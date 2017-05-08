Какие товары специально делают недолговечными и кто это придумал

Современная бытовая техника не та, что была в советское время. Иные холодильники «ЗиЛ», справившие полувековой юбилей, до сих пор исправно морозят продукты. Казалось бы, наука и техника ушли далеко вперед. Но агрегаты почему-то ломаются куда чаще. За ремонт просят столько, что проще купить новый, да и выбор огромен. И все это неспроста. Схема давно была разработана и запущена в США.1929 год, начало Великой депрессии. Американская экономика рухнула, в стране чудовищная безработица. Людям не на что купить продукты, все остальное вообще непозволительная роскошь. Лучшие экономисты того времени наперебой предлагают варианты выхода из кризиса. В 1932-м крупный торговец недвижимостью Бернард Лондон выпускает брошюру под названием «Конец депрессии через планируемое устаревание». Предложение такое: для любого товара устанавливается срок годности. По его окончании пользоваться вещью запрещено, ее необходимо сдать в специальный пункт и уничтожить. Таким образом буржуй собирался убить аж трех зайцев: создать постоянный спрос на новый товар, спрос на рабочую силу и обеспечить прибыль капиталистам. По его мнению, это должно было дать толчок промышленности, развить рынок потребления и обеспечить рабочие места.На самом деле все началось чуть раньше, в декабре 1924 года. Просто об этом многие годы никто не знал, кроме участников картеля «Фебус» – производителей электрического оборудования, в том числе компаний «Osram», «Philips», «General Electric». Они вдруг осознали: чем усерднее ученые трудятся над продлением жизни лампочке, тем меньше прибыли идет в карман продавцам. На тот момент были придуманы технологии, позволяющие электролампе работать до 2,5 тысячи часов. Участники сговора решили: это слишком много, новые лампочки будут покупать редко. Поэтому нужно сократить срок службы до 1000 часов максимум. Сказано – сделано. Общими усилиями был создан специальный комитет, следивший за соблюдением договора. Нарушители получали штраф, размер которого зависел от того, насколько срок службы произведенного товара превысил оговоренный. К слову, эти меры снизили себестоимость лампочек. Но компании тут же подняли отпускную цену, а конкуренция благодаря сговору сошла на нет. Результат – огромная прибыль всех участников.КОГДА-ТО ХОЗЯЕК ПРИХОДИЛОСЬ УГОВАРИВАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИКартель прекратил свое существование с началом Второй мировой войны, но скрывать сговор удавалось гораздо дольше. Поэтому в химическом концерне «DuPont» до запланированного устаревания дошли своим умом.В 1935 году в химической лаборатории концерна был изобретен нейлон. К 1939-му в продаже появились нейлоновые чулки. Это была революция! Плотные, эластичные, в отличие от шелковых, не говоря о шерстяных, они не растягивались, не спадали, эротично облегали ногу. А главное, были долговечными. Американки давились в магазинах за новинкой, а их мужчины потихоньку таскали у жен диковинку, потому что быстро смекнули: прочный материал всегда пригодится, скажем, в автомобиле. Некоторые на спор использовали чулок в качестве буксировочного троса – вполне удачно.И тут руководство «DuPont» поняло: когда спадет ажиотаж (за первый год продаж было реализовано 64 миллиона пар) и у каждой дамы в комоде будет по две-три пары отличных чулок, прибыль резко упадет. Так что химикам было велено сделать волокна более хрупкими. Прочный нейлон по-прежнему выпускали, но для других нужд, например из него шили парашюты. А чулки стали расходным материалом – каждая женщина знала, что в любой момент они могут «поехать».