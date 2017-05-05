Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 мая 2017

Лавров пообещал добить «Исламское государство»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что террористическая организация ИГИЛ будет «обязательно добита», несмотря на то, что боевики не желают сдаваться. Он отметил, что силовые подразделения стран-членов ОДКБ находятся в постоянной готовности к действию. «Готовы и российские базы, которые расположены в Таджикистане, Кыргызстане и Армении. Пока эта зараза не будет уничтожена, эти приоритеты будут сохраняться», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Лавров уточнил, что террористы действуют на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Источник

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«Возвращение в Пальмиру»: создана компьютерная стратегия по мотивам войны в Сирии (ФОТО)

Мир компьютерных игр обратился к теме еще незавершенного военного конфликта в Сирии, отреагировав на идущие сражения стратегией «Возвращение в Пальмиру» в исполнении студии Cats Who Play. «Возвращение» является сиквелом стратегии «Сирия: Русская буря», а его выход намечен на конец лета 2017 года, сообщает портал GameGuru. События в игре описывают происходящее в Пальмире и окрестностях в декабре 2016 — марте 2017 годов, когда исламистам удалось вновь захватить ранее отбитую ближневосточную святыню, но были остановлены и выбиты Сирийской армией при поддержке ВКС РФ. Главными героями игры станут члены легендарного сирийского подразделения «Tiger Force», чей боевой путь подробно освещает «Русская Весна». «Тигры» попадают в окружение и с боем пробиваются к авиабазе Т4, где принимают участие в обороне аэродрома и последующем возвращении Пальмиры. Кроме «Тигров» игрок сможет перевоплотиться в бойцов ливанской «Хезболлы» и свежесформированного с помощью России 5-го легиона. При помощи СПГ, безоткатных орудий, крупнокалиберных станковых пулемётов, танков Т-55 и Т-62, российских вертолетов Ка-52 «Аллигатор», сирийских ударно-разведывательных вертолетов «Газель» и беспилотников игроки будут противостоять террористам на джихад-мобилях и американских «Хамви», вооруженным противотанковыми комплексами TOW. Читайте также: ВАЖНО: Кто и зачем вел видеосъемку подрыва автомобиля миссии ОБСЕ на Донбассе?

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В Сирии вступил в силу мирный договор

Меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, подписанный Россией, Турцией и Ираном накануне в рамках встрече по Сирии в Астане, вступает в силу в пятницу.

«Настоящий меморандум вступает в силу на следующий день после подписания», — говорится в документе.

«Создание зон деэскалации и зон безопасности — это временная мера, срок действия которой составит 6 месяцев. Она будет автоматически продлена на основе консенсуса стран-гарантов», — отмечается в меморандуме.

Как говорится в документе, «спустя 2 недели после подписания меморандума страны-гаранты сформируют рабочую группу по деэскалации, состоящую из их полномочных представителей для обозначения границ зон деэскалации и зон безопасности, а также решат другие операционные и технические вопросы, связанные с имплементацией меморандума».

«Страны-гаранты к 4 июня 2017 года предпримут шаги для завершения подготовки карт зон деэскалации и зон безопасности, а также карт для отделения вооруженных оппозиционных группировок от (. . .) террористических группировок (ДАИШ/ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра», «Аль-Каида», запрещенные в РФ — ИФ)», — отмечается в документе.

Кроме того, совместная рабочая группа к указанной дате подготовит карты зон деэскалации и зон безопасности для согласования стран-гарантов, а также черновик Регламента совместной рабочей группы.

«Совместная рабочая группа будет отчитываться о своей деятельности на проходящих в Астане международных встречах высокого уровня по Сирии», — говорится в меморандуме.

«Внутри зон деэскалации любые столкновения между конфликтующими сторонами (правительством САР и вооруженными оппозиционными группировками, которые присоединились и присоединятся к режиму прекращения огня) с использованием любых видов оружия, включая летательные аппараты, будут прекращены», — гласит документ.

Кроме того, в зоны деэскалации будет предоставлен быстрый, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ; созданы условия для доставки медицинской помощи для местного населения и для удовлетворения базовых нужд гражданских; будут созданы условия для безопасного и добровольного возвращения беженцев и вынужденных мигрантов внутри страны, отмечается в меморандуме.

«Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами», — говорится в документе.

Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.

Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов «для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня».

«Функционирование контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет обеспечено силами стран-гарантов на основе консенсуса», — говорится в тексте меморандума.

Страны-гаранты в Сирии предпримут все необходимые меры для исполнения режима прекращения огня, присоединения к нему новых вооруженных оппозиционных группировок, отмечается меморандуме о создании зон деэскалации.

