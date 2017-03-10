«Шеф появится в последний момент» или как Навальный в Казань приезжал

Один из постоянных авторов моего блога и член Партии Великое Отечество (ПВО) не только живет в Казани, но 5 марта 2017 года сходил на пресс-конференицю А. Навального Того самого, кто в одиночестве «лидирует в президентской гонке». Потому, что никто больше в ней сейчас, кроме него, не участвует. Об этом статья Марселя Билалова



«Политическая жизнь в стране даёт все больше поводов становиться если не активным участником, то точно активным наблюдателем происходящего. Так называемые несистемные оппозиционные политики всех рангов и мастей колесят по стране, встречаются со сторонниками и не только. Не обходит эта напасть и мой родной город Казань. Так, в прошлом году приезжал в Казань небезызвестный сторонник цифры «2%» и любитель поболтать в постели о том, о сём — Михаил Касьянов. https://nstarikov.ru/blog/63711 А 5 марта сего года посетил Казань «величайший мыслитель современности» — Алексей Навальный. https://nstarikov.ru/blog/18318

Визит сей персоны был приурочен к открытию шестого по счету регионального предвыборного штаба в рамках кампании по выборам президента Российской Федерации в 2018 году. Здесь, пожалуй, стоит отметить, что по закону должно быть собрано не менее 300 тысяч подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты, которого не выдвигает парламентская партия, при этом на один субъект Российской Федерации должно приходиться не более 7500 подписей избирателей. Это и заявил, в качестве цели, глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, отметив, что в Татарстане 4,5 тысячи человек уже дали предварительное согласие поставить свою подпись в пользу кандидата по фамилии Навальный.

На встрече с Касьяновым я уже отмечал, что всех присутствующих пропускали через своего рода «фильтр благонадежности». В случае с Навальным организаторы пошли ещё дальше. Само место встречи и время, по всем правилам конспирации, до последнего держалось в секрете. А перед началом на входе дежурили физически крепкие сторонники оппозиционера. Вообще, боязнь свободного общения с народом, ради которого они все делают — это в правилах современных «борцов за нашу и вашу свободу». Ситуация напомнила слова героя Ефима Копеляна (атаман Бурнаш) из замечательного советского фильма Корона Российской империи, или снова неуловимые: «Шеф появится в последний момент, он законсервирован».

«В прекрасной России будущего…»

В сути того, что было сказано шефом после того как он появился, ничего нового для нас, стандартный букет либеральных догм о «плохом режиме» и «хороших парнях» из оппозиции. Навальный не стесняясь говорит о себе в третьем лице как о «президенте Навальном» и кажется себе «классным парнем».

«Классный парень», к слову сказать, осужден на условный срок по делу Кировлеса и на данный момент по действующему законодательству РФ не имеет права участвовать в выборной гонке в следующем году. Поэтому напрашиваются выводы: либо гражданин Навальный заведомо вводит своих сторонников в заблуждение и привлекает их к заведомо провальному проекту, либо главный герой надеется на некий иной сценарий развития событий в 2018 году. Между прочим, он прямо заявляет на пресс-конференции, что «Сегодняшняя Конституция – ерунда». На мой взгляд, на текущем этапе, своего рода фальстарт президентской кампании, выглядит как минимум комично.

Много говорил «великий мыслитель» о коррупции, взаимоотношениях федерального центра и регионов, недофинансированности образования и социальной сферы, но в основном поверхностно, а затем рисовал аудитории образ «прекрасной России будущего» при «президенте Навальном». Особо хотел бы отметить, что с его точки зрения, на лицо явный избыток финансирования министерства обороны и силовиков. Ну, конечно, у нас ведь в мире врагов не осталось, все нам сугубо добра желают. Вот эта излюбленная идея либералов — разоружить Россию и желательно распустить спецслужбы — со времен манифеста Трубецкого приобрела завидное постоянство.

Может быть его визит так и остался «очередным из», если бы не подарок, который судьба-злодейка преподнесла мастеру протеста накануне его визита в Казань. Случилось так, что за два дня до его приезда — 3 марта 2017 — Центробанк отозвал лицензию у одного из крупнейших региональных банков.

Что же произошло в банковском секторе Республики?

В конце ноября 2016 года у Татфондбанка, который являлся на тот момент вторым по величине банком Республики Татарстан, начались проблемы с ликвидностью и задержки в проведении безналичных платежей. А следом за ним проблемы начались и у аффилированного с ним Интехбанка. Ситуация усугубилась в начале декабря, что в свою очередь вызвало панику среди вкладчиков, которые начали осаждать офисы с требованием досрочного закрытия вкладов.

14 декабря 2016 года Татфондбанк заявляет о полном прекращении обслуживания клиентов, и уже 15 декабря ЦБ принимает решение об отстранении органов управления банка, введении в Татфондбанк временной администрации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), а также вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка. Для вкладчиков-физлиц это означало, что наступил страховой случай и через 2 недели они, согласно государственной программе по страхованию вкладов, могут рассчитывать на возмещение от АСВ через банки-агенты своих вкладов в размере до 1,4 млн. рублей. Ну а для держателей более крупных депозитов, юридических лиц, имевших счета в этом банке, и прочих кредиторов настал период ожидания результатов проверки банка регулятором. Замечу, то же самое, но с небольшим запозданием по датам, происходило и с Интехбанком.

