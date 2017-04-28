Правительство Медведева: плохая работа — хорошая отставка

Очередное приглашение на радио «Говорит Москва» в программу «Своя правда»

В среду 26 апреля иностранный агент «Левада-центр» опубликовал итоги соцопроса. Речь шла об отношении граждан России к правительству Медведева и желании его отставки. Радио «Говорит Москва» пригласило меня в программу «Своя правда» для обсуждения этой темы. Моим оппонентом был Сергей Маркелов.



Перед тем, как Вы посмотрите видео этой программы, я хотел бы донести до вас суть происходящего.

Доллар, мировая финансовая система испытывают колоссальные перегрузки. Нынешнее либеральное правительство Медведева руководит экономикой, осуществляя посильную помощь «испытывающему сложности» доллару: продолжающаяся покупка американских долговых бумаг, вывоз капитала из России на Запад, продолжение либерального курса в экономике, неизбежно ослабляющее Россию. Запад заинтересован в продолжении подобного курса. В России растёт недовольство работой правительства, вызванное вполне объективными причинами: ростом цен, постоянными скачками национальной валюты в ту или иную сторону, падением покупательского спроса населения, приватизацией наиболее лакомых кусков государственной собственности, ростом тарифов ЖКХ, увеличением «всего платного» и сокращением «всего бесплатного» в нашей стране. Действия правительства и партии «Единая Россия», имеющей полноту власти на местах, могут привести к снижению рейтинга президента и возникновению сильного социального недовольства, что опасно на фоне разворачивающейся кампании по выборам президента 2018 года. В этих условия возрастает вероятность того, что Путин отправит правительство в отставку, что по факту может означать конец политической карьеры Д.А Медведева и некоторых других партийных функционеров, а в перспективе может грозить изменением всего экономического курса РФ.

Это неприемлемо для Запада. Это неприемлемо для руководства нынешнего правительства. Возникает вопрос, как этого избежать? Решение было найдено. Навальный снимает фильм, в котором обвиняет Медведева не в провальной экономической политике, не в желании приватизировать госсобственность, а совсем в других вещах. Причём делает это нарочито бездоказательно, с использованием домыслов и притянутых за уши фактов. После чего в России проводится серия «протестных» акций. Мировые СМИ пиарят их и самого Навального как кандидата на президентский пост, «забывая» сказать, что он не имеет права участвовать в президентской гонке. Через некоторое время иностранный агент «Левада Центр», получивший деньги из-за границы, фактически из Пентагона, проводит «независимое» исследование», которое показывает рост недовольства деятельностью правительства Медведева. Итоги исследования, проведённого и опубликованного после митингов преследуют одну цель: объяснить президенту крайнюю непопулярность правительства Медведева не провалом его работы, а якобы осуществляемой против него информационной атакой Навального. Мол, отставки правительства хотят потому, что оклеветали его руководителя, а не потому, что граждане устали от проведения Медведевым либерального курса в экономике. Итогом всей этой многоходовой операции должно стать не ослабление, а УКРЕПЛЕНИЕ позиций Медведева. По замыслу её авторов, эта операция должна привести к сохранению правительства Медведева, сохранению Медведева в качестве премьер-министра. Навальный-Медведев действуют в одной команде. Они уже работали в паре в 2001 – 2012 году. Сотрудничество взаимовыгодное: от фильма Навального Медведев должен получить укрепление своих позиций в качестве премьер-министра, а Навальный получает шикарную возможность напомнить о себе в состоянии, когда его практически все подзабыли. Запад получает возможность поддержать тех, кто проводит нужный ему курс в экономике.

Бинго!

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Источник: nstarikov.ru