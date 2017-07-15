Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 июля 2017

Алеппо — один из самый древних действующих городов мира. Он был заселён уже к VI веку до нашей эры. Сейчас это самый крупный город Сирии.

Благодаря Сирийской армии и ВКС России Алеппо уже полгода дышит относительно спокойно, он приходит в себя после двух с половиной лет террора в его восточной части и ударов по западной.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Алеппо.

После освобождения города от джихадистов на месте когда-то густонаселенных и шумных районов остались разрушенные до основания дома, уничтоженная инфраструктура и вышедшие из строя городские коммуникации.

Однако стоило только правительственным сирийским войскам выбить террористов из города, и провести совместно с российскими саперами мероприятия по разминированию, как к разрушенным домам начали возвращаться люди. А где люди — там и жизнь, завалы начали разбираться сразу, началось восстановление электроснабжения и обеспечение питьевой и технической водой жилых домов.

На сегодняшний момент можно говорить уже о полноценном функционировании города. Что характерно, отстраиваются заново и вводятся в эксплуатацию в первую очередь не только такие объекты, как станции пожаротушения и больницы, но и христианские храмы и мечети.

В Алеппо каждую неделю проводятся различные культурные мероприятия, дни театра и ярмарки, музеи, на время оккупации эвакуировавшие свои экспонаты, вновь открывают выставки.

Что крайне важно для страны с жарким климатом, заканчивается восстановление ключевых для региона объектов водоснабжения. Крупнейшая на ближнем востоке насосная станция расположена недалеко от города, она перекачивает воду из реки Ефрат и обеспечивает 50 тысяч гектаров посевной площади. На станции установлены старые, но надежные, изготовленные в СССР насосы, монтаж производился тоже советскими специалистами. За все время эксплуатации, а это 30 лет, они не разу не ломались.

Проблема заключается в другом — в настоящее время из четырнадцати насосов работает лишь один, вызвано это проблемами с электроснабжением.

Обеспечить насосную станцию электричеством в полном объеме не удается пока из-за закрепившихся на соседнем берегу боевиков ИГИЛ*, но эта проблема решается.

Из-за санкций США восстановить работу самой мощной на ближнем востоке ТЭЦ, также находящейся близ города, не представляется возможным. Раньше она обеспечивала энергией весь город, а излишки даже продавались в соседние страны. В настоящее время решается вопрос о подведении линий передач к насосной станции от ГЭС.

Тем не менее, город разными способами обеспечивается электроэнергией, все ключевые и особо важные объекты функционируют. Разрушенные кварталы восстанавливаются, кроме того в Алеппо за два месяца была построена и начала работу новая поликлиника и множество медицинских пунктов. Спокойная жизнь вновь вернулась в город, и теперь жители, спустя почти три года жизни под страхом смерти, робко, но позволяют себе некоторое излишки мирной жизни, такие например, как культурно-массовые мероприятия и детские праздники.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация