Резня в Мьянме. США продолжают кровавые игры

Мьянма (бывшая Бирма), одна из самых «закрытых» стран мира, в последние дни оказалась в центре внимания всего мира. Даже в Москве у здания посольства Мьянмы прошла многочисленная манифестация российских мусульман. Они протестуют против репрессий в отношении их единоверцев – народа рохинджа, проживающего в штате Ракхайн (Аракан) на западе Мьянмы. События на берегах далекого Индокитая не в первый раз вызывают бурный накал эмоций в исламском мире и среди мусульман, проживающих в США, Европе и России. Но в этот раз очередная операция правительственных войск Мьянмы против рохинджа вызвала невероятно бурную реакцию во всем мире.
Но сначала экскурс в историю. Рохинджа или рохингья – это бирманские мусульмане, достаточно многочисленная этноконфессиональная община, проживающая в штате Ракхайн (Аракан) на западном побережье страны. Основную часть населения штата составляют араканцы – родственный собственно бирманцам (мьянма) народ, исповедующий буддизм в традиции Тхеравада. Но поскольку Аракан находится на западе Мьянмы и исторически был тесно связан с соседней Индией, особенно с Бенгалией, сюда еще в прошлые века приезжали бенгальцы, в том числе и исповедовавшие ислам. Еще во второй половине XIX века в Аракан начали переселяться десятки тысяч бенгальских крестьян, большинство из которых были мусульманами по вероисповеданию
Совместное проживание двух многочисленных и столь отличающихся друг от друга в этническом и религиозном отношении общин неоднократно приводило к конфликтам, в результате которых сотнями и даже тысячами (как в 1947 году, во время одного из крупнейших столкновений) гибли люди – и рохинджа, и араканцы. В 1947 году группа политизированных рохинджа выступила за присоединение Северного Аракана к вновь образовавшемуся государству Пакистан (тогда в состав Пакистана еще входила территория современного Бангладеш, прямо соседствующая с Мьянмой). Позже было создано несколько радикальных организаций рохинджа, выступивших в защиту прав своего народа. В ответ бирманские власти прибегали к привычным им жестким методам расправ над неугодными. Как водится, страдали не только политические активисты, но и рядовые рохинджа. Власти особо не разбирали, кто действительно причастен к радикальным группировкам, а кто нет. Тем временем, численность рохинджа за счет высокой рождаемости и миграции из соседней Бангладеш продолжала увеличиваться. Когда Бангладеш воевал с Пакистаном за свою независимость, в Бирму устремилось большое количество беженцев, которые нашли приют в общинах своих единоверцев – рохинджа. В настоящее время по оценочным данным численность рохинджа в Мьянме составляет не менее миллиона человек, а скорее всего – еще больше.
Тем не менее, несмотря на многочисленность общины, власти страны упорно не хотят решать вопрос рохинджа. Начнем с того, что это национальное меньшинство страны до сих пор фактически лишено гражданства. Еще в 1989 году в Мьянме были введены цветные карты контроля граждан – для полных граждан, ассоциированных граждан и натурализованных граждан. Рохинджа не получили никаких карт. Лишь в 1995 году, под давлением ООН, Мьянма начала выдачу рохинджа особых белых карт, не дающих права на гражданство..
Причины негативного отношения властей Мьянмы к рохинджа коренятся в особенностях идеологии бирманского государства, утверждавшейся на протяжении всего периода независимого существования страны. Государственная идеология рассматривает основой национальной идентичности буддизм, оказавший огромное, определяющее влияние на становление и развитие и бирманского государства, и бирманской культуры. В существовании на территории Мьянмы многочисленных иноконфессиональных групп власти страны видят угрозу для сложившегося социально-политического порядка.
