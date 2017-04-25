Воздушные бои России и США — 4:3

Индийский портал Global Conflict, специализирующийся на сравнительном анализе потенциалов армий ведущих стран мира, а также военной техники, опубликовал рейтинг лучших истребителей мира. Его возглавил истребитель Т-50 ПАК ФА, опередивший два американских истребителя пятого поколения и один четвертого, а также французский, европейский и шведский самолеты. В первую десятку вошли еще три российских истребителя. Таким образом по «весовому» показателю Россия выигрывает у США со счетом 4:3.

Необходимо сказать, что при составлении рейтинга Штатами, одеяло было бы перетянуто на сторону американских самолетов. Они бы добавили в список еще и палубный истребитель F/A-18. В свою очередь, российские эксперты добавили бы баллов своим машинам. Индия же выступает в качестве независимого третейского судьи, и этот рейтинг наиболее объективно отражает реальное положение вещей.

Вот как расположились самолеты в рейтинге, который учитывает их главные характеристики:

1.ПАК ФА

2.F-22 Raptor, США

3.Су-35

4.Су-30МКИ

5.Dassault Rafale, Франция

6.Eurofighter Typhoon, евроистребитель

7.F-35 Lightning II, США

8.МиГ-35

9.Saab JAS 39 Gripen, Швеция

10.F-16 Fighting Falcon, США

Начнем с конца списка. Для F-16 большая удача оказаться в первой десятке. Это самый старый в рейтинге самолет, совершивший первый полет в 1974 году. И поколение у него четвертое — без единого плюсика. Все остальные самолеты и поновее, и более приближены к заветному пятому поколению, а ПАК ФА, F-22 и F-35 так и вовсе к нему принадлежат.

Главное достоинство этого самолета — сравнительно низкая стоимость. В связи с чем он стал самым массовым истребителем четвертого поколения, в основном поставляемым за границу. В США пытаются от него отказаться, однако в связи с туманной перспективой F-35, смело можно сказать — сырого и неуклюжего, компания Boeing вынуждена продлевать ресурс машинам, которые его уже давно выработали, параллельно проводя модернизацию. Так что это истребитель явно вчерашнего дня.

Шведский Gripen также недорог. Но его технические характеристики существенно выше. Поэтому этот самолет уверенно чувствует себя на крупных тендерах, зачастую опережая, кcтати, и наш МиГ-35. Оба этих самолета относятся к классу легких истребителей. И они стоят в рейтинге рядышком.

«Швед» заметно выигрывает у нашего МиГа по боевому радиусу — 1300 км против 1000 км. И незначительно по тяговооруженности. Но на этом преимущества заканчиваются. РЛС одинакового класса. Но у МиГ-35 боевая нагрузка и скороподъемность лучше. Значительно лучше маневренность, что обеспечено отклоняемым вектором тяги. А по скорости — 2,25М — российский самолет и вовсе должен быть в первой пятерке.

Седьмое место у разрекламированного F-35, второго подоспевшего самолета пятого поколения, не вызывает ни малейшего чувства протеста. Это типичный долгострой, у которого плохая репутация. Из стремления сэкономить конструкторы использовали один и тот же планер для трех модификаций — наземного, палубного и с вертикальным взлетом и посадкой — что привело к снижению летных качеств. Они чуть ли ни самые плохие в рейтинге. Максимальная скорость — 2 М. А вот по максимальной бесфорсажной скорости (по разным оценкам от 0,9 М до 1,1М) «американец» вообще не должен относиться к пятому поколению. Кстати, эта характеристика такая же и у Су-35.

Боевой радиус F-35 чуть больше, чем у МиГ-35. Правда, боевая нагрузка почти вдвое больше, чем у «Грипина» — 10000 кг. У МиГ-35 — 7000 кг. А вот скороподъемность просто неприличная — 240 м/с. У МиГ-35 — 330 м/с.

Правда, спецы компании «Локхид Мартин» утверждают, что авионика на истребителе компенсирует летные огрехи. Основную роль в этом деле должна играть новейшая РЛС AN/APG-81. Ее основное достоинство состоит в том, что, обладая низким уровнем сигнала, она способствует повышению скрытности самолета. Но это палка о двух концах — при этом несколько уменьшается дальность обзора.

Тем не менее, малозаметность у F-35 хуже, чем у более крупного самолета F-22, который и относится к классу тяжелых истребителей, и был спроектирован значительно раньше. Что же касается принципа «первым увидел — первым выстрелил», которым руководствуются конструкторы «Локхид Мартин», то со «зрением» у самолета, похоже, все нормально. Однако если РЛС захватит воздушную цель на расстоянии в 200 километров, то подобраться к ней придется на расстояние в 120 км, потому что такова дальность самой серьезной ракеты «воздух-воздух» ARM-120. И тут можно будет нарваться на ответ не только ПАК ФА, но и Су-35, который оснащен и прекрасной РЛС, и ракетой с дальностью в 110 км.

На 5 и 6 позициях расположились соседи по Евросоюзу: французский Dassault Rafale и евроистребитель Eurofighter Typhoon. Самолеты практически «одногодки», их начали эксплуатировать в начале нулевых годов. Индийцы отдали предпочтение французам. Можно предположить, что это решение было принято по результатам затянувшегося и пока еще не завершившегося тендера на закупку для ВВС Индии крупной партии самолетов. В тендере «Рафаль» идет впереди «Тайфуна». Несомненно, при этом были досконально изучены оби этих машины. Хотя «Тайфун» кажется посовременнее. Его выгодно отличает от французского конкурента наличие отклоняемого вектора тяги, более высокая скорость, причем существенно — 2,25 М против 1,8 М. Потолок выше на целых 4 километра. Правда, меньше боевая нагрузка — 7,5 тонны против 9,5 тонны. Примерно столько же и у легкого истребителя МиГ-35.

