Китайская медицина 2017
15:48. 1 мая 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сергей Колясников о личном опыте знакомства с современной китайской медициной.
Лечение в Китае 2017. Государственный госпиталь ТКМ (традиционной китайской медицины), в г.Санья
Итак, до недавнего времени основным медицинским учреждением в окрестностях Саньи о котором я писал, был 301 военный госпиталь. Но так как команды врачей постоянно меняются, сейчас такой период, что традиционная китайская медицина в нем значительно ослаблена, к примеру не делаются вообще массажи, иглоукалывание стало весьма дорогим, до 380 юаней за сеанс на обе стороны. Старые традиционщики уехали, плюс один был уволен за чрезмерное увлечение гидами турфирм и мутные схемы, а новая команда еще силу не набрала.
Не сказать что это сильно плохо, поскольку 301-й изначально был и остается оплотом, в первую очередь, западной медицины. Зато за последние годы серьезно вырос и развился государственный же госпиталь ТКМ в городе Санья. Примечательно, что долгое время "ТКМ" было самоназванием мошенников, которые в отеле держали туристов как в тюрьме, брали бабло за каждый чих, никуда не отпускали от гидов и т.п.
Кидалово продолжается до сих пор, так уволенный из 301 госпиталя иглотерапевт с помощью тех же самых гидов открыл "филиал 301 госпиталя с врачами в военной форме" – это где то в селе, называется вроде "Сад императора", отдельно его опишу еще. Теперь всех туристов автобусами свозят в этот сад, где "доктор" с исчезающей лицензией (обновить ее он уже не сможет) заглядывает россиянам в глаза и карманы.
Ну а я пробегусь по госпиталю ТКМ, ибо он теперь является оплотом государственной традиционной медицины на Хайнане (ну или одним из оплотов, просто другие мне неизвестны, а те что известны – мошеннические). Важно понимать, что традиционная медицина в Китае не означает благообразных старичков, которые ставят вам бамбуковые банки по 50 юаней и отсыпают корешков от всех болезней. Традиционная медицина в Китае, в первую очередь, это сочетание этих самых традиций и высоких технологий. То бишь массаж вы можете получить, но только после УЗИ или МРТ, которые подтвердят, что он а) вам не противопоказан и б) действительно нужен.
Располагается госпиталь в самом центре города Санья. Это целый комплекс зданий:
Фото из высотки корпуса реабилитационного центра. Слева направо по кругу хозяйственный корпус, корпус по изготовлению лекарственных препаратов, два многоэтажных стационара, операционный корпус (в основном опорно-двигательный аппарат и позвоночник) и центральный корпус. А ниже, новый реабилитационный корпус, из окна которого сделано предыдущее фото:
Располагается госпиталь в самом центре города Санья. Это целый комплекс зданий:
Фото из высотки корпуса реабилитационного центра. Слева направо по кругу хозяйственный корпус, корпус по изготовлению лекарственных препаратов, два многоэтажных стационара, операционный корпус (в основном опорно-двигательный аппарат и позвоночник) и центральный корпус. А ниже, новый реабилитационный корпус, из окна которого сделано предыдущее фото:
Далее фотографии пойдут из папки вконтакте, поскольку загрузить их в ЖЖ с текущим доступом в интернет не смог: https://vk.com/album4633123_245000965
Вот так комплекс выглядит на брошюрках:
Центральный вход это самое старое здание. В нем аптека традиционных и западных лекарств. Причем традиционные ТКМ изготавливает сам, имеется масса уже устоявшихся рецептов и т.п.
Слева в этом здании находится станция скорой помощи, причем если вы по страховке обратитесь – привезут как раз сюда. Стоит только понимать, что например реабилитационные мероприятия после оказания скорой помощи могут не входить в страховку, тут много сложностей с этим, опишу их потом.
По периметру главного входа висят всякие разные грамоты и т.п.
Холл центрального здания:
Огромный монитор в центре тут не работает пока, обеденный перерыв. Но зато народу немного. Справа красные строки – как понял это расписание работы врачей. В центре выписываете талоны. Впрочем, в высотке ребцентра их также можно выписать. Важно! Что в 301 военном госпитале, что в ТКМ – масса китайцев. Если вас с тургруппой привезли в подвальчик дядюшки Ли или одноэтажный пристрой к сараю, и при этом там только русские … ну сами понимаете.
Как всегда плакаты с врачами и т.п:
Помимо штатных врачей часто заезжают разные китайские светила, чей прием может стоить подороже (обычно как всегда 5-7 юаней). Плюс проводится масса выездных лекций, в том числе и в России, постараюсь узнать даты:
История ТКМ:
Фотографии там есть вполне приметные:
Ну и Дмитрий Анатольевич конечно же, куда без него. Ходят слухи, что из Санья периодически чартер летает до Москвы с местными врачами.
