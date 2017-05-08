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Дегенераты против великой Победы

10:54. 8 мая 2017 Просмотров - 390 4 коммент. Опубликовал:


Те, кто хотят лишить нас жизни – хотят лишить нас и памяти. Те, кто отнимают у нас настоящее и будущее – мечтают заодно отнять и прошлое.

Тут нет ничего странного – убийца, ненавидя свою жертву, ненавидит и прошлое этой жертвы, как же иначе? Очередной шабаш «сталиноедов» в канун 9 мая 2017 года поражает воображение и шокирует чудовищностью глумления над памятью павших и выживших, а так же их потомков.

Им предлагается по образцу поляков, прибалтов и грузин считать своих отцов и дедов недоумками, палачами и выродками, которые вместо того, чтобы свергнуть «невыносимую диктатуру» – крепили её, защищали и оберегали.

Подмена исторической памяти, выворачивание истории шиворот-навыворот возможно только по отношению к эпохам, которые ушли безвозвратно, свидетелей которых не осталось в живых за давностью лет.

Тогда отношение к царю Хаммурапи – действительно, становится уделом бумажек (бумага всё стерпит!) и красноречия демагогов.

Когда уходит живая память поколения – то мёртвой памятью истории можно вертеть, как собачьим хвостом. Это и сделали.

С Октябрьской революцией фокус прокатил, а с Великой Отечественной – нет.

Причина очень проста: про Октябрьскую инферналы-западники, дети сатаны (клеветника и отца всякой лжи) врали людям почти через век, когда люди уже забыли дореволюционную жизнь и реалии эпохи. И прокатило. Мы, наивные, согласились: «вот ведь, в газете написано, со ссылкой на мемуары»…

Про Великую Отечественную поторопились: она по времени ближе, в семьях русских людей ещё теплится ЖИВАЯ память, не требующая «архивных документов» и на всякое громкое «разоблачение» предъявляющая живого свидетеля:

- «Солдат красной армии – вор и насильник»!
-Мой дедушка вор и насильник?!
- «Солдат красной армии – недоумок и агрессор»!
- Мой дедушка недоумок и агрессор?!

Если бы у нас было побольше ума, то мы и про Октябрьскую революцию задумались бы: ведь она с Великой Отечественной неразрывно связана: советская армия защищала не абы что, а завоевания Октябрьской революции, она шла в бой «За Родину, за Сталина», и никак иначе…

А если бы инферналы подождали, пока умрёт последний ветеран – может быть, у них прокатило бы, как с развенчанием Октября.

Но они слишком уж торопились, слюну с клыков роняли – так им невтерпёж было нас освежевать и зажарить. И понесли они свою околесицу про Великую Отечественную – проигнорировав ЖИВУЮ память, живущую не в архиве, а непосредственно в семьях граждан…

Считаю своим открытием «закон обратного восприятия дегенерата» суть которого вот в чём: социальный дегенерат воспринимает всё с точностью до наоборот.

Что такое «нормальный человек»? Это носитель жизни. Что такое социальный дегенерат с обратным восприятием? Это носитель смерти, некрофил. Поскольку он носит в себе не жизнь и развитие, а смерть и тлен, то он всё белое воспринимает чёрным, всё чёрное – белым.

То, что нормальному человеку (с психикой, выстроенной на жизнеутверждении) кажется прекрасным – дегенерат воспринимает, как омерзительное. Наоборот, чем гаже и отвратительнее что-либо в восприятии нормального человека – тем прекраснее и желаннее оно для дегенерата.

Дегенерат – это временно живая, но воплощённая в органике НЕЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ. Он до корней волос СУИЦИДАЛЕН, но убивая себя – он стремится убить (с собой в могилу утащить) и как можно больше окружающих.

Дегенератом человека делает любое повреждение или сбой в психике, несовместимые с жизнью индивида и/или вида.

Там, где нормальный человек насаждает жизнь – там дегенерат старается её вытоптать и выкорчевать, и когда добивается успеха в этом деле – испытывает сопоставимое с оргазмом наслаждение.

Если у нормальных людей во всём мире после второй мировой войны фашизм вызывает омерзение – то дегенератов фашизм магически притягивает, заставляет сладострастно вожделеть его.

Два самых великих дела цивилизации в ХХ веке – рождение СССР и победа СССР в 1945 году – наиболее омерзительны для дегенератов.