О Су-30МКИ, занимающем четвертое место, много говорить не будем. Поскольку это, можно сказать, «национальный индийский самолет». Буква «И» в конце индекса означает, что эта модификация была создана в ОКБ Сухого специально для Индии. И опустить этот самолет ниже хотя бы строкой у составителей рейтинга рука не поднимается. Необходимо добавить лишь то, что на этом российском самолете была впервые установлена РЛС «Барс» с фазированной антенной решеткой. По ряду параметров она не уступает РЛС истребителя F-22.

И, наконец, первая тройка: Т-50 ПАК ФА, F-22, Су-35. Су-35 так близко подобрался к самолетам пятого поколения, потому что он не удовлетворяет лишь двум предъявляемым к поколению требованиям — у него РЛС не с активной, а с пассивной решеткой и при его конструировании лишь частично были использованы стелс-технологии. О Су-35 мы уже достаточно рассказали, поэтому сосредоточимся на двух лидерах.

На Т-50 установлена РЛС с активной фазированной антенной решеткой Н036 «Белка». На F-22 того же типа. Но одна на самолет. На Т-50 их пять: фронтальная (Н036−01−1), две бокового обзора (Н036Б) и две, расположенные в законцовках крыла (Н036Л). То есть самолет обладает круговым «зрением».

Характеристики «Белки» засекречены. Но она пришла на смену РЛС «Ирбис» с истребителя Су-35, о которой известно достаточно, чтобы сравнить ее американской РЛС AN/APG-77 с F-22. «Ирбис» обнаруживает цели с эффективной площадью рассеивания (ЭПР) в 1 кв.м. на расстоянии в 300 км, а у американской станции этот параметр на 75 км хуже. Разумеется у «Белки» «острота зрения» еще выше.

Вполне понятно, что Т-50 в обозримом будущем будет модернизироваться. И первой в очереди на усиление авионики стоит РЛС с РОФАР — радиооптической фазированной антенной решеткой. Ее, как и РЛС «Белка», разрабатывает концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). В начале 2018 года должен быть готов натурный образец РЛС. Ее серийный выпуск можно ожидать в начале 20-х годов.

Разрешающая способность радиооптической РЛС должна возрасти в десятки раз. То есть радар сможет получать четкое изображение (объемное телевизионное, как утверждают в КРЭТ) объекта, удаленного на сотни километров. Более того, появится возможность сканирования внутреннего пространства самолета. Столь внушительный результат дает использование теоретических и практических наработок в области радиофотоники, которая началась всего лишь 35 лет назад с внедрения оптоэлектронных кабелей.

Еще одно достоинство, которое должно сделать Т-50 лучшим истребителем мира, — вооружение. Российские оружейники специально для Т-50 создали 14 новых видов высокоточных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые перекрывают весь диапазон как по дальности нанесения удара, так и по скорости и маневренности воздушных целей. Среди них есть уникальные, самостоятельно обнаруживающие и захватывающие цели в процессе автономного полета. В арсенале Т-50 есть такие рекордные ракеты «воздух-воздух», как, например, КС-172, имеющая дальность в 400 км.

При примерно одинаковой боевой нагрузке у F-22 наблюдается большой перекос в сторону ракет для воздушного боя. Для нанесения ударов по наземным целям используются лишь корректируемые бомбы. Но ракеты у «американца» не выдерживают конкуренции с ракетами Т-50. Во многом это объясняется тем, что разница в возрасте самолетов — четверть века: F-22 совершил первый полет в 1990 году. Так что технологическое отставание вполне естественно. У F-22 маневренность существенно выше, чем у F-35. Но она не дотягивает до маневренности даже Су-35, поскольку в самолетах ОКБ Сухого применяется двигатель с отклоняемым вектором тяги. Так что в воздушном бою перевес должен быть на стороне Т-50.

ЛТХ Т-50 ПАК ФА, F-22 и Су-35

Длина, м: 19,7 — 18,9 — 21,9

Высота, м: 4,8 — 5,09 — 5,9

Размах крыла, м: 14,0 — 13,6 — 14,75

Площадь крыла, кв.м.: 90 — 78 — 62,04

Масса пустого, кг: 18500 — 19700 — 19000

Максимальная взлетная масса, кг: 37000 — 38000 — 34500

Масса топлива, кг: 11100 — 8200 — 11500

Нагрузка на крыло при максимальной взлетной массе, кг/кв.м: 394. — 487 — 611

Тяга двигателей, кгс: 2×11000 — 2×10000 — 2×8800

Тяга на форсаже, кгс: 2×18000 — 2×15876 — 2×14500

Максимальная скорость на высоте, км/ч: 2600 — 2700 км/ч (в мирное время ограничена до 2М) — 2500

Максимальная бесфорсажная скорость: от 2,1 М до 2,35М — 1,6М — 1,1 М

Крейсерская скорость, км/ч: от 1300 до 1800 — 850 — н/д

Боевой радиус на крейсерской скорости, км: 1350 — 760 — 1500

Боевая нагрузка, кг: до 10000 — 10370 — 8000