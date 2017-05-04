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«Бетонная» стена Boxcar Rocks

17:22. 4 мая 2017 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:
Как говорит мой друг и единомышленник izofatov, попадаются примеры многих мегалитических останцев с такими загадочными фактами, что тема становится все чудесатее и чудесатее. В группе Тайны мегалитов Сибири появилась информация про стену из галечника. В сети не нашлось фотографий, но были в программе гугл-планета Земля (в сервисе panoramio). Смотрим…


Штат Пенсильвания, США



Виды сверху:




Как становится понятным, порода этой стены – галечник. Со связующим – как в бетоне, с окаменевшей, затвердевшей породой. Но вопрос: что за силы сложили этот материал в стену? Ссылка на карту








Дина стены более двух километров. Но прослеживается ее основание еще на столько же.












Все очень похоже на наши сибирские и уральские мегалитические останцы с той лишь разницей, что у нас – порода: сиенит, гранит. А здесь – галечник. Галечник никак нельзя назвать вулканической породой. Это по геологии – осадочная порода. А как она в этом месте смогла эрозировать или организоваться в стену? Какие будут версии от самих геологов?



С большой высоты эта территория выглядит странно. Полосы из лесов, которые растут явно на вытянутых на сотни километров холмах:



Очень странным выглядит эта геология юго-западнее стены:


Похоже на огромные длинные отвалы. Ссылка на карту

Река смогла прорезать эти достаточно высокие холмы поперек:


Или это было насыпано некими силами не обращая внимание на реку? По типу гигантской драги. Добыча золота космическим флотом некой цивилизации, которых народы Земли называют древние Боги.
В общем, если посмотреть карту в гугл и следовать этой логике видно, что перепахана огромная территория. Хотя, не исключена и просто складчатость при горообразовании, сдвиге полюсов, торможении литосферы. Но как объяснить этим стену из галечника?
***

Еще одно место со 100% искусственностью кладки:




Источник: sibved.livejournal.com

Метки: геология, карьеры, мегалиты, останцы
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Один комментарий»

  • 258 195
    Антонина 4 мая 2017 в 18:43 Ссылка Пометить
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    100% коренной геологии – процессы выветривания и разрушения. Особенно наглядна белая стенка дайки типа риолита (это надо смотреть в натуре). В другом месте такая же (или она же) видно как косо сечёт осадочные породы с плитчатой отдельностью
    На последнем видео ситуация в целом – на красноцветах (элювий сверху) лежат плитчатые также осадочные светлосерые породы – легко разрушаемые по естественным трещинам и вовлекаемые людьми в “постройки” без больших перемещений
    Геологи по одним картинкам не любят дискутировать – например какого типа конгломераты или микститы, по уплощенной гальке видно крутое залегание – фрагмент среди горизонтальных и т. д. Но смеются геологи – это точно над вашими фантазиями )))

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