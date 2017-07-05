Еретический взгляд Do Naчала, и закон девятки. Ч.2.

Три ступени к уровню Творца.

3. Синергия – закон творчества.

Ф.Д. Шкруднев утверждает – " Система управления работает по триаде. Полная триада равна 18 осям симметрии. Не разгадав (не решив) проблему простых чисел по триаде, нельзя «усовершенствовать» ни одну биоструктуру (особенно Мозг). ”

Славяно-Арийская триада Правь/Навь/Явь – это Явление/Событие/Действие, или Магнетизм/Электричество/Гравитация.

Потому, даже и Христианство адаптировало идею триединства святого духа. Сам же святой дух, кратко, это энерго-информационное сопровождение человеческой жизнедеятельности со стороны Системы Управления. Трансляция святого духа осуществлялась через терминалы, в виде церквей и капищ, расположенных над местами силы, которые в свою очередь, обуславливались наличием энерго-информационного концентратора в узлах планетарной решетки.

В каббалистике, Меркаба — это состояние экстаза верующего иудея. Однако подобное явление существует и в других религиях. В суффизме (мистический ислам) Меркаба — тоже состояние религиозного экстаза. А. И. Гурджиев ошибочно считал достижение такого состояния – монашеским путем развития через молитву. Так же он определял ещё два пути просветления, как путь факира (достигающего аналогичного состояния истязая плоть, например для этого предназначены вериги) и путь йогина (через медитацию). Смысл всех этих путей был в сопряжении сознания человека с системой управления (господом богом), но не в его духовном развитии. Косвенно это подтверждает и Терри Гудкайнд, на примере отрицательных персонажей своих книг, которые получали такое сопряжение с системой ( в виде одержимости, и телепатической связи с Владетелем) через ломку личности, в неимоверных страданиях. Дает Гудкайнд подсказки в книгах и о светлом пути развития в условиях паразитической системы.

Цель работ Гурджиева – был поиск четвёртого (более эффективного) пути преобразования мозга в рамках программного процесса развития генотипа мозга социального паразита. Однако, в своей школе в Фонтэнбло, он пошёл традиционным, для интервентов путем насилия над учениками, и добивался только ломки и стирания личности выживших. Настоящее эволюционное преобразование мозга оказалось под силу познать только Русскому учёному, Николаю Викторовичу Левашову.

Аналогично меркабе, в Православии под синергией понимается совместное усилие человека и Бога в деле подвига и спасения . Главный принцип синергии можно выразить как 1+1≠2, но 1+1=11, согласно зеркальному принципу теософского сложения. Как проявление соборности, синергия это эффект взаимного усиления творецкого устремления людей в состоянии гармонии с божьим промыслом .

В соответствии с православным пониманием синергии, Творческий акт возможен только при условии триединства гармонии - личности, сущности и энерго-информационного сопровождения . (В религиозных терминах – божьей благодати.)

Зная, от Хатыбова, о троичности одновременного существования мозга в протонном/нейтронном/нейтринном пространстве, метод познания самой Жизни, выражается в гармоничном триединстве Человека, в момент поиска Истины.

К слову сказать, принцип синергии адаптировали в своих оккультных учения и масоны. Число 11, считается оккультной аркой перехода в новое качество . Это можно видеть во многих масонских символах, например, две Ростральные колонные на Васильевском острове в Петербурге, с зажженными наверху огнями и есть тот самый масонский символ. Бытует шутка, что нет такого вселенского закона мироздания, который бы не послужил оккультным символом для масонов (генотип мозга 44Х по классификации А.М. Хатыбова). 11:11 это 22, количество верховных иерофантов Египта. Феномен аномально частого наблюдения сочетания чисел 11:11 в фокусе внимания индивидуума, воспринимается изотериками, как признак четкого следования в русле божьего промысла. Известный экстрасенс, и по совместительству шпион ЦРУ и Моссада - Ури Геллер, даже написал об этом целую книгу. И не он один.

Очевидный пример, туннельный переход Крыма ознаменовался датами 27 Февраля – ввод зелёных человечков, и 17 Марта – Референдум об историческом воссоединении. Обе даты в теософской сумме дают 11. Синергическое исполнение , характерный почерк, участия внешней силы в событиях хронопроцесса, проявился в воссоединении Крыма с Россией.