Негативное отношение встречают в Мьянме и христиане, однако к мусульманам власти страны относятся еще более жестко. Это объясняется несколькими факторами: демографическим – у рохинджа очень высокая рождаемость и власти опасаются стремительного роста численности общины; политическим – некоторые группы рохинджа неоднократно заявляли о необходимости самоопределения в форме или отсоединения от Мьянмы или присоединения Северного Аракана к Бангладеш; социокультурным – мировоззренческие и поведенческие отличия рохинджа от бирманских буддистов весьма велики и последние с ними просто не уживаются, особенно в условиях постоянно подогреваемых властями националистических настроений. Конечно, вносят свой вклад в формирование негативного отношения к себе и сами рохинджа, которые, как и любой другой народ, не свободны от наличия преступников и подонков в своих рядах, да только совершенные национальными меньшинствами преступления всегда воспринимаются в обществе острее. Чувствуя поддержку военных и полиции, националистические формирования бирманцев устраивают погромы в селениях рохинджа. В ответ боевики из радикальных группировок нападают на немусульманское население Аракана и на полицейские патрули. Замкнутый круг.
Главными "поджигателями" противостояния с рохинджа мировые
СМИ обычно называют бирманских националистов - буддистов. Их лидер – Ашина Виратху (род.1968), в 14 лет бросивший школу и ставший буддийским монахом. Именно он возглавил организацию «969», считающую своей основной целью защиту бирманской культурной и религиозной идентичности, в том числе и посредством борьбы с влиянием других
религий. В мире Ашина Виратху называют идеологом преследования рохинджа, его перечеркнутый портрет – неизбежный атрибут многочисленных демонстраций мусульман всего мира в поддержку своих единоверцев – рохинджа. Сам Виратху всегда отрицал обвинения в свой адрес. Он подчеркивает, что стремится лишь защитить культуру своей страны, буддизм как основу бирманского общества.
Когда в 2011 г. в Мьянме произошла существенная либерализация политического режима, о проблеме рохинджа все чаще стала говорить мировая общественность. До этого рохинджа опирались, в основном, на поддержку исламского мира. Наиболее активно им помогала соседняя Малайзия, где проживает большая диаспора рохинджа, бежавших из Мьянмы от преследования властей. Кроме того, Малайзия традиционно считает себя защитником и лидером мусульман Юго-Восточной Азии. С другой стороны, мусульман-рохинджа поддерживают многочисленные фонды и средства массовой информации стран Персидского залива. Что касается вооруженного крыла движения рохинджа, то оно еще в 1990-е годы наладило активное взаимодействие с радикально-фундаменталистскими группировками Афганистана и Пакистана, где проходят подготовку боевики-рохинджа.
Новый виток внимания к проблеме рохинджа был вызван расправами над мусульманами, последовавшими за тем, как 25 августа боевики Араканской армии спасения рохинджа атаковали сразу тридцать полицейских участков на территории Мьянмы. В результате погибли 109 человек. После этого в штате Аракан начались столкновения, которые, по официальным данным, уже унесли жизни более 400 человек, среди которых 370 погибших – боевики Араканской армии спасения рохинджа, 15 человек – полицейские, 17 человек – мирные жители. Но зарубежные средства массовой информации сообщают о нескольких тысячах погибших мирных жителей. Причем подчеркивается, что они стали жертвами расправ не только со стороны военных и полиции, но и бирманских националистов. Отряды националистов врываются в селения рохинджа, не щадя ни стар, ни млад.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал события в Мьянме не иначе, как геноцидом мусульманского народа рохинджа. С аналогичными высказываниями выступили и многие другие авторитетные в мусульманском мире политические деятели. Их можно понять – исламский мир всегда очень тонко переживает любые преследования единоверцев, особенно когда они становятся жертвами дискриминации или репрессий со стороны представителей других религий.
Однако, стоит отметить, что трагические события в Мьянме используются многими СМИ для очернения не только действующей власти страны, но и бирманских буддистов и буддистов вообще. И это при том, что Далай-Лама XIV неоднократно выступал с публичными заявлениями против преследований рохинджа и просил бирманские власти урегулировать эту ситуацию. Самым вопиющим примером манипуляции общественным мнением можно назвать публикацию фотографий буддийских монахов, стоящих на фоне горы трупов. Это подавалось так, будто бы монахи явились инициаторами уничтожения тысяч рохинджа. На самом деле, фотография была сделана в китайской провинции Сычуань, а монахи были не бирманскими, а тибетскими, и участвовали в качестве добровольцев в помощи пострадавшим от страшного землетрясения с большими человеческими жертвами. Встает вопрос о том, кому выгодно разжигание ненависти между мусульманами и буддистами и кто стоит за попыткой дестабилизировать ситуацию в Юго-Восточной Азии?
