Крылья России – улётный проект

КРЫЛЬЯ РОССИИ – УЛЕТНЫЙ ПРОЕКТ

ДЕРЖАВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ВОЕННЫЙ БРОСОК

ДУХ – СПРАВЕДЛИВОСТЬ – БЛАГОПОЛУЧИЕ

Наша прекрасная и самодостаточная Родина – Страна Славных Русичей и сотен природнившихся народов и народностей, живущих единым языком, опять находится в тревожном и неустойчивом положении.

Мы вступили в новую эпоху. Технические, коммуникационные и интеллектуальные возможности нашей цивилизации совершили фундаментальный переворот в экономике, быту и социальной сфере. События множатся, циклы укорачиваются, процессы ускоряются – мир интегрируется в динамических и информационных потоках.

Главной движущей силой этого ускоренного развития является синергия трёх известных составляющих факторов;

накопление знаний ввиду непрерывного продвижения человеческой мысли в глубины мироздания и как материализация этих знаний – множество прорывных технологий, увеличение численности населения Земли, инженерного класса и в завершение – современные сказочные коммуникационные и информационные технологии. Будущее ворвалось в реальность и в некоторых областях мы не осознаем и не управляем бурными социальными и экономическими процессами.

Однако, жизнь в России, благодаря “демократическим преобразованиям” лишилась Советских социальных основ общественного устройства, а новые капиталистические ( нынче их стыдливо называют “рыночные”) приводят к стабильной деградации общества и государства. Позорный низкий уровень жизни – катастрофическая демографическая ситуация – отсутствие стратегических планов и потеря высоких идеалов справедливости и человечности. Большая часть наших людей с этим смирилась, другая уютно приспособилась, третья не может признать такой конец русского мира и ищет новую дорогу к вечным ценностям.

За полвека, в одно-два поколения, некоторые страны пролетели несколько общественно-исторических формаций и из средневековья оказались в постиндустриальном укладе. А мы застряли и растерялись. Нет стройной идеи и цельного многоуровнего плана развития. Наша патологическая неповоротливость и хроническое полубедственное состояние экономики должны быть преодолены в кратчайшие сроки путём реорганизации власти, проработки и внедрения качественно новых форм экономической деятельности.

Отдельные мыслители и деятели ведут посильную борьбу и пытаются разбудить общество, но такую иррациональную действительность, когда самая богатая, мощная и талантами не обделённая страна, вечно скрипит, а по уровню жизни находится в чуждом окружении развивающихся стран третьего мира, нужно запретить, отменить и забыть навсегда. Такова моя воля и многих туменов моих соотечественников. Нужно объявить войну бесхозяйственности, нищете и прозябанию – не к лицу нам это. Этому и посвящаю данную статью.

Чтобы совершить нужные преобразования рассмотрим внимательнее причины наших неурядиц на фоне общемировых тенденций.

Наши беды:

1. Большие пространства (время течёт медленнее) – другая размерность. Труднее управлять и вписываться в портово-городскую, торгово-промышленную экономику, которая раз за разом пытается нас оттеснить на болота и берега Северного Ледовитого океана.

2. Огромные природные и интеллектуальные ресурсы – избыточная мощь. Можно безнаказанно валять дурака – проблема возникает, десятилетиями гноится, иногда сама собой рассасывается. Наш народ все стерпит.

3. Подстраиваясь под рыночные (денежные) отношения мы столпились в больших городах, обрекая на тихую смерть село, крестьянский быт и основы русскости – нравы, силу духа, здоровье.

Опасные мировые тенденции, которые наше руководство “успешно” игнорирует.

1. Мы переходим в новую реальность, характеризуемой избыточностью совокупных возможностей человечества в сфере производства и потребления, оборотной стороной этого явления мы имеем экологические проблемы и структурно-социальные (мусор, избыток денег, сокращающиеся рабочие места и толпы деградирующих бездельников).

2. Угрожающие и опасные глобальные процессы – массовые перемещения людей из-за невозможности самообеспечения работой, едой и водой.

Обострение напряжённости ввиду крайней поляризации по доходам как внутри стран, так и в мировом раскладе – нет справедливого мирового порядка – нет универсального согласительного объединяющего центра – нет жизнеспособной структуры противостоящей мировой глобализации, которая ведёт нас на большой скорости в тартарары.

И главное умозаключение; мы выпали из общего потока, при наличии всех необходимых условий роста и развития мы едва решаем насущные проблемы, оставили на произвол судьбы людей, села, регионы, отрасли народного хозяйства, безучастно дрейфуем в мировых потоках. Не решается проблема слабеющей и вымирающей России.