Таинство крещения происходит в ночь на 19 января, случайно ли теософская сумма чисел даты равна 11? Запомним.

Интересный факт. 7 октября 2017 года, президенту РФ исполняется 65 лет. Воспользовавшись правилом теософского сложения, получаем очередную арку туннельного перехода. По сложившейся традиции, в хоккейной команде НХЛ, Путин выступает под номером 11.

Ещё факты, даты рождения системных исполнителей перехода, Трампа, Путина и папы Франциска, все в теософском сложении дают 11 . И даже президент Белоруссии затесался в эту плеяду. Случайность? – Не думаю …

Симметричные свойства числа 11 проявляются во многих математических шарадах. Так же, в нумерологии существует забавное правило 11, определяемое сложением двух разнонаправленных столбцов цифр от 1 до 10 друг с другом, в каждой строке сумма равна 11. Масоны и каббалисты, зная о волновом механизме синергии, занимались подгонкой событий исторического хронопроцесса под запрограммированные системой, пророчества, оставляя свой характерный почерк в виде дат, потрясших человечество , как теракты 9/11 в Нью Йорке, и 3/11 в Фукушиме. Дата разрушения Берлинской стены – 9/11. Изотерики, видя характерный почерк, приписывали события, то инопланетянам, то какому-то богу. Хотя, если рассматривать явление целиком, то и без попущения бога (СУЗ), и сопровождения НЛО, все эти пророческие события обходились редко.

Однако закон троичности проявляется и во всех остальных аспектах. Например, в общественных отношениях. Социальная пирамида будет работоспособна и устойчива до тех пор, пока противоборство двух крупнейших идеологических фракций, активно балансируется надсистемой. Красноречивый пример, это усиливающееся дробление государственной власти в США, демократы и республиканцы вступили во взаимоуничтожающее противостояние. После смены системной власти 2011.04.24, они лишились прежней энергоинформационной поддержки от старой интервентской Системы Управления. Автомоторное исполнение альбомных записей в состоянии предельного эгоизма обеспечит взаимную самоликвидацию противоборствующих сторон. Говоря словами Б.В. Макова, происходит жесткое " Разрушение Конструкции ранее организованного бытия на базисе паразитизма и насилия ”.

Кратко перечислим лишь события одной недели, завершившуюся с 9-11 июня 2017 года. Интервью Путина журналистке канала ЭнБиСи произвело фурор в США, выступление экс-директора ФБР стало саморазоблачением либерал-глобалистов, Оливер Стоун объявил о трансляции 4-х серийного фильма о Путине в США. Мусульманские страны подвергли жесточайшей блокаде Катар, за спонсорство терроризма. В Британии, парламентская фракция консерваторов потеряла лидерство, в результате провокационного теракта под ложным флагом в Манчестере, с целой чередой, последовавших реальных атак. Буквально перед этим Трамп поверг тот же самый интернационал в состояние транса, объявив о выходе из Парижского климатического соглашения, а экологические марши против Трампа позорно провалились, в результате отложенного запуска спутника с психотронным излучателем.

То, что мы наблюдаем сегодня в мире, это тотальный крах и дробление всех и всяческих социальных пирамид, тайных орденов, государств и корпораций. Именно это имеется ввиду в ОФЧ, когда говорится о том, что Знаки и Символы более не правят миром . Однако, знаки и символы всегда несли и будут нести свою функцию по хранению и передаче информации .

