Китайская медицина 2017

Лечение в Китае 2017. Государственный госпиталь ТКМ (традиционной китайской медицины), в г.Санья

Ну а я пробегусь по госпиталю ТКМ, ибо он теперь является оплотом государственной традиционной медицины на Хайнане (ну или одним из оплотов, просто другие мне неизвестны, а те что известны – мошеннические). Важно понимать, что традиционная медицина в Китае не означает благообразных старичков, которые ставят вам бамбуковые банки по 50 юаней и отсыпают корешков от всех болезней. Традиционная медицина в Китае, в первую очередь, это сочетание этих самых традиций и высоких технологий. То бишь массаж вы можете получить, но только после УЗИ или МРТ, которые подтвердят, что он а) вам не противопоказан и б) действительно нужен.Располагается госпиталь в самом центре города Санья. Это целый комплекс зданий:Фото из высотки корпуса реабилитационного центра. Слева направо по кругу хозяйственный корпус, корпус по изготовлению лекарственных препаратов, два многоэтажных стационара, операционный корпус (в основном опорно-двигательный аппарат и позвоночник) и центральный корпус. А ниже, новый реабилитационный корпус, из окна которого сделано предыдущее фото: