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«Адмирал Григорович» мог остановить удар по Сирии

13:26. 27 апреля 2017 Просмотров - 316 Один комментарий Опубликовал:

К чему приводит стремление чиновников любой ценой нарастить оружейный экспорт.

Президент России Владимир Путин (третий слева) во время посещения ПАО НПО "Сатурн" в Рыбинске
 

В ночь на 7 апреля американские боевые корабли нанесли внезапный массированный ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. А 25 апреля президент России Владимир Путин в Рыбинске провел заседание Военно-промышленной комиссии РФ и дал старт производству в нашей стране корабельных газотурбинных двигателей. Эти события, на первый взгляд, такие разные, настолько далеко разнесены во времени и пространстве, что совершенно не связаны между собой. На самом деле связь есть. И самая прямая.

Вспомним какой сложилась военно-политическая обстановка в Средиземном море в день атаки ВМС США Шайрата. В частности, каковым в тот день сложился состав постоянного оперативного соединения нашего флота в тех широтах.

Так вот, по данным автора сайта «Флот открытого океана. Третья попытка», по состоянию на 25 апреля на боевой службе у берегов Сирии находились наши большие десантные корабли «Королёв» (проект 775) и «Николай Фильченков» (проект 1171), морской тральщик «Валентин Пикуль» (проект 266М), противодиверсионный катер «Юнармеец Крыма» (проект 21980), средний разведывательный корабль «Кильдин» (проект 861), плавмастерская ПМ-138 (проект 304) и морской буксир МБ-174 (проект 733). Все, как говорится: «Расчет окончен». На всех — одна 76-миллиметровая и одна 57-миллиметровая артиллерийские установки, реактивные бомбометы и пулеметы.

Обратите внимание: ни одного российского ударного корабля. Ни единого, даже просто с каким-никаким ракетным оружием, к тому дню послать к Сирии мы так и не смогли. Почти весь март там стояла на якорях единственная наша серьезная боевая единица с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности «Калибр» — СКР «Адмирал Григорович» (проект 11356). Но 29 марта и он был отозван в Новороссийск играть роль корабля-хозяина для отряда турецких военных кораблей, прибывавших с визитом в этот город.

Никого на смену «Адмиралу Григоровичу» в Средиземное море Черноморский флот отправить не смог. Ни один из его немногочисленные крупных боевых кораблей к началу апреля к походу готов не был. Гвардейский ракетный крейсер «Москва» (проект 1164), долгие годы служивший своеобразной «пожарной командой» для нашего постоянного оперативного соединения в Средиземноморье, буквально загнан предыдущими, почти нескончаемыми боевыми службами, и больше года ни на день не покидает причала в Севастополе.

Самый древний на ЧФ сторожевой корабль «Сметливый» (спущен на воду ровно полвека назад, последний из «поющих фрегатов» типа «Комсомолец Украины», проект 61) с противокорабельными крылатыми ракетами «Уран» только что завершил четырехмесячную боевую службу у Сирии, лишь в начале марта вернулся в родную базу, смененный в тех горячих водах как раз «Адмиралом Григоровичем». Понятно, что «Сметливому» потребуется много времени на восстановление технической готовности.

Сторожевые корабли «Пылкий» и «Ладный» (проект 11352), один за другим проходят плановое докование в Севастополе и к серьезным делам тоже не готовы. Да если бы и были готовы — толку от них в данной ситуации немного. Поскольку главное их оружие — противолодочное. И создавать хоть сколько-нибудь впечатляющую угрозу надводным кораблям 6-го флота ВМС США они не способны.

При таком обороте дела могли бы помочь малые ракетные корабли «Буян-М» с ракетами «Калибр». А именно: те два из них, что в 2105 году пополнили было Черноморский флот — «Серпухов» и «Зеленый дол». Но в октябре 2016-го их пришлось перегнать на Балтику, где продолжает усложняться военно-политическая обстановка вокруг нашей Калининградской области. И, похоже, «Серпухов» и «Зеленый дол» покинули Севастополь окончательно. А больше подобных кораблей там нет.

