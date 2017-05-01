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Китайская медицина 2017

15:48. 1 мая 2017 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:


Сергей Колясников о личном опыте знакомства с современной китайской медициной.

Лечение в Китае 2017. Государственный госпиталь ТКМ (традиционной китайской медицины), в г.Санья

Итак, до недавнего времени основным медицинским учреждением в окрестностях Саньи о котором я писал, был 301 военный госпиталь. Но так как команды врачей постоянно меняются, сейчас такой период, что традиционная китайская медицина в нем значительно ослаблена, к примеру не делаются вообще массажи, иглоукалывание стало весьма дорогим, до 380 юаней за сеанс на обе стороны. Старые традиционщики уехали, плюс один был уволен за чрезмерное увлечение гидами турфирм и мутные схемы, а новая команда еще силу не набрала.

Не сказать что это сильно плохо, поскольку 301-й изначально был и остается оплотом, в первую очередь, западной медицины. Зато за последние годы серьезно вырос и развился государственный же госпиталь ТКМ в городе Санья. Примечательно, что долгое время "ТКМ" было самоназванием мошенников, которые в отеле держали туристов как в тюрьме, брали бабло за каждый чих, никуда не отпускали от гидов и т.п.

Кидалово продолжается до сих пор, так уволенный из 301 госпиталя иглотерапевт с помощью тех же самых гидов открыл "филиал 301 госпиталя с врачами в военной форме" – это где то в селе, называется вроде "Сад императора", отдельно его опишу еще. Теперь всех туристов автобусами свозят в этот сад, где "доктор" с исчезающей лицензией (обновить ее он уже не сможет) заглядывает россиянам в глаза и карманы.

Ну а я пробегусь по госпиталю ТКМ, ибо он теперь является оплотом государственной традиционной медицины на Хайнане (ну или одним из оплотов, просто другие мне неизвестны, а те что известны – мошеннические). Важно понимать, что традиционная медицина в Китае не означает благообразных старичков, которые ставят вам бамбуковые банки по 50 юаней и отсыпают корешков от всех болезней. Традиционная медицина в Китае, в первую очередь, это сочетание этих самых традиций и высоких технологий. То бишь массаж вы можете получить, но только после УЗИ или МРТ, которые подтвердят, что он а) вам не противопоказан и б) действительно нужен.

Располагается госпиталь в самом центре города Санья. Это целый комплекс зданий:



Фото из высотки корпуса реабилитационного центра. Слева направо по кругу хозяйственный корпус, корпус по изготовлению лекарственных препаратов, два многоэтажных стационара, операционный корпус (в основном опорно-двигательный аппарат и позвоночник) и центральный корпус. А ниже, новый реабилитационный корпус, из окна которого сделано предыдущее фото:



Далее фотографии пойдут из папки вконтакте, поскольку загрузить их в ЖЖ с текущим доступом в интернет не смог: https://vk.com/album4633123_245000965

Вот так комплекс выглядит на брошюрках:



Центральный вход это самое старое здание. В нем аптека традиционных и западных лекарств. Причем традиционные ТКМ изготавливает сам, имеется масса уже устоявшихся рецептов и т.п.

Слева в этом здании находится станция скорой помощи, причем если вы по страховке обратитесь – привезут как раз сюда. Стоит только понимать, что например реабилитационные мероприятия после оказания скорой помощи могут не входить в страховку, тут много сложностей с этим, опишу их потом.



По периметру главного входа висят всякие разные грамоты и т.п.



Холл центрального здания:





Огромный монитор в центре тут не работает пока, обеденный перерыв. Но зато народу немного. Справа красные строки – как понял это расписание работы врачей. В центре выписываете талоны. Впрочем, в высотке ребцентра их также можно выписать. Важно! Что в 301 военном госпитале, что в ТКМ – масса китайцев. Если вас с тургруппой привезли в подвальчик дядюшки Ли или одноэтажный пристрой к сараю, и при этом там только русские … ну сами понимаете.

Как всегда плакаты с врачами и т.п:



Помимо штатных врачей часто заезжают разные китайские светила, чей прием может стоить подороже (обычно как всегда 5-7 юаней). Плюс проводится масса выездных лекций, в том числе и в России, постараюсь узнать даты:



История ТКМ:



Фотографии там есть вполне приметные:





Ну и Дмитрий Анатольевич конечно же, куда без него. Ходят слухи, что из Санья периодически чартер летает до Москвы с местными врачами.

Реабилитация детишек с ДЦП, аутизмом, ЗПР и прочими заболеваниями:



Вроде бы как в Сургутнефтегаз ездили:



Также здесь проходили реабилитацию дети Беслана, но тут перевести уже не могу, пишу что сказали:



Отдел выдачи или аптека, где собирают традиционные препараты, они кстати спокойно могут содержать сушеных скорпионов, жуков и т.п., реально видел :)





А это тоже аптека, но уже западная медицина. Они в разных углах находятся:



В левой части здания отделение скорой помощи, куда возят в том числе и туристов по страховке:



Есть даже немного по русски:



Скорые помощи в наличии. Если страховки нет а она вам потребуется – готовьте деньги.