Очередной фейерверк жалкие остатки масонского интернационала готовили на 6/11. Напомним, с 11 июня, в ряде городов России прошли матчи кубка конфедераций по футболу, а на 12 июня либералы под предводительством Алексея Навального подали заявления на проведение массовых протестных акций в 212 городах страны. Это генеральная репетиция действий оппозиции перед чемпионатом мира по футболу в следующем году. В России, в момент начала Кубка Конфедераций по футболу, Герман Стерлигов разворошил осиное гнездо ЛГБТ, просвистев по всем центральным телеканалам с запретом посещать его магазин, и это накануне мировых парадов животной гордости элиты просвещенного интернационала. Лишним подтверждением является запуск 8 июня, любимого спутника Дмитрия Медведева –EchoStar-21. (несмотря на успешный запуск, попытка раскачки гражданских беспорядков была нейтрализована.) Спецслужбы в подготовке к непредвиденным сюрпризам 9-11 июня, под разными предлогами, массовым образом отменили авиа-рейсы чартерных компаний – Вим-Авиа, Норт-Винд, Пегас-флай. Блокировали самые опасные улицы, устроили дополнительные преграды в виде реконструкторских декораций, и внезапного ремонта Тверской. В течение предыдущего года мы неоднократно видели, как якобы случайно отменяются сотни авиарейсов в ключевые даты под самыми разными предлогами. В таких манипуляциях замечены такие авиакомпании, как Люфтганза, Алиталия, Бритиш Эйрвэйз и Юнайтед Эйрлайнс. Таким образом спецслужбы пытаются скрыть от стада, факты готовящихся терактов, но в сегодняшний век развития информационных возможностей – это секрет Полишинеля. Самая страшная тайна, в том, что сами теракты исполняются теми же спецслужбами, где пока ещё большая часть агентов является членами террористического интернационала, кормящегося из рук либерал-глобалистской мафии. Следующая большая театральная постановка была ко дню независимости США, 4 июля, дата дает 11 в теософском сложении. 3 июля взорвалась китайская ракета носитель Чанжэн-5, 4 июля корейский провокатор произвел пуск очередной баллистической ракеты в направлении Японии. Одновременно 3 июля, и перед этим 2 июля дважды был отменен старт ракеты носителя Falcon-9 с люксембургским спутником IntelSat 35e. А по США прокатились демонстрации за импичмент Трампу. Провокация в Сирии была успешно нейтрализована. И министру обороны США, Джеймсу Мэттису пришлось съесть ежа, объявив, что Асад испугался, и потому бомбить его не надо. Тем временем в России отменялись полеты Вим-Авиа и Болгарских авиалиний. Таким образом, биороботами в затухающем инерционном режиме был отыгран очередной эпизод заложенной программы третьей мировой войны, привязанный ими к синергической дате. И еще один интересный нюанс, в это же самое время в космосе развалился на три части спутник (АМС-9), тоже принадлежавший Люксембургской компании... Совпадение?

Грядущий 2018 год ожидается крайне богатым на потрясения, неся в себе потенциал синергии 11. Можно не сомневаться, что остатки чёрных масонов в отчаянной попытке выживания будут пытаться запустить самые мерзкие пророчества, надеясь поймать попутный ветер, которого уже давно нет. В частности, на пасху 2018 года, жрецами экстремистской религиозной секты Хабад, готовится долгожданное явление Машиаха. По всем признакам им может оказаться, зять американского президента - Джаред Кушнер, рожденный 10 января. Да тоже 11-ый. И смех и грех…

Случайно-ли номер телефона спасения в Америке выбран – 911? Напомним, что сообщение о смерти Хиллари Клинтон на телеканале ABC было растиражировано, после её выступления на 9/11. А победа Дональда Трампа в выборах президента США произошла на 11/9, и это в год, теософски складываемый в девятку. Забавный нумерологический кульбит, вряд ли кабалистические манипуляторы ожидали такого эффекта. Стоит так же отметить, что первые сообщения о смерти Джорджа Сороса появились 18/11, а потом была Королева Елизавета II, однако настоящая дата смерти скрывается, и объявлено о ней будет почти наверняка в одну из таких синергических дат.

Интересный нюанс кроется в исковерканном календаре. Декабрь является сегодня 12 месяцем, однако в переводе он звучит как 10, Ноябрь с латинского переводится как 9. Октябрь переводится как 8, Сентябрь на самом деле не 9, а изначально – 7 месяц. Об этой диверсии давно известно масонам, которые и использовали её для реализации пророчеств, а по сути системных программ, запущенных биороботами на исполнение. Дата 9.11 по масонским лекалам так же представляет собой 9.9. По правилу теософского сложения 9+1+1=11, и 9+9=9. Надо полагать, что в религиозных умах масонов подобная комбинаторика вызывала священный трепет.

Очевидно, что числа 11 и 9 имели механизм согласования в рамках старой интервентской системы. Однако оставим эти темы для исследователей истории инферно-фашизма. Это тоже важно знать, так было.

4. Резонанс – механизм творчества.

