Сделано в Китае: КНР представила крупнейший авиалайнер C919

5 мая в Китае прошли испытания крупнейшего авиалайнера, произведенного в КНР. C919 в будущем может стать конкурентом Boeing, Airbus и разрабатываемому в России МС-21. Главное о пассажирском лайнере, который может сделать Китай четвертым авиастроительным гигантом после США, Европы и России, — в фотогалерее РБК.

Авиалайнер C919 — первый крупный пассажирский самолет, который был произведен в Китае с 1983 года. Тогда в КНР была закрыта программа среднемагистрального самолета Shanghai Y-10, который, в свою очередь, так и не был переведен в серийное производство.

Авиалайнер был представлен публике 5 мая 2017 года.

Разработка авиалайнера началась в 2006 году по заказу правительства страны, когда стал очевидным растущий спрос на авиаперевозки в пределах Китая.

Фото: ReutersДлина авиалайнера — 38,9 м, размах крыла — 35,8 м, максимальная дальность полета — 4075 км, потолок высоты — 12 100 м.

Всего в салоне C919 — 190 мест и два класса.

Центральное телевидение Китая (CCTV) 5 мая сообщило, что авиалайнер может в будущем составить конкуренцию Boeing, Airbus и разрабатываемому в России МС-21.

За 20 лет планируется построить 2300 самолетов этого типа, пишет The Wall Street Journal.

По словам генерального директора Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Хэ Дунфэна, компания уже получила 570 заказов на авиалайнер от 23 компаний, доля иностранных заказов составляет порядка 10%.

Коммерческая эксплуатация нового самолета, полагают эксперты, может начаться не раньше 2020 года.

Цена самолета официально не сообщалась. Лидирующие по продажам в сегменте узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 и Boeing 737 стоят от $72–120 млн и от $78–108 млн соответственно. В июне 2015 года Китайское национальное радио сообщило, что стоимость авиалайнера может составить $50 млн.

Источник: nnm.me