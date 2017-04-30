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Самая мощная Армия мира освободившая Европу. Окружение и штурм Берлина

20:08. 30 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Битва за Берлин (Берлинская Операция), 1945 г. - стратегическая наступательная операция Красной Армии, проведенная на завершающем этапе войны 16 апреля - 8 мая 1945 г. с целью разгрома немецких войск, обороняющих Берлин, взятия германской столицы и выхода к реке Эльба для соединения с войсками западных союзников. Операцией руководил командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Г. К. Жуков. В результате тяжелейших двухнедельных боев Красная Армия полностью овладела Берлином. 30 апреля разведчики 150-й стрелковой дивизии М. А. Егоров и М.В.Кантария водрузили красное знамя над рейхстагом. 2 мая сопротивление противника полностью прекратилось. Горькая статистика: с советской стороны было убито и ранено более 350 тыс. человек. Из них безвозвратные потери (убитые, пропавшие без вести) составили 78 тыс. Еще большими были потери противника - 150 тыс. убитыми. Битва за Берлин длилась чуть больше двух недель. С обеих сторон – с советской и с немецкой – в ней участвовали более трех миллионов человек, около восьми тысяч танков, тысячи артиллерийских орудий и одиннадцать тысяч единиц авиации. Советский Союз одержал в ней победу. В мае 1945 года над Рейхстагом было поднято Красное знамя, которое стало символом Победы.

Метки: великая отечественная война, рейхстаг, штурм берлина
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