Одним из незаслуженно забытых принципов развития является принцип Гармонии . Именно он и должен быть заложен на современном этапе жизни человечества. Гармония (греч. harmonia - связь, стройность , соразмерность), соразмерность частей и целого , слияние различных компонентов объекта ( строенность ) в единое органическое целое. В гармонии получает внешнее выявление внутренняя упорядоченность и мера бытия. Во втором значении понятие Гармония в античном мире было введено и действует по сей день в музыкальной сфере для обозначения одновременного звучания нескольких тонов .

В древнегреческой философии Гармония означала организованность Вселенной, Космоса противостоящая хаосу. У Пифагорийцев Гармония вытекает из центрального для них понятия числа , как синтеза предела и беспредельного; космос, по их учению, представляет собой ряд концентрически расположенных вокруг Земли сфер, расстояние между которыми соответствует числовым соотношениям музыкальной октавы .

В научных терминах, синергию можно описать явлением Частотного Резонанса. Считается, что в VI веке н.э. Пифагор, обнаружил, что наиболее гармонично звучит сочетание двух нот, разделенных октавой . То есть, соотношение частот колебаний 1:2.

Согласно информации в книге Ф.Д. Шкруднева, 2012.12.25 в 01.15 ВКЛЮЧЁН новый контроль и поддержание такта колебания зарядов по граням энергетических решёток, (1,008 сек.), которое и является ИСТИННЫМ воссозданным временем Земли на её первом этапе цивилизационного развития. Включение осуществил восстанавливающийся УК Алтай.

Земля – ИСКУССТВЕННО созданное (в течение 10 млрд лет) образование для обеспечения существования и развития жизни. Клетка (жизнь) – тоже искусственно созданное образование, существование которой определяется тактами Земли. Земля имеет свои «компьютеры» и Комплексы, составляющие Систему Управления Земли «СУЗ». В свою очередь, СУЗ взаимодействует с более высокой Иерархией Вселенной.

Одной из важнейших задач СУЗ для обеспечения существования жизни на Земле является поддержание и генерация тактов (своего рода, кварцевые Генераторы) для жизни клетки, органа, организма, сообщества живых особей, Человека, Человеческого сообщества. Одни такты обеспечивают жизненные циклы существования клетки, другие такты обеспечивают совместное существование клеток и так далее. Тактовые частоты Системы Управления намного превышают по частоте все мыслимые нами физические колебания.

Эталонный такт планетарной системы должен соответствовать октаве мозга планетарного разума -512, по странному совпадению, равный двойке в 9 -ой степени. В исследовательской работе Олега Максагина, отмеченной премией СветЛ в 2016 году, делается практическая попытка построить мостик между концепциями октав Хатыбова и первичных материй Левашова. Её продолжает и Александр Никонович.

Тактовый интервал – это ОСНОВА для всех обменных процессов, вплоть до сотых долей микросекунд. Для Человека исходный такт – 1.0007-1.24 с. Однако мы имеем множество генотипов, и каждый генотип отличается не только внешним видом, но и исходным тактом. Жители 14 стран Юго-Восточной Азии имеют такт 1.24 с.

Скептик может заметить, что такт в 1 секунду, это мягко говоря не логично, с точки зрения современной науки. Однако в книге Ф. Д. Шкруднев обращает внимание на такой момент: "внутри тактового окна время может идти как в прямом, так и в обратном направлении ”. Очевидно, что понятие такта по Хатыбову, несёт в себе намного больше смысла, однако это уже за рамками статьи.

Оригинальные материалы А.М. Хатыбова частично утеряны, частично сокрыты, по причине их непубличности в данное время переходного периода. Потому выяснение некоторых деталей приходится откладывать до момента выхода дополнительной информации, либо до самопроизвольного их прояснения. Такое тоже бывает.

В пока неопубликованном приложении к 6-и томнику, Инструкция по банному делу, А.М. Хатыбова, есть отдельная глава № 16, под названием " Квантование резонансных частот по тактовому тону NA ”. Возможно, там будут найдены ответы вопросы, поставленные в статье.

Если принять за основу тактовую частоту жизнесопровождения Системы Управления Земли, совместить с ней график несущей частоты биоструктуры, то в зависимости от уникальных параметров объекта, в определенные моменты, возможен качественный резонанс, влекущий за собой явление Синергии.

