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Новый виток манипуляций общественным мнением

14:38. 29 апреля 2017 Просмотров - 17 Нет комментариев Опубликовал:

На выборах во Франции на наших глазах откатывается новая политическая модель. В президенты идет и побеждает просто «хороший парень». Ему 39 лет. Он не кандидат от партии, у него нет ясной программы, несколько месяцев назад его никто не знал. Но его вывели во второй тур, он улыбался из каждого утюга, а теперь его поддержали политики левые (социалисты в лице Олланда) и консерваторы (в лице Фийона и Саркози).

Это новый виток политических манипуляций обществом. Зовут этот проект — Эммануэль Макрон. Судя по организации продвижения – именно он и будет президентом Франции. Чтобы ослабить её и подчинить Германии.

Перед нами вырисовывается конфигурация европейской политики образца лета 1940 года: Германия, Италия, в их фарватере Франция и «прочие Хорватии да Испании».

К чему это? Против кого это? Уроки истории требуют осторожного отношения к такой «конфигурации».

Не выборы во Франции, а новые ситуации и перспективы Европы, да и всего мира, мы обсудили в эфире радио «Спутник» с Арменом Сумбатовичем Гаспаряном.

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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