Реабилитация детишек с ДЦП, аутизмом, ЗПР и прочими заболеваниями:
Вроде бы как в Сургутнефтегаз ездили:
Также здесь проходили реабилитацию дети Беслана, но тут перевести уже не могу, пишу что сказали:
Отдел выдачи или аптека, где собирают традиционные препараты, они кстати спокойно могут содержать сушеных скорпионов, жуков и т.п., реально видел :)
А это тоже аптека, но уже западная медицина. Они в разных углах находятся:
В левой части здания отделение скорой помощи, куда возят в том числе и туристов по страховке:
Есть даже немного по русски:
Скорые помощи в наличии. Если страховки нет а она вам потребуется – готовьте деньги.
Прямо напротив скорой отделение – не знаю как назвать, установки капельниц:
Одна половина свободна:
Вид изнутри, со двора:
А это в противоположную сторону, на стационары и фармацевтический цех или как его:
Один из стационаров:
Зашел было туда, но там не интересно, ну палаты и палаты:
Вот многоместная палата дневного стационара:
Во дворе есть интересный камушек:
Вообще, в реабилитационнром центре есть несколько русскоговорящих китайцев, они уже плотно работают над выстраиванием работы переводчиков, основная сложность это медицинская специфика, чтобы вы не получили массаж позвоночника вместо рентгена позвоночника и т.п. То бишь без переводчика весьма непросто, он должен как минимум пройти с вами первичный осмотр, потом показать где и какие процедуры назначены, все разъяснить, и далее вы можете ходить на них сами, до следующего посещения врача.
И детская площадка:
Новый реабилитационный центр, фото со двора:
Работает в нем с туристами из России и не только – Яна. Уговорил их с Леной сфотографироваться, дабы туристам не подсовывали китайские аналоги, поскольку было такое не раз:
Слева как раз та самая Елена, которая и сделала из 301 военного госпиталя почти легенду. Именно вместо нее приезжим на вопрос о Лене гиды и подсовывают "китайскую Лену", которая везет вас сначала в 301-й, поскольку тут не обмануть, фотографии то все уже видели, но там не переводит и все равно тащит в шарагу, сегодня в моде "филиал 301 госпиталя" в саду императора.
А Яна большей частью занимается ТКМ, причем вопросами как раз туризма из России и стран СНГ, официально тут работает. Впрочем, сегодня к ним приезжают какие то итальянцы, то бишь не только СНГ.
Дабы не плодить сущности, из контактов даю по прежнему почту Елены, как и в 2014 году: http://zergulio.livejournal.com/768966.h
Просто если вы пишите по поводу ТКМ, делайте соответствующую пометку в заголовке письма: http://dom@civilechina.com
Ну а теперь в сам реабилитационный центр:
Холл, слева выписывать талончики, но фотограировал в обед, никого не было, сейчас тут толпы китайцев гоняют, изредка вижу русских:
Меньше трех скоростных лифтов тут уже нигде по-моему не держат:
В лифтах много фоток с оборудованием и т.п., просто снял:
Оборудование у них тут почти все импортное, почему не знаю:
Фотографии палат, палаты приличные:
Реабилитационный центр:
Тут таких залов много, просто зашел в открытый и в обеденное время, как уже говорил, отфотал его. В рабочее время тут все кишит:
По всему ребцентру такие вот приборы, для чего хз:
Вломился в один из кабинетов, там как раз Яна переводит на первичном приеме паре из России:
Сначала пульс и т.п., потом начинается опрос по вашей генеалогии и т.п., потом в ход идут привезенные из России снимки МРТ, УЗИ и прочее, то бишь все та же пульсовая диагностика, но в сочетании с технологиями. Впрочем, российским анализам и данным они не особо верят и чаще запускают по второму кругу на УЗИ и т.п.
Какой то местный очень именитый врач:
Если не ошибаюсь, его кабинет.
Занимается вроде мужским здоровьем, урология, кожные заболевания и куча всего еще я не запомнил.
Точно также тут есть отделение женского здоровья, они так и называются, но туда по понятным причинам ломиться не стал.
А вот одно из новых отделений, пластическая хирургия:
В последнее время тут модно увеличение глаз и изменение формы груди. Чисто так поинтересовался, от 8'000 юаней операция, видимо базовая какая то, поскольку это 64'000 рублей.
Отделение детской реабилитации:
Кругом камеры, но тут везде так. Что в жилых комплексах, что в госпиталях:
Сфотографировал документы на получение лекарств от эррозии желудка, если я правильно понял.
Это выписка доктора, с ней надо идти на ресепшен:
На ресепшене оплачиваете, вам дают три копии разных бумаг, одна вам, другая врачу и третья в аптеку на выдачу, если чего не путаю:
Бумажки эти непростые, они со всяческими нитями и защитой от подделки, не покупаются а выдаются больницам, номерные. Мошенники ничего подобного тем более с печатями и т.п. никогда не выдадут (на фото выше она слева).
Мало кто знает – но такой документ – хороший и единственный шанс и для суда и т.п., в случае ненадлежащего оказания услуг.
В аптеке вам говорят к какому времени придти и начинают собирать их. С западными препаратами проще, их по списку сразу выдают:
Тут важный момент на самом деле. Вот есть 425-й типа госпиталь, тоже на Хайнане. Как там обувают сограждан - шелест стоит. Никаких чеков и бумаг, даже если по карте оплатить хотите – вот вам терминал, башляй, а чеки они не с руки, это же Великие Китайские Доктора С Высоких Гор.