ЕСЛИ СОВЕТСКИЙ УТЮГ ЛОМАЛСЯ, РАЗОБРАТЬСЯ В ПРОСТЕЙШЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ И ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЕГО МОГ ЛЮБОЙ РУКАСТЫЙ МУЖИКПохожий путь прошли производители бытовой техники. Казалось бы, конкуренция подстегивает делать твой холодильник, телевизор, стиралку, микроволновку не только самыми удобными, но и долго живущими. Да только, если агрегат будет служить 20 – 40 лет, значит, обновление техники случится раз в поколение. Кому это выгодно? Только потребителю. Но ведь речь не о нем, а о прибыли. Значит, нужно сделать так, чтобы техника ломалась чаще. Для этого необязательно делать некачественным весь аппарат. Достаточно одной детали, которая быстро выйдет из строя. В холодильниках летят трубки систем охлаждения – потому что сделаны слишком тонкими. В стиралках протираются резиновые прокладки, трескаются от напряжения пластиковые барабаны. В чайниках перегорают ТЭНы. В утюге перестает работать регулятор температуры нагрева. В телевизорах выходят из строя микросхемы, которые никто не возьмется перепаивать. Да по поводу ремонта практически любой техники в сервис-центре скажут, что проще купить новую. Потому что стоимость работы установлена такой, что сопоставима с ценой покупки.«ЗИС» СТАЛ ПЕРВЫМ СОВЕТСКИМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ КОМПРЕССИОННОГО ТИПА – В НИХ ЦИРКУЛЯЦИЯ ХЛАДАГЕНТА ПРОИСХОДИТ ПРИНУДИТЕЛЬНО, ЗА СЧЁТ КОМПРЕССОРАУ производителей при этом всегда есть отговорка: они, мол, удешевляют технику, дабы она стала доступной всем. То, что это не так, хорошо видно на примере стиральных машин. Еще лет десять назад все они были с металлическим барабаном, а цена зависела от бренда и количества функций. Теперь все стиралки эконом-сегмента оснащены барабаном из пластика, и не сказать, чтобы они сильно подешевели по сравнению с моделями десятилетней давности. Зато за металл приходится хорошо доплачивать – машина с таким барабаном дешевле 40 тысяч не стоитПЕРВЫЙ ПЫЛЕСОС «РАКЕТА» ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО АГРЕГАТНОГО ЗАВОДА БЫЛ ВЫПУЩЕН В 1956-М, В ГОДЫ ОСВОЕНИЯ КОСМОСА, ПОТОМУ И ПОЛУЧИЛ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ И ФОРМУ. РЕВЕЛ КАК РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, ЗАТО ЗАСАСЫВАЛ ЛЮБОЙ МУСОР. ЕГО МОЖНО БЫЛО ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ВЫДУВ ВОЗДУХА И ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НАПРИМЕР, ДЛЯ ПОБЕЛКИ ПОТОЛКОВКогда-то мы посмеивались над кондовостью отечественной техники. А сейчас вспоминаем, насколько надежной она была. В социалистической экономике запланированное устаревание не имело никакого смысла. Важно было работать над тем, чтобы улучшить характеристики товара при экономии ресурсов. Как только СССР не стало, нам навязали западную культуру потребления.Многие наверняка скажут, что сейчас все же лучше, чем тогда. Вероятно, это так. Но вас не гложет неприятное ощущение, когда становится понятно, что решение о покупке не было самостоятельным, его приняли за вас, а вы этого даже не заметили?КУХОННЫЙ КОМБАЙН БЫЛ ЖЕЛАННЫМ ПОДАРКОМ НА СВАДЬБУ – В ОТЛИЧИЕ ОТ МНОГИХ МОЛОДОЖЁНОВ ОН УМЕЛ И ТЕСТО СМЕШАТЬ, И СОК ВЫДАВИТЬ, И КАПУСТУ ПОРУБИТЬРазумеется, эти технологии очень дорогие. Поэтому 80 процентов отработавшей свое техники под видом подержанных товаров или в качестве гуманитарной помощи отправляются в бедные страны Африки, Индию, Бразилию, Китай. Там всегда найдутся люди, готовые за $2 – 3 голыми руками разбирать агрегаты, выжигать и выпаивать из них нужные металлы, травясь ядовитым дымом. Европа и США потом выкупят ценные металлы за копейки. А заплатит за подобную «утилизацию» потребитель бытовой техники: все изначально заложено в ее цену.НА ЭЛЕКТРОННОМ МУСОРЕ ДЕЛАЮТСЯ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИЕсть в производстве техники естественный процесс устаревания. Изобретение полупроводников подтолкнуло к уменьшению плат и размеров приборов. Появлялись проигрыватели дисков вместо кассет. Мобильные телефоны и компьютеры ушли по функциональности далеко вперед за короткое время. Но производители добавляют нам неудобств: выпускают приложения и программы, не совместимые с предыдущими моделями, и тогда приходится избавляться от еще работающего гаджета.Специалисты утверждают, что теневой рынок электронного мусора сопоставим по доходам с наркобизнесом. И подловить нарушителей запрета на вывоз отработанной техники так же сложно. Порой случаются громкие дела, когда береговая охрана останавливает один корабль с контейнерами. Но в это же время удачно проскакивают десять других.Из 50 тысяч мобильных телефонов можно извлечь килограмм золота и десять килограммов серебра.

Источник: nashaplaneta.su