На этот случай и есть закон обратного восприятия у дегенератов, «закон Леонидова»: самой ненавистной для дегенерата будет именно та вещь, которая для нормального человека самая значимая и прогрессивная.

Дегенерат может относительно-спокойно относится к малому добру, но к Великому Добру его ненависть носит запредельный, обострённый характер. Серое дегенерат может вместе с нами воспринимать, как серое. Но белое он обязательно воспримет как чёрное (принцип фото-негатива), а чёрное – как белое.

Цель дегенерата – иногда понимаемая им самим, иногда проявляющаяся на уровне инстинкта, им самим не понятая – спровоцировать окружающих убить его.

Понимая или не понимая, но дегенерат напрашивается на то, чтобы его убили: совершает страшные преступления, пытаясь добиться смертного приговора, глумится над святынями, в надежде, что зашибут оскорблённые верующие, ведёт себя так, чтобы навлечь на свою голову топор любого из соседей…

Яркая иллюстрация – поведение дегенератов суицидального украинизма. Они активно и последовательно провоцируют русский народ убить их. Это явление, известное в криминалистике как «провокативное поведение жертвы».

А русский народ не хочет их убивать. Он усталый, тяжело больной колосс, обременённый мучительными внутренними проблемами, он подобен медведю у К.И. Чуковского – «но медведю воевать неохота… Ходит-бродит медведь вкруг болота…»
Укро-дегенераты, чувствуя, что никак не добьются убийственной ненависти (нормальный человек добивается любви – дегенерат по закону обратного восприятия – домогается ненависти к себе), умножают провокативные усилия. Что, например, такое, акция "Смертный полк" задуманная укро-дегенератами в пику "Бессмертному полку". Это же воющий призыв – "убейте нас, пожалуйста!"

Ну, сами посудите – люди поминают усопших родных, вдруг кто-то вламывается к ним, опрокидывает поминальный стол, топчет портреты предков… Какую цель преследует такой хулиган? Только одну: довести "терпил" до белого каления, преодолеть их терпение – и получить от них летальный удар по голове…

Вожделея убийства от русского колосса, которого они отчаянно и дико травят как морально, так и физически – укро-дегенераты не оставляют надежд на поляков, евреев и вообще окружающий мир. Периодически они пускаются в омерзительные провокации, чтобы вынудить ударить по ним поляков[1], венгров, Израиль и т.п.


Точно так же как для нас важно выживание – так, по закону обратного восприятия – для дегенератов важно умирание.

Это проявляется в укро-дегенератизме, либеральном дегенератизме, иных формах социального дегенератизма. Не каждый дегенерат понимает, что датчики биологической природы «считали» в нём ошибку генома и включили автоматический механизм ликвидации выродка его собственными усилиями…

В своём стремлении добиться от окружающих людей и народов своего убийства или хотя бы ненависти – социальный дегенерат выбирает наиболее больные, острые темы национальной памяти и упорно их травмирует, глумится над святынями и могилами своего потенциального убийцы, чтобы сделать того «посговорчивее».

Не понимая закона обратного восприятия всех явлений в мире у социальных дегенератов – мы оказываемся беспомощными в объяснении их чудовищных поступков, в их упорном маниакальном стремлении убить всех – которое всего лишь обратная сторона их неосознанного стремления убить себя.

В этом, например, причина т.н. «либеральных реформ», дико расшатавших вполне уютный и благоустроенный мир 70-х годов ХХ века, в котором всем всего хватало, а главное – и дальше могло бы хватать, причём с постоянным улучшением жизни…

Зачем было устраивать весь этот дестабилизационный балаган, убивший сразу и СССР, и шедший на конвергенцию с ним Запад, и «американскую мечту»[2], и «японское чудо»[3] и модернизацию третьего мира?

Ответ – в проделках социальных дегенератов, воплощающих в себе, в своей природе (не всегда осознанно) – СУИЦИДАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК ВИДА.

+++

Навязав нам путём манипуляции сознанием представление о самом великом событии ХХ века (возникновении социалистического государства) как о самом мерзком событии ХХ века, дегенераты аналогичным образом взялись обрабатывать и память о Великой Отечественной войне. Тут им приходится труднее – потому что времени прошло меньше и многие ещё непосредственно помнят, как там дело было.

Приведу только один пример: опубликованную на «Эхе Москвы», этом рупоре либерализма статью «Как убивали «миф о великой победе» Игоря Чубайса[4].