Очевидно, что необходимым условием создания резонанса, является совпадение фазы несущей и тактовой частоты, выполняющееся при условии кратности степени двойки. А такой параметр, как добротность контура (глубина осознания), определяют качество Синергии. Информационное наполнение традиционно передается посредством модуляции сигнала.

В Математическом Анализе существует метод представления любого периодического колебания в виде тригонометрического ряда гармоник или обертонов в музыкальной терминологии, называемый Рядом Фурье.

Синфазность колебаний наиболее ярко выражена в ближайших, кратных степени 2, гармониках. На иллюстрации показаны гармоники. Наглядно, обертоны (деление исходной частоты) достигаются зажиманием струны в определенном месте грифа струнного, или трубки духового инструмента.

Идея струн хорошо ложится в квантовую систему. Струна — это мера . Это то понятие, которого нет сегодня ни в физике, ни в математике. Согласно В.П. Ефимову, " Если рассматривать струну как частотную характеристику, то сама струна является мерностью, то есть «создаёт» (является) частотную среду, в которой колебательные процессы (звуковой гармонический ряд) являются мерами, относительно которых мы выстраиваем «нотный стан». ”

Кстати, именно согласно этому принципу, Фюрер получал вдохновение от интервентской СУЗ, при прослушивании музыкальных произведений Рихарда Вагнера, которые тот транслировал напрямую от УК Альпы, как инструкции для системных исполнителей 441, 442 генотипов (масоны), во время своего изгнания, в Швейцарии (1849–1858). Все заметили проявление закона девяток? В Цюрихе он написал либретто тетралогии «Кольцо нибелунга», музыку её первых двух частей («Золото Рейна» и «Валькирия») и оперу «Тристан и Изольда».

По выкладкам А.М. Хатыбова, при передаче информации из систем жизнеобеспечения некоторые мужчины могут слышать музыку (обычно это время - с 3 часов 30 мин до 4 часов 30 мин местного времени), но не могут её дешифровать и днём пытаются (те, которые кто имеет музыкальное образование) восстановить услышанное, то есть транслировать. Все великие композиторы - мужчины. Программную информацию записывают только мужчинам. Командный язык как основа общения лучше всего разработан у немцев, поэтому их и приглашают в правители.

Известно, что каждая кость (включая позвонок) - резонатор заданной частоты и соответствующего музыкального тона - информационного или управляющего. Тактовые частоты полей определены электронным атомом, а несущие - характеристиками, заложенными в конкретный генотип.

Для переноса информации Система Управления использует музыкальный ряд, а РЕЗОНАНСНЫЕ КОНТУРЫ ПОЗВОНОЧНИКА являются приёмниками информации . Для управления Мозгом, Система Управления использует 8 нотный музыкальный ряд: DO RE MI FA SOL LA SI NA . Мозг каждого Человека содержит «Транслятор», то есть способ перевода МУЗЫКАЛЬНЫХ РЯДОВ, получаемых октавами позвоночника или хранящихся в оперативной либо долговременной памяти. Таких трансляторов может быть несколько. Без такого транслятора Вы можете сотни лет БЕЗПОЛЕЗНО УЧИТЬ язык.

Почему дети любят играть с лягушками? LAгушки живут в пресных водоемах, Пресная вода увеличивает чувствительность восприятия человеком, системного жизнесопровождения. Нота LA, в ушко сонастраивает внутренний контур человека в гармонии с частотой Шумана. Этот механизм работает не только для олигархов… Тут уместно вспомнить об упомянутой выше, дате крещения, и таинстве крещенской воды .

Частота Шумана на протяжении еще 20 лет назад считалась учеными постоянной, равной 7.83 Гц. Эта цифра неслучайна, по закону девятки она синхронизирована с частотой Ноты LA – 432 Гц. Однако, по данным М. Дехты, в результате резких изменений к январю 2017 года, ее значение поднялось до 36 Гц. А. Хатыбов поясняет – Частоты Шумана не существует. Это - группа частот, где резонансный контур перестраивается, не изменяя группу.