Нельзя сказать, что в Главном штабе ВМФ России заранее не подумали над возникшей проблемой. Нет, очевидно, там замышляли дать более серьезную передышку «Адмиралу Григоровичу» и усилить наше военно-морское присутствие в Средиземном море хотя бы балтийскими корветами «Бойким» и «Сообразительным» (проект 22380) с противокорабельными крылатыми ракетами «Уран». Те вышли на боевую службу из Балтийска еще 6 апреля, то есть как раз накануне событий вокруг Шайрата. Но этот отряд по пути к цели должен обогнуть всю Европу. Он лишь 14 апреля вошел в пролив Ла-Манш и к Сирии не прибыл до сих пор.

 

Вот и случилось так, что возникшую опасную брешь в составе нашей Средиземноморской эскадры кроме «Адмирала Григорочича» закрыть оказалось некому. В итоге он простоял в Новороссийске всего девять дней. Буквально в день удара по Шайрату экипажу было приказано экстренно возвращаться к Сирии. Уже в середине дня 7 апреля, то есть через считанные часы после американской атаки сирийской авиабазы, наш СКР снова вошел в проливную зону. Только теперь — в обратном направлении. Вскоре на дипломатическом уровне район у побережья Сирии был объявлен закрытым для мореплавания для любых кораблей и судов в период с 20 по 30 апреля. Причина — ракетные и артиллерийские стрельбы, которые там намерен провести «Адмирал Григорович». Это было уже хоть что-то.

Безусловно, хотя и не факт, что присутствие в восточном Средиземноморье в день удара этого нашего ракетного корабля, пусть даже и со ставшими знаменитыми «Калибрами», остановило бы Пентагон, и заставило бы отказаться от своих агрессивных планов. Но тем, кто планировал операцию в Пентагоне, наверняка пришлось бы учитывать этот фактор и думать над его нейтрализацией. Весь опыт той, еще советской Средиземноморской эскадры, свидетельствует, что обычно так и происходит. Многочисленные войны и вооруженные конфликты с участием американцев она останавливала не раз. Правда, и силами располагала несопоставимыми с теми, что сегодня способна выставить Россия.

Стало быть, выход единственный — наши силы в Средиземном море должны быть такими, чтобы американскому 6-му флоту это доставляло, как минимум, большое беспокойство. Однако в сложившейся ситуации с корабельным составом своего ВМФ мы обречены пока лишь мечтать об этом. Выход адмиралам виделся такой: срочно пополнить Черноморский флот, ближе других расположенный к Средиземноморью, бригадой фрегатов, однотипных с «Адмиралом Григоровичем». С появлением такой бригады наше постоянное соединение там обрело бы совсем другой вид, другие боевые возможности. И не пришлось бы латать возникшие проблемы с ним в режиме ошпаренной кошки, как это происходит сегодня.

То, что случилось дальше, кажется, уже навязло в зубах. И известно каждому, кто хоть немного интересуется флотской проблематикой. На заводе «Янтарь» в Калининграде для черноморцев сумели довести до ума всего три фрегата проекта 11356 («Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров»), из запланированных шести. До места назначения, то есть до Севастополя, добрался пока только многострадальный «Адмирал Григорович». «Эссен» был передан флоту еще прошлым летом, но по неизвестным причинам с Балтики до родной базы так и не добрался. «Макаров» там же погряз в нескончаемых испытаниях, и тоже на сегодняшний день не помощник в Средиземноморье.