Чубайс не мелочится: он объявил «мифом» сразу всё, что мы знаем о Великой Отечественной: «Миф о войне», «то, что 9 мая — главный праздник», «что весь советский народ, как один человек, встал на защиту», «что мы спасли мир от фашизма»[5]. По Чубайсу всё это – мифы. То есть и войны не было, и 9 мая не праздник, и народ никуда не вставал, и мира мы от фашизма не спасали. «Всё врут календари» – как говаривал герой Грибоедова…

Чубайс открывает всем желающим глаза на то, что есть, мол, «ошеломляющие мемуары Николая Никулина «Воспоминания о войне». Они, мол, перечеркивают все, ровно все, что писали «до» и «после» него официальные историки». Мысль о том, что в мемуарах каждый может написать что угодно – в голову Чубайсу не стучится…

Некие Ю. Дьяков и Т. Бушева доказали Чубайсу ещё в 1992 году, что «фашистский меч ковался в СССР». Далее некий «доктор истории» В. Зима открыл Чубайсу, что «народ-победитель мечтал о роспуске колхозов и ГУЛАГа, вёл после войны антисоветское партизанское движение – а за это Сталин в 1946-47 годах «подверг Россию пытке голодом».

Правда, ни Зима, ни Чубайс не отвечают на вопрос – если народ мечтал избавиться от колхозов, то кто тогда колхозы создавал и в них работал? И почему антисоветская партизанщина развернулась ПОСЛЕ войны – ведь когда Гитлер стоял под Москвой и на Волге, удобнее было бы!
Чубайса возмущает, что «миф о Сталине – вожде Победы, лишенные остатков совести и переживаний за Россию пропагандисты принялись реанимировать вновь». То есть, получается, Сталин не был руководителем государства в годы войны… А кто тогда был? М.И. Калинин? Почему Чубайс молчит – кто же истинный вождь Победы, если Сталин – «миф»?

Впрочем, у Чубайса, как и у многих шизофреников, есть своя внутренняя логика: Сталин не был вождём Победы, потому что Победы не было, а Победы не было, потому что и войны не было, и вообще ничего не было… Это помогает нам с ужасом заглянуть в тот мир зазеркалья, в котором пребывают мозги наших либералов: «всё что было – его не было; а всё чего не было – то, напротив, было!». Полный отрыв от реальности и уход в воображаемые миры-фэнтези, как в аутизме…

Чубайс не одинок: на его стороне «…поляки, словаки, эстонцы, чехи… а теперь и грузины, и украинцы избавились от коммунистической мифологии и вернулись к действительной истории Второй мировой, основанной на данных архивов, на документах и фактах».

То есть все эти колонны на улицах наших городов 9 мая с портретами своих предков – миф. Там несут фотографии никогда не существовавших людей, а всё, что эти люди детям и внукам рассказывали – «ложная память».

Ступайте, мол, к украинцам и грузинам, к эстонцам и полякам – они вам всё «по документам и данным архивов» расскажут. Про Октябрьскую революцию ведь уже рассказали… Теперь и про отцов-дедов глаза откроют… А потом и про вас самих: зачем вам жить на свете, таким "неконвертируемым"? Не лучше ли вам умереть – а земельку вашу нам оставить?

+++

По версии Чубайса Вторую мировую развязал, конечно же Сталин (кто же ещё), два года Сталин был союзником Гитлера (очевидно, старшим – либералы давно уже знают, что он страшнее Гитлера). Конечно же, «без помощи США и Англии Советский Союз не выдержал бы напор III Рейха и проиграл бы в этой войне» – ну уж, естественно, куда же без подмоги от тех, кого Гитлер ещё весной 1945 года в Арденнах бил!

При этом «победившую антигитлеровскую коалицию входило 53 государства, а не один СССР», «параллельно с войной Отечественной в стране возобновилась война гражданская».

Последнее, впрочем, бьёт по самому Чубайсу: насколько же слаба и малочисленна была в этой войне антисталинская сторона, что даже при мощнейшей поддержке лучшей в мире германской армии – ВСЁ РАВНО проиграла сталинцам!

Сталин у Чубайса предстаёт эдаким чудо-богатырём, который в одиночку всех победил: и немцев, и собственный народ (который в полном составе мечтал от Сталина избавиться). И в итоге «миф о «великой победе» сильно сдувается» – пишет Чубайс.

