Письмо. Еще одно встречное предложение…

«Стратегия Кудрина» предлагает ужесточить условия для получения страховой пенсии. В обществе сохраняется значительный запрос на государственное пенсионное обеспечение, однако размер пенсии обеспечивает лишь минимальный стандарт выживания, говорится в материалах стратегии-2035, которую Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина подготовил для президента Владимира Путина… Создать устойчивую пенсионную систему предлагается за счет повышения пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с шагом по полгода в год начиная с 2019 г.

В результате этой меры численность пенсионеров сократится на 9% – на 3,87 млн человек до 38,52 млн. Кроме того, предлагается ужесточить условия для получения пенсии. Одновременно будут ужесточаться условия для назначения досрочных пенсий: так, минимально необходимый для нее стаж у врачей и учителей будет повышен до 35 лет…»

Совершенно согласен с инициативой Кудрина. Пенсионеров слишком много. И вот, воодушевленный смелостью человека, решившегося поднять такую злободневную тему, хочу внести свой вклад в решение этой острейшей проблемы.

В общем и целом я полностью одобряю предложение этого Архистратига, не побоюсь так выразится, но… Меня не устраивает сущая мелочь. Как всегда нет четких групповых определений лиц, кому должно быть отказано в пенсионном обеспечении. Хочу сразу и оправдать дорогого товарища Кудрина. Во первых не он первый. Этим грешат подавляющее большинство наших выдумщиков доморощеных, ласково их называя. Во вторых оно и объяснимо. Вопросы они пытаются решать наисерьезнейшие, времени, как сказал бы самый сносимый в соседней стране политик, айхи мало! Но ведь мы на то и нужны, чтобы вовремя подставить плече, взяться, внести, кто че может и всем миром одолеть, превозмочь и уделать!!!

Итак к делу!

В списки лишенных всяких выплат от государства в период доживания должны быть внесены олигархи и все остальные, обеспечившие себя передовики производства и стахановцы. Только предел снизу не забыть установить. Это чтоб трудяг обычных не зацепило. Нечего всяких разных к олигархату приписывать. Далее у нас пойдут великие парт работники и уважаемые представители чиновничества, герои перестроечных и пост перестроечных лет, ну и современные конечно. Че людей зря обижать? Заслужили. Как говорится, оценим по достоинству!.. Туда же героев заколючья. Всяких- разных законников, авторитетов и прочих бойцов.

Вот написал и сам удивился… Вроде три разных группы получилось, а род деятельности выходит один на всех.

Ну, про «Центр стратегических разработок (ЦСР) под руководством Кудрина» и говорить не следует. Тут так сказать эффект личного примера. Важнейшая я бы сказал вещч. Как говорится: «обзывался груздем, вот и лезь первым».

Конечно количество, если по головам считать, не очень уж и большое получается. Можно сказать маленькая толика… «Но это еще не все» Не так прост Ванятка, как бы вы подумали. Народишку то малость, а деньжищи у них превеликие тыщи! Ну давайте серьезно уже, без смех@ечков, так сказать. Ведь кто, скажите граждане дорогие поверит, что этим чудо- людишкам, этим рубахам- парням, этой «ЭЛИТЕ» народа русскаго, прости Ты меня дурня Господи, жалко злата- серебра для народа русскаго, для Родины- Матушки!? Да и сыщатся ль такие, сомнивающиеся!?

Ну и, короче, всех раскулачить к @- Беням. Тем более, что все знают, что 7.000 рублей заработать можно, а вот 1миллиард рублей можно только… Даже договаривать противно! Ну че в натуре, я самый умный здеся!? Оставим по 5- 10% от прибыли на доживание и хватит. Меж прочим у некоторых этих 5- 10% на пожизненное доживание всей ихней ячейки общества хватит. А че, время трудное, все разыскивают резервы. А тут такое добро даром (для Родины) лежит.

Так что инициативу Кудрина я лично считаю правильной. И с моими поправками готовой к запуску. Ну а, если вдруг, найдутся сомневающиеся- пожалста, референдум. Демократия у нас или хрен собачий. Вот пусть этот самый «демо» и решает, прав я, или не прав. Чтой то мне говорит внутре, что одобрит народец. И, даже пенсионеры одобрят…