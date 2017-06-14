Самый секретный проект военно-воздушных сил России, истребитель пятого поколения, оснащённый сверхмощным оружием, уже готов к бою. На что способен флагман российской боевой авиации? В чём его преимущество перед хвалёным американским Раптором? Впервые мы покажем рассекреченные данные о воздушных конфликтах двух держав. По какой причине США до сих пор не заполучили контроль над сирийским небом? Все секреты успеха наших войск, самые передовые разработки в сфере авиации и комментарии от экспертов отрасли.