В книге Терри Гудкайнда, Первое правило волшебника, для встречи с духами предков, собирается совет шести индейских старейшин, во главе с Птичьим Человеком, Матерью Исповедницей и Искателем Истины. Для инициации общения, используются лягушки, с токсичной слизью, при прикосновении, вызывающих измененное состояние сознания. Структура из 6+3 приходит в состояние КВА-КВАнтового перехода, и получает помощь извне, для формирования решения на другом уровне мышления. Всё время общения с духами, все 9 остаются невидимыми для внезапно напавших врагов.

Согласно задачки Хатыбова – " Ненаучная концепция: Сбросить зелёную шкуру — это перейти от нейтральной окраски к той, которая действует в данном месте — свойство всех новых структур, перемещаемых в заданный регион. Соответствует октаве **.5 — средняя точка. При сдвиге влево или вправо получаем связь с действующей структурой контроля . ”

Резонанс Шумана повлиял и на снижение эффективности широко распространённых в наше время практик по духовному развитию. Если основой для медитаций на протяжении веков служил резонанс с «дыханием» Земли в 7.83 Hz, то при новой частоте 36 Hz резонанс невозможен и, соответственно, невозможно достичь прежних результатов в духовном развитии. Необходимо переходить на более высокие гармоники, которых уже не достичь простыми физическими упражнениями. На данный момент единственным инструментом входа в гармонию с системой являются технологии СветЛ.

А.М. Хатыбов оставил такие данные, тактовая частота мозга гуманоида человека (10 ТераГерц), несущая частота мозга гуманоида человека (7.2 - 22110 Герц). Ноту NA, Хатыбов называет тактовым тоном, и базовым управляющим тоном. Возникает подозрение, что дихотомическая пара НОТ-ТОН в Русском языке, соответствует понятиям Волны-Частоты . Аналогичная смысловая пара существует и в языках романской группы.

Н.В. Левашов подходил к феномену музыкального воздействия с другой стороны, потому его выводы органично дополняют представленную картину: "звуки (музыки) не только провоцируют у человека определённую эмоциональную реакцию , но и в состоянии навязать ему это эмоциональное состояние .”

Не вызывает никаких добросовестных сомнений, что в механизм своих целительских видео-сеансов, Николай Викторович заложил тот же метод частотного резонанса. Однако использованная им музыка Ж.М. Жарра, не использовала ноту NA , но и время было другое, и уровень мастерства позволял. Сегодня, оздоровительные сеансы СветЛ от РНТО, также используют принцип частотного резонанса, посредством Лунной Сонаты Л.В. Бетховена, которая написана с использованием восьмой ноты NA.

Вероятно, чудотворный эффект колокольного перезвона на Руси, тоже может быть связан с частотным резонансом и синергией.

Очевидно, что и комплекс СветЛ устанавливает энерго-информационный обмен с сущностью владельца посредством точной автоподстройки под частотный резонанс и согласование с РСУЗ.

Система управления работает по триаде . Полная триада равна 18 осям симметрии , в позвоночнике они ВСЕ присутствуют (8 + 5 + 5 позвонков), из них – DO и NA – исходная, или двойная симметрия, 10 позвонков информационной структуры – нормальная, или комплексная симметрия, и 6 позвонков системы управления – дробная симметрия.

Отметим, что для измерения частот дробной и двойной систем симметрии приборов НЕ СУЩЕСТВУЕТ, но в рамках использования Комплекса «СветЛ» этот процесс осуществляется постоянно в режиме «тестирования» как предстоящих, запланированных изменений организма владельца Комплекса, так и «программных» изменений, в рамках сегодняшнего изменения Системы Жизнеобеспечения.

На практике замечено (одобрено NAчальством), что близость, или контакт тела с пресной водой , будь то река, озеро, или даже душ из водопровода, улучшает чувствительность позвоночника к трансляции энерго-информационного сопровождения , по принципу увеличения эффективной поверхности приёма антенны. Это также и разгадка феномена крещенского купания, и его невероятной популярности в последние годы в России. Влияние солёной (морской) воды имеет обратный эффект. Так, например, 10 мая 2017 года, находясь в отпуске в Израиле, в Мёртвом море утонул самый богатый депутат думской фракции ЛДПР, Тарасюк. Последствия потери связи мозга генотипа 4ХХ с решёткой атмосферы особенно заметны при купании (нырнул и не вынырнул). И золотая цепь, отлично служившая усилителем связи мозга 4ХХ с УК интервентской системы управления не помогла.