«Страны-гаранты будут продолжать усилия по присоединению к режиму прекращения огня вооруженных оппозиционных группировок, которые еще не присоединились к нему. Страны-гаранты предпримут все необходимые меры для обеспечения исполнения режима прекращения огня конфликтующими сторонами», — говорится в документе.

Согласно меморандуму, страны-гаранты предпримут «все необходимые меры для продолжения борьбы с ДАИШ/ИГИЛ, Фронтом Нусры и другими лицами, группами, деяниями, ассоциируемыми с Аль Каидой или ДАИШ/ИГИЛ, как обозначено Советом Безопасности ООН, в и вне зон деэскалации».

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Российские военные выдали в Сирии почти 17 тонн гуманитарной помощи за сутки

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в САР раздали 16,8 тонны гуманитарной помощи жителям провинций Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра за сутки, сообщается в гуманитарном бюллетене центра.

«В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено четыре гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Эль-Кунейтра… Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 16,8 тонны. За сутки гуманитарную помощь получили 5 тысяч 293 жителя», — говорится в документе.

Также в бюллетене отмечается, что с помощью российской авиации в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,9 тонны продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

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В Казахстане назвали переговоры в Астане по Сирии качественными

Казахстан оценивает результаты четвертой международной встречи по Сирии в Астане как качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел республики, пишет ТАСС.

«Казахстан расценивает итоги четвертой международной встречи по Сирии в Астане как очередной качественный шаг вперед на пути к установлению мира в этой стране, призывает все стороны к выполнению всех договоренностей и подтверждает готовность продолжать и далее вносить свой вклад в международные усилия по поиску различных путей политического урегулирования сирийского конфликта, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, главным итогом встречи стало подписание странами-гарантами меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, «направленного на прекращение насилия, сохранение единства и территориальной целостности этой страны, а также политическое урегулирование конфликта».

«В подписанном документе отмечается, что в рамках границ четырех зон безопасности, в которые вошли провинция Идлиб и часть провинций Латакия, Хама и Алеппо, зона севернее Хомса, Восточная Гута, а также провинции Дераа и Эль-Кунейтра на юге Сирии, должны быть прекращены боевые действия между конфликтующими сторонами, будет запрещено использование любого вида оружия, включая авиацию, обеспечена доставка гуманитарной помощи и медикаментов, созданы условия для восстановления базовой инфраструктуры для потребностей населения, безопасного и добровольного возвращения беженцев», — уточнили в МИД.

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США разбомбили мечеть в Сирии в марте — CNN

Военные США признали, что в марте нанесли авиаудар по зданию, которое являлось частью религиозного комплекса.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Удар по мечети в районе Аль-Джины был нанесен 16 марта. Сообщалось, что в результате бомбардировки погибли 42 человека, в основном мирные граждане. Однако в Пентагоне тогда заявили, что разбомбили находившееся рядом здание, где проходила встреча боевиков «Аль-Каиды»*.

Как сообщили собеседники телеканала, проведенное расследование показало, что подвергшееся бомбардировке здание действительно служило для культовых целей. Отмечается, что обычно подобные сооружения наряду со школами и больницами входят в список объектов, не подлежащих удару, для исключения из которого требуется специальная процедура.

Входило ли здание в данный список или было из него исключено, пока не установлено.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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Тактика спецназа в Сирии: Подземная война и охота на главарей боевиков (ФОТО, ВИДЕО)