Мир в разных точках планеты обладает огромными и неосязаемыми ресурсами, знаниями, возможностями. Если найти здоровую форму сотрудничества, сократить издержки, унифицировать воздушный (скоростной и универсальный), морской (крупнотоннажный и дешёвый) транспорт и перейти к разумной достаточности через формирование нового, здорового (русского) стандарта жизни, то можно совершить бросок к всеобщему благополучию и гармонии народов и государств. Эдакая вот, очередная, современная идея фикс – технический коммунизм, как естественный интегральный результат инженерной мысли и новой гармоничной формы человеческого общежития. Синтез неограниченных возможностей и умеренного потребления при наивысшем качестве. Нужна ли для этого идея, манифест, борьба – не думаю, хочется верить, что итогом предыдущих войн и катастроф, расового смешения и взаимопроникновения культур и нравов можно и нужно получить устойчивую форму общечеловеческой морали и порядков, где каждая национальная мелодия вольётся в благозвучную, патетическую симфонию.

И главную скрипку в этой симфонии должны играть мы, люди русского скита, прошитые идеей справедливости, всегда ставящие общие интересы выше личных.

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОММУНИЗМ

Возросшая техническая мощь и изобилие товаров и услуг, наблюдаемое в развитых странах, позволяет сделать следующий шаг и получить новое качество: перейти к другому типу экономики – от рыночной ориентированной на прибыль и сокращение издержек, к разноукладной, где будут совмещены старые и добрые общинные порядки, машинно-капиталистическое производство и военно-государственное управление регионами и силовыми структурами. Последние и должны решать главные вопросы здорового, счастливого и бесконфликтного сожительства разных народов и объединений, руководствуясь идеями справедливости и благоразумия.

1. Достаток при современном уровне промышленного и научного потенциала – решённый вопрос, а интегральная мощь нашей цивилизации имеет тенденцию к росту в любом историческом периоде – что достаточно точно обозначено как “прогресс”. Все процессы имеют тенденцию к развитию, а живой мир обладает невероятной плодовитостью и живучестью. Человеческая цивилизация, благодаря своему разуму, может не только приспособиться к любым внешним условиям, но и обустроить внешнюю среду для красивой жизни и главные ресурсы – природа, социум и знания.

2. К чудесным информационным технологиям присоединяется человекообразная (обучаемая) робототехника, способная не только делать лучше и быстрее тяжёлую, монотонную работу, но и по новому организовывать сложную деятельность с удалёнными сотрудниками и в любой точке мира с огромной производительностью.

3. Быстрому продвижению высокоэффективных технологий и развитию территорий препятствуют дорогой воздушный транспорт, межнациональные барьеры, избыточная конкуренция. Нечестная игра в сфере финансов и перераспределения доходов генерируют новые нескончаемые проблемы – здесь нам тоже придётся противодействовать.

И так: что мы будем использовать в деле создания новых форм жизнедеятельности сообществ для повышения уровня и качества жизни бесправного большинства.

Главная формула русского решения: обеспечивается разумный человеческий достаток в планово-военном порядке, и даётся свобода действий талантливым и деятельным в остальном. Обеспечивается высокий уровень образования и технического оснащения предприятий, поддерживается движение кадров и специализация, финансируются крупные региональные проекты и наукоёмкие технологии. Создаются регионы, сплетённые в единый хозяйственно – культурный комплекс на основе взаимного дополнения и совместного развития.

1. Плановое хозяйство с новой функцией – госзакупки сертифицированных (качественных) товаров и услуг для единого достаточного обеспечения, при этом должны быть приведены к высочайшему уровню требования по условиям труда, оплате и экологическим нормативам. Главным критерием должны стать не минимизация издержек на производство, а благополучие региона, коллектива, народа и перспективы развития.

2. Вовлечение новых многочисленных бездеятельных масс людей и пустующие регионы земли в плодотворную экономическую деятельность. Естественно, делать это нужно через реализацию масштабных проектов развития, где главной движущей силой будет создание благоприятных пространств и высокопроизводительных предприятий.

3. Создание больших региональных образовательных и технологических центров с учётом национальных и иных особенностей, для создания новой мировой касты умеренных, активных и здоровых, доброжелательных, образованных и многоязычных тружеников и высокопрофессиональных специалистов, говорящих, думающих и живущих по-русски – русский миллиард.

