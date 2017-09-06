Резня в Мьянме. США продолжают кровавые игры

Совместное проживание двух многочисленных и столь отличающихся друг от друга в этническом и религиозном отношении общин неоднократно приводило к конфликтам, в результате которых сотнями и даже тысячами (как в 1947 году, во время одного из крупнейших столкновений) гибли люди – и рохинджа, и араканцы. В 1947 году группа политизированных рохинджа выступила за присоединение Северного Аракана к вновь образовавшемуся государству Пакистан (тогда в состав Пакистана еще входила территория современного Бангладеш, прямо соседствующая с Мьянмой). Позже было создано несколько радикальных организаций рохинджа, выступивших в защиту прав своего народа. В ответ бирманские власти прибегали к привычным им жестким методам расправ над неугодными. Как водится, страдали не только политические активисты, но и рядовые рохинджа. Власти особо не разбирали, кто действительно причастен к радикальным группировкам, а кто нет. Тем временем, численность рохинджа за счет высокой рождаемости и миграции из соседней Бангладеш продолжала увеличиваться. Когда Бангладеш воевал с Пакистаном за свою независимость, в Бирму устремилось большое количество беженцев, которые нашли приют в общинах своих единоверцев – рохинджа. В настоящее время по оценочным данным численность рохинджа в Мьянме составляет не менее миллиона человек, а скорее всего – еще больше.

Тем не менее, несмотря на многочисленность общины, власти страны упорно не хотят решать вопрос рохинджа. Начнем с того, что это национальное меньшинство страны до сих пор фактически лишено гражданства. Еще в 1989 году в Мьянме были введены цветные карты контроля граждан – для полных граждан, ассоциированных граждан и натурализованных граждан. Рохинджа не получили никаких карт. Лишь в 1995 году, под давлением ООН, Мьянма начала выдачу рохинджа особых белых карт, не дающих права на гражданство..

Причины негативного отношения властей Мьянмы к рохинджа коренятся в особенностях идеологии бирманского государства, утверждавшейся на протяжении всего периода независимого существования страны. Государственная идеология рассматривает основой национальной идентичности буддизм, оказавший огромное, определяющее влияние на становление и развитие и бирманского государства, и бирманской культуры. В существовании на территории Мьянмы многочисленных иноконфессиональных групп власти страны видят угрозу для сложившегося социально-политического порядка.

Негативное отношение встречают в Мьянме и христиане, однако к мусульманам власти страны относятся еще более жестко. Это объясняется несколькими факторами: демографическим – у рохинджа очень высокая рождаемость и власти опасаются стремительного роста численности общины; политическим – некоторые группы рохинджа неоднократно заявляли о необходимости самоопределения в форме или отсоединения от Мьянмы или присоединения Северного Аракана к Бангладеш; социокультурным – мировоззренческие и поведенческие отличия рохинджа от бирманских буддистов весьма велики и последние с ними просто не уживаются, особенно в условиях постоянно подогреваемых властями националистических настроений. Конечно, вносят свой вклад в формирование негативного отношения к себе и сами рохинджа, которые, как и любой другой народ, не свободны от наличия преступников и подонков в своих рядах, да только совершенные национальными меньшинствами преступления всегда воспринимаются в обществе острее. Чувствуя поддержку военных и полиции, националистические формирования бирманцев устраивают погромы в селениях рохинджа. В ответ боевики из радикальных группировок нападают на немусульманское население Аракана и на полицейские патрули. Замкнутый круг.

Главными "поджигателями" противостояния с рохинджа мировые СМИ обычно называют бирманских националистов - буддистов. Их лидер – Ашина Виратху (род.1968), в 14 лет бросивший школу и ставший буддийским монахом. Именно он возглавил организацию «969», считающую своей основной целью защиту бирманской культурной и религиозной идентичности, в том числе и посредством борьбы с влиянием других религий . В мире Ашина Виратху называют идеологом преследования рохинджа, его перечеркнутый портрет – неизбежный атрибут многочисленных демонстраций мусульман всего мира в поддержку своих единоверцев – рохинджа. Сам Виратху всегда отрицал обвинения в свой адрес. Он подчеркивает, что стремится лишь защитить культуру своей страны, буддизм как основу бирманского общества. СМИрелигий Когда в 2011 г. в Мьянме произошла существенная либерализация политического режима, о проблеме рохинджа все чаще стала говорить мировая общественность. До этого рохинджа опирались, в основном, на поддержку исламского мира. Наиболее активно им помогала соседняя Малайзия, где проживает большая диаспора рохинджа, бежавших из Мьянмы от преследования властей. Кроме того, Малайзия традиционно считает себя защитником и лидером мусульман Юго-Восточной Азии. С другой стороны, мусульман-рохинджа поддерживают многочисленные фонды и средства массовой информации стран Персидского залива. Что касается вооруженного крыла движения рохинджа, то оно еще в 1990-е годы наладило активное взаимодействие с радикально-фундаменталистскими группировками Афганистана и Пакистана, где проходят подготовку боевики-рохинджа. Новый виток внимания к проблеме рохинджа был вызван расправами над мусульманами, последовавшими за тем, как 25 августа боевики Араканской армии спасения рохинджа атаковали сразу тридцать полицейских участков на территории Мьянмы. В результате погибли 109 человек. После этого в штате Аракан начались столкновения, которые, по официальным данным, уже унесли жизни более 400 человек, среди которых 370 погибших – боевики Араканской армии спасения рохинджа, 15 человек – полицейские, 17 человек – мирные жители. Но зарубежные средства массовой информации сообщают о нескольких тысячах погибших мирных жителей. Причем подчеркивается, что они стали жертвами расправ не только со стороны военных и полиции, но и бирманских националистов. Отряды националистов врываются в селения рохинджа, не щадя ни стар, ни млад. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме не иначе, как геноцидом мусульманского народа рохинджа. С аналогичными высказываниями выступили и многие другие авторитетные в мусульманском мире политические деятели. Их можно понять – исламский мир всегда очень тонко переживает любые преследования единоверцев, особенно когда они становятся жертвами дискриминации или репрессий со стороны представителей других религий.