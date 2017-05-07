Кто навязал нам дегенератов, извращенцев и недолюдков в качестве „элит”
Мы живем в мире перевернутой реальности, в котором все перевернуто буквально с ног на голову. Тоталитарно-полицейские государства учат других демократии, лжеученые проводят свои пиар-акции под лозунгом "борьбы с лженаукой", а самые наглые и продажные коррупционеры созывают людей на митинги под лозунгом "борьбы с коррупцией".
Создатели и главные спонсоры международного терроризма заявляют себя самыми главными "борцами с терроризмом".
Дегенераты, педофилы, сексуальные извращенцы, каннибалы, убийцы и сатанисты, обманом и хитростью захватившие власть на планете, называют себя "элитой" и навязывают "ценности" своей "цивилизации" всему остальному "дикому" и "нецивилизованному" миру. При этом, уровень их фарисейства и лжи просто запредельный.
Весь этот "театр абсурда" является порождением мировой сатанинской системы – системы "перевернутой реальности", которая поддеживает свое существование за счет воспитания все новых продажных слуг паразитической Пирамиды Власти. Именно поэтому, как раз, среди правящих "элит" и богатейших семейств имеется наибольшее количество дегенератов и недолюдков.
И этот процесс, формирования паразитических правящих "элит" носит отнюдь не стихийный неуправляемый характер. Паразитическая система вполне осознанно навязывает нам именно такие "элиты", помогая дененератам и недолюдкам успешно продвигаться к вершинам власти.
Вот как описывает этот процесс российский путешественник, биолог и антрополог Г. Сидоров в своей книге "Тайная хронология и психофизика русского народа": "А теперь поговорим о наших властных структурах. Как известно, государственные структуры осуществляют управление посредством корпуса специально подготовленных чиновников.
Но кто их готовит, этих чиновников? Как и работников правоохранительных органов, их никто специально не готовит. Все они – дети социального конвейера, который называется у нас, как и во всём мире, системой высшего образования. К подобному штампу можно добавить семейственность, кумовщину, коррупцию и т.д. Но это так только на первый взгляд. На самом деле корпус управленцев во всём мире готовится и воспитывается.
Нас могут спросить, кем? Определёнными структурами мирового правительства. Если государство отказалось от спецподготовки своих чиновников, то за их воспитание и обучение берётся надгосударственная структура мирового правительства. Такова наша реальность. Своего демоны из Сити, Ватикана и округа Колумбия никогда не упускают. У них на это хватает и средств, и учителей – суггесторов из многочисленных масонских лож. Собственно, для того иллюминаты, масоны инопланетным разумом на Земле и созданы: чтобы изменять под себя сознание чиновников и через них управлять всеми государствами планеты.
Эта же статья, озвученная мной, в видео ниже:
Всё просто. Теперь понятно, почему корпус управленцев любого государства (неважно какого – европейского, азиатского, американского или африканского) всегда состоит из самых бездуховных личностей: в основном дегенератов, психопатов и извращенцев. Масоны специально подбирают себе подобных нелюдей и проталкивают их по своим каналам методом элементарного подкупа на самый верх властной пирамиды.
Кроме того, чтобы структурно управлять подобными нелюдями, их принимают в масоны. Если чиновник не хочет вступать в ложу, то его по иерархической лестнице начинают опускать вниз, пока он не сломается и не даст согласие. Когда же он становится «братом», одним из вольных каменщиков, он даёт клятву подчиняться не государственной машине, частью которой он является, а главе масонского ордена. Понятно, что за нарушение клятвы его ждёт неминуемая смерть.
Вот почему, чем выше стоит чиновник по иерархической лестнице, тем он тупее и дегенеративнее… Какая же идеология ломает психику чиновников во всём мире? Конечно же, либерально-демократическая, какая же ещё! Она и является путеводной звездой развития на Земле того, что мы наблюдаем: захват власти над социумом управляемыми, связанными с мировым правительством дегенератами".
