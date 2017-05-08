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Скандал на «Евровидении» в Киеве: билеты напечатали на русском языке

09:20. 8 мая 2017 Просмотров - 265 Один комментарий Опубликовал:

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В Киеве официально стартует «Евровидение», однако незадолго до торжественной церемонии вокруг музыкального конкурса разгорелся скандал.

Билеты на «Евровидение», которое проходит в Киеве, напечатали на русском языке. Это вызвало волну возмущения на Украине.

 

Обратил внимание на русский язык на билетах гендиректор главной концертной площадки Киева — дворца «Украина» — Роман Недзельский. Свое негодование он выразил на странице в Facebook.

Роман Недзельский: «„Евровидение-2017“ проходит в „Лужниках“ (комплекс в Москве — ред.) или все же на Украине, в Киеве?»

 
Большинство комментаторов поддержали Недзельского и отметили, что уместным был бы вариант с английским языком на билетах. В дискуссии отметился народный артист Украины Пётр Мага.

 

Пётр Мага: «Если это сделали случайно (не нужно много кричать, предположим), то выпуском и реализацией занимаются неадекватно. Но если нет, то это циничный сепаратизм. И демонстрация: чихать мы хотели на всех и вся».

Это не первый скандал вокруг «Евровидения» в Киеве. Ранее руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов сообщил, что на конкурс было продано две тысячи билетов на места, с которых либо ничего не видно, либо их вообще не существует.

Финал «Евровидения-2017» пройдет 13 мая. В этом году Россия не принимает участия в конкурсе, поскольку Служба безопасности Украина закрыла въезд в страну российской певице Юлии Самойловой.

 
http://www.ntv.ru/novosti/1804704/

 

 
Метки: Евровидение
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Один комментарий»

  • 7680 6322
    СВАРОЖИЧ 8 мая 2017 в 11:29 Ссылка Пометить
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    Слишком много шума из ничего. Ну конкурс, ну не пустили. Так и конкурс копеечный и не пропустили долбоносы не нашего РОДа племени. Кому он вообще нужен этот конкурс пи****sов и извращенцев? Самим извратам? Он что пользу какую то несёт? Хрена. Одна грязь. Так и хрена в ней вымазываться и обсуждать?

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