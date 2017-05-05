Сокращение числа пенсионеров позволит не сокращать размер пенсий

«Стратегия Кудрина» предлагает ужесточить условия для получения страховой пенсии

В обществе сохраняется значительный запрос на государственное пенсионное обеспечение, однако размер пенсии обеспечивает лишь минимальный стандарт выживания, говорится в материалах стратегии-2035, которую Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента Владимира Путина. Стратегия предлагает президенту создать устойчивую пенсионную систему, которая обеспечивала бы общественно приемлемый стандарт жизни для пенсионеров. Нам удалось ознакомиться с материалами, их подлинность подтвердили три федеральных чиновника.

За 2014–2016 гг. средняя пенсия сократилась на 7% в реальном выражении, составив 1,5 прожиточного минимума пенсионера и 34% от средней зарплаты (средняя страховая пенсия – 1,6 и 35,6% соответственно), говорится в материалах ЦСР.

В 2012 г. соотношение средней пенсии с прожиточным минимумом достигало 1,8, и принятая в том же году правительством стратегия долгосрочного развития пенсионной системы предполагала для страховых пенсий довести этот показатель до 2,5–3, а соотношение пенсии со средним заработком – до 40%, минимального стандарта, рекомендуемого Международной организацией труда.

Создать устойчивую пенсионную систему предлагается за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 г. В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9% – на 3,87 млн человек до 38,52 млн. Кроме того, предлагается ужесточить условия для получения пенсии.

Необходимый стаж для начисления страховой пенсии, который сейчас ежегодно повышается до 15 лет к 2024 г., нужно продолжить повышать и далее – до 20 лет, говорится в материалах.

Минимальное число пенсионных баллов, которое тоже запланировано повысить до 30 к 2025 г., нужно затем увеличить до 52, предлагает стратегия.

Социальная пенсия, которую получают те, кто не заработал на страховую, будет назначаться при достижении 68 лет (сейчас – 65 лет для мужчин и 60 для женщин).

Одновременно будут ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий: так, минимально необходимый для нее стаж у врачей и учителей будет повышен до 35 лет.

По расчетам экспертов ЦСР, реализация предлагаемых мер позволит повысить соотношение страховой пенсии с прожиточным минимумом до 1,85 к 2024 г. и до 2,33 к 2035 г., при этом трансферт из бюджета на финансирование пенсий сократится на 0,9% ВВП к 2024 г. и на 2% ВВП к 2035 г., т. е. фактически обнулится.

Соотношение средней страховой пенсии со средней зарплатой сохранится на уровне не ниже 34%, обещают авторы стратегии: другими словами, предлагаемые реформы призваны не допустить сокращения размера пенсий, а не направлены на его повышение.

ЦСР неоднократно говорил о необходимости повысить пенсионный возраст для обеспечения достойной пенсии, напоминает его представитель. Судьбу тех или иных предложений определит президент, материалы ему еще не переданы, сообщил представитель ЦСР.

Любые предложения, которые затрагивают многих граждан, должны пройти общественные слушания, после того как будут вынесены президентом или правительством на обсуждение, добавил он.

По данным Пенсионного фонда, сейчас средний стаж выходящих на пенсию граждан составляет 34 года, среднее количество их пенсионных баллов – около 110, т. е. в среднем зарабатывается чуть более 3 баллов в год. В 2017 г. это соответствует уплате взносов с заработка 22 000 руб. в месяц (что намного ниже среднего заработка по стране – 36 703 руб. в 2016 г.).

За год можно заработать минимум 1 балл при уплате взносов с зарплаты на уровне МРОТа (7500 руб.), более низкие зарплаты пенсионных прав не формируют. Максимум ограничен 10 баллами (с 2021 г., в 2017 г. – 8,26).

Чтобы получить 52 балла, необходимо уплачивать взносы 26 лет с заработка в 2 МРОТа. По данным Росстата, в 2016 г. зарплату менее 2 МРОТов (до 15 000 руб.) получали как минимум 18,4% работников крупных и средних организаций и предприятий (еще у 8,4% зарплата была в пределах 13 800–17 000 руб.).

Повышение МРОТа до прожиточного минимума трудоспособного населения (сейчас – 10 466 руб.) – такое поручение дал премьер Дмитрий Медведев Минфину и Минэкономразвития – увеличит долю работников с заработком до 2 МРОТов примерно до половины.

При этом каждый десятый работник по состоянию на 2016 г. зарабатывал менее 10 600 руб.: при повышении МРОТа до этого уровня такие люди смогут рассчитывать только на социальную пенсию, что вряд ли обеспечит общественно приемлемый стандарт жизни (социальная пенсия – 8742 руб. – лишь на 2,4% выше прожиточного минимума пенсионера).

Повышение МРОТа до прожиточного минимума потребует перерасчета минимального количества баллов, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, но имеет значение еще и сам размер прожиточного минимума: появляется мотив его занижать.

В целом же сейчас речь действительно не о значимом повышении пенсий, подтверждает она: даже реализация всего комплекса предлагаемых мер не позволяет этого добиться, а лишь удерживает размер пенсий на социально приемлемом уровне.

Главная причина этого – демографические ножницы: резкое сокращение числа трудоспособного населения при одновременном росте лиц пенсионного возраста.

Но в такой ситуации сокращение трансферта на выплату пенсий требует обсуждения, говорит Малева: «Я не вижу возможностей для сокращения трансферта». Повышение пенсионного возраста дает некоторую экономию, вопрос – кому, продолжает она: Пенсионному фонду или бюджету. Было бы справедливо, считает Малева, этой экономией поделиться с пенсионерами или как вариант формировать резерв на «черный день дна»: демографическое дно – минимум плательщиков при максимуме получателей – приходится на 2030-е гг., после чего ситуация начинает выправляться.

Ольга Кувшинова, Филипп Стеркин, Александра Прокопенко

Пост сделан по наводке chp2

Источник: nnm.me