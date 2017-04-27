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Латиница как потеря идентичности: на очереди украинцы…

20:22. 27 апреля 2017 Просмотров - 279 2 коммент. Опубликовал:

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Идея эта не нова. Еще в 1919 году предлагали заменить русский шрифт на латинский, чтобы упростить, приблизить наш алфавит к общеевропейскому, полагая, что в этом кроется изящество и красота, а также простота. К счастью, мы не стали настолько приближаться к Западной Европе, чтобы забыть собственное прошлое и утратить национальную идентичность.

Но времена меняются и после развала Советского союза бывшие братские республики активно начали искать свой путь в этом мире. Способы, честно говоря, оставляют в большинстве случаев желать лучшего. Грузино-осетинский конфликт, евромайдан и гражданская война на Украине, русофобские припадки в Прибалтике, всплеск национализма в Центральной Азии. Добрались и до письменности: кто раньше, кто позже.

Киргизы и казахи задумались о том, что неплохо бы перевести свои алфавиты на латиницу. Общество задумалось, начались дискуссии, кто «за» и кто «против». Аналогичный процесс начался и на Украине. В Сети уже опубликовали проект латинского алфавита для украинского языка, названный Manifest ukraїnśkoї latynky («Манифест украинской латиницы»).

 

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Авторы проекта называют латиницу первым шагом к английскому как универсальному языку общения. Манифест написан полностью латинскими буквами. В нем сохранена лишь одна украинская буква ї, а мягкий знак предлагается заменить апострофами. Базис манифеста – основа алфавита кириллического, поэтому он начинается с «A, B, V, G».

Украинский политический деятель Геннадий Балашов полагает, что после перехода на латиницу украинские дети получат возможность «теснее сблизиться с технологиями, двойные клавиатуры останутся в прошлом, а английский язык будет лучше усваиваться. Украина окунется в мировой процесс производства и потребления. Нас ждут огромные перемены и массовое обогащение граждан Украины».

То, что Украина окунется в «мировой процесс» даже не стоит и сомневаться. Другой вопрос: что останется от прежней Украины? Не станет ли латиница последним гвоздем в гроб украинской идентичности?

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Эта реформа бессмысленна с точки зрения языка и цель ее явно не лингвистическая. Политика и только политика! Латиница нужна лишь с одной целью – оторвать бывшие советские республики от России и любого напоминания о советской эпохе, отречься от своего прошлого. И во имя чего? Ради жалких подачек Запада, до сих пор определяющих страны на постсоветском пространстве как варварские государства?

Перейти на латиницу назло России? Это неразумный подход и недальновидное политическое решение. Впрочем, лучше всех выразил чаяния националистов киевский журналист Станислав Речинский:

«Это поколение должно оставить потомкам границу, жесткий визовый режим, «китайскую стену» и сильнейший заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии».

Куда уж дальше-то? На Украине разразилась гражданская война из-за насильственной смены власти и разгула националистов. Попытки властей искоренить русский язык, заставить всех говорить на мове ни к чему хорошему также не привели. Теперь еще и алфавит захотели изменить? Стоит ли сомневаться, что дети в школах будут изучать только латиницу? И как долго продержится в таких условиях прежнее украинское государство?

Да и комментарии украинских пользователей довольно-таки скептичны:

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Офисная сотрудница из Харькова Светлана: «Книжки, учебники, документы, рефераты, диссертации, протоколы — вы только представьте себе, что значит перейти с кириллицы на латиницу. Это сложный, громоздкий процесс, который никому не нужен. В чем смысл? Быть ближе к Западу? Давайте тогда левостороннее движение введем, как в Англии. Писать станем справа налево, я не знаю». 

Как говорится, политики, у Вас поезд горит, а проводница все еще веселые конкурсы и придумывает… Может, пора остановиться подумать о последствиях?

 

Метки: алфавит, Европа, новости / украина, письменность, русский язык
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2 коммент.»

  • 12896 8226
    Вьеха 27 апреля 2017 в 22:02 Ссылка Пометить
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    Больные.

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    • 2498 1957
      Walentin Вьеха 27 апреля 2017 в 22:52 Ссылка Пометить
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      Не просто больные. Шизонутые.

      Я был в Москве, так меня аж передёргивали в метро, когда объявляли остановки на русском с английско-францухким прононсом. А на латиницу перейдут, считай конец всему.

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