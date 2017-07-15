Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июля 2017
- 07:30 ВКС РФ и Армия Сирии освободили от ИГИЛ 2 города в Хаме (ФОТО, КАРТА).
- 00:29 Сирийская крепость: Один из древнейших городов земли мирно живёт благодаря России и вопреки США (ФОТО).
- Вчера 22:57 Пентагон заявил, что силы США ликвидировали лидера афганской ячейки ИГИЛ*.
- Вчера 22:36 Ночной кошмар ИГИЛ: ВКС РФ сжигают объекты боевиков в пустыне Ракки — кадры БПЛА (ВИДЕО).
ВКС РФ и Армия Сирии освободили от ИГИЛ 2 города в Хаме (ФОТО, КАРТА)
В пятницу ИГИЛ потеряло контроль над двумя важными городами к востоку от Саламии после того, как подготовленный Россией 5-й армейский корпус Сирийской Арабской армии начал крупномасштабную наступательную операцию.
Прорвав оборону террористов, обученные российскими военными, сирийские отряды захватили города Занубы и Каттеша, а также холмы Куджан и окружающие их фермы.
Таким образом, Вооруженные силы САР при поддержке ВКС РФ продвигаются к цитадели ИГИЛ — городу Акербат с трех направлений, планируя освободить этот командный центр джихадистов.
Сообщается, что террористы понесли основные потери жертв из-за российских авиаударов и артиллерийского огня САА.
Неделю назад командир элитной бригады «Соколы пустыни» («Desert Hawks»), генерал Мохаммад Джабер, был замечен вблизи передовых линий в восточной части Хамы, где его формирование только недавно начало широкомасштабное наступление, имеющее цель изгнать ИГИЛ* из этого региона.
Генерал Джабер является не только главным действующим командиром бригады «Соколы пустыни» (должность, которую он занимает с момента образования), но он также участвовал в создании формирования.
В 2013 году генерал Джабер вернулся из отставки. Он предложил создать боевую группу ветеранов, которая могла бы защитить нефтяные месторождения Центрального Хомса.
«Соколы пустыни» являются независимым военизированным формированием, отделенным от Национальных сил обороны (НСО/NDF). Хотя технически бригада не входит в Сирийскую Арабскую Армию, тем не менее, она включена в ее структуру.
В процессе формирования бригады Джабер, помимо военных операций, также контролировал материально-технические потребности «Соколов пустыни», снабжая своих бойцов высококачественными системами вооружения. У бригады также имеются российские танки и бронетранспортеры.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Сирийская крепость: Один из древнейших городов земли мирно живёт благодаря России и вопреки США (ФОТО)
Алеппо — один из самый древних действующих городов мира. Он был заселён уже к VI веку до нашей эры. Сейчас это самый крупный город Сирии.
Благодаря Сирийской армии и ВКС России Алеппо уже полгода дышит относительно спокойно, он приходит в себя после двух с половиной лет террора в его восточной части и ударов по западной.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Алеппо.
После освобождения города от джихадистов на месте когда-то густонаселенных и шумных районов остались разрушенные до основания дома, уничтоженная инфраструктура и вышедшие из строя городские коммуникации.
Однако стоило только правительственным сирийским войскам выбить террористов из города, и провести совместно с российскими саперами мероприятия по разминированию, как к разрушенным домам начали возвращаться люди. А где люди — там и жизнь, завалы начали разбираться сразу, началось восстановление электроснабжения и обеспечение питьевой и технической водой жилых домов.
На сегодняшний момент можно говорить уже о полноценном функционировании города. Что характерно, отстраиваются заново и вводятся в эксплуатацию в первую очередь не только такие объекты, как станции пожаротушения и больницы, но и христианские храмы и мечети.
В Алеппо каждую неделю проводятся различные культурные мероприятия, дни театра и ярмарки, музеи, на время оккупации эвакуировавшие свои экспонаты, вновь открывают выставки.
Что крайне важно для страны с жарким климатом, заканчивается восстановление ключевых для региона объектов водоснабжения. Крупнейшая на ближнем востоке насосная станция расположена недалеко от города, она перекачивает воду из реки Ефрат и обеспечивает 50 тысяч гектаров посевной площади. На станции установлены старые, но надежные, изготовленные в СССР насосы, монтаж производился тоже советскими специалистами. За все время эксплуатации, а это 30 лет, они не разу не ломались.
Проблема заключается в другом — в настоящее время из четырнадцати насосов работает лишь один, вызвано это проблемами с электроснабжением.
Обеспечить насосную станцию электричеством в полном объеме не удается пока из-за закрепившихся на соседнем берегу боевиков ИГИЛ*, но эта проблема решается.
Из-за санкций США восстановить работу самой мощной на ближнем востоке ТЭЦ, также находящейся близ города, не представляется возможным. Раньше она обеспечивала энергией весь город, а излишки даже продавались в соседние страны. В настоящее время решается вопрос о подведении линий передач к насосной станции от ГЭС.
Тем не менее, город разными способами обеспечивается электроэнергией, все ключевые и особо важные объекты функционируют. Разрушенные кварталы восстанавливаются, кроме того в Алеппо за два месяца была построена и начала работу новая поликлиника и множество медицинских пунктов. Спокойная жизнь вновь вернулась в город, и теперь жители, спустя почти три года жизни под страхом смерти, робко, но позволяют себе некоторое излишки мирной жизни, такие например, как культурно-массовые мероприятия и детские праздники.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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Пентагон заявил, что силы США ликвидировали лидера афганской ячейки ИГИЛ*
Сообщается, что Абу-Сайед был убит в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля.
The Pentagon says U.S. forces killed the leader of Islamic State's Afghanistan branch in a strike on Kunar province on 11 July
— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) July 14, 2017
Абу-Сайед стал третьим лидером ИГ в Афганистане, которого ликвидировали вооружённые силы США. Так, в июле 2016 года был уничтожен Хафиз Сайед Хан, а в апреле 2017 года — Абдул Хасиб.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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Ночной кошмар ИГИЛ: ВКС РФ сжигают объекты боевиков в пустыне Ракки — кадры БПЛА (ВИДЕО)
Ночью 14 июля авиация Воздушно-Космических Сил РФ в рамках поддержания действий Сирийской Арабской Армии продолжала наносить удары по объектам террористов ИГИЛ.
Военный источник рассказал «Русской Весне» подробности последних операций российской авиации.
«Одной из последних целей ВКС РФ стала заправочная станция, расположенная в районе города Эль-Ком в провинции Ракка. В два часа ночи в результате нанесения бомбоштурмового удара заправочное оборудование, топливохранилище и несколько автомобилей с имуществом были уничтожены», — сообщил источник.
«Точечное уничтожение складов и хранилищ с горючим значительно снижает боевой потенциал незаконных вооруженных формирований. Техника в его отсутствии превращается в бесполезный, раскаленный на солнце металлолом, и зачастую бывает брошена противником и впоследствии захвачена в качестве трофея», — подчеркнул собеседник «Русской Весны».
Данная же заправка находилась в юго-восточной части провинции Ракка на границе с провинцией Хомс. По имеющейся информации, она использовалась для дозаправки и пополнения запасов горючего на пути из Дейр Эз-Зора в зону боев в районе города Акербат или по пути к городу Ракка и его нефтяным полям.
Уничтожение таких хранилищ горючего существенно ослабляет насыщенность зоны боевых действий техникой боевиков. Это благоприятно сказывается на соотношении сил на линиях соприкосновения с правительственными войсками и в целом негативно отражается на системе обеспечения террористов боеприпасами и вооружением.
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*запрещенная в РФ террористическая организация
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