Таким образом, все эти дегенераты и недолюдки, в большинстве своем составляющие национальные "элитки", навязаны нам гибридными нелюдями из т.н. "мирового правительства" и именно на них всех, равно как и на их негуманоидных хозяевах лежит ответственность за все зло, происходящее на нашей планете: начиная от революций, войн и терроризма, и заканчивая искусственно провоцируемыми с помощью различных технологий природных катаклизмов, а также настоящей генетической и психологической войной против человечества.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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И сколько можно толочь воду в ступе?Сколько можно о том,что все давно уже наблюдают?Где предложения о путях выхода из системы,где о модели справедливого будущего?Что задача сверху загонять русских в депрессуху до парализации их мозга?Включили бы для фона ещё реквием Моцарта.
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“Мы живем в мире перевернутой реальности, в котором все перевернуто буквально с ног на голову”.
Была мысль подготовить статью, как всё поставить обратно с головы на ноги, т.е., как я вижу эту проблему. Постараюсь очень кратко.
Сейчас уже замеряют, кто в теме, поля Ра, Ка. Это всё хорошо, даже предлагалось изготовить приборы, которые будут замерять эти поля. Т.е. это будет проходной тест во власть. Но, кроме этого никто не отменял такие качества, как чистая любовь, честность, доброта, а также отрицательные качества людей: злоба, зависть, жадность. Эти и др. качества тоже можно ИЗМЕРЯТЬ. Притом не должно быть, чтобы кто-то возглавлял и раздавал направо и налево эти качества. Типа: я здесь главный, кому хочу, тому и поставлю плюсы. Нет, кто что наработал за жизнь или жизни всё будет выражено в ЦИФРАХ. Может уже и есть такие приборы. Т.к. каждому такому качеству соответствуют физ.частоты в Гц. Зачем брать во власть потенциального жадину, завистника или нелюдя. Стань сначала человеком, а потом по результатам теста и другим процедурам может быть пройдёшь.
Если не приборами, то каждый может (у кого есть способности) любого представителя власти замерить, как на положительные качества, так и на отрицательные методами биолокации. Предлагаю шкалу 0 до 100%. Единственное, чего пока нет это эталонов в числовых выражениях. Эталоном может быть, например, Серафим Соровский. P.S. специалисты по биолокации по такой шкале могут сделать замеры самостоятельно.
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Олег! Да они рогатые все! Уже видно невооружённым глазом. Чё их мерять!? Второй признак это обрез. Обрезаный не может быть человеком, он уже дегенерат и больной на всю голову.
А всё нытьё про всемогущество и силу всех этих масонов, сект и прочей гадости для того что бы перестали сопротивляться и боялись. У них вся власть это БРЕХНЯ. Брехнёй и рукамиводят эти деятели считающие себя всемогущими и заказывающие вот такие вот суперразоблачения. Сами себя тешат своей якобы таинственностью и как бэ властью.
Но если ты не захочешь им подчинятся, то они ничего с этим не смогут поделать.
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Мне кажется нужны цифры, например, Ф.И.О. доброта 5%, честность3%, зависть 80%, жадность 90% и т.д.. Они любят цифры, народ посмотрит и небесные кураторы полюбуются.
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Согласен с вами коллега! Не так страшен чёрт, как его молюют! Они пользуясь нашим невежеством навязывают нам свой быстро мягкий мирок. А нам надо быть сплочёнными и сильными духом. Это конечно сложно, но это возможно.
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Кто закон-то будет принимать о замерах?
Те же дегенераты?
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Замеров не надо. Надо определяться с действием. А всё это в такой науке , как Высшая социология.
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Если с действием определяться,то надо прежде всего знать как устроен наш мир,как осуществляется его управление,то есть овладеть основами Достаточно Общей Теории управления и занимать руководящие места,начиная с поселковых и выше.Это будут только авторитетные в обществе личности,так как овладеть знаниями такого рода и применять их эффективно сможет только настоящий радетель за интересы народа,корыстный никогда вкалывать за бесплатно не будет,а освоить эти знания стоит немалого труда и внутренней мотивации.Захватить же власть-это одно,но что потом?Как на Украине,под руководством извне?
https://www.youtube.com/watch?v=YsvboWR6GH8
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Афтар жжёт! “Чем выше чиновник по иерархической лестнице, тем он тупее и дегенеративнее…”. Мне не нравится работа нашего президента, но я не могу сказать, что он тупой дегенерат, потому что если это так, то и выбирали его дегенераты. А народ я уважаю, т.к. сам из него и другого у нас нет. Кстати, об инопланетянах, именно они и стоят на самом верху этой самой лестницы… . Короче, автор, вывод то какой?