Морская вода содержит тритий, но не имеет гармоничных с мозгом частот. Можно вспомнить где на планете находятся самые большие пресные и солёные водоёмы, и продолжить цепочку непрерывной логики…

У кого-нибудь ещё остались сомнения, по каким критериям, олигархи, помимо страсти к золотым украшениям, стремятся устроить свой запасной аэродром на берегу какого-нибудь Швейцарского озера, у подножия Монблана или Маттерхорна? По информации экс-директора азиатского филиала журнала Форбс, Бенджамина Фулфорда, тайное убежище банкирского клана Ротшильдов находится в городе Цуг, на берегу озера у Альпийских гор. Что уж там говорить про всякую мелочь, вроде Коломойского и Шувалова? В горах Тибета тоже есть пара озер, но тянет туда только Мулдашева…

Таким образом очевидно выражается потребность мыслящей биоструктуры в максимальном эволюционном развитии, и приближении уровня октавы мозга к уровню октавы Планетарного Разума . Хотя Гармония возможна и на более низких октавах, всё же качественное преимущество очевидно. Вероятность проявления резонанса выше между 4-ой и 2-ой гармоникой, чем между 4-ой и 1-ой. Чем меньше октав разделяет несущую и тактовую частоту, тем более вероятность вхождения в резонанс/синергию .

Это музыкально-математическое обоснование смысла жизни, который в духовно-культурном восприятии выражается в Поиске Истины . Посредством действий по правде и совести, познавая смысл многомерной Истины о Сотворенном Мире .

Однако не стоит забывать, что синусоида, это всего лишь плоскостная проекция волновой спирали.

Такова, в первом приближении, работа механизма творческого озарения, испытываемого изобретателями и искателями. И еще один интересный ракурс. Многие недавно задумавшиеся над реальным положением вещей, задаются непраздным вопросом, а как же нам выжить во всем это сверх-агрессивном обществе, и среде обитания, с постоянной интоксикацией и ежеминутными вредоносными воздействиями? Ответ, прост, именно по принципу Синергии, в Гармонии с тактом жизнесопровождения, появляется возможность совершить невозможное. Или проще – ответственные, осмысленные действия и решения, в ладу с Совестью и Разумом, каждую секунду жизни, неизбежно ведут к гармонизации собственной частоты и повышению октавы мозга, по мере развития в поиске Истины, Здесь и Сейчас . И для подавляющего большинства людей, живущих далеко от природы, нет лучшего помощника в этом деле, чем комплекс СветЛ.

Хатыбов, так же открывает истинное предназначение животных, созданных для вспомогательных функций в человеческой среде, например, кошка несёт функцию Малого Усилителя Резонансного Контура (МУРКА) . Теперь понятно, почему каждый, уважающий себя маг, ранее обязан был иметь чёрного кота и длинные волосы? Фотография, на самом деле, весьма и весьма интересная для начинающих исследователей.

5. Закон девятки в музыке.

Считается, что во времена Платона и Пифагора, музыкальные инструменты настраивались под ноту LA – 432 Гц. Однако, при вводе метрической системы Наполеон приказал принять новый эталон LA 435гц. Далее в 1836 году, на Штутгардской Конвенции по музыке, был принят стандарт настройки – 440 Гц. Однако-же СССР присоединился к этой конвенции только в 1936 году. Ходят упорные слухи, что и Нацистская Германия поступила так же. Забавная игра дат неправда-ли? Однако несложно разглядеть, что диверсии по отклонению от 432 были предприняты во время мировых войн, то бишь в момент смены определенных цивилизационных этапов. Если посчитать цифровой корень 435, 440 и 432. В первом случае, это 12, потом 8. А вот изначально это была 9. И что интересно, при настройке на частоту кратную девятке, нота DO принимала значение 512 Гц, то есть 2 9 , и таким образом гармонизировалась со всеми элементами нашего суперпространства первого порядка, по правилу Золотого Сечения.

Ещё при создании Земли БЫЛО ПРОЛОЖЕНО 8640000 меридианов (в науке они названы магнитными меридианами, правда их не 360, а несколько больше), глубина — около 1000 метров. Это — энергетические шнуры. (в сутках должно быть ровно 86400 секунд = 24*60*60), то есть на 1 суточную секунду приходится ровно 100 шин.

