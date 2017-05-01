Тьма рыночная

Капитализм, как знают многие выросшие в советское время люди, это строй, при котором для многих, увы, действует принцип «человек человеку волк». Только если в относительно благополучные времена это может быть ласковый и пушистый волчонок, то в кризисный — нередко жестокий и коварный волчище. Безусловно, далеко не все из нас так уж неважно относятся друг к другу даже в самые неблагополучные периоды — речь, конечно, идет, прежде всего, о непростых порою отношениях между представителями капиталистического класса, да и то далеко не всеми, и теми, и тоже отнюдь не всеми, кто работает на них.

Сейчас наша страна находится как раз то ли в очередном, то ли во все том же продолжающемся кризисе, когда темная сторона силы рыночных отношений проявляется в максимальной степени. В этом материале, выходящем в день пролетарского праздника 1 мая, мы отметим ключевые показатели ее усиления, того, насколько страшной ныне выглядит невидимая рука купли и продажи.

1. Ползучий рост безработицы

Если верить официальной статистике, то в плане занятости в нашей стране ситуация если не благополучная, то, во всяком случае, не внушающая тревогу. «Всего-то» 4,1 миллиона не имеющих рабочего места граждан в 2016 г. — это даже на 300 тысяч меньше, чем в предыдущем 2015 г. В общем, хотя это и составляет более 5% трудоспособного населения (т.е. каждый 20 ищет средства на пропитание), можно было бы как-то смириться с данным злом, существующим даже в самых развитых капстранах. Но тогда не совсем понятно, о каких 38 миллионах граждан говорит вице-премьер О.Ю. Голодец как о неведомо чем занятых. Весьма вероятно, что среди них немало фрилансеров, а также работающих в теневом секторе, но, вполне возможно, что многие из них не имеют постоянной работы, однако по тем или иным причинам не встают на учет на биржах труда и, таким образом, не портят вышеприведенную статистику.

Косвенным свидетельством неблагополучия на рынке труда являются рекламные данные одного очень известного в России портала поиска работы и персонала. Рекламный баннер этого рекрутингового сервиса уверяет, что в его базе 23,5 млн резюме, а медиа-кит уточняет, что в 2016 г. росла эта база как снежный ком — по 450 тысяч в месяц. Конечно, далеко не все из них принадлежат реальным безработным — наверняка кто-то просто выбирает что-то получше для себя, но ведь и не все лишенные работы ищут себе место с помощью этого ресурса и ему подобных.

Парадоксально, но при этом сами предприниматели говорят, что не могут найти нужных специалистов. Не могут, потому что хотят сразу и огромного опыта, и молодой энергии, и отличного образования, на получение которого могут уходить годы, и массу практических навыков, которые, сидя на лекциях, далеко не всегда можно одновременно получить. В общем, безработица, особенно в кризисные периоды, позволяет работодателям быть придирчивыми и даже капризными. Расставаться в такой ситуации некоторые из них готовы при малейших поводах, невзирая порой на сложное положение у работников — кредиты, наличие детей и/или пожилых родителей на иждивении, состояние здоровья самого труженика. А все потому, что отлично знают, что в случае чего на том же ресурсе поиска работы найдут десятки или даже сотни резюме претендентов на освободившееся место.

2. Слаба поддержка малоимущих

В каком-то смысле капиталистическое общество действительно не забывает о малоимущих категориях граждан. Но назвать единовременную выплату пенсионерам накануне Нового года или очень скромную прибавку к ней заботой язык не повернется. Неплохой мерой, позволившей несколько снять остроту демографической проблемы, стала разве что выплата материнского капитала за второго ребенка. Возможно, даст положительный эффект и планируемое возвращение полузабытых продуктовых карточек — отличие их от аналогов периода Великой Отечественной войны и перестроечных в том, что они будут пластиковыми и позволят приобрести минимально необходимый набор продуктов по льготным ценам.

Но это в будущем, пока же сэкономить бедные слои населения могут только за счет социальных карт, в частности, москвича. Предложенное КПРФ наделение льготами поколения «детей войны», а именно оно оказалось в очень непростом положении, поскольку детство и юность его представителей пришлось на голодные военные и послевоенные годы. При переходе к рыночным отношениям далеко не все из этого поколения смогли найти себя и скопить на старость, хотя в советские годы в массе своей работали весьма ответственно и даже вдохновенно, иначе не было бы таких успехов, как освоение целины, полеты в космос, строительство БАМа и мн. др.