Читая такие тексты, я, как социопатолог, вижу, чего домогается Чубайс: он из кожи вон лезет, чтобы такие, как я (оба моих деда фронтовики, орденоносцы) если не убили бы его, то хотя бы сильно побили. Он буквально умоляет его уничтожить, забегая к нам то с одной, то с другой стороны.

Но я спокоен: я же знаю, что он дегенерат, и действует по воле суицидального инстинкта. Что мне на него обижаться? Он психически-больной человек… Другое дело, что от таких надо бритвы и прочие режущие инструменты держать подальше!

Чубайс не только сам дегенерат – он и на читателей-дегенератов рассчитывает, передёргивая так, что даже школьник младших классов поймает его шулерскую руку.

Начинает перечислять страшные цифры жертв: «Сталин сказал о 7 миллионах, Хрущев – о 20, Брежнев – о 25, а Горбачев – о 27 миллионах убитых… Согласно рассекреченным данным Госплана СССР, потери Советского Союза во Второй мировой войне составляют 41 миллион 979 тысяч…»

Потом сетует: «Германия потеряла 6 760 тысяч человек».

Потрясающее сравнение, да? У нас 42 миллиона, у немцев менее 7… Завалили врага трупами…

Паскудник играет понятием «жертва», причем очевидным образом. Перечисленные им потери Германии – это убитые солдаты и офицеры.

Потери СССР – это ВСЕ жертвы, большая часть которых – жертвы гитлеровского геноцида на оккупированных территориях. Это старики, женщины, дети. Одних убитых детей младшего возраста более 2 млн. ЭТО НЕ СОЛДАТЫ, ПОНИМАЕТЕ?!

Германия потеряла не 6 700 000. Эта цифра – потери армии и флота. Ещё Германия потеряла 1 440 000 мирных жителей. Их Чубайс не учитывает – их маловато по сравнению с жертвами гитлеровского геноцида. Гитлер ставил и активно воплощал цель «очищения» земли от славян – на манер «очищения» Америки от индейцев. У Гитлера слова с делами не расходились – он сказал, что Россия – немецкая Америка, и он делал именно то, что сказал.

Каковы же ВОИНСКИЕ потери, потери в бою у советской армии? Поймите, армейская статистика – самая точная в мире, если штабы не знают о солдатах – как же они будут воевать?! Конечно же, каждый солдат был и остаётся учтённым (в отличии от детишек, гибнувших в сжигаемых сараях). Военные потери советской армии 8 866 400. У немцев – 6 700 000.

Учитывая, что на стороне Германии воевали Финляндия, Румыния, Венгрия, Италия и др. сателлиты, примерное соотношение воинских потерь будет 1:1.

Кто уничтожил 550 500 румынских солдат и офицеров? Американцы, не имевшие ни одного боестолкновения с румынской армией? Кто уничтожил более 300 000 венгерских солдат и офицеров? Кто кончил 280 000 тыс. австрийских военных, тех же немцев? Да и 82 000 финской военщины – не на Тихом океане легли… Гибли военные и из фашистских добровольческих корпусов- испанцы, французы, норвежцы, поляки[6], итальянцы в России целую армию положили…

Если считать военные потери – то счёт будет отнюдь не разгромным. Но если считать потери от геноцида русского безоружного мирного населения – не имевшего аналогов в Германии, тогда да, будет видна и картина подвига, и значение Спасения.

Нас хотели уничтожить всех до одного. Но успели уничтожить только 30 млн. – на временно оккупированных территориях…

Победа, которая от такой судьбы спасла всех оставшихся – она ли не Великая? Она ли не Священная?

Для Чубайса – нет. Он дегенерат. Он – сам, может быть, не понимая – домогается, чтобы его убили, и однажды добьётся своего…

+++

Нам же нужно понять: за всем, что вызывает у очевидных дегенератов корчи омерзения – скрывается что-то светлое.

Дегенерат обладает "обратным зрением "– он ненавидит то, что жизнеспособные, адекватные люди любят, и любит всё то, что жизнеспособные люди ненавидят.

К этому ведь не только СССР или Великая Победа относятся. К этому относятся и социальная справедливость, и деторождение, и подлинная высокая культура (которую дегенераты пытаются поменять на культ-паскудство), и всё человеческое – оторвавшееся от зоологического примитива животных.