РУССКИЙ МИЛЛИАРД

Все трезвые специалисты замечают главную угрозу, нависающую над нашей государственностью (целостностью), – это депопуляция, деградация и детерминированность социума (практическое отсутствие общих целей, если не брать в счёт популистские проекты пустотелых кремлёвских стратегов). Россия не оправится, если не поставит на повестку дня триединую задачу – воссоединение русских земель и народа, возрождение села и естественной жизни, увеличение численности народонаселения как титульной составляющей так и различной, приграничной, родственной и иной через создание русских , многоязычных кластеров объединённых через государственные структуры управления и защиты. Идея о создании этнического русского миллиарда- мистическая, абсурдная и пораженческая и добавим до кучи – пассивность , медлительность и либеральное “идеологическое пьянство” – для нас смертельно опасны. Стройные идеи, военный ритм и реальные ориентиры – это мы растеряли в последнем перестроечном шабаше и никак не можем найти своё место в мировом рыночном балагане.

Интеграцию и единение, как общемировую тенденцию, мы – русские, должны продвигать в обратном направлении – от себя, от своих корней и сообразуюсь со своими традициями, ибо мы центр и ареал кристаллизации высших ценностей справедливости, умеренности, доброжелательности.

Русский миллиард как новая форма международной государственности и консолидации разных народов испытывающих к нам симпатии и имеющих родство к нашей вольной и естественной натуре- вполне реализуемый проект с многогранными формами и непрерывным развитием. Лучших; достойных и благоразумных, трудолюбивых и целеустремлённых мы природним к своей русской многоликой семье во благо и без ущерба своему суверенитету и безопасности.

Созидательная деятельность миллионов людей, для жизнедеятельности которых (образования и экономического рывка), у нас предостаточно ресурсов, знаний и и всего остального, поможет нам решить все насущные проблемы без надрыва и потерь. Для простоты , выражаясь современным языком, нам нужно создать сетевую русскость и универсальную государственность , которая по определению может быть только военной – Орда – порядок, род, орден. Люди чести добровольно идут в Орду, служат и получают жалование, мужают, обретают собственность и вес в обществе – развивают взаимодействие между общими и частными интересами на основе простых положений.

Как первый и победный бросок к новым вершинам считаю осуществление государственной программы по развитию транспортной авиации и инженерно- строительных военизированных частей, составленных из молодых , сильных и страждущих людей нашего евразийского сообщества. Народу достаточно, территорий – тьма, задач и приложений – не счесть. Рулят – Русские.

ТРАНСПОРТНАЯ АВИАЦИЯ – ИНЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА – ВЕЛИКИЕ ПРОЕКТЫ

Главной ударной силой данного проекта является русская военизированная транспортная авиация и инженерно-строительные войска работающая на иных, нежели рыночные, критериях и стандартах. Применяем Советский опыт.

Главной энергетической (движущей силой) основой будет раскрытие необъятного глубинного разнородного потенциала различных регионов, народов и успешных компаний.

Главной идеей будет развитие через взаимовыгодное сотрудничество на основе взаимопонимания и солидарности, созданием активных и благополучных регионов новой русскости – территорий русского духа и речи, порядка и вековых традиций, интегрированных в российскую государственность через органы управления.

Авиация решает проблему активации любого региона России и связь с другими точками земли; будь то мощное предприятие или наоборот – депрессивный регион с человеческим и иным ресурсом. Финансирование (закупка и предоставление в лизинг бортов) – бюджетное. Топливо – своё (по себестоимости)

Специализированные строительные отряды решают вопрос создания благополучной инфраструктуры. Финансирование через оформление долгосрочных контрактов.

Предвижу кривую усмешку современного буржуа и человека власти с вопросом – где взять деньги и по силам ли нам вообще что-нибудь настоящее и амбициозное? Деньги брать не нужно их нужно создавать трудом, приложенным к ресурсам и потреблению и различными финансовыми инструментами. Деньги любят простор ( рынки), прибыль и гарантированность инвестиций. Мы единственная страна в мире с неограниченными биоресурсами, энергоресурсами, землёй, водой и научно- техническими кадрами. Требуется лишь запуск машины роста экономики через развитие регионов и движения капиталов. Наша державная сущность и будет лучшей гарантией устойчивости и порядка. Кроме имеющихся у нас государственных рычагов мы применим новую универсальную систему подъёма регионов, областей и территорий привлечением свободных людских, материальных и природных ресурсов. Наши национальные богатства, при совмещении с энергией молодых и сильных, станут движущей силой взрывного развития. Повторюсь; для этого требуется строжайшая дисциплина, планово- проектная хозяйственная деятельность , транспорт и вовлечение новых людских и финансовых ресурсов в комплексные проекты. Напомню , что в мире есть избыток денег, производственных мощностей, десятки миллионов квалифицированных специалистов, оказавшихся из – за порочной рыночной экономики не у дел. У нас есть советский успешный опыт активации масс и вовлечению их в общее дело (индустриализация и стройотряды).