Впрочем, еще тяжелее бывает молодым семьям. Им нужны жилье и средства на его обустройство, а их зачастую хватает только на еду, одежду, коммуналку и минимум (как правило, в виде похода в кинотеатры) развлечений. Причина понятна — при трех и более детей многие мамы не могут выйти на работу, а зарплаты даже прилично получающих отцов если и хватает, то по минимуму по количеству домочадцев.

Крупный капитал, занимается благотворительностью, но она нередко выражается не в спасении чьих-то жизней, а в покупке произведений искусства за рубежом. Иначе, наверное, благотворительным фондам не приходилось бы просить через СМИ о помощи всех граждан, почти половина из которых сама живет, по данным ФОМ, на 20 тысяч руб. в месяц и менее. Причем, по оценке вице-премьера Ольге Голодец, свыше 5 миллионов как-то умудряются жить на сумму примерно равную МРОТ в 7,5 тысяч руб., что не дотягивает даже до немного сниженного недавно почему-то прожиточного минимума в 9691 руб.

3. Разрыв между богатыми и бедными велик

Вообще-то, эту часть статьи я хотел назвать «Разрыв между богатыми и бедными возрастает», но глава Минтруда Максим Топилин недавно заверил, что он чуть-чуть сократился. Теперь богачи богаче бедняков не в 17 или 16 раз, как раньше, а «всего лишь» в 15. Как исчисляется этот индекс мне, честно говоря, до конца не понятно — чисто умозрительно преимущество олигарха, катающегося на собственной роскошной яхте по экзотическим островам, и матери трех детей, катающейся за практически минимальную зарплату в качестве, например, проводника в поезде, представляется куда большим, чем считает официальная статистика.

Газета Le Temps из Швейцарии, где частенько находились счета нуворишей, полагает, что 30% национальных богатств России принадлежат всего 100 самым сказочно богатым. Оставшиеся 70% тоже, вероятно, неравномерно распределены между остальными 145 миллионами россиян. Но даже если верно 15-кратное превосходство 10% «богатеньких Буратин» над 10% несчастных «пап Карло», то и в этом случае показатель этот, по признанию самих чиновников, велик."1 к 15, как совершенно справедливо заметил упомянутый М.А. Топилин, — это, я считаю, очень много. В развитых странах гораздо меньше дифференциация, с 7 до 10″. Не случайно президент назвал слишком большой разрыв в доходах «нашей главной проблемой»

Особенно сильно он ощущается в области медицины и образования. Элита предпочитает отправлять своих любимых чад в специальные закрытые школы с углубленным знанием, как правило, английского языка, чтобы оттуда прямиком командировать их в престижные университеты Великобритании или США. Демократические нормы этого не запрещают, в отличие от советских тоталитарных. Вы можете себе представить, чтобы Сталин направил бы дочь Светлану, скажем, в Кембридж, а сына Василия в Вест-Пойнт для обучения военному ремеслу? Вот и автор этих строк не может. Все это даровал элите август 1991 г. В это же время во многих селах закрываются самые обычные, далеко не элитарные школы. Депутат Госдумы от Компартии РФ О.Н. Смолин оценивает масштаб ликвидации средних учебных заведений в 24,5 тысяч. Так что, как не трудно догадаться, пока одни учащиеся готовятся к отъезду в Лондон, другие за многие километры добираются до единственной в их краях школы.

