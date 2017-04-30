Донбасс тлеет. Ежедневные теракты и … подлая тишина // Виолетта Крымская

Не ваш друг погиб, не ваш ребенок умер? Ну тогда ПОКА не переживайте. А потом, потом будет поздно. Вас не касается ПОКА... и вы думаете что не коснется? Не приведи Господи, что б коснулось. Уж поверьте я знаю о чем говорю.

Каждый теракт это трагедия. Где он не произошел. Теракт это мерзость. Да. кто-то обижен на ГОСУДАРСТВА и мстит, а гибнут люди. Террористы против ГОСУДАСТВА, что? Да, иногда, политики принимают гнусные решения, да, их военные бесчинствуют, но разве всегда так? А что не бывает наоборот - нормальные люди борются с нелюдями. А в ответ и в том и в другом случае - теракт. это что норма? Нет. В теракте погибают не чиновники, не военные, а обычные жители вся "вина" которых - они проголосовали не за тех правителей. Жуть.

Ни в каком варианте, ни при каких условиях терроризму нет оправдания.

Я не права?

Вот именно.

Вы вышли из дома, спеша на работу и убиты... это вам повезло, а если изуродованы? Вы калека безногая? Или вдруг, в мирном городе, просто так убиты ваши дети?

Жуть?

В Европе стон - замучили террористы. Все правильно. Мне жаль убитый не повинный людей, сочустувую их родственникам, но не очень. Очерствело сердце. Ведь эти ёба@@@ европейцы поднимают вселенский вой по каждому убиенному англичанину, бельгийцу, немцу, французу и в упор не видят смерти русских.

Нормально?

Каждый день против жителей Донбасса совершается террористический акт. Каждый день гибнут люди.

Толерантная, педиковатая Европа делает вид что не видит. Она скорбит по своим и откровенно плюют на истинную ежедневную трагедию в Центе Европы.

Донбасс. Перемирие, мать его...

Только за прошедшие сутки укронацисты 54 раза обстреляли ДНР под огнем оказались 17 населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерийские и танковые орудия, минометы, ПТУР, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие.

Как вам это?

Что-то молчит западная пресса.

В это же время зафиксирована работа восьми беспилотных летательных аппаратов укронацистов с целью наведения минометных расчетов и разведки на позиции ДНР в районах населенных пунктов Горловка, Ясиноватая, Коминтерново, а также Петровского района Донецка.

Зачем?

Для договоренности о мире?

Нет.

Чтобы стрелять.

И вчера в результате минометного обстрела со стороны укронацистов погиб один военнослужащий ДНР , а двое получили ранения, кроме того получили ранения различной степени трое мирных жителей Петровского района Донецка, еще один накануне был ранен при подрыве взрывного устройства в Горловке.

Может я чего не понимаю, но чем эти подлые обстрелы отличаются от терактов в Лондоне или Париже?

А?

А почему тишина?

Почему каждый убитых европеец - мировая скорбь, а ежедневно убитые русские на Донбассе - пыль? Русские не в счет?

Терпим? Ну, ну...

Что дальше? А вы не понимаете? Порошенко нужна война, любой ценой, нужна для того что б удержаться во власти, иначе сожрут или местные нацики или зарубежные кредиторы, а война спишет все...

Беда.

За его деньги и за деньги его подельников опять умрут тысячи.

Я бы хотела ошибаться, но в 28 км западнее Донецка на станцию Селидово прибыл ж/д состав на котором четыре РСЗО «Град», 12 танков, 10 боевых бронированных машин, 25 единиц автомобильной техники...

Теперь расскажите мне сказку, что это приехали охотники на весеннюю охоту, ну типа уточек пострелять.

А СМИ молчит. Ни чего не происходит. Молчит западное, но российскойкое в рот воды (или я не знаю чего) набрало.

Похоже я одна ору, жаль не слышат.

Ах да, ну тема то не та про это не комильфо говорить.

Тема русских героев вообще не популярна. Что вы журналисты, что вы блогеры на КОНТЕ засунули язычки в .... и не написали про крымчанина майора Бордова он организовал действия сирийских военнослужащих во время нападения, не допустив прорыва боевиков в жилой городок.

Почему молчат российские журналисты?

КОНТ засунул язык в... дисковод.

Это не интересно? Это не ВАЖНО.

Слов нет. Неее я не призываю к совести российскую мразь, у которой мерило лайки тема Новоросии и Сирии им не интересна, но есть же нормальные?

Не уже ли нет?

Вот, как-то так...

Виолетта Крымская