Будем помнить не только павших. И не только живых, ковавших Победу.

Будем помнить и о дряни. И тогдашней, и нынешней. О дегенератах – они опасны, они ждут в тёмных углах истории, ненасытные кровососущие вурдалаки… Одни косточки остаются от тех наций – которые дадутся дегенератам в обман…

[1]Польский неонацист Томаш Мацейчук пишет: «…я, молодой польский националист, хотел посмотреть в глаза бандеровцам, пока они еще живы. В конце концов, могу признаться, что встретился … хотелось схватить за шею и убить на месте за всё, что он говорил про Волынь, но решил, что ему осталось недолго до встречи с Всевышним и тогда получит наказание за свои мерзкие поступки. Это был единственный момент в моей жизни, когда почувствовал настоящую ненависть…» (https://rufabula.com/author/tomasz-maciejczuk/1601) Видите, как не везёт дегенератам УПА: уже почти добился, чтобы его убили, но и тут поляк сдержался, не стал за шею хватать старого упыря и на месте убивать… ненависть к Москве поляку помешала…

[2] Известнейший американист, либерал и западник, большую часть жизни проживший в США, начиная ещё с советских времён, М. Таратута: «На протяжении последних 20, может быть, даже больше лет в Америке… 1% наращивал доходы, и они росли постоянно… зарплаты у топ-менеджеров десятками миллионов исчислялись. В то время как средний класс – это основа общества – там доходы не росли, но… в Америке очень выросли цены за последние 10-15 лет. И большая часть нижней прослойки среднего класса проваливалась в малоимущий класс, средний класс сокращался. Так умирала «американская мечта»: завтра жить лучше, чем живем сегодня. Дети должны жить лучше, чем их родители. Но так было, это была осуществимая мечта. И вот последние десятилетия её не стало».

[3] Сразу после ликвидации СССР пропала нужда демонстрировать «витрины капитализма». Термин «потерянное десятилетие» первоначально включал период с 1991 по 2000 год, а позже в него включили промежуток с 2001 по 2010 год. Весь период 1990-х и 2000-х годов японцы называют теперь «потерянные десятилетия» или «потерянные годы». Конца этому нет: «индекс Nikkei Токийской фондовой биржи, отражающий котировки ценных бумаг 225 ведущих компаний Японии, до сих пор составляет меньше половины тогдашнего показателя», — указывает «Синьхуа» в январе 2013 года, отмечая, что в настоящее время «японская экономика характеризуется большим объемом долгов, низким уровнем сбережений и пассивным торговым балансом, а потому идёт третье десятилетие спада».

[4] Брат А. Чубайса, автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук, ультра-либерал.

[5] Цит. по http://echo.msk.ru/blog/i_chub/1974426-echo

[6] А сегодня польский неонацист, по совместительству либерал-рыночник, Томаш Мацейчук, учит нас на чистейшем русском языке: «…Нету никаких исконно украинских или русских территорий. У земли нет национальности. У земли есть владельцы, и в рамках исторического процесса они менялиcь, меняются и будут меняться, независимо от того нравится ли вам это или нет. Земля принадлежит тому, кто в состояни взять её под свой контроль и защитить её от других». Да, Мацейчук, и не ты первый это придумал: Гитлер раньше тебя ГОВОРИЛ ИМЕННО ЭТО ЖЕ САМОЕ! (Цит. по https://rufabula.com/author/tomasz-maciejczuk/1599).



А. Леонидов-Филиппов

***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, геноцид, Германия, закон, Запад, леонидов, ложь, народ, отечество, революция, славяне, советский, ссср, сталин, статистика, Украина, фальсификация, фашизм, хрущев, человек, Чубайс
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4 коммент.»

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    Михан 8 мая 2017 в 11:55 Ссылка Пометить
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    Русский народ милостивый-этим и пользуются различные проходимцы, клевеща на народ, выливая тонны поев. В другой бы стране клеветников забросали камнями до смерти. Карать врагов в России надо только одним способом-высылать их из страны, лишая их тем самым источника доходов.

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  • 670 460
    klim 8 мая 2017 в 11:56 Ссылка Пометить
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    Люди, особенно имеющие советскую прививку, этим тварям и не верят. Только заткнуть их поганые глотки у людей нет возможности. А если тварям дают возможность тявкать, значит это нужно тем, кто может их заткнуть, но не затыкает.

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