4. Нет уверенности в завтрашнем дне даже у благополучных граждан

Сейчас многие из нас с некоторой горечью вспоминают, что не слушали в свое время советскую пропаганду, считая ее заклинания о вреде капитализма чем-то дежурным, вроде предупреждения Минздрава на пачках сигарет о вреде курения. Теперь мы понимаем, что поднадоевшие тогда мантры об отсутствии уверенности в завтрашнем дне в капиталистических странах отнюдь не выдумка Идеологического отдела ЦК КПСС. Все так и есть, и все это подтверждается статистически. Например, самая страшная кривая числа самоубийств обратно пропорциональна показателям экономического роста и падения. В сложный момент слома социалистической системы уровень ее был самым высоким. Относительная стабильность 2000-х уменьшала постепенно этот мрачный параметр аж 14 лет подряд, но в 2016 г., когда либеральная модель экономики окончательно забуксовала, черная линия на графике резко скакнула вверх — на 60%.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова объяснила этот кошмарный во всех смыслах рост влиянием так называемых «групп смерти», устроители которых злонамеренно обрабатывали ранимую в психологическом плане подростковую аудиторию в Интернете. Это вполне возможно, но, так или иначе, подонкам очень помог кризис — родители заняты работой или поиском ее, а дети оказываются без присмотра. Усугубляет ситуацию то, что сейчас нет еще всеобщих детско-юношеcких организаций, которые были в советские годы и загружали ребят общественно-полезным трудом, а также присматривали за ними, за их хрупким, еще не сформированным внутренним миром.

Притом что в школах нашей страны, как часто совершенно справедливо подчеркивает новый министр образования Лариса Васильева, воспитательная работа должна в лучших советских традициях стоять на первом плане. Вот только выстраивать ее необходимо на базе общепризнанных духовных ценностей.

При их отсутствии нет уверенности в завтрашнем дне даже у относительно благополучных и высокопоставленных слоев общества и их детей. Именно поэтому алкоголизм и наркомания в элитарной среде ничуть не меньше развиты, чем среди малообеспеченных. А по мнению, например, саратовских социологов, даже больше — просто богатым вся эта отрава доступнее.

5. Капитал все быстрее бежит за границу

В кризисное время, как ни странно, растет благосостояние российских миллиардеров — только за январь-февраль текущего года их капиталы подросли на 26,9%, по оценке Bloomberg. Если учесть, что сверхбогатство сверхкапиталистов сверхбыстро подрастало и весь прошлый год тоже, то можно только удивиться такой их невероятной сверхудаче на фоне сокращения доходов у миллионов простых россиян.

Впрочем, ларчик с этими сверхдоходами открывается легко — кризис позволяет миллиардерам сократить непрофильные активы зачастую вместе с персоналом, распродав все «лишнее» и, скорее всего, уменьшить размеры благотворительной деятельности, ну и наконец, подешевевший рубль делает предлагаемые ими товары, прежде всего, нефть и газ более привлекательными на мировом рынке. Как известно, дешевая национальная валюта больно бьет по карманам обычных потребителей и мелкому бизнесу, теряющему платежеспособный спрос, но зато является отличным подспорьем для крупных экспортеров.

Кроме того, значительные капиталы давно уже наверняка вращаются в офшорах и вложены в иностранные активы и недвижимость, а также размещены в иностранных ценных бумагах, для которых кризис российской экономики совершенно не страшен. А то, что бегство капиталов усугубляет и без того сложное экономическое положение, так это тех, кто выводит их за бугор, менее всего на свете беспокоит. В одну только Швейцарию в 2016 г. переехало, так сказать, на ПМЖ 5,1 млрд долл., а всего покинули пределы России в «чистом виде» (с учетом ввезенных обратно средств, что тоже случается) 17,5 млрд долл., что на миллиард больше, чем в 2015 г.

А ведь если бы эти средства были инвестированы в отечественную экономику, то были бы созданы десятки тысяч, а может, и сотни тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Вот это была бы настоящая социальная ответственность бизнеса, о которой так много говорят. Но пока иностранная ценная бумажка многим нуворишам ближе, чем зарплата российского труженика.

Необходим социальный компромисс

Приближающееся 1 мая отличный повод для вечного, наверное, разговора о социальной справедливости. Можно ли ее добиться, в принципе? Полностью в капиталистических условиях, наверное, нет, но подправить все более очевидные даже для кризисных условий дикого рынка перекосы вполне реально, если ввести прогрессивную шкалу налогообложения, как предлагают коммунисты. В общем, если, как в КНР, капиталы будут помогать усилению государства, если будут частично направлены на поддержку социально не защищенных слоев, то и отношение к ним будет совершенно иное. Это было бы оптимально и для труда, и для капитала. Если не социальная справедливость, так хотя бы социальный компромисс необходим.