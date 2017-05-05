Дачная революция

...режима использования садовых, огороднических и дачных земельных участков» (http://www.zem...в деревне. Появление закона о дачных участках можно рассматривать как предупреждение... 7 ноября – победа Великой Октябрьской революции – День всепрощения – День чего-...
..., что ссылка их напоминает «форменную дачную жизнь… Ну, да кормят нас... известный как Февральская и Октябрьская революции, который закончился крахом Российской империи......» (Валерий Шамбаров «Оккультные корни Октябрьской революции»). Аннотация и ссылки… и на...
...! По всему миру расплывалась разбойная революция, умело подготовленная и поддерживаемая одной... в ботанические сады или в дачные предместья подальше от городов. На... Португалию верховным синедрионом для подготовки революции. Из Барселоны я прибыл сюда...
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...среднее между гаражами, бункерами и дачными домами. С другой стороны ...полишинеля, и рьяный участник «оранжевой революции». Вероятно именно за эти «...уровень. Единственный был завод октябрьской революции, завод, который поставлял сельскохозяйственные машины...
... затем под шумок кровавой октябрьской революции в Российской империи стали реализовывать...: «Теперь евреи живут в прежних дачных местностях, на всех жел.дор... году открыто радовался национал-социалистической революции Гитлера, «благодаря которой покончено с...
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Люди должны жить в своих домах на своей земле!
Посмотрите на город это гетто а новый ) тренд это такое как Мытищи Химки)
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Спасибо за ролик…Здесь вопрос не только в продуктах.Дача-это-дом(пусть маленький),санузел(пусть на улице),элементарщина в еде(не покрывает дневной пищевой рацион,даже с курятником),но…это иллюзия свободы.Можно послать нах…все,и по-сути недалеко уехать от города.Это-иллюзия,бесспорно.Как и деревня,по-сути,как и родовые поместья,к сожалению.Но…это связь с реальностью,тренировка…элементарная способность к выживанию….Красивый город,много бонусов(медицина,школа,клубы,по субботам)…Домашняя свинья,поэтому и не опасна…она в своем любимом загоне,ее моют,убирают за ней,кормят…она даже маленько работает на субботниках.Но,представьте,свинья периодически ходит в лес…а там дикие вепри.А вдруг съест,что-то не правильное,а вдруг ей понравится быть “дикой”-это не порядок.Вепрей уже давно нет.Но со свинячей любовью к “псевдосвободе” нужно бороться.О нас думают,друзья,нас-любят,не сомневайтесь…
Мы должны быть “скучкованы”.Мы не должны иметь возможности “расстекаться”.Смысл уничтожать 500 человек,когда можно уничтожить 10000.Я-не маразматик.Тюрьма-это ухудшенные условия,нашего повседневного существования.Изолятор…так сказать.Бунт в тюрьме должен быть локализован максимально эффективно и не затратно.Ваши дачи бесят и напрягают…Много расходов.
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Не поняла,как дачи способствовали распаду СССР? На мой взгляд, они способствовали выживанию населения распавшегося Союза, что уменьшило негативные последствия перестройки.
В США уже запретили народу самим выращивать себе еду и употреблять её. Закон приняли. Теперь смотрят в нашу сторону. Это, простите, те яйца, ухватившись за которые, можно полностью контролировать население. Ой, мама!