Понятно, что все это кидалово. В лучшем случае вы получаете услуги втридорога. В худшем – вредите себе же, к примеру мощным массажем при позвоночной грыже. Задача мошенников – впарить типовой комплекс услуг за конское бабло. Других задач у них нет. Плюс еще – взять сразу предоплату за весь курс, чтобы уже никуда не слились.
Поэтому – только документы и чеки. Каждый чих и процедура – это оплата в кассу, чек и бумажка об оплате. Даже если речь о традиционных травах и т.п., тут уже давно нет никаких отличий.
Рекламой, причем русскоязычной, этого 425-го госпиталя – забита вся сеть:
Еще одна примета. Как только вы обозначаете свою проблему на форуме, мошенники тут же начнут вас заваливать и долбить по всем адресам, приглашая на лечение.
Поверьте, никому из настоящих врачей до изложенных вами проблем на форумах дела нет.
Ни представители 301-го военного, ни госпиталя ТКМ, клиентов в сети не ищут.
Более того, у двух этих госпиталей даже нет официальных русскоязычных сайтов. ВООБЩЕ НЕТ. Только на китайском.
Ладно, все это лирика, да и фиг бы с этими мошенниками, тут беда в том, что наживаются они на детях и на людях, которые тратят последнее.
Тот самый БОС – прибор с биологической обратной связью, как объяснили мне камрады в вк:
Симуляция движения заставляет мозг восстанавливать разрушенные связи:
Что еще вам рассказать. Вот вид из госпиталя, для привязки к местности:
Квартиры в этих красивых домах-деревьях стоят от 100'000 юаней за квадратный метр, осталось всего несколько штук :) Это к слову о бедном Китае. Впрочем, тут самый центр города.
А вот адрес ТКМ:
Добираться в него лучше из Дадунхая, 15-20 юаней на такси. Адрес показать таксисту и но проблем.
Вот так он зовется официально, хотя это брошюра реабилитационного центра, но практически вся традиционка сосредоточена именно в нем:
Цены в ТКМ ниже, чем в 301 военном госпитале процентов на 20-25, причем как на традиционку, так и на те же УЗИ. Сильно дешевле МРТ – в ТКМ стоит от 400 юаней, а в 301-м от 900.
Ну и напоследок.
Вот так выглядят настоящие государственные клиники:
301 военный госпиталь:
Госпиталь и реабилитационный центр ТКМ:
Вот так выглядит обход врачей в стационаре 301-го:
Так что не поддавайтесь на удочку мошенников, которые пытаются грабить вас в сараях.
По туристической групповой визе, приехав на Хайнань, вы можете спокойно ездить по всему острову. Куда угодно и даже без гида, и никто вас не арестует.
Проблема с симками, иностранцам их можно купить только с загранпаспортом, причем всего в нескольких местах. В принципе ничего сложного, как купить симку подробно написано здесь: https://www.tourister.ru/world/a
Уфф, вроде все :)
Лечиться в государственных клиниках Китая можно и нужно. Главное – учитывать специфику страны, не попадаться мошенникам, и все будет отлично. Лечиться в Китае не дешево, а примерно как в России, просто с 2014 года рубль к юаню упал на 30%, с 6 рублей до 8 за юань. Но тут речь идет об уровне оказания услуг и комплексности, оснащении клиник, если речь о западной медицине и о реально сильной традиционной. Хотя, о цене можно посморить, прием врача за 40-60 рублей против российских 1000-2000 рублей это факт.
Предыдущие материалы:
Часть 1: Лечение в Китае 2014 год. Памятка, контакты Елены: http://zergulio.livejournal.com/768966.h
Часть 2: Лечение в Китае 2017 год. Приезд: http://zergulio.livejournal.com/4785826.h
Часть 3: Лечение в Китае 2017 год. Фотографии, цены, цифры, факты http://zergulio.livejournal.com/4786324.h
Часть 4: Лечение в Китае 2017 год. Жилье в аренду, фотографии и цены: http://zergulio.livejournal.com/4790492.h
Часть 5. Лечение в Китае 2017 год. От западной медицины к традиционной http://zergulio.livejournal.com/4791025.h
Часть 6. Лечение в Китае 2017 год. Госпитализация в 301-м военном http://zergulio.livejournal.com/4797082.h
Часть 7. Мошенники в Китае – фальшивые филиалы 301 госпиталя: http://zergulio.livejournal.com/4802797.h
Часть 8. Мошенники в Китае – фальшивые представители ТКМ В РФ: http://zergulio.livejournal.com/4808456.h
Часть 9. Лечение в Китае 2017 год. Важные моменты: http://zergulio.livejournal.com/4809481.h
Часть 10. Кому жаловаться, если вас обманули в Китае http://zergulio.livejournal.com/4812119.h
Часть 11. Лечение в Китае 2017 год. Важно! Предварительная диагностика: http://zergulio.livejournal.com/4819032.h
http://zergulio.livejournal.com/4802218.h
Источник: colonelcassad.livejournal.com