Особенность ситуации Татфондбанка выяснилась с началом выплат страховых возмещений в конце декабря 2016. Оказалось, что часть клиентов, где-то путем лукавства, где-то просто не договаривая всей правды, а где-то просто заманив на более высокий процент доходности, перевели из разряда вкладчиков Татфондбанка в клиентов дочерней компании банка — ТФБ Финанс, на условиях доверительного управления, а сама компания вкладывала эти средства в облигации самого Татфондбанка, так порочный круг и замкнулся. Здесь стоит отметить, что сделано это было сугубо по заявлению самих клиентов. Но многие были дезинформированы и наивно предполагали, что остались такими же вкладчиками, но на более доходных условиях. К сожалению, есть такая особенность, преимущественно у взрослого поколения с советским воспитанием — верить больше человеку напротив и не вчитываться в бумаги. АСВ, что закономерно, не выплатила этой категории лиц ни копейки. Вот с этого момента начала нарастать волна протестного настроения среди клиентов ТФБ Финанс, и к ним тогда начали присоединяться представители юридических лиц, чьи платежи, в том числе и налоговые, просто «зависли» в банке.

С середины января 2017 года начинается серия митингов и пикетов с требованием к властям Республики Татарстан (РТ) — вмешаться и оказать помощь в решении вопроса. Стоит пояснить, что требования были адресованы правительству РТ в основном по причине того, что оно нарастило в 2016 году до 40% долю своего участия в капитале банка, а это многими было воспринято как признак высокого доверия к кредитной организации со стороны властей, чем, как некоторые посчитали, ввело в заблуждение народные массы.

Критической точкой, естественно, стало 3 марта 2017 года — день отзыва лицензий у Татфондбана и Интехбанка. Замечу, что в первых рядах митингующих с самого начала находился лидер местного отделения ПАРНАС – Марсель Шамсутдинов.

Я не исключаю, что он сам является пострадавшим в ситуации с банками Республики, но и никогда не забываю о большой любви несистемной оппозиции попутно оседлать реальные проблемы для достижения своих политических целей.

Эмоциональный градус накаляется, и вот уже 4 марта клиенты Татфонбанка штурмуют вход в здание кабинета министров Республики Татарстан, откровенно вступая в конфронтацию с правоохранителями. Постепенно начинают звучать политические требования, вплоть до того, что выдвигается ультиматум с требованием премьер-министру Ильдару Халикову и президенту РТ Рустаму Минниханову оспорить решение ЦБ об отзыве лицензии у банка. С угрозой, в противном случае, требовать их отставки на площадях.

На волне таких вот протестных настроений со стороны вкладчиков и посчастливилось прибыть в Казань Алексею Навальному, что в последствии добавило перца в его пресный визит. А он не стесняясь так и сказал: «Ваши проблемы настолько известны всей стране, что и придумывать ничего не нужно».

Хотелось бы заметить, что возможно его приезд так и остался бы незамеченным вкладчиками, если бы не активность лидера местного отделения ПАРНАС, который и позвал вкладчиков на встречу с оппозиционером, и, насколько я знаю, даже не имея для этого согласия со стороны организаторов.

Навальный же не мог упустить такой возможности и в качестве решения предложил вкладчикам продолжить ультимативную линию. «Используйте меня. Говорите, что если вам не вернут деньги, то мы в Татарстане организуем самый большой штаб Навального, и Путин на выборах проиграет», — сказал он.

Власти Республики не раз доказывали свою дееспособность и эффективность по ряду вопросов. Разговаривать с ними языком ультиматумов, наверное, не самый действенный способ. Во всем этом есть опасность перехватывания инициативы людьми, которые не так уж искренни в своих стремлениях помочь.

А клиентов банка можно понять. Со многими я знаком лично. Там масса трагических человеческих историй. Кто-то откладывал последнее на жилье, кто-то копил на медицинскую операцию для ребенка. Для малого бизнеса так это вообще оборотные средства, зарплата работников и налоги, которые они вынуждены оплачивать повторно. Визит к Навальному – это скорее акт отчаяния. Они так и заявляют: «Приходится искать помощи у оппозиционных движений, пускай они нами пользуются».

Несомненно, в ситуации с банкротящимися крупными банками Республики Татарстан мои переживания определенно на стороне обманутых вкладчиков и юридических лиц, потерявших свои денежные средства. Более того, мне крайне неприятна ситуация, в которой я не в силах чем-либо помочь этим людям и я отнюдь не намерен умничать и раздавать готовые советы. Я, безусловно, за право этих людей отстаивать свои интересы, в том числе и на митингах. Но, на мой взгляд, если эти люди думают, что обратившись к подобным Навальному деятелям, смогут решить свои проблемы, то в масштабах целой страны они рискуют не только остаться в той же ситуации, но тем самым попутно усилив позиции деструктивных политических сил.

Вы в своих выступлениях неоднократно повторяли, что запад не остановился в своей цели — во что бы то ни стало не допустить нашего национального лидера до поста Президента на очередных выборах. И что экономические сложности в условиях санкций в нашей либеральной и вторичной по отношению к западу экономике будут только нарастать. Все это делается для того, чтобы в конечном счете нанести удар по авторитету Владимира Владимировича в канун грядущей выборной кампании.

Не берусь судить, кто виноват в кризисной ситуации, связанной с Татафондбанком. Следствие сейчас разбирается, топ-менеджмент взят под стражу. Но уже находятся те, кто не обладая какой-либо реальной возможностью, да я думаю и желанием помочь пострадавшим, готовы ретранслировать их недовольство и «оседлать» протестную волну.

С уважением, Марсель Билалов

г. Казань».

P.S. Предыдущие статьи Марселя Билалова:

Источник: nstarikov.ru