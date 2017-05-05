Навальный отстранен от выборов. Но это ничего не значит: он непотопляем

Сугубо формально отныне Навальному запрещено принимать участие в президентской кампании, так как отклонена его жалоба на пересмотр приговора по нему Кировского суда. В общем сюжет развивается по совершенно предсказуемому сценарию – теперь будет жалоба в КС и ЕСПЧ. Европейский суд скорее всего снова повторит свое прежнее решение, суть которого – Навального судили по уголовной статье за вполне обычные нормы ведения бизнеса. В итоге где-то под осень, когда и начнется избирательная кампания, Навальный будет снова формально иметь право на участие в ней. Но под самый ее конец его снова могут пропустить через очередной суд – и перед самыми выборами снова снять с дистанции.

Сюжет, кстати, вполне годен для раскрутки мощного и массового протеста ближе к концу зимы – началу весны. Если его совместить с протестами по итогам самих выборов, да добавить социальные протесты по поводу ухудшающейся жизни (а это вообще штука объективная – здесь наша власть сама выступает главным модератором любых протестов), то в одной точке вполне могут сойтись разные по своему содержанию протестные настроения и действия.

Я бы не стал относиться к такому сюжету пренебрежительно – понятен лютый страх власть имущих за сохранность непосильно нажитого и желание максимально застабилизировать ситуацию любой ценой. Но так же понятно, что именно желание всё зацементировать и ведет к взрыву – здесь не нужно искать происков госдепа, госдеп просто пользуется тем, что с таким усердием создают недалекие и алчные правители.

На протесты вполне могут поставить как сторонники внешнего управления, так и немногие представители из числа вменяемой части российской элиты, которые прекрасно понимают, чем может закончиться неконтролируемый бунт. Логика подсказывает, что в таком случае самое продуктивное – возглавить бунт контролируемый, если нельзя предотвратить его вообще. Это совершенно не означает, что его возглавят те, кто желает России добра – здесь речь идет о голом прагматизме.

Наша номенклатура прочно разбита на три группы:

- Те, кто обязан своим положением и капиталами лично Путину – они будет двигать его в президенты и защищать сегодняшний режим любой ценой.

- Вторая группа – просто недалекие хапки, имеющие только одну программу: жрать и воровать. Им в принципе все равно, кто там наверху, они живут исключительно сегодняшним днем и озабочены только перепрятыванием на черный день украденного, готовясь к любому исходу.

- Третья (скорее всего не самая многочисленная) – тоже не сахар и не подарок, но эта группа деятельна и не готова покорно ждать неизбежного.

Вот третья группа и может выступить во главе контролируемого бунта. Возможно, что именно эти люди и "ведут" Навального, чем и объясняется его непотопляемость. Впрочем если он и будет президентом, то как минимум одноглазым. При тех темпах охоты, которая открыта на него, до конца избирательной кампании его могут и в инвалидную коляску посадить.

Так или иначе, но по времени все очень даже укладывается в схему сложения разных протестных течений в одно. Кумулятивный эффект. Примерно то же самое, о чем говорят специалисты по воздушным катастрофам: у подавляющего их большинства не бывает одной-единственной причины.

Эль Мюрид

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18406/-