Выйти замуж за террориста: феромоны отупляют даже ФБР?

Куда здесь истории с Варварой Карауловой. Разве можно сравнить бестолковую девчонку и переводчицу ФБР? Но, как выясняется, ни возраст, ни жизненный опыт не гарантируют наличие мозгов. Иначе как объяснить тот факт, что американка Даниэла Грин, участвующая в расследовании в отношении боевика ИГ Дениса Касперта, бросила все: вышла за него замуж, предупредила о расследовании и сбежала в Сирию?

Даниэла подставила свое руководство. Никто не знал, куда она направляется и что стало известно террористу. Обычно в таких случаях говорят о провале операции. Объект, находящийся в разработке, ускользнул из цепких ручонок Бюро. Но счастье продлилось недолго: хватило нескольких месяцев, чтобы переводчица сбежала обратно на родину, бросив супружеский очаг.

Но за ошибки нужно платить: Грин арестовали. Правда, она согласилась сотрудничать с властями, поэтому отделалась довольно легко. Ее приговорили всего лишь к двум годам тюремного заключения, и уже прошлым летом она вышла на свободу. Тогда и узнали в СМИ о ее сирийском приключении.

Стоит отметить, что муженек оказался не простым боевиком из разряда «пушечное мясо с идеологией», а достаточно умным, хитрым и продуманным мерзавцем. Не зря Госдеп внес его в список особо опасных международных террористов. В прошлом – рэпер из Германии, известный как Deso Dogg. После 2012 года – пропагандист и вербовщик ИГ. Успел он «засветиться» и в роликах группировки с отрезанной человеческой головой в руках.

Нетрудно было, наверное, обвести Даниэлу вокруг пальца. Тем более, что Грин имела доступ к совершенно секретной информации и была полезной. К слову, в группировке Касперт был добровольным пропагандистом, получившим влияние в качестве онлайн-вербовщика. Его называли Абу Тальха аль-Алмани. Так что, развели, детку, на любовь, которой не было.

Осенью 2015 года телеканал CNN сообщил, что Касперта ликвидировали в ходе налета ВВС США близ сирийской Ракки. Правда, рано радовались. Его и до этого хоронили – в апреле 2014 года. Уже в 2016 году Минобороны США заявило, что информация оказалась неверна: террорист пережил авиаудар. Так что, жди, Даниэла, возвращения блудного муженька.

Вот тебе и предложение: руки, сердца и джихада… европейским и американским «избранницам». Судя по всему, у девушек и женщин подобных Карауловой и Грин чувство морали и понимание разницы между религией и экстремизмом отсутствует напрочь. Единственное отличие: у Грин хватило ума вернуться домой, а Варвару арестовали раньше, чем она добралась до своего жениха – террориста. Хотя, неизвестно еще, к кому бы ее определили.