Сделано в Китае: КНР представила крупнейший авиалайнер C919
Фото: Aly Song / Reuters
5 мая в Китае прошли испытания крупнейшего авиалайнера, произведенного в КНР. C919 в будущем может стать конкурентом Boeing, Airbus и разрабатываемому в России МС-21. Главное о пассажирском лайнере, который может сделать Китай четвертым авиастроительным гигантом после США, Европы и России, — в фотогалерее РБК.
Авиалайнер C919 — первый крупный пассажирский самолет, который был произведен в Китае с 1983 года. Тогда в КНР была закрыта программа среднемагистрального самолета Shanghai Y-10, который, в свою очередь, так и не был переведен в серийное производство.
Фото: Qilai Shen / Bloomberg
Авиалайнер был представлен публике 5 мая 2017 года.
Фото: Qilai Shen / Bloomberg
Разработка авиалайнера началась в 2006 году по заказу правительства страны, когда стал очевидным растущий спрос на авиаперевозки в пределах Китая.
Фото: Reuters
Длина авиалайнера — 38,9 м, размах крыла — 35,8 м, максимальная дальность полета — 4075 км, потолок высоты — 12 100 м.
Фото: Kin Cheung / AP
Всего в салоне C919 — 190 мест и два класса.
Фото: Qilai Shen / Bloomberg
Центральное телевидение Китая (CCTV) 5 мая сообщило, что авиалайнер может в будущем составить конкуренцию Boeing, Airbus и разрабатываемому в России МС-21.
Фото: China Daily / Reuters
За 20 лет планируется построить 2300 самолетов этого типа, пишет The Wall Street Journal.
Фото: Liu Kun / Imago / ТАСС
По словам генерального директора Китайской корпорации коммерческой авиации (COMAC) Хэ Дунфэна, компания уже получила 570 заказов на авиалайнер от 23 компаний, доля иностранных заказов составляет порядка 10%.
Фото: Liu Kun / Imago / ТАСС
Коммерческая эксплуатация нового самолета, полагают эксперты, может начаться не раньше 2020 года.
Фото: Bobby Yip / Reuters
Цена самолета официально не сообщалась. Лидирующие по продажам в сегменте узкофюзеляжных самолетов Airbus A320 и Boeing 737 стоят от $72–120 млн и от $78–108 млн соответственно. В июне 2015 года Китайское национальное радио сообщило, что стоимость авиалайнера может составить $50 млн.
Источник: nnm.me