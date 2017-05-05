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Дачная революция

18:04. 5 мая 2017 Просмотров - 250 3 коммент. Опубликовал:

Метки: дачи, Жизнь, общество
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3 коммент.»

  • 148 112
    макс 5 мая 2017 в 19:30 Ссылка Пометить
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    Люди должны жить в своих домах на своей земле!
    Посмотрите на город это гетто а новый ) тренд это такое как Мытищи Химки)

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  • 4927 4243
    Ъ 5 мая 2017 в 19:41 Ссылка Пометить
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    Спасибо за ролик…Здесь вопрос не только в продуктах.Дача-это-дом(пусть маленький),санузел(пусть на улице),элементарщина в еде(не покрывает дневной пищевой рацион,даже с курятником),но…это иллюзия свободы.Можно послать нах…все,и по-сути недалеко уехать от города.Это-иллюзия,бесспорно.Как и деревня,по-сути,как и родовые поместья,к сожалению.Но…это связь с реальностью,тренировка…элементарная способность к выживанию….Красивый город,много бонусов(медицина,школа,клубы,по субботам)…Домашняя свинья,поэтому и не опасна…она в своем любимом загоне,ее моют,убирают за ней,кормят…она даже маленько работает на субботниках.Но,представьте,свинья периодически ходит в лес…а там дикие вепри.А вдруг съест,что-то не правильное,а вдруг ей понравится быть “дикой”-это не порядок.Вепрей уже давно нет.Но со свинячей любовью к “псевдосвободе” нужно бороться.О нас думают,друзья,нас-любят,не сомневайтесь…
    Мы должны быть “скучкованы”.Мы не должны иметь возможности “расстекаться”.Смысл уничтожать 500 человек,когда можно уничтожить 10000.Я-не маразматик.Тюрьма-это ухудшенные условия,нашего повседневного существования.Изолятор…так сказать.Бунт в тюрьме должен быть локализован максимально эффективно и не затратно.Ваши дачи бесят и напрягают…Много расходов.

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  • 13027 8323
    Вьеха 5 мая 2017 в 20:06 Ссылка Пометить
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    Не поняла,как дачи способствовали распаду СССР? На мой взгляд, они способствовали выживанию населения распавшегося Союза, что уменьшило негативные последствия перестройки.

    В США уже запретили народу самим выращивать себе еду и употреблять её. Закон приняли. Теперь смотрят в нашу сторону. Это, простите, те яйца, ухватившись за которые, можно полностью контролировать население. Ой, мама!

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