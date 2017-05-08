Скандал на «Евровидении» в Киеве: билеты напечатали на русском языке

Роман Недзельский: «„Евровидение-2017“ проходит в „Лужниках“ ( комплекс в Москве — ред. ) или все же на Украине, в Киеве?»

Обратил внимание на русский язык на билетах гендиректор главной концертной площадки Киева — дворца «Украина» — Роман Недзельский. Свое негодование он выразил на странице в Facebook.

Билеты на «Евровидение», которое проходит в Киеве, напечатали на русском языке. Это вызвало волну возмущения на Украине.

Большинство комментаторов поддержали Недзельского и отметили, что уместным был бы вариант с английским языком на билетах. В дискуссии отметился народный артист Украины Пётр Мага.

Пётр Мага: «Если это сделали случайно (не нужно много кричать, предположим), то выпуском и реализацией занимаются неадекватно. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся».

Это не первый скандал вокруг «Евровидения» в Киеве. Ранее руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил, что на конкурс было продано две тысячи билетов на места, с которых либо ничего не видно, либо их вообще не существует.

Финал «Евровидения-2017» пройдет 13 мая. В этом году Россия не принимает участия в конкурсе, поскольку Служба безопасности Украина закрыла въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.