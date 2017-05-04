К вопросу о «кулацких мордах» и «хатаскрайниках»

Когда вам кто-то говорит, что человек по своей природе индивидуалист – бегите или бейте. Потому что перед вами или лжец, или дурак.

Примерно 99,99% человеческой истории – это история социального существа. Сто тысяч лет назад предки человека жили стаями. И вся известная история человека, начиная с палеолита – это проживание семьями, родами, племенами, кланами, сословиями, гильдиями, цехами, орденами, ватагами, полисами, бандами, коммунами, артелями, товариществам и прочими видами объединений.

Оставшийся в одиночестве индивид (например, попавший на необитаемый остров) через несколько лет теряет навыки речи, дичает и его личность фактически исчезает.

По мнению многих современных учёных такой большой и сложный (по сравнению с другими видами) мозг понадобился человеку именно для того, чтобы анализировать и запоминать большое количество межличностных взаимодействий в социуме – кто друг, кто враг, кому можно доверять, кто обманщик, кто надёжен, кто предаст и так далее.

Всю писаную историю человечества самым страшным, что могло случиться с человеком, было одиночество вообще или, как вариант, изгнание из родного социума.

У древних греков самым страшным наказанием было не убийство, а изгнание из полиса. В средние века не было ничего страшнее отлучения от церкви. Да и в Новое время различные формы остракизма остаются чрезвычайно болезненными.

Яркий пример – это «Анна Каренина» Толстого. Главная героиня ведь испытывает депрессию и бросается под поезд не из-за несчастной любви, а потому что из-за своего аморального поведения подвергнута остракизму обществом, лишена привычного круга общения.

Да и сейчас многие определяющие человека идентификаторы являются маркерами сопричастности той или иной группе. Мужчина или женщина, воин или рабочий, русский или китаец, белый или монголоид, европеец или африканец, коммунист или либерал, натурал или гомосексуалист, москвич или ростовчанин, православный или атеист, рокер или панк, веган или мясоед – всё это признаки принадлежности к той или иной группе, субкультуре или иной форме общности. С соответствующими групповыми догмами, нормами, правилами, стандартами поведения и критериями соответствия.

И даже такое нацистское убожество, как «Misanthropic Division» – это всего лишь сообщество больных и агрессивных дегенератов. Тоже со своими правилами. «Объединение идейных индивидуалистов».

Собственно, и значительная часть новых технологий последних десятилетий – телевидение, мобильная и спутниковая связь, интернет, соцсети – это всё коммуникативные технологии, призванные повысить социализацию людей.

Не говоря уже о том, что индивидуальное производство может существовать исключительно на уровне самого примитивного натурального хозяйства.

Да и сами понятия славы, богатства, власти – зачастую это просто способ обрести признание и одобрение если не всего социума, то хотя бы определённой его части.

Человек – это в высшей степени социальное животное. И если ему не с кем общаться среди других людей, то он заводит себе собаку, кошку или рыбок.

А индивидуализм – это тяжёлое психическое заболевание.

Александр Роджерс