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М.В. Величко: Беседы о жизни 3

00:02. 6 мая 2017 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал:
Всё-таки Михаил Викторович потрясающий человек. Его видение истоков проблем, его способность увязывать глобальное с интересами простых людей, великолепная эрудиция – всё это принципиально отличает Величко от любых иных аналитиков. Он действительно их на голову выше.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Величко, власть, концепция, управление, человек, экономика
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Один комментарий»

  • 15145 5361
    Люся 6 мая 2017 в 1:04 Ссылка Пометить
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    Уникальная личность.Какая радость знать,что есть же в нашем отечестве и сегодня человеки такого уровня.

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