернете.



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