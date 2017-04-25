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Путинские “ангелы” начали борьбу с “чертями”, орудующими на территории России

21:36. 25 апреля 2017 Просмотров - 254 2 коммент. Опубликовал:

Верховный Суд России признал деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы" экстремистской. Помимо этого всё многомиллиардное имущество этой организации теперь подлежит конфискации в пользу Российской Федерации.

Буквально через 3 дня после окончательного запрета в России Верховным Судом РФ деятельности "Свидетелей Иеговы" Владимир Путин сказал: "приходится всё время смотреть, чтобы Россию никто не съел!"

Эта фраза родилась у российского Президента в ходе заседания попечительского совета "Русского географического общества", где Путину показали кадры из документального фильма о жизни морских обитателей, на которых запечатлено как моллюски "морские ангелы" поедают других моллюсков — "морских чертей".

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Посмотрев эту запись, Путин заметил, что его работа очень схожа с показанной в фильме борьбой морских ангелов с морскими чертями.

Своеобразным комментарием к признанию экстремистской деятельности "Свидетелей Иеговы" Верховным Судом РФ можно считать и вот эти недавно произнесённые слова министра иностранных дел Российской Федерации и постоянного члена Совета Безопасности РФ Сергея Лаврова:

          

Источник: http://rusnext.ru/news/1493099645

О том, что организация "Свидетели Иеговы" действительно является "экстремистской организацией", подтвердила помимо всего прочего и последняя секретная директива, поступившая в центральный российский офис "Иеговистов" из штаб-квартиры, расположенной в Бруклине (США):  "залечь на дно, работать подпольно и переправить за границу миллиардные активы".

Судебное решение в отношении религиозной организации "Свидетели Иеговы" было со стороны российских властей вынужденной защитной мерой в условиях всё нарастающей угрозы Третьей мировой войны. Судя по всему, этот шаг — только начало по радикальной очистке российского общества от иностранных агентов, занимающихся деструктивной деятельностью во вред России, но в пользу США.

Важное приложение: "ТЯЖКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ЗА КОТОРОЕ УЖЕ НАЗНАЧЕНА ВЫСШАЯ МЕРА НАКАЗАНИЯ!"

Самое важное, что необходимо знать всем, кто ещё не в теме: бог Иегова, "свидетели" которого признаны в России экстремистами, — это бог, от имени которого написаны "Ветхий завет" Библии и "иудейская Тора"

Какую задачу поставил "бог Иегова" перед своими адептами на века, можно судить по этой цитате из 7-й главы "иудейской Торы": 

"Благословен будешь ты больше всех народов; не будет у тебя ни бесплодного, ни бесплодной, ни у скота твоего. И отдалит Йегова от тебя всякую болезнь, и никаких зловредных недугов Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, а наведёт их на всех ненавидящих тебя. И истребишь ты все народы, которые Йегова, Элохим твой, предаёт тебе; да не пощадит их глаз твой; и не служи элохим их (богам их), ибо это западня для тебя. Если скажешь в сердце своём: “многочисленнее меня народы эти: как же могу я изгнать их?”, не бойся их, твёрдо помни, что сделал Йегова, Элохим твой, с Паро и всем Египтом, те великие испытания, которые видели глаза твои, и знамения, и чудеса, и руку крепкую и мышцу простертую, которыми вывел тебя Йегова, Элохим твой. Так же сделает Йегова, Элохим твой, со всеми народами, которых ты боишься".

"И низвергнет Йегова, Элохим твой, народы эти пред тобою мало-помалу; не сможешь ты истребить их быстро, чтобы не умножились против тебя звери полевые. И предаст их Йегова, Элохим твой, тебе, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руку твою, и истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто пред тобою, доколе не истребишь их..." Источник.

С приходом к евреям Христа-Спасителя, им был дан "Новый завет" и был открыт им другой Бог, который "есть дух", который "есть свет" и который "есть любовь", а в отношении бога-Иеговы Спаситель сказал его поклонникам и свидетелям следующее: "ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44). 

Это главное, что необходимо сегодня знать каждому! 

Если это только начало борьбы путинских "ангелов" с "чертями", орудующими на территории России, нетрудно догадаться, какая следующая религиозная организация будет объявлена экстремистской.

Приложение: "Теракт в Ватикане! Папа римский умер как христианин!"

25 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин

Метки: Свидетели Иеговы
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2 коммент.»

  • 13611 5765
    Ursus 25 апреля 2017 в 21:57 Ссылка Пометить
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    + 170 тыс “бойцов”. Правильный ход

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  • 4885 3784
    Евгений 25 апреля 2017 в 23:07 Ссылка Пометить
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    Иудейские синагоги- это сборище сатанистов, человеконенавистников. Их религию так же необходимо признать экстремисткой. Русские цари запрещали иудеям в Российской империи строить синагоги и изгоняли жидовстующих (не принявших православную веру) из Российской империи. Зато сейчас они везде строят свои синагоги для сборища человеконенавистников.

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