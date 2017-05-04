«Бетонная» стена Boxcar Rocks

...пострадала: 4. Внешний осмотр бетонного лотка паводкового водосброса с ... в наше время. Кусок бетонной стены в русле реки находится там... Ширина русла, забранного в бетонные берега 27,8 метра. Да... стихии не осуществляется. Каскад бетонных дамб с шлюзами, из...