Как и во многих конфликтах современности, приведших к самым трагическим последствиям и стоивших жизни тысячам людей, за сегодняшним «ажиотажем» вокруг Мьянмы легко можно увидеть руку США. Для вашингтонских кукловодов дестабилизация ситуации в Мьянме – прекрасный способ досадить Китаю, разжигая пожар этнической войны в его подбрюшье. Китай традиционно рассматривает Мьянму как свою сферу влияния, у Пекина всегда существовали особые отношения с властями страны, поэтому любое вмешательство Запада в дела этого государства в КНР воспринимают весьма болезненно. Сейчас китайские средства массовой информации трактуют события в Мьянме как борьбу правительственных войск страны с террористическими группировками. Общественное мнение значительной части китайцев также на стороне бирманских буддистов – и дело тут не только в культурной близости, но и в том, что в Китае есть своя аналогичная проблема – Синьцзян-Уйгурский автономный район, значительную часть населения которого составляют мусульмане-уйгуры, давно и безуспешно пытающиеся добиться политической независимости. Кроме того, в Китае прекрасно понимают, что чрезмерное внимание мировой общественности к ситуации в Мьянме угрожает политическим и экономическим интересам Пекина в этом регионе, а они – очень и очень большие. Поэтому Китай блокирует в Совете Безопасности ООН любые попытки США и Великобритании поставить вопрос о ситуации с преследованиями рохинджа в Мьянме.
Когда Вашингтону стало известно о нахождении больших запасов нефти и газа в штате Аракан, американское руководство очень живо заинтересовалось событиями в далекой Мьянме. Особенно актуализировался этот интерес в контексте завершения в 2013 году строительства нефтепровода и газопровода из Аракана в Китай. Мьянма рассматривается Китаем как важнейший перевалочный пункт на пути транспортировки нефти и газа из стран Персидского залива, а обнаружение нефтегазовых месторождений в самой Мьянме еще сильнее повышает интерес Китая к этой стране. Естественно, что такая ситуация не устраивает США, стремящиеся создавать всевозможные препятствия для развития Китая и китайской экономики. Была создана специальная Целевая группа по Бирме, включившая в себя ряд неправительственных организаций, маскирующихся под благотворительные и правозащитные. Там, где появляются американские «правозащитники», рано или поздно начинаются конфликты и даже гражданские войны. Сначала американские агенты определяют острые проблемы страны, формируют «конфликтное поле», а затем начинают разжигать тлеющие конфликты, способствовать их усугублению и выходу на новый уровень, обеспечивают «поддержку мирового сообщества».
В Мьянме, помимо противостояния с Китаем, американская игра имеет и другую стратегическую цель – дезинтеграцию стран Юго-Восточной Азии. Как известно, в Юго-Восточной Азии есть буддийские (Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа, Вьетнам), мусульманские (Малайзия, Индонезия, Бруней) и христианские (Филиппины) страны. При этом, Филиппины и Таиланд, как и Мьянма, имеют на своей территории многочисленные мусульманские меньшинства, выступающие за самоопределение и давно ведущие вооруженную борьбу против центральных правительств. До недавнего времени США оказывали и филиппинскому, и таиландскому правительствам большую помощь в борьбе против радикальных группировок, однако затем расклады в мировой политике стали меняться.
Нагнетание конфликта между рохинджа и правительством Мьянмы может использоваться США для создания и углубления противоречий между странами – участницами АСЕАН. Уже сейчас Малайзия и Индонезия оказывают активную поддержку рохинджа, при этом в Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, а не исключено, что и на Филиппинах, общественное мнение будет поддерживать линию бирманских властей. Учитывая, что страны Юго-Восточной Азии в последние годы добились больших успехов, в первую очередь экономического характера, стратегия развала АСЕАН может быть выгодна американцам для сохранения собственного экономического влияния в регионе. В Вашингтоне очень боятся, что весь Азиатско-Тихоокеанский регион может выйти из-под контроля США и добиться полной экономической самостоятельности.