Прямо напротив скорой отделение – не знаю как назвать, установки капельниц:





Одна половина свободна:



Вид изнутри, со двора:



А это в противоположную сторону, на стационары и фармацевтический цех или как его:



Один из стационаров:



Зашел было туда, но там не интересно, ну палаты и палаты:



Вот многоместная палата дневного стационара:



Во дворе есть интересный камушек:



Вообще, в реабилитационнром центре есть несколько русскоговорящих китайцев, они уже плотно работают над выстраиванием работы переводчиков, основная сложность это медицинская специфика, чтобы вы не получили массаж позвоночника вместо рентгена позвоночника и т.п. То бишь без переводчика весьма непросто, он должен как минимум пройти с вами первичный осмотр, потом показать где и какие процедуры назначены, все разъяснить, и далее вы можете ходить на них сами, до следующего посещения врача.

И детская площадка:



Новый реабилитационный центр, фото со двора:



Работает в нем с туристами из России и не только – Яна. Уговорил их с Леной сфотографироваться, дабы туристам не подсовывали китайские аналоги, поскольку было такое не раз:



Слева как раз та самая Елена, которая и сделала из 301 военного госпиталя почти легенду. Именно вместо нее приезжим на вопрос о Лене гиды и подсовывают "китайскую Лену", которая везет вас сначала в 301-й, поскольку тут не обмануть, фотографии то все уже видели, но там не переводит и все равно тащит в шарагу, сегодня в моде "филиал 301 госпиталя" в саду императора.

А Яна большей частью занимается ТКМ, причем вопросами как раз туризма из России и стран СНГ, официально тут работает. Впрочем, сегодня к ним приезжают какие то итальянцы, то бишь не только СНГ.

Дабы не плодить сущности, из контактов даю по прежнему почту Елены, как и в 2014 году: http://zergulio.livejournal.com/768966.html

Просто если вы пишите по поводу ТКМ, делайте соответствующую пометку в заголовке письма: http://dom@civilechina.com

Ну а теперь в сам реабилитационный центр:

Холл, слева выписывать талончики, но фотограировал в обед, никого не было, сейчас тут толпы китайцев гоняют, изредка вижу русских:



Меньше трех скоростных лифтов тут уже нигде по-моему не держат:



В лифтах много фоток с оборудованием и т.п., просто снял:

Оборудование у них тут почти все импортное, почему не знаю:



Фотографии палат, палаты приличные:



Реабилитационный центр:



Тут таких залов много, просто зашел в открытый и в обеденное время, как уже говорил, отфотал его. В рабочее время тут все кишит:







По всему ребцентру такие вот приборы, для чего хз:



Вломился в один из кабинетов, там как раз Яна переводит на первичном приеме паре из России:



Сначала пульс и т.п., потом начинается опрос по вашей генеалогии и т.п., потом в ход идут привезенные из России снимки МРТ, УЗИ и прочее, то бишь все та же пульсовая диагностика, но в сочетании с технологиями. Впрочем, российским анализам и данным они не особо верят и чаще запускают по второму кругу на УЗИ и т.п.

Какой то местный очень именитый врач:



Если не ошибаюсь, его кабинет.



Занимается вроде мужским здоровьем, урология, кожные заболевания и куча всего еще я не запомнил.

Точно также тут есть отделение женского здоровья, они так и называются, но туда по понятным причинам ломиться не стал.

А вот одно из новых отделений, пластическая хирургия:



В последнее время тут модно увеличение глаз и изменение формы груди. Чисто так поинтересовался, от 8'000 юаней операция, видимо базовая какая то, поскольку это 64'000 рублей.

Отделение детской реабилитации:







Кругом камеры, но тут везде так. Что в жилых комплексах, что в госпиталях:



Сфотографировал документы на получение лекарств от эррозии желудка, если я правильно понял.

Это выписка доктора, с ней надо идти на ресепшен:



На ресепшене оплачиваете, вам дают три копии разных бумаг, одна вам, другая врачу и третья в аптеку на выдачу, если чего не путаю:



Бумажки эти непростые, они со всяческими нитями и защитой от подделки, не покупаются а выдаются больницам, номерные. Мошенники ничего подобного тем более с печатями и т.п. никогда не выдадут (на фото выше она слева).

Мало кто знает – но такой документ – хороший и единственный шанс и для суда и т.п., в случае ненадлежащего оказания услуг.

В аптеке вам говорят к какому времени придти и начинают собирать их. С западными препаратами проще, их по списку сразу выдают:



Тут важный момент на самом деле. Вот есть 425-й типа госпиталь, тоже на Хайнане. Как там обувают сограждан  - шелест стоит. Никаких чеков и бумаг, даже если по карте оплатить хотите – вот вам терминал, башляй, а чеки они не с руки, это же Великие Китайские Доктора С Высоких Гор.

Понятно, что все это кидалово. В лучшем случае вы получаете услуги втридорога. В худшем – вредите себе же, к примеру мощным массажем при позвоночной грыже. Задача мошенников – впарить типовой комплекс услуг за конское бабло. Других задач у них нет. Плюс еще – взять сразу предоплату за весь курс, чтобы уже никуда не слились.

