М.В. Величко: Беседы о жизни 3
00:02. 6 мая 2017 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал: brahman
Всё-таки Михаил Викторович потрясающий человек. Его видение истоков проблем, его способность увязывать глобальное с интересами простых людей, великолепная эрудиция – всё это принципиально отличает Величко от любых иных аналитиков. Он действительно их на голову выше.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Уникальная личность.Какая радость знать,что есть же в нашем отечестве и сегодня человеки такого уровня.