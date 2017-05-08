Скандал на «Евровидении» в Киеве: билеты напечатали на русском языке
В Киеве официально стартует «Евровидение», однако незадолго до торжественной церемонии вокруг музыкального конкурса разгорелся скандал.
Обратил внимание на русский язык на билетах гендиректор главной концертной площадки Киева — дворца «Украина» — Роман Недзельский. Свое негодование он выразил на странице в Facebook.
Роман Недзельский: «„Евровидение-2017“ проходит в „Лужниках“ (комплекс в Москве — ред.) или все же на Украине, в Киеве?»
Пётр Мага: «Если это сделали случайно (не нужно много кричать, предположим), то выпуском и реализацией занимаются неадекватно. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся».
Это не первый скандал вокруг «Евровидения» в Киеве. Ранее руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил, что на конкурс было продано две тысячи билетов на места, с которых либо ничего не видно, либо их вообще не существует.
Финал «Евровидения-2017» пройдет 13 мая. В этом году Россия не принимает участия в конкурсе, поскольку Служба безопасности Украина закрыла въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.
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Слишком много шума из ничего. Ну конкурс, ну не пустили. Так и конкурс копеечный и не пропустили долбоносы не нашего РОДа племени. Кому он вообще нужен этот конкурс пи****sов и извращенцев? Самим извратам? Он что пользу какую то несёт? Хрена. Одна грязь. Так и хрена в ней вымазываться и обсуждать?