Поэтому – только документы и чеки. Каждый чих и процедура – это оплата в кассу, чек и бумажка об оплате. Даже если речь о традиционных травах и т.п., тут уже давно нет никаких отличий.

Рекламой, причем русскоязычной, этого 425-го госпиталя – забита вся сеть:

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Еще одна примета. Как только вы обозначаете свою проблему на форуме, мошенники тут же начнут вас заваливать и долбить по всем адресам, приглашая на лечение.

Поверьте, никому из настоящих врачей до изложенных вами проблем на форумах дела нет.

Ни представители 301-го военного, ни госпиталя ТКМ, клиентов в сети не ищут.

Более того, у двух этих госпиталей даже нет официальных русскоязычных сайтов. ВООБЩЕ НЕТ. Только на китайском.

Ладно, все это лирика, да и фиг бы с этими мошенниками, тут беда в том, что наживаются они на детях и на людях, которые тратят последнее.

Тот самый БОС – прибор с биологической обратной связью, как объяснили мне камрады в вк:





Симуляция движения заставляет мозг восстанавливать разрушенные связи:



Что еще вам рассказать. Вот вид из госпиталя, для привязки к местности:





Квартиры в этих красивых домах-деревьях стоят от 100'000 юаней за квадратный метр, осталось всего несколько штук :) Это к слову о бедном Китае. Впрочем, тут самый центр города.

А вот адрес ТКМ:



Добираться в него лучше из Дадунхая, 15-20 юаней на такси. Адрес показать таксисту и но проблем.

Вот так он зовется официально, хотя это брошюра реабилитационного центра, но практически вся традиционка сосредоточена именно в нем:



Цены в ТКМ ниже, чем в 301 военном госпитале процентов на 20-25, причем как на традиционку, так и на те же УЗИ. Сильно дешевле МРТ – в ТКМ стоит от 400 юаней, а в 301-м от 900.

Ну и напоследок.

Вот так выглядят настоящие государственные клиники:

301 военный госпиталь:



Госпиталь и реабилитационный центр ТКМ:



Вот так выглядит обход врачей в стационаре 301-го:



Так что не поддавайтесь на удочку мошенников, которые пытаются грабить вас в сараях.

По туристической групповой визе, приехав на Хайнань, вы можете спокойно ездить по всему острову. Куда угодно и даже без гида, и никто вас не арестует.

Проблема с симками, иностранцам их можно купить только с загранпаспортом, причем всего в нескольких местах. В принципе ничего сложного, как купить симку подробно написано здесь: https://www.tourister.ru/world/asia/china/city/sanya/tips/4164, только международного тарифа 1 юань за минуту больше нет. Для работы в сети вам понадобится vpn, я пользуюсь ExpressVPN за 12 долларов в месяц разово его взял, больше он вряд ли будет нужен. А так заблокированы и ЖЖ, и ВК, и ютуб, и множество других порталов не открывается или открывается плохо.

Уфф, вроде все :)

Лечиться в государственных клиниках Китая можно и нужно. Главное – учитывать специфику страны, не попадаться мошенникам, и все будет отлично. Лечиться в Китае не дешево, а примерно как в России, просто с 2014 года рубль к юаню упал на 30%, с 6 рублей до 8 за юань. Но тут речь идет об уровне оказания услуг и комплексности, оснащении клиник, если речь о западной медицине и о реально сильной традиционной. Хотя, о цене можно посморить, прием врача за 40-60 рублей против российских 1000-2000 рублей это факт.

Предыдущие материалы:

Часть 1: Лечение в Китае 2014 год. Памятка, контакты Елены: http://zergulio.livejournal.com/768966.html
Часть 2: Лечение в Китае 2017 год. Приезд: http://zergulio.livejournal.com/4785826.html
Часть 3: Лечение в Китае 2017 год. Фотографии, цены, цифры, факты http://zergulio.livejournal.com/4786324.html
Часть 4: Лечение в Китае 2017 год. Жилье в аренду, фотографии и цены: http://zergulio.livejournal.com/4790492.html
Часть 5. Лечение в Китае 2017 год. От западной медицины к традиционной http://zergulio.livejournal.com/4791025.html
Часть 6. Лечение в Китае 2017 год. Госпитализация в 301-м военном http://zergulio.livejournal.com/4797082.html
Часть 7. Мошенники в Китае – фальшивые филиалы 301 госпиталя: http://zergulio.livejournal.com/4802797.html
Часть 8. Мошенники в Китае – фальшивые представители ТКМ В РФ: http://zergulio.livejournal.com/4808456.html
Часть 9. Лечение в Китае 2017 год. Важные моменты: http://zergulio.livejournal.com/4809481.html
Часть 10. Кому жаловаться, если вас обманули в Китае http://zergulio.livejournal.com/4812119.html
Часть 11. Лечение в Китае 2017 год. Важно! Предварительная диагностика: http://zergulio.livejournal.com/4819032.html

http://zergulio.livejournal.com/4802218.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Китай, кнр, колясников, медицина, фотографии
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