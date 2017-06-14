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Самый секретный проект военно-воздушных сил России

19:31. 14 июня 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Самый секретный проект военно-воздушных сил России, истребитель пятого поколения, оснащённый сверхмощным оружием, уже готов к бою. На что способен флагман российской боевой авиации? В чём его преимущество перед хвалёным американским Раптором? Впервые мы покажем рассекреченные данные о воздушных конфликтах двух держав. По какой причине США до сих пор не заполучили контроль над сирийским небом? Все секреты успеха наших войск, самые передовые разработки в сфере авиации и комментарии от экспертов отрасли.

Метки: авиация в россии, ВКС России, Вооружённые силы России, истребитель
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