Судьба оставшейся тройки фрегатов до сих пор в тумане из-за отсутствия для них двигателей. По плану газотурбинные силовые установки должна была поставить Украина. Но начавшаяся в этой стране гражданская война, сломала все. В итоге, больше года назад спущен на воду и без дела болтается у заводской стенки «Янтаря» корпус «Адмирала Бутакова». С 2013 года впустую занимает заводской стапель «Адмирал Исаков». И уж совершенно неизвестна судьба «Адмирала Корнилова», давно запланированная закладка которого в Калининграде пока так и не состоялась.

С 2014 года, когда наши горшки с Украиной были вдребезги разбиты, стало ясно: если мы сами не научимся строить газотурбинные двигатели для боевых кораблей, наш ВМФ попадет в сложнейшее положение. Почти вся кораблестроительная программа полетит коту под хвост. Поэтому были приложены просто титанические усилия, чтобы наладить новое производство на рыбинском «НПО «Сатурн», вошедшего в корпорацию Ростех. По сути дела, пришлось на голом месте за многие и многие миллиарды создавать новую сложнейшую отрасль промышленности.

На днях сделан важный шаг: в дело пущен огромный сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных двигателей, раскинувшийся на площади в два гектара. И тот факт, что давать старт работе этого комплекса приехал лично президент России, говорит о том, какое государственное значение придает Москва этому событию. Глава Ростеха Сергей Чемезов пообещал, что производство и обслуживание корабельных двигателей в Рыбинске будет налажено уже в 2018 году. Однако параллельно с этим вдохновляющим процессом продолжают происходить странные события.

В декабре минувшего года заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, знавший, конечно, о том, как идут дела в Рыбинске, заявил, что затянувшаяся история с импортозамещением двигателей для второй тройки фрегатов проекта 11356, заставляет всего лишь «сдвинуть вправо» сроки их сдачи флоту. Но флот эти корабли получит безусловно.

Однако прошло всего два месяца. И находившийся в Бангалоре замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов вдруг сообщил, что на самом деле российские моряки могут и не мечтать о таком пополнении. Недостроенные фрегаты «Адмирал Бутаков» и «Адмирал Истомин» будут проданы Индии. А уж индийцы сами приобретут у Украины для них силовые установки. А потом с нашей помощью сами построят еще два таких корабля.

Дополнительную странность этому придало пикантное обстоятельство. Оказывается, подобное решение было принято еще в октябре 2016 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Если все так серьезно — как про столь важное решение в декабре мог не знать замминистра обороны Борисов?

Вся эта история как-то дурно пахнет. Складывается впечатление, что российские официальные лица, отвечающие за экспорт вооружений, слишком озабочены наращиванием валютной выручки. Причем — любой ценой. Даже в ущерб интересам нашей собственной обороны. На важных столоначальников никак не подействовало даже решительное заявление командующего ЧФ адмирала Александра Витко: «Эти корабли должны быть достроены для Черноморского флота, нам они, конечно, нужны. Дело в том, что нам нужно обновить старый парк кораблей, некоторым из них по 40−50 лет, их цикл жизни закончился».

И вот теперь получается такая картина. Как следует из сообщения Чемезова, способность делать собственные корабельные силовые установки Россия немалыми усилиями обретет уже к 2018 году. Но об отмене договоренности с Индией по «Адмиралу Бутакову» и «Адмиралу Исакову» все равно нет известий. Хотя они через считанные месяцы спокойно могли бы дождаться радостных для себя известий на «Янтаре». В конце концов, дольше стояли.

Поэтому очень опасаюсь, что этих фрегатов Севастополю не дождаться, несмотря на трудовые подвиги рыбинцев, свидетелем которых во вторник стал Путин. Его договоренность с премьер-министром Индии перевесит все аргументы наших адмиралов. А значит, «Адмиралу Григоровичу» еще долго предстоит служить «пожарной командой» для Средиземноморской эскадры. Разве что когда-нибудь ему в помощь все же подоспеют «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Но даже их соединенных усилий Сирии будет маловато против 6-го флота ВМС США.

 

http://svpressa.ru/war21/article/171293/?rpop=1

 

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