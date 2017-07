Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июля 2017

Сообщается, что Абу-Сайед был убит в результате удара по штабу группировки в провинции Кунар в Афганистане 11 июля.

The Pentagon says U.S. forces killed the leader of Islamic State's Afghanistan branch in a strike on Kunar province on 11 July

