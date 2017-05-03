Встречное предложение…

Депутатский троллинг давно стал привычным явлением нашей жизни, в нижней палате после выборов к своим заслуженным, добавились «новички»: Поклонская и Милонов. «Новички», разумеется, не в троллинге, а в депутатстве. И вот в публичном поле засветился еще один тролль, видимо, задницей почуяв грядущую отставку по возрасту, решил изобразить законотворческую активность председатель комитета Совета Федерации по социальной политике. Валерий Рязанский предложил запретить безработным и самозанятым гражданам выезжать за рубеж. А чем еще председатель комитета СФ по социальной политике может помочь российским безработным, кроме как лишить их возможности поиска работы не только внутри страны, но и за рубежом?

http://www.mk.ru/social/2017/05/03/v-sovfede-predlozhili-zapretit-vyezd-dvum-desyatkam-millionov-chelovek.html

В Совфеде предложили запретить выезд двум десяткам миллионов человек Подобный запрет должен будет распространяться на безработных россиян Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский выступил с предложением лишить права на выезд за границу безработных. В интервью «Российской газете» он заявил, что таким образом государство сможет заставить их «выполнять социальные обязательства». Напомним, что ранее в прессе уже неоднократно обсуждались предложения лишить безработных и самозанятых права на общий с остальными гражданами объем бесплатной медицинской помощи. В частности, в сентябре 2016 года об этом говорила спикер совета Федерации Валентина Матвиенко, а в апреле «Известия» сообщали о подобной инициативе, якобы обсуждавшейся Минздравом и Фондом обязательного медицинского страхования. Тем не менее, позднее Минздрав отрицал подобные обсуждения, назвав их «искажением позиции ведомств». Сенатор Рязанский, однако, вернулся к этой теме, заявив, что речь должна идти о трудоспособных людях, нигде официально не работающих, но получающих доход. При этом сенатор не указал, каким образом государство сможет отличать их от обычных безработных. По словам члена Совфеда, «возможно, будет определено, что если люди, получая доход, так и не легализуют свои взаимоотношения с государством, то, да, экстренную медицинскую помощь они получат, но вот, к примеру, выехать за границу не смогут». «Таким образом, – заключил он, – государство будет напоминать гражданам, что за ними накопились невыполненные социальные обязательства». Издание напоминает, что под предложение Рязанского могут попасть от 12 до 25 миллионов россиян, по статистике Минтруда и Росстата считающихся работающими, но не платящих налоги. Алексей Обухов

Что навело на подобные мысли члена Совета Федерации (или кого-то из его помощников), предположить не трудно. Представители Совета Федерации очень любят отдыхать в Ницце, и, видимо, искренне расстраиваются, встречая там безработных соотечественников. Ну, расстраивался бы молча, глядишь и не все бы заметили, что депутат-то уже того, в маразме. Инициативы таких деятелей создают впечатление, что они там все либо в маразме, либо в запое. Иначе чем еще можно объяснить желание одним ударом срубить тот сук, на котором пока еще держится вся ельцинская либеральная демократия, – свободу передвижения. Ума не хватает понять, что, сказав «а», нельзя будет не сказать и «б»: например, запретить свободу движения капиталов, ну, для начала тех, чье происхождение коллеги депутаты подтвердить налоговыми декларациями не смогут. А, запретив свободу движения капиталов, придется запретить и доллар, ибо зачем он нужен, если его нельзя вывезти за рубеж и положить в иностранный банк? Такой мощной подставы и для коллег-депутатов и сенаторов, и для руководителей государства, и для руководства госкомпаний и представить сложно. Руководство ЦБ в полном составе пьет валидол, если не выпускать владельцев капиталов за рубеж, то какой дурак повезет туда сами капиталы? А как маскировать крупный вывоз капитала, если запретить мелкий?

На самых ответственных постах пока еще сплошь «ельцинский набор», или их прямые политические наследники. Мало кто из них пока готов вслух признаться, что ельцинский переворот в 1991 изначально затевался не с целью «свободы для народа», а исключительно с целью разграбления народной собственности с последующим вывозом награбленного в капиталистические страны. И тут, по базовым ценностям демократии такой удар, от своего, казалось бы, системного человека… Или он всерьез думает, если рейсом в Ниццу полетит только он и его коллеги, то на это в предвыборный год ни кто не обратит внимания?

Песенки королевских ткачей В. Васильева, словно специально написана про таких деятелей:

Фасон хитер, ловка рука: Пико, гофре, плиссе. Пусть люди видят дурака Во всей его красе. Прозрачней ткани не сыскать, Мы не напрасно взялись ткать, Чтоб мог народ, в конце концов, О короле сказать: «Либо он дурак — либо не на месте, Либо не на месте — либо он дурак, Либо он дурак — либо не на месте, Либо не на месте и дурак!»

Концентрация дураков в органах законодательной власти достигла критической массы, и они перешли в наступление на своих благодетелей — непосредственных руководителей государства. Рязанский просто свежий пример глупости, сказанной вслух, другие не лучше.

Или он настолько умен, что хотел таким хитрым способом «подставить» своего непосредственного начальника В. Матвиенко, которая после интриг Полтавченко, направленных на ее свержение, развернула столь успешную законодательную активность, что составила конкуренцию самому В. Володину? Так Матвиенко с Володиным, вроде, объединили усилия, и предложили выбить рычаг управления у патриарха Кирилла, заставив местных чиновников отчитываться перед местными депутатами, а не перед приезжим патриархом:

http://www.interfax.ru/russia/560823

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение статуса члена Федерального Собрания РФ при их взаимодействии с должностными лицами федеральных органов госвласти, а также с должностными лицами региональных и муниципальных органов власти. “Речь идет о праве на прием в первоочередном порядке должностными лицами, что необходимо для осуществления парламентариями их полномочий”, – сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

И даже Д. А. Медведев предпринял робкую попытку хоть что-то сделать для повышения уровня жизни населения:

http://www.mk.ru/economics/2017/05/02/signal-dlya-bespokoystva-eksperty-posporili-s-medvedevym-o-povyshenii-mrot.html

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума. Разработкой соответствующего законопроекта займутся Минфин, Минтруда и Минэкономразвития. На разработку документа ведомствам дано меньше трех недель — проект должен быть представлен 20 мая 2017 года. О том, что у государства есть «все возможности» для повышения МРОТ премьер-министр говорил во время отчета о работе правительства в Госдуме. В настоящее время МРОТ составляет 7500 рублей, а прожиточный минимум работающего человека по итогам IV квартала 2016 года установлен на уровне 10466 рублей. Эксперты оценили влияние предстоящего повышения на экономику и на благосостояние граждан.

Победит ли законодательный троллинг, или здравые инициативы по укреплению государства, возымеют ли успех половинчатые реформы Д. Медведева будет, ясно уже ко второй половине мая. Безработные граждане и работающие, но живущие пока на зарплаты ниже уровня МРОТ, тем временем, в отличие от депутатов и членов Совфеда, не знают, бронировать им отели в Ницце, или, от греха, подождать до окончания весенней парламентской сессии…