Спецназ САР и российские военные специалисты выработали очень эффективную тактику по борьбе с бандами в окрестностях сирийской столицы. Спецгруппы ведут охоту на главарей боевиков и захватывают туннели. Об этом в репортаже «Русской Весны». Оказавшиеся в распоряжении сирийской службы безопасности «Мухабарат» показания пленных боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман», действующей в восточной части провинции Дамаск, высветили финансовые проблемы бандформирований и заметное ухудшение снабжения как боеприпасами, так и продовольствием. Рядовые боевики не получают деньги уже несколько месяцев, а их измождённый вид свидетельствует о том, что ситуация с питанием плачевная. Подземная война Дело в том, что система снабжения боевиков, блокированных в восточном районе Дамаска, зависит от системы подземных ходов. Через них бандформирования пополняют боеприпасы, запасы продовольствия и медикаментов, осуществляют управление группировками. Некоторые тоннели позволяют осуществить проезд даже грузового транспорта и бронетехники. За последний месяц правительственные войска уничтожили и взяли под контроль более 25 крупных и мелких тоннелей, используемых боевиками. Активно применяется новая сирийская разработка — «снаряды на колёсах» — закреплённые на колёсной самодвижущейся платформе инженерные заряды, позволяющие взрывать подземные ходы изнутри — без риска для личного состава (см. фото). Спецназ ведет охоту на главарей боевиков Ещё одним приоритетом сирийской армии в борьбе с террористами, действующими в провинциях Дамаск и Дераа, является охота на лидеров НВФ. Задачи по «обезглавливанию» группировок выполняют спецподразделения, обеспечивающие высокоточные удары артиллерии и авиации, а также организующие засады в тылу противника. Агентурная информация и данные радиоразведки подтвердили, что только за последние две недели на юге Сирии было уничтожено около 30 командных пунктов НВФ, при различных обстоятельствах ликвидировано более 40 боевиков среднего и высшего звена. Из последних — в результате авиаудара убит командир бригады группировки «Джейш аль-Ислам» Абу Аммар аль-Гейт. Точечным подрывом автомобиля уничтожен полевой командир Юсеф Абазид и ранены два высокопоставленных функционера экстремистов Имад аль-Файсал и Маджид Мусалим. Смотрите также: Кадры операции: Спецназ уничтожил главаря сирийских террористов у них в тылу (+ВИДЕО) Предотвращение химических провокаций Кроме того, скоординированные действия сирийских спецслужб в провинции Дамаск позволили предотвратить во второй половине апреля две провокации с использованием химических веществ. По замыслу боевиков, в ходе обстрела их позиций правительственными войсками планировалось подорвать несколько ёмкостей с хлором. Тем самым должна была создаться видимость применения «режимом Асада» химических боеприпасов. После этого записанные на видео и фото «свидетельства с места событий» были бы вброшены в подконтрольные боевикам СМИ. Однако вовремя добытые спецслужбами сведения позволили своевременно отреагировать на готовящиеся провокации: войскам был отдан приказ соблюдать режим прекращения огня, информация о планах боевиков была распространена в местных СМИ и социальных сетях. Это вызвало шквал звонков и обращений в правоохранительные органы со стороны местных жителей, а также бурные дискуссии в интернете. Увидев, что их планы известны командованию сирийских войск, экстремисты отказались от провокаций (или перенесли их на другое время). Таким образом, сирийские войска активно используют новые способы тактических действий, позволяющие нанести террористам максимальные потери, сохраняя жизни своих солдат. Обращает также на себя внимание умелое и оперативное использование информационных возможностей для срыва готовящихся провокаций на ранней стадии. Читайте также: Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО) *Запрещенные в России террористические организации Туннельные фото предоставлены «Русской Весне» военным источником, наземные сняты военкором САА Вассимом Иссой.

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По данным разведки: Боевики в Сирии получили большой груз химоружия и готовы убить сотни людей

Сирийские террористы получили большой груз химического оружия и готовы убить сотни людей. Только набирает оборот новость о том, что печально известная организация «Белые каски» совместно с известным новостным агентством «Аль-Джазира» сняли постановочное видео о якобы совершенной правительственными войсками химической атаки в сирийском городе Сракаб провинции Идлиб. Лжецы еще не успели смонтировать видео, но весь мир уже знает о их планах скормить мировому сообществу очередную партию химической лжи. Однако, если «Каски» в этот раз ограничились лишь имитацией химической атаки, с бесчеловечной массовкой из 23 тел маленьких детей, украденных ими незадолго из морга г. Эриха, то другие враги мира в Сирии настроены куда более решительно. По сообщениям источников из Сирийской арабской армии и ряда компетентных органов стало известно, что в конце апреля 2017 г. бандгруппа «Бригада Джунд Муххамад» под руководством полевого командира Фейсал ар-Рифаи смогла завладеть девятью грузовиками с жидким хлором. По данным разведки, этот груз попал в руки боевиков на сирийско-иорданской границе, в районе населенного пункта Насыб. Как сообщают информаторы среди боевиков, отравляющие вещества были приобретены у саудовской компании «SACHLO» и доставлены в Сирию при содействии группировки «Лива ат-Таухид». По мнению военных, часть ядовитого груза будет доставлена в провинцию Дераа (Деръа). Там боевики планируют провести провокацию с химическим оружием, аналогичную с той, что была проведена в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 г. Однако на этот раз бандиты планируют не имитацию химической атаки, после которой практически не было жертв, а полноценное убийство нескольких сотен мирных жителей одного из населенных пунктов провинции Дераа. Цель провокации, как до этого и в провинции Идлиб, дискредитировать правительство Башара Асада, обвинив его в применении химического оружие против своего народа. В то же время военные источники сообщают, что саудито-иорданский канал поставки отравляющих веществ сирийским боевикам не единственный. Так, с начала 2017 г. с территории Турции в Сирию было доставлено несколько тон различных химикатов, предназначенных для производства полноценного химического оружия. На данный момент часть этого груза находится в провинции Идлиб, большей частью подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»*, а другая часть была направлена в район сирийской Ракки и иракского Мосула. По мнению специалистов, те вещества, что остались в Сирии, будут использованы боевиками ради провокации и, в крайнем случае, против правительственных войск, как это было в сирийском Алеппо в ноябре 2016 г. Другая часть отравляющих веществ будет передана террористической организации ИГИЛ*, для применения против сил коалиции. Стоит заметить, что террористы уже неоднократно применяли химическое оружие против союзников в иракском Мосуле. Однако по неизвестным причинам коалиционное командование тщательно замалчивает данный факт, ровно так же, как гибель мирного населения от их бомбардировок. Исходя из полученных от сирийских военных данных, можно сделать неутешительный вывод о том, что те, кто стоит за развязыванием сирийской войны, а также спонсированием сирийских боевиков и террористов, отнюдь не заинтересованы в мирном урегулировании сирийского конфликта и ради этой цели готовы отравить половину страны. Читайте также: Страшные кадры: Американский военный фотограф сняла собственную смерть (ФОТО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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ВАЖНО: Крупнейшие СМИ подтвердили данные «Русской Весны» о подготовке химатаки в Сирии (ВИДЕО)