Мы самая богатая страна и пришла пора обратить нашу духовную и интеллектуальную мощь в благополучие народа и показать миру преимущества державной конструкции.

Лучшая форма международного сотрудничества и укрепления дружественных отношений – это участие в больших жизнеутверждающих проектах. Таковым предлагаю принять на рассмотрение обживание величайшей пустыни мира – Сахары и превращение её в цветущее новообразование объединённого арабского и и африканского населения. Задача практически невыполнимая, учитывая размеры и совокупность проблем арабского мира, поэтому и настоящая от русского корня “стОящая”. Африка и разделённый и многочисленный Арабский мир являются самой опасной точкой планеты. Крупнейший и дерзкий проект будет адекватной реакцией на ползучие проблемы перенаселения, нехватки воды и жизненного пространства, которые, так или иначе, перейдут в жестокое кровопролитие и массовую бесконтрольную миграцию. Вот куда следует направить силы и технологии, здесь есть место и воле и деяниям. Кроме масштабов задачи и вопросов согласования интересов в этом проекте нет ничего непреодолимого. Создать инфраструктуру и оросительные системы, да привнести лучшее, что наработала наша техническая цивилизация, остальное обустроится внутренними силами.

Но начать большой проект оздоровления предлагаю со своей земли, своих стен и со своими соседями и родственными народами. Обывательское мнение , что у России нет друзей и союзников глубоко ошибочно и крайне вредоносно, ибо выставляет нас в качестве неких “сибирских монстров”, никак не вписывающихся в ” цивилизованный мир”. Мы живём в самоограниченном пространстве, постоянно прижимаемся к земле и ведём ущербную, оборонительную политику, притом там, где нам равных нет и только мы обладаем и силой и правдой, ресурсами и научно – технической базой для развития совместной деятельности. Также следует отметить, что стержнем для единения народов должно быть культурное, языковое и кровное родство, а почвой для прорастания различных плодов сотрудничества – общность интересов.

Нашими союзниками были и есть народы, для которых традиционные ценности выше целесообразности. Мы должны сотрудничать с родственными народами, присутствовать там, где не все покупается и продаётся, где есть совесть и солнечный русский язык. В три шага мы наладим отношения с финнами и венграми, болгарами и молдаванами, ирландцами и исландцами. Ещё проще вовлечь в общий дом казахов и монголов, киргизов и пуштунов, памирцев и непальцев. Нужно подтягивать к себе русских евреев и армян, поддерживать российский традиционный ислам.

В один шаг решается вопрос русских – белорусов, украинцев, сербов и т.д., а также, русской советской братии – если человек желает быть русским и готов подчиняться русским законам и порядкам, то он получает право на российское гражданство, а мы должны позаботиться, чтоб у него была работа, жилье, собственность и возможности развития.

“А для чего объединяться?” – для широких возможностей, для земли без границ, для бесконфликтного развития, для чеканки высших ценностей и очеловечивания людских масс.

Сотня новых аэропортов, тысячи новых современных предприятий ориентированных на производство качественных продуктов и услуг, десятки тысяч военизированных инженерно – технических формирований и обустроенных благополучных поселений – десятимиллионная армия молодых и сильных духом, образованных ордынцев, непрерывно пополняемая ищущими и желающими лучшей доли, нежели уготовлено глобальной бездушной экономикой – вот основа другой России. Мужское братство и великие цели нужны молодым и сильным, а не лексусы и понты. Россия возродится в походе к новым вершинам – таков генетический код русского народа. Чтоб не наломать “евродров”, делать будем неспешно, вдумчиво, обучая языку, традициям, пестуя мужественность и умеренность, солидарность и благожелательность. Для этого нужно выдвигать из своих рядов ответственных, опытных мужей и формировать новый класс державников, акцентируясь на воле и знаниях.

P.S. Всем тщедушным и свободным – смотреть и бояться – Русская техника. Советская эпоха. Самолет-гигант “< ![CDATA[ ]]> Руслан< ![CDATA[]]>“

Для более продвинутых сволочей «< ![CDATA[ ]]> Сокрытая Советская наука< ![CDATA[]]>»

Адамов А.В. Москва – Ереван. Июль 2017.

Ссылки:

< ![CDATA[ ]]> 1. Авиация России.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 2. Проектное государство.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 3. Пуштуны.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 4. Памирцы.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 5. Айны.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 6. Феномен племени хунзу.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 7. Белые люди разных народов Пища Ра.< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> 8. Гаплогруппы русских: геном и генетика русского народа.< ![CDATA[]]>