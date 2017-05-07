Кто навязал нам дегенератов, извращенцев и недолюдков в качестве „элит”

Мы живем в мире перевернутой реальности, в котором все перевернуто буквально с ног на голову. Тоталитарно-полицейские государства учат других демократии, лжеученые проводят свои пиар-акции под лозунгом "борьбы с лженаукой", а самые наглые и продажные коррупционеры созывают людей на митинги под лозунгом "борьбы с коррупцией". Создатели и главные спонсоры международного терроризма заявляют себя самыми главными "борцами с терроризмом". Дегенераты, педофилы, сексуальные извращенцы, каннибалы, убийцы и сатанисты, обманом и хитростью захватившие власть на планете, называют себя "элитой" и навязывают "ценности" своей "цивилизации" всему остальному "дикому" и "нецивилизованному" миру. При этом, уровень их фарисейства и лжи просто запредельный.



Весь этот "театр абсурда" является порождением мировой сатанинской системы – системы "перевернутой реальности", которая поддеживает свое существование за счет воспитания все новых продажных слуг паразитической Пирамиды Власти. Именно поэтому, как раз, среди правящих "элит" и богатейших семейств имеется наибольшее количество дегенератов и недолюдков.



И этот процесс, формирования паразитических правящих "элит" носит отнюдь не стихийный неуправляемый характер. Паразитическая система вполне осознанно навязывает нам именно такие "элиты", помогая дененератам и недолюдкам успешно продвигаться к вершинам власти.

Вот как описывает этот процесс российский путешественник, биолог и антрополог Г. Сидоров в своей книге "Тайная хронология и психофизика русского народа": "А теперь поговорим о наших властных структурах. Как известно, государственные структуры осуществляют управление посредством корпуса специально подготовленных чиновников.



Но кто их готовит, этих чиновников? Как и работников правоохранительных органов, их никто специально не готовит. Все они – дети социального конвейера, который называется у нас, как и во всём мире, системой высшего образования. К подобному штампу можно добавить семейственность, кумовщину, коррупцию и т.д. Но это так только на первый взгляд. На самом деле корпус управленцев во всём мире готовится и воспитывается.

Нас могут спросить, кем? Определёнными структурами мирового правительства. Если государство отказалось от спецподготовки своих чиновников, то за их воспитание и обучение берётся надгосударственная структура мирового правительства. Такова наша реальность. Своего демоны из Сити, Ватикана и округа Колумбия никогда не упускают. У них на это хватает и средств, и учителей – суггесторов из многочисленных масонских лож. Собственно, для того иллюминаты, масоны инопланетным разумом на Земле и созданы: чтобы изменять под себя сознание чиновников и через них управлять всеми государствами планеты.

Эта же статья, озвученная мной, в видео ниже:

Всё просто. Теперь понятно, почему корпус управленцев любого государства (неважно какого – европейского, азиатского, американского или африканского) всегда состоит из самых бездуховных личностей: в основном дегенератов, психопатов и извращенцев. Масоны специально подбирают себе подобных нелюдей и проталкивают их по своим каналам методом элементарного подкупа на самый верх властной пирамиды.



Кроме того, чтобы структурно управлять подобными нелюдями, их принимают в масоны. Если чиновник не хочет вступать в ложу, то его по иерархической лестнице начинают опускать вниз, пока он не сломается и не даст согласие. Когда же он становится «братом», одним из вольных каменщиков, он даёт клятву подчиняться не государственной машине, частью которой он является, а главе масонского ордена. Понятно, что за нарушение клятвы его ждёт неминуемая смерть.

Вот почему, чем выше стоит чиновник по иерархической лестнице, тем он тупее и дегенеративнее… Какая же идеология ломает психику чиновников во всём мире? Конечно же, либерально-демократическая, какая же ещё! Она и является путеводной звездой развития на Земле того, что мы наблюдаем: захват власти над социумом управляемыми, связанными с мировым правительством дегенератами".

Таким образом, все эти дегенераты и недолюдки, в большинстве своем составляющие национальные "элитки", навязаны нам гибридными нелюдями из т.н. "мирового правительства" и именно на них всех, равно как и на их негуманоидных хозяевах лежит ответственность за все зло, происходящее на нашей планете: начиная от революций, войн и терроризма, и заканчивая искусственно провоцируемыми с помощью различных технологий природных катаклизмов, а также настоящей генетической и психологической войной против человечества.

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