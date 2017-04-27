Медведев испугался отставки

Глава российского правительства Дмитрий Медведев «более чем когда-либо» обеспокоен своим политическим будущим, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в окружении премьера. Об этом стало известно, после публичной реакции Кремля на результаты соцопроса, согласно которым почти половина россиян (45%) поддерживают отставку Медведева со своего поста.

По словам Дмитрия Пескова, администрация президента РФ проанализирует данные социологов, однако, на это потребуется время. При этом Песков отметил, что работа правительства сложна, так как оно «несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой». «Конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место, это вполне допустимо», — оговорился он.

Согласно апрельскому опросу Левада-центра, «определенно» поддерживают отставку Медведева 18% россиян, а «скорее за» — 27% опрошенных. Причем, в конце марта — начале апреля 2017 года было зафиксировано сразу 10-процентное — с 52% до 42% падение рейтинга одобрения деятельности премьер-министра.

Столь значительная потеря поддержки населения вызвала неожиданно резкую реакцию пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой. «Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных Левада-Центром» по вполне определенному политическому заказу", — защитила Тимакова своего шефа.

Ответ социологов не заставил себя ждать. Глава Левада-центра Лев Гудков назвал слова Тимаковой «демагогией». «Как только кому-нибудь не понравятся данные опросов, так их объявляют заказными или оспаривают выборку, методику опросов», — возмутился социолог и потребовал от Тимаковой извинений. Однако пресс-секретарь главы правительства извиняться отказалась.

Между тем, данные опроса другой крупной социологической службы — Фонда «Общественное мнение», также говорят о росте негативного отношения респондентов к Медведеву. Если в начале марта ему не доверяли 44%, то в середине апреля уже 50%. В связи с этим цифра в 45% желающих отставки Медведева не выглядит как нечто невероятное. Тем более, что премьер в последнее время демонстративно игнорирует возникшие к нему у общества вопросы.

Напомним, 5 апреля фракция «Единой России» в Госдуме, чьим лидером является Медведев, отказалась поддержать парламентское поручение коммунистов расследовать факты коррупции, упомянутые в фильме ФБК «Он вам не Димон». Кроме того, премьер отказался говорить об этом во время своего недавнего отчета в Госдуме. При том, что фильм посмотрели уже 20 млн. человек.

О деталях проведенного опроса «СП» рассказала руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая.

— Такого понятия, как «волатильность данных» в социологии нет. Песков перенес это из экономики. Он говорил обтекаемо. С одной стороны, признавал тот факт, что общественное мнение реагирует на действия правительства. А с другой — дал понять, что общественное мнение, реагируя, может потом восстанавливаться.

В социологии можно говорить не о «волатильности», а о статистической погрешности, которая зависит от размеров выборки. У нас она 1600 человек. Это дает плюс-минус 3−4 процентных пункта. Это диапазон точности данных. Поясню. Например, если того же Медведева одобряют в одном месяце 52%, во втором 53%, а в третьем 54%, то мы не можем говорить об устойчивом подъеме или падении. Другое дело, если такое наблюдение ведется в течение долгих лет.

Это как раз случай Медведева. Доверие к нему постепенно снижалось в течение всего периода наблюдения. А это многие годы. Ведь в последнем опросе, помимо конкретного вопроса об отставке премьера, был еще вопрос о доверии к нему. Оно тоже резко упало. Причем если раньше данные по Медведеву шли близко к данным президента Путина, то теперь они стали спускаться. Зазор между ними стал увеличиваться уже давно.

«СП»: — Вопрос об отставке Медведева задавался и в прошлые годы наблюдения?

— Раньше мы задавали аналогичный вопрос об отставке всего правительства. Персонально про Медведева спросили впервые. Видимо, именно этот момент послужил причиной реакции Тимаковой. Стоит, однако, напомнить, что высокие цифры одобрения президента страны не вызывают такой бури звонков и обвинений в заказном характере наших данных, о чем сказала Тимакова.

«СП»: — Вы, кстати, получили от нее извинения?

— Нет, но мы получили известный ответ о том, что заочную беседу с нами вести не будут. Это тоже хорошо звучит…

«СП»: — Каковы все-таки причины такого падения рейтинга Медведева?

— Медведев вообще не воспринимается как сильная фигура… Но толчок к падению рейтинга дало то, что лежит на поверхности — фильм «Он вам не Димон». Мы спрашивали и об этом. Фильм видело 7% респондентов, еще 11% не видели, но знают содержание и еще около 20% что-то слышали. То есть информация все равно распространяется и ложится на общественное мнение, которое уверено, что высшее чиновничество коррумпировано. До 70% людей уже давно придерживается такой точки зрения. И это тоже дало негативный толчок. Кроме того, нарастает недовольство кризисными явлениями, экономическими, социальными проблемами. Все на это указывает.

В стране не задано никакой перспективы. Непонятно, куда будет двигаться общество. Многие без конца говорят про отсутствие будущего, но это так и есть. Нет веры, что это правительство выработает экономическую программу, способную вывести страну из кризиса. Существует накопленное раздражение, которое выплескивается, в частности, на первых персон. При этом Путин сохраняет высокий уровень одобрения.

Политолог Алексей Макаркин видит в происходящем обострение борьбы за премьерское кресло после президентских выборов 2018 года.

— Во-первых, надо признать, что это успех Навального. Он смог найти информационный повод, который привлек внимание населения. Почувствовал, что тема коррупции снова возвращается на фоне экономической стагнации, усталости общества и раздражения этим.

«СП»: — Но власть, мы видим, тоже борется с коррупцией и даже успешно…

— Да, арестовывают глав целых регионов. Последние — Соловьев, Маркелов. Однако люди реагируют на это абсолютно индифферентно, потому что за пределами регионов о них никто не знает. А Медведева знают. Он — знаковая фигура, премьер-министр, был президентом. То есть тут важен масштаб фигуры.

Но то, что началось потом (после фильма ФБК — ред.) — это уже не игра Навального. Тут есть несколько факторов. Первый — кто станет премьером в 2018 году. Потому что это должна быть серьезная, сильная политическая фигура, способная проводить реформы. И возникает вопрос, насколько этому соответствует Дмитрий Анатольевич. Скандал с фильмом Навального добавил аргументов против него. Неслучайно Тимакова утверждает, что против её шефа ведут игру. То есть это борьба за премьерство в 2018 году.

Второй фактор — это претензии к работе Левада-центра. Думаю, они не обоснованы. Они фиксируют общественные настроения. Говорить в этом случае, что Левада-центр ангажирован невозможно, тем более, что вопросы были поставлены вполне корректно. Это не был так называемый формирующий опрос, который заранее давал бы предсказуемые ответы. Это реальная реакция россиян на Медведева. И это раздражение, скорее всего, будет увеличиваться.

Третий момент связан с реакций Пескова. Возможно, это реализация линии «хороший царь — плохие бояре». Песков не стал вставать на сторону Медведева, не стал защищать его. Хотя и не стал осуждать. Там даже был определенный элемент объяснения ситуации. Получается, хороший царь защищает россиян, а глава правительства Медведев — плохой боярин.