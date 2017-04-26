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Продать все – единственный метод «эффективных менеджеров»

10:44. 26 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В чем разница между правительством Медведева и алкоголиком? Разница только одна: алкоголик не придумал высокую теорию для прикрытия своих действий. Запойный мужик все из дома тащит, все продает. Занимается «приватизацией» общего семейного имущества. Экономический блок правительства Медведева делает то же самое. Было государственное имущество – например, компания по добыче алмазов АЛРОСА, надо немедленно продать. Отдать в «эффективные частные руки». Так алкоголик утащив ценные вещи из семьи делает то же самое: он за бесценок продает семейные активы в чужие руки. Насколько они будут «эффективны» семье совершенно не важно, равно как и государство лишившись активов, превратится в игрушку для мировых банкиров, будучи вынужденным пойти занимать в долг.

К распродаже всего и вся призывает либералов в правительстве и либералы вне правительства. Кудрин на Красноярском экономическом форуме, которые, кажется, только для того и созываются, чтобы дать трибуну либералам, заявил следующее:

«В ведущих отраслях большую долю составляют государственные компании — от добычи до финансов. Где, кстати, не должно быть вообще государственных компаний — ни в добыче, ни в финансах, в перспективе».
Цитирую: «участие государства в энергетическом и финансовом секторе экономики СЛИШКОМ ВЫСОКО, что не дает возможности делать прогнозы и инвестировать в эти сферы деятельности Российской Федерации» и «мы надеемся, что через 5-6 лет это участие снизится с 60% и 40% (в энергетическом и финансовом секторах соответственно) до 10-15%».

Перевожу: Господин Кудрин предлагает полностью и побыстрее продать в частные руки ещё Газпром, Роснефть, другие энергокомпании, а также банки, чтобы мы окончательно потеряли контроль над стоимостью углеводородов и заемных средств в нашей экономике.

Идеология «эффективных менеджеров» в правительстве проста: все побыстрее продать. А что было бы, если они с такой убогой логикой и такими предложениями пришли бы в … частную корпорацию?

Об этом очередная «Реплика для раздумий».

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео, реплика для раздумий
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