Число 864 это дважды 432 , соответственно оба цифровых корня равны 9 , а значит синхронизированы.

Для придания связям атомной структуры стабильности, она заключена в клетку (кубик), эта клетка имеет 8 узлов. Каждый узел имеет свою настройку. Принята стандартная настройка кубика - DO RE MIFA SOL LASI NA, что соответствует мантиссам . 125, .250, .375, .450, .625, . 750 , .875, .975. Этот стандартный ряд достигается дроблением октавы, и относительно этого ряда создан слуховой аппарат всех биоструктур на Земле (на Марсе он может быть другим).

Согласно В.П. Ефимову, " Последняя нота NA является «струной» – средой существования 7 нот. Смысл настройки любого объекта (субъекта) заключается в помещении его внутрь среды, создаваемой нотой NA. ”

Принципу Золотого сечения подчиняются музыкальные ряды, именно по нему устроен весь Человек. Все знают что радуга имеет 7 цветов, и даже могут их все перечислить. Однако, никто не задумывается, почему в радужном спектре отсутствуют Белый и Черный цвета ? Белый цвет, номер 8, он получается смешением всех возможных 7 цветов, полностью повторяя функцию ноты NA . Черный цвет лежит за гранью всех цветов, но в тоже время сам является цветом космоса, то есть переходом на следующую ступень информационного пространства, код черного цвета – 9.

В музыкальной грамоте присутствует элемент - Но́на (лат.NoNa — девятая ) — музыкальный интервал, шириной в девять ступеней , обозначается цифрой 9 . Часто рассматривается как составной интервал — секунда через октаву.

(a) — большая нона, (b) — малая нона, (c) — нонаккорд, в нём верхняя нота — ноновый тон

Это та самая НОТА, КОТОРАЯ НЕ НОТА! NoNA . Эта нота находится вне среды, которая создаётся нотой NA, но является связью с внешними частотными структурами, другими нотами NA. И, кстати, хорошо отображает идею ростка из семени (из ноты NA).

Если обратиться к языкам Романской группы, то можно установить, что изначально девятка звучит как НОВА (Nove, Novem, Nueve, Neuf). То есть Новая .

Обратите особое внимание на начертание нот вообще, и символ 9 ноты в частности.

Ѳ – буквица Фита в старославянской азбуке, таким же символом обозначается Тета (Фета) в греческом алфавите. Обе буквы носят цифровое значение девятки . Слово Фита в греческом языке означает – РАСТЕНИЕ. А в португальском языке – ЛЕНТА.

Таким образом мы приходим к еще одному уровню смысла закона девяток. В Славяно-Арийской философоии 9 (Буквица Фита) – это росток жизни, проросшее семя . Именно поэтому и в нумерологии, смысл девятки в раскрутке энергий на отдачу, альтруизме.

И ещё один факт. Известный своими уникальными идеями, потрясающими ортодоксальное научное сообщество, академик А.А. Тюняев для своего детища, науки Организмики избрал вот такой математический знак Организм - O . И на мой вопрос, почему именно символ Фита, он ответил – " Я не выбирал. Когда записывал Организмику, она вся уже была готова, включая символику. ”

Теперь мы можем рассказать уважаемому Андрею Александровичу, почему именно так, и не иначе.

Древнеславянская Буквица однозначно подтверждает связь между Девяткой и Золотым Сечением . Стоит-ли напоминать лишний раз, что и девятка, и фи , в сущности и выглядят как виток спирали?

И еще один сюрприз, буквица Фита, на языках романской группы это Фи. Число бесконечной спирали Золотого сечения Φ = 1.618 и ϕ = 0.618 , Фибоначчи - Фи Божественное Начало Чисел (жизни). Существует предположение, что Леонардо Фибоначчи, он же Леонардо Писано (Пизанский), отнесен историками в другую эпоху, однако на самом деле, является двойником маэстро Леонардо ДаВинчи. В конце концов, расстояние между Флоренцией и Пизой, каких-то 90км, меньше суток пешим дрёпом. И вообще, Флоренция на родном языке зовется Фирензе.

Случайны-ли эти совпадения? Фи - Фирензе - Фибоначчи, Пи - Пиза - Писано. И что в этом случае думать об имени ПиФагор?

Продолжение следует ...

РНТО