Илья Полонский
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Что-то это напоминает: пустили беженцев спастись, а они начали требовать себе в новой стране права и земли; разрешили беженцам придерживаться своей религии, а они е
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Что-то это напоминает, не находите ли: пустили беженцев пожить, а они права и земли стали требовать; разрешили придерживаться своей религии, а они ее стали везде насаждать; их пустили из жалости, а они своим поведением, нетолерантным, кстати, стали раздражать хозяев; наказанные за уголовные деяния (терракты, нападения и убийства полицейских и граждан) возопили к мировой общественности???
А вывод-то один напрашивается: незванный гость хуже…сами знаете, кого. Поэтому всех незванных надо поганой метлой гнать к себе на родину – пусть решают все свои проблемы сами.
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Ну вот,возьми метлу в руки и вперёд.Бери ношу по себе,чтоб не падать при ходьбе.
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Эксклюзивно для Ralis:
В радиоэфире «Вести ФМ» ведущий программы и известный российский политолог Евгений Сатановский прокомментировал ситуацию возникшую в Мьянме, которая обусловлена противостоянием радикальных мусульман рохинджа и местного населения, исповедующего буддизм. Так, по мнению эксперта, корни нынешнего противостояния были обусловлены действиями Великобритании, которая свезла в 1872 году на границу между Бирмой и Бангладеш большое число бенгальцев.
Сатановский отметил что во время Второй мировой войны всю эту радикальную массу вооружили для борьбы с японцами. После ухода из Индии англичан, которые произвели при этом раздел страны, боевики-рохинджа предприняли ряд попыток утвердиться в регионе за счет своих соседей. Эксперт отметил, что эти попытки продолжаются до сих пор, а сами исламисты довольно часто выезжают в страны Ближнего Востока для участия в разного рода боевых конфликтах, где получают боевой опыт и, возвращаясь обратно, способствуют повышению градуса вооруженного противостояния с буддистами Мьянмы. Однако местные власти весьма жестко пресекают их преступные проявления.
При этом, по словам эксперта, беженцев-рохинджа никто не хочет принимать у себя в стране, что ставит их в весьма сложное положение, которое сродни тому, в котором находились албанцы в Косово.
«Такая же ловушка, как была в своё время с косовскими албанцами», – охарактеризовал Сатановский положение дел участников конфликта в Мьянме.
При этом он заявил, что на этот раз Запад не проявит поддержку местным радикалам. Кроме этого им было обращено внимание и на то, что расположенный рядом Китай также не допустит возникновения вооруженного конфликта у своих границ, который грозит развитием событий по «косовскому сценарию».
https://www.e-news.su/in-world/188492-satanovskiy-o-situacii-v-myanme-eto-lovushka-po-kosovskomu-scenariyu.html
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Так что вы хотите сказать-то? Своими словами озвучьте уж.СлабО сказать- хочу чтоб их всех убили? Ваши хотелки отвратительны.Каждый человек рождается на планете и ему должно быть место на ней.Вы-то какое право имеете определять,кому жить на планете,а кому нет?
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“…операция правительственных войск Мьянмы против рохинджа вызвала невероятно бурную реакцию во всем мире.” – что-то когда косоваров (православные христиане) албанцы (мусульмане) резали и убивали в Косово, а потом и вовсе выселили во всем мире не сильно бурно реагировали. Сильную Югославию разбили на несколько малых, слабых стран ни кто не возмутился даже… Что, так и надо было? А, амерам и Германии в частности надо было, вот оно что…
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Вам нужно было ехать и сражаться,а тут высказывать свой негатив не нужно.Каждый человек имеет право защищаться от тех,кто хочет его убить.А ваши причитания здесь неуместны. Игорь Стрелков там был ,а вы- нет.
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Ишь,сколько вас нашлось,кровожадных.Вас бы поместить в такие условия,когда нет будущего,когда дети ваши голодные,когда крыша над головой- соломенная ,и никаких перспектив на образование.У вас есть всё,дома,квартиры,деньги,работа,семьи,дети живые и вы о них заботитесь.А многим с рождения этого не дано.Так что ж вы такие жестокие?А ещё “духовные”.Да тьфу.