В минувший понедельник «Русская Весна» сообщила о том, что боевики и «Белые каски» согнали мирных жителей для провокации с химоружием в сирийском Идлибе. Сегодня эту информацию подтвердили все крупнейшие российские СМИ и многие издания на Ближнем Востоке. Напомним, что источник в Сирийской военной разведке в начале недели сообщил «Русской Весне», что в поселок Серакаб провинции Идлиб боевики согнали мирных жителей и готовятся к проведению съемок фальшивой химической атаки. На месте присутствует телеканал Al Jazeera. «Для подготовки новой провокации на место прибыли «Белые каски», также в Серакабе уже находится съемочная группа телеканала «Аль-Джазира», им помогают местные боевики», — 1 мая рассказал «Русской Весне» офицер Мухабарата. Также 1 мая корреспондент «РВ» говорил про это и в эфире телеканала РЕН ТВ (см. видео). «Из источников, близких к разведке САР, нам стало известно, что «Белые каски» готовят провокацию в провинции Идлиб. Похитили 23 тела умерших детей из морга и собираются инсценировать последствия химической атаки», — рассказал сотрудник портала «Русская Весна» в эфире РЕН ТВ. Теперь же эту информацию подтвердили и ведущие информационные агентства. Как 4 мая сообщил «1 Канал», «в Сирии может готовиться новая провокация якобы с химоружием и погибшими детьми. Об этом заявил информагентствам осведомленный военно-дипломатический источник». По информации, появившейся у ТАСС, РИА Новости и ряда других СМИ в России и за рубежом, для публикации в интернете готовятся кадры из н.п. Серакаб, о котором и говорила РВ. Новая съемка должна быть очень похожа на ту, что была сделана месяц назад в городе Хан-Шейхун, якобы после бомбардировки авиацией Асада. «Социальные сети, информагентства по всему миру на разных языках заговорили о возможной провокации в Сирии: «„Белые каски” и арабский телеканал готовят новую химическую атаку под ложным флагом в Идлибе?» «23 детских тела были украдены из госпиталя в Идлибе. Создается впечатление, что „Белые каски” собираются устроить очередную театральную постановку под ложным флагом в ближайшее время. Может быть, очередную химическую атаку для того, чтобы связать ее с президентом Асадом», — добавляют журналисты «Первого канала». В свою очередь, в РИА Новости уточнили, что к идее повтора инсценировки химической атаки организаторов побудил эффект, произведенный прошлой PR-компанией, которая привела к ракетному удару со стороны США по авиабазе ВВС Сирии. Сегодня СМИ уточнили пару новых подробностей из н.п. Серакаб: в постановке участвуют около 30 автомобилей, машины «скорой помощи» и пожарной охраны. Видео, как ожидается, может появиться в течение 2-х недель. Читайте также: Охота на «Аль-Каиду»: «Cпецназ из СССР» расстреливает боевиков, как в тире — кадры боя (ВИДЕО)

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В результате обстрела школы в Мосуле погиб 81 человек

На западе Мосула в Ираке школа попала под ракетный обстрел.

Удар был нанесен по школе Эль-Вела в западном предместье Мосула, которое контролируется боевиками террористической группировки «Исламское государство». Среди погибших — 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей, говорится в сообщении.

Эти люди укрывались в здании учебного заведения в связи с продолжающимися в районе боями между иракскими силовиками и ИГИЛ. На данный момент нет точной информации о том, какая из сторон нанесла удар по школе.

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