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Ступени познания – ответы на вопросы Алексея Орлова

18:27. 30 апреля 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

В этом незапланированном эфире были подняты темы современного ведического обучения и образования. Ещё недавно было достаточно «вбрасывать» разноплановые сведения о славянском наследии, культуре и образе жизни.

Много уважаемых исследователей славянства доносили для слушателей и зрителей разные представления о нашей древности, заполняя «кем-то» образованные пустоты в славянском мировосприятии и миропонимании. Тогда это было и нужно, и востребовано. Сейчас, когда объём сведений заполнил необходимый начальный уровень, пришла пора усвоения и явного применения многочисленных сведений в упорядоченном виде. Для многих людей уже не достаточно просто посещать семинары, слушая интересные, поучительные и правильные сказания о славянстве.

Появилась потребность проявлять знания в Мире. Не на словах, а на деле жить по совести, в ладу с Природой.

Пришло время нового Ведического Образования. В прошедшем эфире мы коснулись разных тем, но наиболее важной была тема Славянского Ведического Образования и его начальных стадиях проявления в нашей действительности.

Запись эфира 18 апреля 2017 года на Народном Славянском радио «Ступени познания. Ответы на вопросы». Автор-сказитель Алексей Орлов.

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Источник: www.kramola.info

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